Журнал "Жизнь" ("Life"), 29 марта 1943 года - 4



Часть 1 Часть 2 Часть 3

(Красным шрифтом выделен текст, отмеченный Сталиным при прочтении)



Стр. 56.

Надписи к фотографиям

1. Царский зимний дворец в Ленинграде, в настоящее время – советский музей. Построен в 1754-62 г.г.‚ попал в руки революционеров 25-го октября 1917 г. В этот день он обстреливался с Невы и брался штурмом с площади Урицкого. (см. стр. 58). Часть дворца-музея, называемая Государственным Эрмитажем, хранит сокровища западно-европейского искусства. На фото – одна из комнат Эрмитажа. Коллекции картин французских и голландских пейзажистов не уступают парижским и антверпенским коллекциям, а коллекция картин Рембрандта считается лучшей в Европе.

2. Сокровища Эрмитажа охраняются манекеном в форме царского лакея в ливрее.

Посол ЛИТВИНОВ – "старый большевик"

Великолепные комнаты, показанные на этой странице, представляют часть царского Зимнего дворца в Ленинграде, теперь – советского музея. Зимний дворец это – символ революции, как Бастилия во Франции, так как падение Зимнего дворца в 1917 г. знаменует триумф большевизма.

На следующей странице "Лайф" воспроизводит в красках картину Сурикова "Штурм Зимнего дворца", которая сейчас находится в русском посольстве в Вашингтоне.

Под этой картиной работает теперешний русский посол в США Максим Максимович Литвинов. Толстый, маленький "папаша", Литвинов является самым выдающимся русским дипломатом, более известным за пределами Советского Союза, чем кто-либо из красных вождей за исключением Сталина и Молотова. "Старый большевик" – он некогда возил контрабандой в Россию оружие для нужд революции, сидел в царских тюрьмах. Деятельный, проницательный, весёлый, саркастический (однажды он поздравил делегатов Лиги Наций с "решительным шагом назад"), он был выдающимся защитником идеи коллективной безопасности перед войной. Во время своей продолжительной деятельности в качестве комиссара иностранных дел и посла Литвинов сделал два дела: раскрыл перед остальным миром Красную Россию и раскрыл западные демократии перед Сталиным и другими лидерами, которые никогда не были за пределами Советского Союза.

"Старый большевик" Литвинов и висящая над его столом революционная картина дают понять всем посетителям русского посольства, что они имеют дело с революционным правительством. Тем не менее внешняя политика, которую посольство отражает в настоящее время, не так уж отличается от той политики, которую оно проводило, когда цари управляли Россией из дворцов. Посол Литвинов также защищает необходимость территориальной безопасности России, как это делали и царские послы, и должен успокаивать те же опасения в отношении русского экспансионизма.



Стр. 57.

Надпись к портрету.

Объектив фотографа "Лайф" Дмитрия Кесселя зафиксировал уверенную улыбку и проницательный взгляд советского посла в США его превосходительства Максима Литвинова.





Надпись к репродукции.

Ш турм Зимнего дворца . На этой картине Суриковым с большим драматизмом изображен последний удар, который привел большевиков к захвату центрального правительства в Петрограде (Ленинград), вскоре после полуночи 25 октября (7 ноября по нашему календарю) 1917 г.

Картина висит сейчас в советском посольстве в Вашингтоне. Фасад Зимнего дворца – справа, Адмиралтейство – справа, на заднем плане, собор Св. Исаакия – слева, на заднем плане. Во дворце находилось правительство, без Керенского; этому правительству удалось собрать вокруг себя немногих юнкеров, уральских казаков, 40 кавалеров Св. Георгия и ударную роту женского батальона, в общей сложности около 2 000 человек. Окончательный захват был осуществлен проникшими внутрь красными моряками, солдатами и добровольцами. Руководил захватом мало известный Антонов-Овсеенко.





Стр.61.

Надпись к карте.

Примерно на половину земного шара и в южном направлении – от полюса до границ Индии простирается Советский Союз огромным сплошным массивом.

ОДНА ШЕСТАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ

Пионеры открыли Новый Свет 20-го века.

Территория Союза Советских Социалистических Республик равна по величине поверхности Луны. Эта равная одной шестой части мира страна опоясывает почти половину глобуса. По меридиану она расположена между субтропиками и северным полюсом, к которому Советский Союз недавно продолжил свои законные границы. (См.вверху).

