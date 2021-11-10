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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6

1950-е — 1       1950-е — 2     1950-е — 3       
1950-е — 4      1950-е — 5

Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6

Москва. 1950-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Кондуктор Анна Павлющенко у автобуса ЗИС-155 перед выходом на маршрут. г. Хабаровск. Конец 1950-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6На экскурсии в Пушкинском музее, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6После уроков. Ленинград, 1950-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Москва. 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Москва. Двор в Панкратьевском переулке. 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Московский цирюльник. Александр Стешанов, 1958 год, Московская область, ОАО «Газета Известия».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Мурманск. 1 мая 1958 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Девочки спешат на пляж. 1958 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Пионерский лагерь, 1958-1959гг. (личный архив Akusher)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Балетная школа Большого театра, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Лыжники у Белорусского вокзала, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Соревнование гоночных радиоуправляемых моделей в Ростове-на-Дону, 1958 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Постовой милиционер переводит детей через улицу. Саратов, 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Казанские студенты на целине, 1958 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 61958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6В Черёмушках, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6«Храните деньги в сберегательной кассе», 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Бассейн "Москва" построен в 1958—1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6На пляже в Серебряном бору, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Химкинский пляж, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Туристы у гостиницы «Украина», 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Фотография из журнала «Огонек», по которой сотрудник ЦРУ смог восстановить схему электроснабжения целого Уральского региона, Москва, 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Старокалужское шоссе в районе села Коньково.

Москва, 1958 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Харчоторг, Киев, 1958.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6На Арбатской площади. Москва, 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 61958, Москва, Манеж, Воздвиженка, Сапожковская пл.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Киевский пляж, 1958 год. Фото Ирины Пап.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Москва. Улица Петровка.1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Москва, 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Перемещение дома в связи со строительством трассы Восточный луч, Москва, 23 сентября 1958 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Мотоциклисты на праздновании 1 мая, ул. Горького, Москва. 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Колонна Всесоюзной секции парашютного спорта на первомайском параде на Красной площади. Москва, 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6В конце января 1958 года конвейер Ульяновского автозавода покинул первый серийный автомобиль УАЗ-450.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Всесоюзная промышленная выставка. В павильоне "Химическая промышленность" новый спортивный автомобиль ЗИЛ-112. 1958 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Все идут на футбол. Лужники. 1958-1960гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Так могла бы выглядеть телебашня в Москве. Два проекта - 1958 и 1959 годов. Сначала башню планировали установить в Черёмушках (слева), но затем перенесли в Останкино
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Москва. Троллейбус СВАРЗ-ТБЭС. 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Кутузовский проспект. Начало Москвы, 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Стакан - пост ГАИ на площади Восстания. Москва, 1958 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6У Посольства США в Москве. После демонстрации против вторжения американских войск в Ливан. 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Художник В.С.Баюскин, 1958. Изд-во Минпросвещения РСФСР - обучение простых людей столовым приборам и их правильным названиям
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Рисунок Льва Хайлова из серии "Советский спорт". 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Малыши во время дневного сна в московских яслях, 1958 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 61959 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 61959 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Игра в футбол. Москва, 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Отец, сын и Университет. Фотография Уильяма Кляйна. 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Студенты МГУ играют в хоккей, 1959 год.

Гибель тургруппы Дятлова — происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля).

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января).

В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова», из-за чего в современных источниках происшествие часто ассоциируется с этим перевалом.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Группа Игоря Дятлова, перед тем, как уйти в 41-й район - Вижай, 26 января 1959 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Тургруппа Дятлова в походе на Северном Урале, 1959 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Людмила Дубинина, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль и Рустем Слободин за 4 дня до своего загадочного конца - на реке Лозьва, Свердловская обл, январь 1959 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Группа Дятлова во время похода.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Игорь Дятлов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Игорь Дятлов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Людмила Дубинина
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Александр Колеватов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Георгий Кривонищенко
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Рустем Слободин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Зинаида Колмогорова
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Николай Тибо-Бриньоль
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Юрий Дорошенко
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Юрий Дорошенко ради шутки надел сожженную телогреку и сфотографировался. Свердловск,  январь 1959 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Семен Золотарев
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Семен Золотарев
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Один из последних кадров, снятых дятловцами - установка палатки.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Палатка группы Дятлова, частично освобожденная от снега.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Группа "Во имя жизни". Е.А. Гендельман, А.Н. Чернецкий. 1959 год. Ленинградский фарфоровый завод имени М.В. Ломоносова. Фарфор, золочение, металл.

