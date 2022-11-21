Как ЧВК «Вагнер» выбила террористов ИГ из последнего оплота под Дейр эз-Зором

Федеральное агентство новостей — Кирилл Романовский Федеральное агентство новостей — Кирилл Романовский

Ровно пять лет назад, 17 ноября 2017 года, пал последний оплот боевиков «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) в окрестностях сирийского города Дейр эз-Зор — остров Хувейджа Катыа в дельте Евфрата.

Бой за остров стал финальным аккордом битвы за Дейр эз-Зор, продолжавшейся около пяти лет. На Хувейджа Катыа оставались наиболее фанатичные и боеспособные радикальные исламисты. Их целью было прикрыть отход основных сил на юг провинции Дейр эз-Зор.

Помешали планам джихадистов бойцы ЧВК «Вагнер», которые нанесли решающий удар по международной террористической группировке.

В пятилетнюю годовщину окончания битвы за Дейр эз-Зор и штурма острова Хувейджа Катыа Федеральное агентство новостей впервые публикует воспоминания участников боев на берегах Евфрата, собранные нашим корреспондентом Кириллом Романовским во время его поездок в Сирию.

На пороге освобождения

Ситуация в Дейр эз-Зоре перед боями за Хувейджа Катыа существенно изменилась по сравнению с началом осени 2017 года. К этому моменту была прорвана тяжелая блокада населенного пункта, длившаяся три с половиной года. Освобождение районов города и близлежащих пригородов стало заслугой отряда российских бойцов, получившего название ЧВК «Вагнер» (в те времена, как говорят сами участники, его чаще называли БТГ — батальонной тактической группой). До начала прорыва к Дейр эз-Зору «вагнеровцы» уже успешно действовали в Сирии, отражая атаки «Исламского государства» и участвуя в крупных войсковых операциях: в штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах, а также в ликвидации очага деятельности ИГ✱ в Восточной Хаме вокруг населенного пункта Акербат.

В сентябре 2017-го ЧВК «Вагнер» вела наступление с целью деблокады Дейр эз-Зора. Штурмовые подразделения расчистили трассу М-20, сняли осаду с городского аэропорта и провели успешную операцию по форсированию реки Евфрат, где создали прочный огневой плацдарм, отрезавший боевикам путь к отступлению. Федеральное агентство новостей — Кирилл Романовский

К ноябрю террористы ИГ в оставшихся под их контролем районах Дейр эз-Зора оказались в катастрофическом положении. Не имея возможности продолжать сопротивление, крупные группы боевиков в спешном порядке бежали из района военных действий. Оказавшись в полном окружении, без возможности переплыть реку, оставшиеся радикальные исламисты теряли квартал за кварталом, а также сдавались в плен отрядам ЧВК «Вагнер».

Хотя 3 ноября силам «вагнеровцев» удалось взять под контроль все районы Дейр эз-Зора, у боевиков оставался в руках небольшой козырь.

По обе стороны реки

Крупный остров Хувейджа Катыа, расположенный в дельте реки Евфрат к северу от Дейр эз-Зора, на протяжении всего времени осады города оставался опорной базой боевиков «Исламского государства».

Фактически благодаря контролю над ним, радикальные исламисты имели все шансы удержать за собой часть русла великой реки и проводить болезненные атаки в тылу. Федеральное агентство новостей — Степан Яцко

Кроме того, из-за удачного расположения острова на Хувейджа Катыа находились плотины через Евфрат, с помощью которых осуществлялась вся сельскохозяйственная ирригация окруженного песками региона.

Таким образом, для восстановления мирной жизни в провинции Дейр эз-Зор требовалось зачистить остров от присутствия ИГ. Причем осуществить эту операцию необходимо было именно силами на земле.

