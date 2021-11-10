Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6

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Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...



Москва. 1950-е годы

Кондуктор Анна Павлющенко у автобуса ЗИС-155 перед выходом на маршрут. г. Хабаровск. Конец 1950-х.

На экскурсии в Пушкинском музее, 1950-е

После уроков. Ленинград, 1950-е.

Москва. 1958 год.

Москва. Двор в Панкратьевском переулке. 1958

Московский цирюльник. Александр Стешанов, 1958 год, Московская область, ОАО «Газета Известия».

Мурманск. 1 мая 1958 года.

Девочки спешат на пляж. 1958 г.

Пионерский лагерь, 1958-1959гг. (личный архив Akusher)

Балетная школа Большого театра, 1958

Лыжники у Белорусского вокзала, 1958

Соревнование гоночных радиоуправляемых моделей в Ростове-на-Дону, 1958 год

Постовой милиционер переводит детей через улицу. Саратов, 1958 год.

Казанские студенты на целине, 1958 год

1958 год.

В Черёмушках, 1958

«Храните деньги в сберегательной кассе», 1958

Бассейн "Москва" построен в 1958—1960

На пляже в Серебряном бору, 1958

Химкинский пляж, 1959

Туристы у гостиницы «Украина», 1958

Фотография из журнала «Огонек», по которой сотрудник ЦРУ смог восстановить схему электроснабжения целого Уральского региона, Москва, 1958 год.

Старокалужское шоссе в районе села Коньково.

Москва, 1958 годХарчоторг, Киев, 1958.На Арбатской площади. Москва, 1958 год.1958, Москва, Манеж, Воздвиженка, Сапожковская пл.Киевский пляж, 1958 год. Фото Ирины Пап.Москва. Улица Петровка.1958Москва, 1958 год.Перемещение дома в связи со строительством трассы Восточный луч, Москва, 23 сентября 1958 г.Мотоциклисты на праздновании 1 мая, ул. Горького, Москва. 1958Колонна Всесоюзной секции парашютного спорта на первомайском параде на Красной площади. Москва, 1958 год.В конце января 1958 года конвейер Ульяновского автозавода покинул первый серийный автомобиль УАЗ-450.Всесоюзная промышленная выставка. В павильоне "Химическая промышленность" новый спортивный автомобиль ЗИЛ-112. 1958 годВсе идут на футбол. Лужники. 1958-1960гг.Так могла бы выглядеть телебашня в Москве. Два проекта - 1958 и 1959 годов. Сначала башню планировали установить в Черёмушках (слева), но затем перенесли в ОстанкиноМосква. Троллейбус СВАРЗ-ТБЭС. 1958Кутузовский проспект. Начало Москвы, 1958 год.Стакан - пост ГАИ на площади Восстания. Москва, 1958 г.У Посольства США в Москве. После демонстрации против вторжения американских войск в Ливан. 1958 год.Художник В.С.Баюскин, 1958. Изд-во Минпросвещения РСФСР - обучение простых людей столовым приборам и их правильным названиямРисунок Льва Хайлова из серии "Советский спорт". 1958 год.Малыши во время дневного сна в московских яслях, 1958 год1959 г.1959 г.Игра в футбол. Москва, 1959 год.Отец, сын и Университет. Фотография Уильяма Кляйна. 1959 год.Студенты МГУ играют в хоккей, 1959 год.

Гибель тургруппы Дятлова — происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля).

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января).

В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова», из-за чего в современных источниках происшествие часто ассоциируется с этим перевалом.

Группа Игоря Дятлова, перед тем, как уйти в 41-й район - Вижай, 26 января 1959 года.

Тургруппа Дятлова в походе на Северном Урале, 1959 г.

Людмила Дубинина, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль и Рустем Слободин за 4 дня до своего загадочного конца - на реке Лозьва, Свердловская обл, январь 1959 года.

Группа Дятлова во время похода.