Любое географическое определение Советского Союза трудно выразить даже на изобилующем превосходными степенями языке, на котором говорят американцы. Разведанные запасы советского угля выражаются астрономическими цифрами порядка 1 650 000 000 000 тонн (21% мировых запасов). Предполагаемые нефтяные запасы в сумме 61 000 000 000 баррелей (55% мировых запасов). Залежи железной руды 10 600 000 000 тонн (20% мировых запасов); лесные резервы 2 500 000 000 акров (33% мировых); крупнейшие в мире черноземные массивы – 247 000 000 акров. Эти данные были установлены только в последние 20 лет, и страна ещё полностью не изучена. Это – Новый Свет 20-го века.

Для будущей истории наиболее значительным достижением русской революции является уничтожение уральского барьера, который изолировал Сибирь от Европейской России. Россия и Сибирь объединены теперь в одну географическую и технологическую единицу. В диких местностях Сибири колонизаторы построили города (Свердловск, Новосибирск, Красноярск, Комсомольск), вспахали землю тракторами, заложили шахты, пробурили скважины, проложили железнодорожные линии и открыли водные пути (см. карты на след. страницах). В течение 20 лет, главным же образом за время 2-х пятилетних планов, они учетверили промышленную мощь своей нации и переместили её центр тяжести на восток, вне пределов досягаемости для вторжения из Европы. Вдали от военных действий они планируют производство в масштабах, соответствующих возможностям их страны.





Стр.62.

Карты, показывающие громадные достижения СССР за два первых десятилетия.

В памяти граждан Советского Союза необычные географические контуры, показанные на этих страницах, отражаются так же отчетливо, как привычные очертания США запечатлены в памяти их граждан. Отдельные карты в виде конических проекций, составленные по принципу стандартных американских карт, дают исчерпывающее представление о Советском Союзе в целом, об обилии его населения и разработанных ресурсах, показанных здесь для анализа. То, что показано на этих картах, является почти исключительно достижением двух последних десятилетий. От Российской империи Советский Союз унаследовал доведенную до нищеты сельскохозяйственную систему и промышленные орудия, которые считались самыми худшими в мире; Россия импортировала много сырьевых материалов, которыми обладала сама, включая такие как уголь и железо. В соответствии со смелой и до конца продуманной программой народы Советского Союза организовали добычу сырья, производство электрической энергии, создали тяжёлую промышленность и станкостроительные комбинаты, которые они считают первыми в Европе, вторыми после США. Новые большие и малые города, выросшие в угольных бассейнах и местах, богатых энергией, внедрение промышленности в сельскохозяйственные районы – все это перенесло некогда отсталую сельскохозяйственную страну в 20 век. В настоящее время развитие СССР всё ещё отстоит от США, но его перспективы беспредельны.

Надписи к картам.

1. Союзные республики Советского Союза обозначаются сокращенно буквами ССР (Советская Социалистическая Республика), стоящими после названия. Самая большая – Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика, которая контролирует большую часть Сибири с ее автономными (АССР) областями.

Политическая карта Техас в том же масштабе.

2. Большинство русских живёт к западу от Урала, однако скорыми темпами увеличивается население Сибири. Население СССР составляло в 1941 г. – 198 000 000 человек, причем за последние 25 лет прирост составил около 30 000 000 человек. Военные потери быстро восстанавливаются.

3. Основные почвенные зоны СССР тянутся на восток и запад, с тундрой на арктическом побережье, лесной зоной, степью, пустыней и субтропиками – с севера на юг. Развитию сельского хозяйства в Сибири мешают засухи на юге и холода на севере.

4. Район Нового Урала . От Магнитогорска до Свердловска железные рудники, выплавка чугуна при помощи руды Кузбасса. Его возросшая мощность поддержала нацию, когда область украинского Донбасса попала к наци. Запасы высококачественной руды оцениваются в 10 600 000 000 тонн.

Надписи на самой карте.

Железо. Важнейшие рудники. Подсчитанные запасы 10 600 000 000 тонн.

5. Добыча угля составляла в 1938 г. 132 900 000 тонн, в США соответственно – 399 400 000. По железной дороге длиной 1400 миль хоппера перевозят уголь Кузбасса в уральские центры, а уральскую железную руду – в Кузбасс. Оба центра имеют свои собственные домны.

Надписи на самой карте.