«Военные теперь эту операцию — как проходил штурм острова — даже в академиях сейчас, оказывается, преподают, — рассказывал один из командиров ЧВК «Вагнер», принимавших участие в боях за Хувейджа Катыа. — Проблема состояла в том, что нам вообще было неясно соотношение сил. Когда мы спрашивали [сирийцев], сколько там сил противника, нам отвечали, что понятия не имеют, человек 20, может, есть. Духи (боевики — Прим. ФАН) сидели на острове и активности не проявляли, во всяком случае, по отношению к сирийцам. Как потом выяснилось, их там было человек 300, если считать вместе с теми, кто сдался».

Федеральное агентство новостей — Кирилл Романовский Федеральное агентство новостей — Кирилл Романовский

К моменту начала штурма Хувейджа Катыа ЧВК «Вагнер» занимала позиции на противоположном от острова берегу Евфрата и не давала боевикам возможности убежать в пустыню. В силу того, что остров отделяла от позиций «вагнеровцев» незначительная водная преграда, российские воины могли сдерживать действия боевиков при помощи снайперского огня и минометов, не вступая в полный контакт с противником.

Вот что рассказывал о тех событиях снайпер ЧВК «Вагнер»:

«У нас, получается, от 150 до 200 метров речка была. Я с винтовкой лазил по всему берегу, искал позиции. Работать там было тяжело: плотная зеленка [густые заросли], а за зеленкой духов плохо видно было. А с нашей стороны стояла небольшая мечеть с минаретом. Я поднялся на минарет. С одной стороны вылез прямо наружу — там балкончик узенький. Встал, смотрю: тропинка и два духа идут как раз. Выстрелил, одного поразил, свалил вниз, отсиделся там минут 15–20. Снова вылез в окошко осмотреться — и тут нашел лагерь духов. Прямо как на ладони. Сам минарет узенький, винтовка длинная — стрелять неудобно, приходилось ствол высовывать наружу. Нашел там упор: на светильник упирал винтовку, позицию занял. Смотрю: один выскакивает, я раз — выстрелил. Смотрю: к нему душок подбегает и начинает копошиться. Я сначала, честно сказать, подумал, что они его мародерят, потому что они уже тогда без еды сидели. Я еще раз выстрелил, еще одну цель поразил. А во время боя азарт растет, и промежутки ожидания стали сильно меньше. Короче, несколько раз я так бегал, и, видать, духи меня вычислили. Только я голову отклоняю — бац! — прямо в окно, где у меня голова была, прилетает пуля. Посередине минарета столб стоит, так пуля вошла в него. Я тогда со своей позиции навел миномет — и наши размотали этот лагерь по полной».

Двадцать восемь «вагнеровцев»

На фоне потери боевиками ИГ кварталов Дейр эз-Зора встал вопрос о полной зачистке Хувейджа Катыа. Операция отводилась штурмовым группам ЧВК «Вагнер», которые имели возможность зайти на территорию и вступить в боестолкновения на земле.

По словам участников операции, о том, что командование перебросит их на штурм острова, все прекрасно знали и готовились к встрече с противником.

«Все ждали штурма, у всех были самые положительные настроения, то есть уже был коллектив, уже влились, поработали, была прекрасная, веселая атмосфера», — вспоминает один из бойцов ЧВК «Вагнер».

Первый штурм Хувейджа Катыа был намечен на 3-4 ноября 2017 года. Брать остров предлагалось несколькими группами «вагнеровцев». Однако в дело вмешался случай: на фоне начавшегося наступления стоявшие выше по течению Евфрата курдские боевики из состава проамериканской коалиции «Сирийских демократических сил» (СДС) договорились с сидевшими на острове террористами ИГ. В результате почти сразу после интенсификации боев курдские формирования по наводке из лагеря террористов открыли шлюзы плотины на Евфрате, пытаясь дать возможность осажденным уйти через броды на другой берег.

«Курды хотели их выпустить, открыли шлюзы, чтобы духи смогли уйти. В ответ наши "заперли" духов на острове с помощью поднятия воды. С той стороны поставили один отряд, и еще один отряд пошел на штурм», — вспоминает участник событий.

