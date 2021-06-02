Россия всерьез взялась за обнаглевших металлургов. Время пришло

Начну чуть издалека.

Еще в 2018 году помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд рублей у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в качестве сверхдоходов за 2017 год.

В приложении к письму Белоусова содержался перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, включая Evraz, ММК, НЛМК.

В случае изъятия «сверхдоходов» основная нагрузка ложится на «Норникель» (114,2 млрд руб). Эти цифры основываются на анализе рентабельности компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки, пояснялось в письме.

Норникель, как вы помните, принадлежит отцу залоговых аукционов Потанину, который в этом году по решению суда уже выплатил государству штраф в размере 146 млрд 200 млн руб. Около 900 млн руб из этой суммы пошло на устранение причиненного Норникелем ущерба, а вся остальная сумма - более 145 млрд рублей поступила в федеральный бюджет.

Однако 3 года назад предложение Белоусова так и осталось всего лишь предложением.

Вместо него президент внес своё предложение или - последнюю настоятельную рекомендацию всем офшорникам: до 1 марта 2020 года легализоваться в России. То есть перерегистрировать свои предприятия в российскую юрисдикцию и перевести свои счета в Россию.

Ну а кто этого не сделает, тот сам себе станет злым Буратиной - между строк читалось в настоятельной рекомендации Путина.

Но как вы помните, как раз с марта 2020 года в России началась пандемия новой коронавирусной инфекции, поэтому был введен карантин. В прошлом году не только обороты всех компаний из-за локдауна резко сократились, но также резко сократились и их доходы. Поэтому стрижка овец - тех самых офшорников, они же прихватизаторы "святых 90-х" (остальные российские бизнесмены приняли предложение президента, поэтому и федеральный бюджет в 2019 году вырос сразу на четверть: с 15 трлн руб до 20 трлн руб (!)), была отложена до лучших времен

Время пришло как раз таки в этом году.

Сначала Путин во время Послания федеральному собранию заявил, прямо показывая пальцем на обнаглевших прихватизаторов:

"Скажу, что называется, без протокола: дивиденды – кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает."

То есть остальных, кто не вкладывает прибыль в развитие своих предприятий, будем наказывать. Точка.

Сразу после заявления президента были денонсированы договора сразу с несколькими странами, в том числе и с Нидерландами, куда уводила всю прибыль российских предприятий так называемая офшорная аристократия, проще говоря: те самые прихватизаторы. Помимо этого было принято решение о взимании дивидендов с тех куриц, которые несли наши золотые яйцы в западную корзину, чтобы Западу было на что столоваться. Их пустили в ощип.

И вот теперь время пришло ощипать вконец обнаглевших металлургов, которые взяли и послали наше с вами государство, да и нас с вами тоже, взвинтив в этом году цены на металл. Как они объяснили взлет цен - это "справедливая рыночная" цена.

Ну а теперь к ним прилетела ответка.

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. сверхдоходов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.", - сказал он в интервью РБК ТВ.

"Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму - ИФ) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник - вот (100 млрд руб. - ИФ)", - сказал чиновник.

По словам Белоусова, металлурги "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", - заявил Белоусов.

Так что кушайте, металлурги. Не обляпайтесь.

Теперь вы вернете государству ту сверхприбыль, что принесла вам "справедливая рыночная" цена. Потому что Государство Российское так решило. Путин же не зря сказал, что мы зубы выбьем всем, кто захочет от нас что-нибудь откусить. А наш президент слов на ветер не бросает. За его словами сразу же следуют дела.

Поэтому теперь абсолютно точно никто не уйдёт от нас обиженным.:)))

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