Уголь. Подсчитанные запасы 1 654 000 000 тонн. Неразработанные месторождения: бурый уголь.

6. Кавказские месторождения , Баку и Грозный, спасенные от захвата во время зимнего наступления, дают 88% от общей добычи нефти в СССР, составляющей 213 000 000 баррелей. Изыскания ещё незаконченные, определили местонахождение запасов, исчисляемых 61 000 000 000 баррелей. Это в 3 раза больше запасов США.

Надписи на самой карте.

Нефть. Нефтяные месторождения. Нефтеочистительные заводы. Нефтепровода.

7. Московская область , центр дореволюционной промышленности, отодвигалась на задний план Донецкой областью поблизости от Днепропетровска, разорённой во время войны. Урало-Кузнецкая область давала в 1937 г. 28% от общей продукции стали СССР, составлявшей 17 730 000 тонн. Продукция США в 1942 г. составляла 86 000 000 тонн.

Надписи на самой карте.

Промышленность. Районы, эксплуатирующиеся в настоящее время.

Районы, потерянные в связи с войной.

Старый промышленный центр. Урало-Кузнецкий район. Уголь.

8. Электрическая энергия стояла первым пунктом в советской программе. Установки с общей мощностью 8 000 000 квт (4% от США), расположены в разных местах, однако объединены в мощную энергетическую систему. Куйбышевская гидростанция на Волге будет больше Гранд Кули.

Надписи на самой карте.

Энергия. Электрические станции в масштабе, соответствующем генерируемой мощности. Электрические станции, разрушенные или захваченные во время войны.

9. Железнодорожная сеть общим протяжением 60 000 миль против 237 000 в США. Транссибирская магистраль в настоящее время двухколейная. Участки рек, выделенные черной краской, судоходны. Реки и каналы связывают Москву с Каспийским, Балтийским и Баренцевым морями. Не нанесена густая сеть воздушных транспортных линий.

Надписи на самой карте.

Транспорт. Двухколейные линии

Одноколейные линии.

Северо-восточный морской путь открыт в течение 4-х месяцев в году.

Стр.64-65.

Надпись к фотографии

Колхозница ухаживает за капустой, выращиваемой на огороде колхоза им. Тельмана. Капуста – основной вид русской сельскохозяйственной культуры.

КОЛХОЗЫ КОРМЯТ СТРАНУ

Хотя Россия была всегда преимущественно сельскохозяйственной страной, большинство русских обычно голодали. Из года в год урожаи были плохие и недостаточные. Земля обрабатывалась неправильно. Крестьяне работали непроизводительно и без инициативы, их методы ведения хозяйства едва ли ушли вперед по сравнению со средневековыми.

Прежде чем России вступить в век машин, было необходимо, во-первых, увеличить производство продовольственных товаров и, во-вторых, отвлечь побольше людей от земли для промышленности.

В 1928 году коммунисты декретировали отход от частного хозяйства. Беднейших крестьян, по природе своей индивидуалистов, заставили вступить в колхозы. Богатые фермеры, называемые кулаками, были жестоко уничтожены – убиты, высланы или подвергнуты насилию.

В СССР все еще существует небольшое число частных хозяйств, владельцы которых не имеют права применять наёмную рабочую силу. Существует 4 000 крупных совхозов, принадлежащих государству, которые нанимают рабочих так же, как это делается на фабриках.

Наибольшее значение имеют 240 000 коллективных хозяйств. Одно из них, показанное на этих страницах, – колхоз им. Тельмана близ Москвы, владеющее 2 500 акрами земли. Он обслуживается и управляется 300 его членами и их семьями. Они избирают свое собственное правление, которое отвечает за распределение урожая. 65% урожая поступает в государство, как выкуп или рента за использование машин. Остальное выдается крестьянам натурой или деньгами. Коллектив выплачивает каждому фермеру в соответствии с характером и количеством затраченного труда. Каждый фермер имеет свой собственный дом и маленький клочок земли, с которого он получает немного продовольствия для своей семьи. Фактически он владеет домом и землей. Он всю жизнь пользуется ими, может передавать их по наследству и может продать их с согласия коллектива.