Поднятие уровня воды в реке Евфрат привело к тому, что наведенные переправы между Хувейджа Катыа и восточным берегом были смыты. В результате на острове остался только один отряд ЧВК «Вагнер» из 28 человек, которые создали первичный огневой плацдарм на северной половине.

«Остались на острове мы и духи, 28 человек нас было. Даже была такая шутка у нас: мол, на острове сидят 28 "вагнеровцев", — рассказывал один из бойцов, принимавших участие в операции. — Когда нас туда закинули, у нас не было ни спальников — ничего. Спали на мокрой земле. Ночи были холодные — ноябрь. После первой ночи у всех появился сырой кашель. Несколько раз уже были на позициях, чтобы зачистить северную часть. Но пришлось ждать».

Федеральное агентство новостей — Степан Яцко Федеральное агентство новостей — Степан Яцко

По воспоминаниям командира взвода ЧВК «Вагнер», участвовавшего в штурме Хувейджа Катыа, в первый день до назначенного рубежа бойцы не смогли дойти в силу плотной обороны противника:

«Как только мы начали, они же сразу подтянули силы. А там заросли, ограниченная видимость, и у них большие силы подтянуты. С левого фланга заросли, там камыши идут. В зарослях видимость плохая, и духи по этим зарослям с фланга постоянно обходят, пытаются к нам зайти. День уже к концу подходил. Думаю: надо закрепляться на рубежах неподготовленных. В ночи бесперспективно было работать. Духи пытались атаковать наши позиции, но, к счастью, беспилотник их засек. Мы там начали и из АГСов (автоматический гранатомет на станке — Прим. ФАН) накладывать, и с крупнокалиберного. И как раз с АГСа попали хорошо: вторым залпом как раз в кучу, где они собирались. Духи после этого рассыпались и больше штурмовать наш закуток не пытались».

Участвовавший в атаке боец также рассказывал, что на острове радикальные исламисты создали крепкую сеть оборонительных укреплений, которую нельзя было взять с наскока:

«Сразу штурм у нас не удался, так как хорошие окопы у них были. Они не давали нам продвинуться, а мы ничем достать их не могли. Потом, когда пришли уже и посмотрели: у них там хорошие такие блиндажи были. За деревьями они выкапывали яму, там печка у них, они там спали — и ничем не достать их было».

«Русские церемониться не будут»

Спустя семь дней ожесточенных боев к плацдарму на Хувейджа Катыа подошли подкрепления из других отрядов ЧВК «Вагнер». Эти силы также должны были участвовать в первом штурме острова, однако из-за поднявшегося уровня воды не смогли переправиться через Евфрат.

Подоспевшим на выручку бойцам «оркестра» пришлось ждать, когда инженерные подразделения смогут навести новые переправы через разлившуюся реку. В ожидании штурма они нашли время на маленькие человеческие радости.

«Пока мы через город доехали, там уже воду курды сбросили и смыли переправу, ее уже не было. Мы разместились в недостроенной больнице. И только через несколько дней забросились на остров, — вспоминает участник второго штурма Хувейджа Катыа.

— Так получилось, что у старшины был день рождения. Он в Дейр эз-Зоре купил окорочка. И вот ситуация: на следующий день штурм, а мы жарим шашлык. Ночь, горит костер, маленький магнитофон у нас был, со взводом везде двигался. Играет музыка. Пришел командир взвода, посмотрел на это все:

"Парни, я через 15 минут вернусь, чтоб у вас здесь был порядок". Ну мы шашлыки дожарили и через 15 минут навели порядок. На следующий день пошли на штурм».

Федеральное агентство новостей — Степан Яцко Федеральное агентство новостей — Степан Яцко

А пока подкрепление готовилось зайти на остров, занявший плацдарм на Хувейджа Катыа отряд из 28 «вагнеровцев» продолжал вести плотные бои в зарослях. В силу большой площади острова и сложного ландшафта даже расположенной на плацдарме технике «вагнеровцев» приходилось соблюдать осторожность и методично обрабатывать позиции радикальных исламистов.