Игорь Дятлов

Игорь Дятлов

Людмила Дубинина

Александр Колеватов

Георгий Кривонищенко

Рустем Слободин

Зинаида Колмогорова

Николай Тибо-Бриньоль

Юрий Дорошенко

Юрий Дорошенко ради шутки надел сожженную телогреку и сфотографировался. Свердловск, январь 1959 года.

Семен Золотарев

Семен Золотарев

Один из последних кадров, снятых дятловцами - установка палатки.

Палатка группы Дятлова, частично освобожденная от снега.

Группа "Во имя жизни". Е.А. Гендельман, А.Н. Чернецкий. 1959 год. Ленинградский фарфоровый завод имени М.В. Ломоносова. Фарфор, золочение, металл.

25 июня 1959 года в Москве, в Сокольниках открылась Американская национальная выставка:

Главным зданием для размещения экспозиции стал «геодезический купол» – огромный павильон, возведённый по проекту известного американского архитектора Фуллера

Никита Хрущёв и Ричард Никсон на открытии Американской национальной выставки.

Гид Таня Ахонина разговаривает с посетителями Американской выставки в Сокольниках.1959

Здесь советским гражданам демонстрируют работу супермаркета, 1959

Американская мода во время американской выставки в Москве, 1959

Салон красоты на Американской выставке





Стенд компании "Крайслер"









Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли первую в истории СССР Американскую национальную выставку.











28 июня 1959 г., советский турбовинтовик Ту-114 (воздушный император) совершил первый рейс в Нью-Йорк. Сообщение из "Известий" за 30.6.1959

28 июня 1959 г., советский турбовинтовик Ту-114 (воздушный император) совершил первый рейс в Нью-Йорк. Снимки Уолтера Сандерса, июнь 1959.

28 июня 1959 г., советский турбовинтовик Ту-114 (воздушный император) совершил первый рейс в Нью-Йорк. Снимки Уолтера Сандерса, июнь 1959.

28 июня 1959 г., советский турбовинтовик Ту-114 (воздушный император) совершил первый рейс в Нью-Йорк. Снимки Уолтера Сандерса, июнь 1959.

Атомный ледокол «Ленин» на Неве. 1959 год.

Советские аэросани Север-2 для работы на Южном полюсе, разработаны на основе автомобиля ГАЗ–М–20 (Победа) и вертолет Ка–15, Тушино, 1959 год

Советские аэросани Север-2 для работы на Южном полюсе, разработаны на основе автомобиля ГАЗ–М–20 (Победа) и вертолет Ка–15, Тушино, 1959 год

В павильоне «Машиностроение» на ВДНХ, 1959

В салоне магазина "Автомобили" на Бакунинской улице. г. Москва. 1959 г.

Городские соревнования по мотокроссу (фигурному вождению) в Калининграде, 1959.

Камчатка. Автомобиль "Победа", Аэросани "Север-2", установленные на лыжи с авиационным мотором АИ-14 мощностью 260 л.с. 1959 г

Карта электрификации СССР на Выставке достижений науки, техники и культуры. Нью-Йорк, 1959 год.

Фотографии деревенских наличников. Красноярский край. 1959 год:





















Продажа модных журналов и выкроек, 1959

Комбинат «Трехгорная мануфактура», 1959

В клуб на вечер. 1959 год. Село Кривцы, Московская область. фото Бориса Кузьмина. Из архива «Огонек»

Личные автомобили шахтеров шахты N1. Караганда, Казахская ССР. 1959 год

Мода на набережной Ялты, 1959

Пробный пробег нового автомобиля ЗИС-111 по Москве, 1959

Подметальная лотковая машина ПЛ-3 на ул. Горького, 1959.

Проводы мужа-гарпунёра. Из серии «Флотилия китобоев». Фотограф Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, Одесса. 1959 год

Колхозницы у ВДНХ, 1959

Столовая самообслуживания предприятия на Ленинском проспекте, 1959

Уличная торговля книгами, Москва, 1959

Продажа одеколона и мыла на Петровке, 1959. Фото Харрисона Формана

Окраина Алма-Аты. 1959 год.

Озеро Иссык-Куль, Большое Алматинское озеро. Казахская ССР, 1959 год

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Продолжение следует...