Чего бы ни стоила коллективизация сельского хозяйства на языке человеческих жизней и личной свободы, историческим фактом является то, что она действует. При организации больших хозяйственных единиц стало возможно применять сельскохозяйственные машины, что удвоило продукцию сельского хозяйства в 1937 г. в сравнении с 1913 г. А раз так, – освободились миллионы рабочих для промышленности, что понизило % сельского населения в СССР с 77% до 46%. Без механизации, которая дала возможность русским колхозникам прокормить растущее число не связанных с сельским хозяйством рабочих, Россия не создала бы промышленности, производящей снаряжение, с помощью которого остановлена германская армия.

Надпись к фотографиям.

1. Девушка чистит картофель у деревенского колодца.

2. Председатель колхоза Кленов смотрит на расположенные внизу колхоз им. Тельмана и деревню.

3. Букотина – бригадир овощеводческой бригады.

4. Главная улица колхоза им. Тельмана не имеет мощёных улиц и тротуаров, но прочные деревянные дома снабжаются электрической энергией. Возле своего дома каждый хозяин имеет огород, который он обрабатывает в свободное время. Он может также иметь свою собственную корову, козу, кур. Такая система удовлетворяет как социализм, который ненавидит частную собственность на средства потребления, так и крестьян, которые тяготеют к собственной земле.

5. В настоящее время хозяйство обслуживается женщинами, так как 290 из 300 мужчин ушли на фронт. Единственный мужчина на этой фотографии – раненый фронтовик, отпущенный по болезни. Он стоит возле молотилки, принимая снопы сжатой ржи, которые бросают ему запорошенные соломой колхозницы. В августе женщины работали от темна до темна, снимая урожай.

6. Доярки обслуживают стадо, состоящее из 146 племенных коров. Они измеряют удой каждой коровы, выливая молоко в бидон.

Доярки входят в состав животноводческой бригады. Хозяйство подразделяется на животноводческую, полеводческую и овощеводческую бригады, причем каждая имеет своего бригадира. Колхоз им. Тельмана потребляет часть своего молока сам, а что остается посылает на большие московские рынки, где также продает и овощи.

7. Сельскохозяйственные машины не принадлежат колхозу. Они арендуются у государственный машинно-тракторных станций, обладающих большим парком сельскохозяйственных машин, которые они направляют по очереди всем колхозам. Одновременно с молотилками тракторные станции посылают передвижные трансформаторы (на переднем плане), которые по проводам питают молотилки электроэнергией.



Стр. 66.

1. Артиллеристы хорошо используют теперь те машины и металл, которые созданы и снаряжены Советами. Здесь показаны тяжелые траншейные миномёты, которые проходят последнюю стадию обработки. Производство окопных минометов является молодой отраслью оборонной промышленности России. Она была организована только в ноябре 1941 г. Проявляя большую техническую гибкость, вооруженцы сумели переключить механическое оборудование на производство миномётов. небольшие детали изготовлены в различных местах и пересланы на центральный завод для окончательной сборки. Русские пушки и миномёты не уступают другим.

2. Самолеты и танки производятся сейчас в большем количестве, чем когда-либо. Производство самолетов в 1942 г. было больше на 75%, чем в 1940 г. Производство танков выросло за тот же период более, чем вдвое. Авиационный завод (вверху), производящий истребители, находится под Москвой. Танковый завод (внизу) находится, вероятно, в Азии. В 1929 г. СССР не имел ни одного танкового или тракторного завода. В 1936 г. их инженеры спроектировали, а заводы изготовили первую партию больших танков с дизель-моторами. В настоящее время русские танки являются непревзойдёнными орудиями войны.



Стр. 67

Надпись к фотографии.

Работница прикрепляет колпачки к головкам зажигательных бомб. До войны 1/3 рабочих оборонной промышленности составляли женщины, в настоящее время женщины составляют половину всех рабочих.

ГИГАНТСКИЕ ЗАВОДЫ СНАБЖАЮТ КРАСНУЮ АРМИЮ

В 1931 г. Сталин подверг резкой критике русскую промышленную систему.

"Мы на 50 и 100 лет отстали от передовых стран" – говорил он. "Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет – или они сомнут нас".

Когда прошло 10 лет, это расстояние не было полностью пройдено. Однако, стремительное движение русских в их состязании изумляло едва ли не всех наблюдателей. Больше всех это удивило Гитлера, который заявил публично, что он весьма недооценивал советских приготовлений.