«Зеленка там большая: деревья ветвистые были — все переплетено, как в джунглях, и их не пройти, а штурмовать надо, — вспоминает один из участников боя на острове. — Я был тогда на броне, командовал "Бардаком" (БРДМ — Прим. ФАН). Но на броне мы не могли идти — иначе нас сразу сожгут. Пришлось подтягиваться пехотой — прикрывали, обрабатывали с ДШК (крупнокалиберный пулемет — Прим. ФАН). Я с АГСа работал, рядом со мной ЗУшка (зенитная установка — Прим. ФАН) — в паре стреляли».

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Видя, что подразделения ЧВК «Вагнер» крепко ухватились за плацдарм и не собираются отступать, боевики ИГ, запертые на острове, утратили волю и вынуждены были перейти к переговорам.

«Видимо, тогда духи поняли, что дальше сопротивляться бесперспективно. К тому же узнали, что русские идут, и, видимо, это свою роль сыграло. Поняли, что мы их будем долбить до тех пор, пока ни одного террориста на острове не останется. Мол, русские церемониться не будут», — объясняет решение боевиков один из участников событий.

Агрессивные переговоры

Следующие несколько дней шли переговоры о капитуляции и сдаче острова. По воспоминаниям очевидцев, в этот момент боевики пытались вывезти с Хувейджа Катыа тяжелораненых комбатантов, а также свои семьи — женщин и детей. Федеральное агентство новостей — Степан Яцко

Однако не всегда переговоры заканчивались гладко. Так, в один из дней боевики ИГ под их прикрытием попытались пойти на прорыв и с боями уйти с острова, однако бойцы ЧВК «Вагнер» это быстро пресекли.

«Был интересный момент. Намечались переговоры с духами. Сообщили всем по радиостанциям не открывать огонь, если пойдут духи на встречу, — вспоминает этот случай "агрессивных переговоров" один из бойцов. — Прошел человек по всем позициям, сказал: "Парни, сейчас будут переговоры. Увидите кого-то — не открывайте огонь". Буквально прошло минут пять — и начинается отовсюду стрельба. Сначала было несколько очередей со стороны духов. Не знаю, была ли команда по радиосвязи или нет, но начали стрелять крупнокалиберные пулеметы. Мы в зеленке сидели, так в пяти метрах от нас выехал танк и начал стрелять — прям залп за залпом».

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Тем не менее к 16 ноября силы ЧВК «Вагнер» договорились с представителями боевиков о сдаче в плен и вывозе радикальных исламистов с территории провинции Дейр эз-Зор. По словам очевидцев, сложили оружие более 100 человек, некоторым из них была оказана медицинская помощь на месте: к тому моменту боевики и члены их семей сидели около месяца без еды.

Один из бойцов сообщил, что среди террористов на Хувейджа Катыа было несколько граждан Российской Федерации, которые присоединились к ИГ, наслушавшись речей пропагандистов из числа радикальных исламистов.

«Там был один, причем земляк, с Костромской области. Я сам с Костромы, — рассказывал один из бойцов.

— Там еще какой-то дагестанец был, но я его так и не видел. Знаю, что было там еще несколько русскоговорящих, но не знаю, сколько».

Как свидетельствовали «вагнеровцы», многие из находившихся на базе боевиков совершали различные преступления, в том числе и по отношению к женщинам и детям.

О случае с казнью детей ФАН уже рассказывал ранее. Однако боевики не ограничивались кровью гражданских и буквально упивались насилием.

«Когда они сдавались в плен, от некоторых вещей мы были просто в шоке. Духи вообще — это не люди, это какие-то звери. Пятилетнюю девочку мать своя отдавала боевикам. Она ее продавала в сексуальное рабство, а духи ее насиловали. Волки, а не люди», — вспоминал один из бойцов ЧВК «Вагнер».