25 июня 1959 года в Москве, в Сокольниках открылась Американская национальная выставка:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Главным зданием для размещения экспозиции стал «геодезический купол» – огромный павильон, возведённый по проекту известного американского архитектора Фуллера
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Никита Хрущёв и Ричард Никсон на открытии Американской национальной выставки.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6

Гид Таня Ахонина разговаривает с посетителями Американской выставки в Сокольниках.1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Здесь советским гражданам демонстрируют работу супермаркета, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Американская мода во время американской выставки в Москве, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Салон красоты на Американской выставке
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Стенд компании "Крайслер"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли первую в истории СССР Американскую национальную выставку.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 628 июня 1959 г., советский турбовинтовик Ту-114 (воздушный император) совершил первый рейс в Нью-Йорк. Сообщение из "Известий" за 30.6.1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 628 июня 1959 г., советский турбовинтовик Ту-114 (воздушный император) совершил первый рейс в Нью-Йорк. Снимки Уолтера Сандерса, июнь 1959.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 628 июня 1959 г., советский турбовинтовик Ту-114 (воздушный император) совершил первый рейс в Нью-Йорк. Снимки Уолтера Сандерса, июнь 1959.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 628 июня 1959 г., советский турбовинтовик Ту-114 (воздушный император) совершил первый рейс в Нью-Йорк. Снимки Уолтера Сандерса, июнь 1959.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Атомный ледокол «Ленин» на Неве. 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Советские аэросани Север-2 для работы на Южном полюсе, разработаны на основе автомобиля ГАЗ–М–20 (Победа) и вертолет Ка–15, Тушино, 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Советские аэросани Север-2 для работы на Южном полюсе, разработаны на основе автомобиля ГАЗ–М–20 (Победа) и вертолет Ка–15, Тушино, 1959 годЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6

В павильоне «Машиностроение» на ВДНХ, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6В салоне магазина "Автомобили" на Бакунинской улице. г. Москва. 1959 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Городские соревнования по мотокроссу (фигурному вождению) в Калининграде, 1959.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Камчатка. Автомобиль "Победа", Аэросани "Север-2", установленные на лыжи с авиационным мотором АИ-14 мощностью 260 л.с. 1959 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Карта электрификации СССР на Выставке достижений науки, техники и культуры. Нью-Йорк, 1959 год.

Фотографии деревенских наличников. Красноярский край. 1959 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Продажа модных журналов и выкроек, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Комбинат «Трехгорная мануфактура», 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6В клуб на вечер. 1959 год. Село Кривцы, Московская область. фото Бориса Кузьмина. Из архива «Огонек»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Личные автомобили шахтеров шахты N1. Караганда, Казахская ССР. 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Мода на набережной Ялты, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Пробный пробег нового автомобиля ЗИС-111 по Москве, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Подметальная лотковая машина ПЛ-3 на ул. Горького, 1959.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Проводы мужа-гарпунёра. Из серии «Флотилия китобоев». Фотограф Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, Одесса. 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Колхозницы у ВДНХ, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Столовая самообслуживания предприятия на Ленинском проспекте, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Уличная торговля книгами, Москва, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Продажа одеколона и мыла на Петровке, 1959. Фото Харрисона Формана
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Окраина Алма-Аты. 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 6Озеро Иссык-Куль, Большое Алматинское озеро. Казахская ССР, 1959 год
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Продолжение следует...

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