Выполнив три пятилетних плана, СССР превратился из отсталой в промышленном отношении страны в первоклассную индустриальную державу. Первый план, начатый в 1928 г. делал основной упор на тяжелую промышленность, на строительство машиностроительных заводов и заводов, производящих сырье для машин. В этот период и начала выполняться гигантская строительная программа Советов. В течение второго пятилетнего плана, с 1933 г., началось освоение новых машин, производивших необходимые товары, в том числе товары широкого потребления. Третий пятилетний план, начавшийся в 1938 г.‚ должен был дать русским возможность использовать эти товары, использовать свой досуг и достижения культуры.

Первые два плана, далеко превосходившие мечты всех, кроме русских, были, в основном, выполнены. Третий план выполнен не был. Вместо этого вся советская промышленность в настоящее время переключилась на производство военных материалов, и никто не имеет времени для чего-нибудь другого.

И теперь, когда большие массы рабочих находятся на далеких фронтах, когда важнейшие европейские промышленные центры оккупированы или разбиты и 15% их производственной мощности выведено из строя, Советский Союз по-прежнему остается первоклассной промышленной державой. Женщины выполняют почти такие же работы, как и мужчины, работая иногда более 65 часов в неделю. Целые заводы были эвакуированы в Азию. Например, оборудование громадного танкового завода им. Кирова в Ленинграде было отправлено на восток на 20 000 ж.д. платформ. Поддержкой для всей системы советской промышленности были гитантские заводы за Уралом, например, в Магнитогорске (см.след.стр.), далеко от западных рубежей и в безопасности от угрозы воздушного нападения.

Надпись к фотографии

На большом уральском заводе рабочий заканчивает изготовление бомбы большого калибра. Теория о том, что русские рабочие никогда не будут в состоянии создавать точных механизмов полностью опровергнута.



Стр. 68.

МАТНИТОГОРСК – ЭТО ЭПОПЕЯ

В 20-х годах Советский Союз принял историческое решение о строительстве индустриальных центров в Азии. В 30-х годах русский народ сделал историческое усилие, построив заводы, обеспечивавшие рост русской военной машины.

До 1930 г. Магнитогорск был необитаемым неизвестным уголком за Уралом в Западной Сибири. Возле него находилась "гора магнитная", которая на 50% состояла из железной руды, В 1932 г. 200 000 армия рабочих построила громадный металлургический завод. Одни рабочие пришли потому, что это были молодые, полные энтузиазма люди, другие – потому, что были голодны, третьи были сосланными кулаками. Они были плохо одеты, плохо питались, жили в плохих квартирных условиях. Во время длинной сибирской зимы, работая высоко на лесах при морозе в 50° ниже нуля, они замерзали и падали с высоты. Жарким летом они обливались потом при температуре в 120° выше нуля (по Фаренгейту)‚ теряли сознание и падали с лесов. Вряд ли там было много квалифицированных рабочих. Их десятники были неопытны, начальство бранилось. Упорство и героизм двигали работу вперед. Первая доменная печь была пущена в 1934 г. В настоящее время грандиозный магнитогорский завод производит железо, сталь, химикалии и является крупнейшим и самым важным источником штыкового чугуна во всём СССР.

Надпись к фотографии.

Старый Магнитогорск был расположен на бесплодной равнине, посещался кочевниками-киргизами и их верблюдами. Их быстро привлекли к работе.











Стр.73.

УЧАСТИЕ РУССКОГО ТЕАТРА В ВОЙНЕ

Русский народ стоит в одном ряду с самыми большими поклонниками драматического искусства в мире.

Нет такого города в России, где не имелось бы своего театра с меняющимся репертуаром.

Русский народ интересуется самыми разнообразными спектаклями, начиная с пьесы Шеридана “Школа злословия", и кончая классической оперой Чайковского "Евгений Онегин". Шекспир весьма популярен.

Хотя Москва является центром театрального искусства, в Армении, Грузии, Азербайджане и других республиках процветает квалифицированный национальный театр.

В настоящее время советский театр мобилизован и вместе с кино и балетом играет важную роль в военных усилиях страны.

Во время осады Москвы все театры были эвакуированы, но прошлой осенью, когда нацисты находились на расстоянии менее 100 миль от Москвы, Малый театр открыл свой репертуар пьесой "Отечественная война 1912 г." по роману Толстого "Война и мир".

Где бы ни шли бои, бригады артистов всегда тут как тут с пьесами, скетчами и спектаклями на исторические темы (см. фото внизу)

Одна бригада, выступавшая перед зенитной батареей, попала под бомбёжку и видела, как зрители сбили два самолёта противника.