«Пояса смертников» под ногами

После проведения процедуры вывоза боевиков и членов их семей с острова 17 ноября штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» провели полную зачистку Хувейджа Катыа. Именно этот день впоследствии войдет в историю как завершение боев за Дейр эз-Зор.

По воспоминаниям участников событий, за сутки четыре взвода «вагнеровцев» прочесали всю территорию острова, обнаружив огромное количество оставленной боевиками амуниции и неиспользованные «пояса шахида», начиненные взрывчаткой:

«Досматривали абсолютно весь остров — полностью. От начала и до конца цепью шли. Я шел в середине своего взвода. Слева шел первый, по-моему, взвод, справа — третий вместе со вторым. Продвигались через кусты, через все. Инженерки никакой не было. Очень много они после себя оставили "поясов смертника". Мы все нашли, все уничтожили, как положено. Еще помню, нашли там бронежилет, тоже как "пояс смертника" сделан, напичкан пластидом с поражающими элементами».

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Другой участник зачистки Хувейджа Катыа также вспоминал, что количество необезвреженных поясов со взрывчаткой превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Как впоследствии выяснилось, все 300 человек, в том числе женщины и дети, были оставлены главарями ИГ на острове с одной целью — стать смертниками.

«Очень много было "поясов шахида". Там дома были, мазанки, и вот, помню, на штурме заглянул в один сарайчик. Увидел флаг ИГ, дернулся к нему, думаю: сорву, трофей будет. Полкомнаты прошел, смотрю: а под ногами целый слой "поясов шахида" навален. Думаю: ну, этот флаг, пусть его заберут те, кому он нужнее», — рассказывал участник зачистки.

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Два «шахида» и дух под матрацем

К моменту зачистки 17 ноября большая часть боевиков покинула Хувейджа Катыа, и поэтому группам ЧВК «Вагнер» никто не оказывал какого-либо сопротивления. Кроме одного случая, когда два оставшихся на острове террориста попытались атаковать российских бойцов с помощью «поясов смертника».

«Между нами и четвертым взводом два "шахида" выбежали. Никто не пострадал, парня только одного контузило, и всех ошметками боевиков закидало, — вспоминал один из участников операции на острове. — Ошметки были везде. Там оливковые деревья стояли метрах в 100 от места подрыва — так даже на них висели. Самый большой фрагмент был — нога с бедром. Я тогда, помню, еще пошутил: "Смотрите, какая нога жирная, а говорят, что они здесь голодали, пока сидели в окружении". Ну, нога действительно казалась большой. Я только уже потом узнал, что конечность, оторванная от тела, выглядит намного больше, чем она есть на самом деле».

Еще один террорист, оставшийся на острове по приказу своих главарей, решил не заканчивать жизнь в качестве смертника и попытался спрятаться среди груды вещей в одном из разрушенных домов. Однако он был обнаружен бойцами ЧВК «Вагнер», причем абсолютно случайно и не в рамках зачистки, а по ее завершении. Еще один террорист, оставшийся на острове по приказу своих главарей, решил не заканчивать жизнь в качестве смертника и попытался спрятаться среди груды вещей в одном из разрушенных домов. Однако он был обнаружен бойцами ЧВК «Вагнер», причем абсолютно случайно и не в рамках зачистки, а по ее завершении.

«Остров весь прошли, а по ночам там холодно. Мы решили собрать по окрестным мазанкам какие-нибудь матрацы — чтоб на голой земле не спать. Разгребли их и видим: дух лежит. Ну, мы: "руки вверх", взяли его в плен. Он не знал, что мы ищем теплые вещи, решил под матрац спрятаться и переждать. Дух сказал потом на допросе, что они на отходе пятерых оставили. Двоих "шахидов" завалили, его взяли, а двоих так и не нашли. Ну, может, решили остаться жить и в зеленке спрятались», — рассказал боец.

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