Красная Армия имеет собственную бригаду артистов и свои театры.

Касаясь одного из спектаклей, режиссёр Попов сказал следующее:

"Мы играли в сарае, половина которого была замаскирована. Громкие аплодисменты заглушали свист разрывавшихся поблизости мин противника.

Дважды мы провожали наших зрителей в бой и встречались с ними несколько часов спустя".

Надписи к фото.

В репертуарах русских театров много английских пьес. На фото сцена из пьесы Шеридана "Школа злословия", в постановке Московского Художественного театра.

Сцена из русской оперы "Евгений Онегин" композитора Чайковского, либретто Пушкина. Русские считают эту оперу прекрасным образцом русской культуры.

На фронте русские солдаты смотрят пьесу "Суворов" в постановке театра Красной Армии. Пьеса рисует жизнь царского генерала.





стр.74-75.

СОВЕТСКИЙ ТЕАТР

Советскому театру всего 26 лет. И всё же сегодня он находится в числе ведущих драматических театров мира. Субсидируемое правительством, театральное движение охватило всю страну и нашло повсюду своих энтузиастов, В начале войны существовали тысячи театральных групп, включая 800 постоянных трупп, Профессиональные союзы, заводы, колхозы и совхозы имеют своя драматические коллективы. Большинство городов имеет прекрасные оперные театры. Театры размещаются в зданиях, начиная от самых скромных, кончая величественными оперными зданиями, как например, Большой театр в Москве, где лучшие места стоят половину стоимости хорошего обеда.

Москва - центр театральной жизни России, имеет 40 театров, 10 из которых до сих пор открыты. Имеется Московский Художественный театр, Малый театр, театр Вахтангова. Это – театры с меняющимся репертуаром, дающие от 10 до 14 спектаклей в сезон перед отъездом в турне. Летом Москва предоставляет свои сцены национальному театральному фестивалю, в котором более 50 национальных меньшинств показывают произведения своих народных драматических театров.

Все разновидности театрального жанра можно увидеть в СССР, начиная с постановки типа Камиль‚ кончая операми Вагнера и Бизе. Роз-Мари, американская оперетта, играется в Москве в течение 17 лет. На этой странице "Лайф" показаны фотоснимки, дающие понятие о профиле русской драматургии – от классических и исторических спектаклей до современной народной драмы и пропагандистских пьес.

1. Монолог Наполеона из спектакля "Отечественная война 1912 г." в постановке Малого театра в Москве по роману "Война и мир". Успех этого спектакля, наиболее любимого театралами, характеризует любовь русских к исторической драме. Русские спектакли занимают много времени. "1812 год" идет 4 часа.

2. Спектакль, удостоенный Сталинской премии , "Любовь. Яровая" идет часто в знаменитом Московском Художественном театре. Постановка народного артиста Немировича-Данченко. Сюжет трактует о конфликте между личным и общественным моментами жизни людей в эпоху гражданской войны в России, когда Советская власть была в стадии становления.

3. "Три сестры" Чехова, великого классика русской драмы, идет в Московском Художественном театре. Такой же спектакль был поставлен на Бродвее в постановке Катерины Конель. Как русский, так и американский тексты являются новыми интерпретациями пьесы, написанной 40 лет назад.

4. Постановка национального театра "Аршин Мал Алан" была представлена в Москве во время декады Азербайджанского искусства. Музыкальная комедия Гаджибекова, сюжет которой охватывает свадебные обычаи народа этой республики.

5. "Машенька" – типичная современная комедия в постановке театра им.Моссовета. С 15-летней девушкой в качестве героини пьеса трактует тему о воспитании человеческого характера, излюбленную тему русских, показывает развитие личности молодой девушки.

СОВЕТСКОЕ КИНО

6. Русским Голливудом был пригород Москвы. В результате бомбардировки нацистами студии, компания вынуждена была эвакуироваться в Алма-Ата, 125 миль от китайской границы. Здесь русские ведущие режиссеры, Сергей Эйзенштейн и Всеволод Пудовкин, непрерывно работали над постановкой исторических фильмов, пользующихся наибольшей популярностью в Советском Союзе. Пудовкин, актёр-режиссёр, стал известен в 1930 году постановкой фильма "Мать" по книге Горького, который имеет такую же известность, как "Рождении нации" в США. Эйзенштейн, лауреат Сталинской премии, поставил такие знаменитые фильмы, как "Потемкин" и "Александр Невский". Его следующая постановка "Иван Грозный". На стр. 92-97 "Лайф" дает кадры некоторых из этих больших исторических фильмов, помогающих познать русскую историю».

Документальные фильмы, как, например, "Разгром немцев под Москвой" и "Ленинград в борьбе" завоевали полное одобрение как в России, так в США. Последняя картина – "День войны" (выпущенная в США под названием "Марш времени") стоила жизни 30 из 160 операторов, которые были заняты на съёмках картины в тылу и на линии фронта в течение одного единственного дня войны. Лозунг режиссера был: "Каждый фильм – удар по врагу", – и с этим лозунгом на устах русские в настоящее время создают кинокартины, работая 24 часа в сутки, и считают кино самым эффективным оружием пропаганды.

На русской земле , Сергей Эйзенштейн (справа) руководит "ледовым побоищем” – сценой для его известного фильма "Александр Невский". Действие происходило на Пейпус-озере в 1242 году, где тысячи средневековых рыцарей, закованных в броню, руководимых князем Александром Ярославичем Невским, сражались против вторгшихся тевтонов и изгнали их из страны. Съемки битвы, происходившей в декабре, были проведет в июле, причем около 30 000 кв.м. площади было превращено в искусственное ледяное поле. Когда картина была закончена, Эйзенштейн был награжден орденом Ленина.



Стр.76.

Боголюбская, 23-х лет, является одной из нескольких десятков первоклассных солисток московского балета. На ее дебюте, когда ей было 19 лет, присутствовал Иосиф Сталин.

БАЛЕТ

Жизнь актрисы, занимающейся излюбленным искусством русских

Марианна Боголюбская (вверху) выступает перед аудиторией, о которой только может мечтать артист. От высокопоставленных комиссаров в ложах до восхищенных маленьких девочек на балконе, московские балетоманы – лучшие ценители ее искусства.

Русские смотрят на балет, как на высшее проявление их культуры. Не менее 30 советских городов имеют свои собственные балетные труппы. Города, не имеющие собственного балета, ежегодно посещаются балетными труппами. Балерины во время поездок по стране посещают колхозы и во время войны дают представления на фронте. Когда бомба попала в Большой театр, балет переехал в другое помещение, через несколько кварталов, и во время осады давал представления даже тогда, когда немцы бомбили окраины города.

Как балерина, Боголюбская принадлежит к избранной группе артистов, пользующихся высоким престижем и получающих большое содержание, часто большее, чем высокопоставленные должностные лица. Как показывают фотографии на следующих страницах, она ведет напряженную трудовую жизнь профессионала и принимает участие в обороне Москвы.

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Надписи к фото

Зрители стоя аплодируют балету в Московском театре, где продолжали ставить балеты после того, как немцы бомбили Большой театр. Это типичный дореволюционный театр.

Перед учебным зеркалом балерины последний раз слегка поправляют грим. Ведущие балерины зарабатывают 4 000 рублей (800 долларов) в месяц и, уходя со сцены, обеспечиваются пенсией.

В хореографической школе , которую она окончила в 1937 году, Боголюбская демонстрирует свое искусство ученицам. Эти маленькие девочки, честно посвятившие себя балету, в восторге от балерины.





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Раненый солдат ободрен посещением Боголюбской. Она и другие балерины с любовью посещают раненых, а также выступают на фронте.

Меткий стрелок , Боголюбская позирует с винтовкой для снимка, сделанного фотокорреспондентом "Правды" Азерским. Каждый парк культуры и отдыха имеет свой тир.

С уличных дровяных складов Боголюбская берет свою долю дров. Потеря Донбасса вызвала закрытие центрального отопления. Дрова привозились и сбрасывались на улицах.



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Любитель-скульптор , Боголюбская лепит женскую фигуру – толкатель ядра. Ее любимый спорт – плавание. Домашняя работа и шитье заполняют остаток ее свободного времени.

В школе у рояля . Боголюбская играет такты для учеников. Она была воспитана в духе культурных традиций интеллигенции – ее отец был профессором Академии Наук.

В трехкомнатной квартире , которую она занимает совместно с другой девушкой, Боголюбская отдыхает с книгой на диване. Балетная школа дала ей хорошее общее образование.

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Продолжение следует

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