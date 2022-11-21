Как ЧВК «Вагнер» выбила террористов ИГ из последнего оплота под Дейр эз-Зором

Ровно пять лет назад, 17 ноября 2017 года, пал последний оплот боевиков «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) в окрестностях сирийского города Дейр эз-Зор — остров Хувейджа Катыа в дельте Евфрата.
Бой за остров стал финальным аккордом битвы за Дейр эз-Зор, продолжавшейся около пяти лет. На Хувейджа Катыа оставались наиболее фанатичные и боеспособные радикальные исламисты. Их целью было прикрыть отход основных сил на юг провинции Дейр эз-Зор.
Помешали планам джихадистов бойцы ЧВК «Вагнер», которые нанесли решающий удар по международной террористической группировке.
В пятилетнюю годовщину окончания битвы за Дейр эз-Зор и штурма острова Хувейджа Катыа Федеральное агентство новостей впервые публикует воспоминания участников боев на берегах Евфрата, собранные нашим корреспондентом Кириллом Романовским во время его поездок в Сирию.
На пороге освобождения
Ситуация в Дейр эз-Зоре перед боями за Хувейджа Катыа существенно изменилась по сравнению с началом осени 2017 года. К этому моменту была прорвана тяжелая блокада населенного пункта, длившаяся три с половиной года. Освобождение районов города и близлежащих пригородов стало заслугой отряда российских бойцов, получившего название ЧВК «Вагнер» (в те времена, как говорят сами участники, его чаще называли БТГ — батальонной тактической группой).
До начала прорыва к Дейр эз-Зору «вагнеровцы» уже успешно действовали в Сирии, отражая атаки «Исламского государства» и участвуя в крупных войсковых операциях: в штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах, а также в ликвидации очага деятельности ИГ✱ в Восточной Хаме вокруг населенного пункта Акербат.
В сентябре 2017-го ЧВК «Вагнер» вела наступление с целью деблокады Дейр эз-Зора. Штурмовые подразделения расчистили трассу М-20, сняли осаду с городского аэропорта и провели успешную операцию по форсированию реки Евфрат, где создали прочный огневой плацдарм, отрезавший боевикам путь к отступлению.Федеральное агентство новостей — Кирилл Романовский
К ноябрю террористы ИГ в оставшихся под их контролем районах Дейр эз-Зора оказались в катастрофическом положении. Не имея возможности продолжать сопротивление, крупные группы боевиков в спешном порядке бежали из района военных действий. Оказавшись в полном окружении, без возможности переплыть реку, оставшиеся радикальные исламисты теряли квартал за кварталом, а также сдавались в плен отрядам ЧВК «Вагнер».
Хотя 3 ноября силам «вагнеровцев» удалось взять под контроль все районы Дейр эз-Зора, у боевиков оставался в руках небольшой козырь.
По обе стороны реки
Крупный остров Хувейджа Катыа, расположенный в дельте реки Евфрат к северу от Дейр эз-Зора, на протяжении всего времени осады города оставался опорной базой боевиков «Исламского государства».
Фактически благодаря контролю над ним, радикальные исламисты имели все шансы удержать за собой часть русла великой реки и проводить болезненные атаки в тылу.Федеральное агентство новостей — Степан Яцко
Кроме того, из-за удачного расположения острова на Хувейджа Катыа находились плотины через Евфрат, с помощью которых осуществлялась вся сельскохозяйственная ирригация окруженного песками региона.
Таким образом, для восстановления мирной жизни в провинции Дейр эз-Зор требовалось зачистить остров от присутствия ИГ. Причем осуществить эту операцию необходимо было именно силами на земле.
К моменту начала штурма Хувейджа Катыа ЧВК «Вагнер» занимала позиции на противоположном от острова берегу Евфрата и не давала боевикам возможности убежать в пустыню. В силу того, что остров отделяла от позиций «вагнеровцев» незначительная водная преграда, российские воины могли сдерживать действия боевиков при помощи снайперского огня и минометов, не вступая в полный контакт с противником.
Вот что рассказывал о тех событиях снайпер ЧВК «Вагнер»:
«У нас, получается, от 150 до 200 метров речка была. Я с винтовкой лазил по всему берегу, искал позиции. Работать там было тяжело: плотная зеленка [густые заросли], а за зеленкой духов плохо видно было. А с нашей стороны стояла небольшая мечеть с минаретом. Я поднялся на минарет. С одной стороны вылез прямо наружу — там балкончик узенький. Встал, смотрю: тропинка и два духа идут как раз. Выстрелил, одного поразил, свалил вниз, отсиделся там минут 15–20. Снова вылез в окошко осмотреться — и тут нашел лагерь духов. Прямо как на ладони. Сам минарет узенький, винтовка длинная — стрелять неудобно, приходилось ствол высовывать наружу. Нашел там упор: на светильник упирал винтовку, позицию занял. Смотрю: один выскакивает, я раз — выстрелил. Смотрю: к нему душок подбегает и начинает копошиться. Я сначала, честно сказать, подумал, что они его мародерят, потому что они уже тогда без еды сидели. Я еще раз выстрелил, еще одну цель поразил. А во время боя азарт растет, и промежутки ожидания стали сильно меньше. Короче, несколько раз я так бегал, и, видать, духи меня вычислили. Только я голову отклоняю — бац! — прямо в окно, где у меня голова была, прилетает пуля. Посередине минарета столб стоит, так пуля вошла в него. Я тогда со своей позиции навел миномет — и наши размотали этот лагерь по полной».
Двадцать восемь «вагнеровцев»
На фоне потери боевиками ИГ кварталов Дейр эз-Зора встал вопрос о полной зачистке Хувейджа Катыа. Операция отводилась штурмовым группам ЧВК «Вагнер», которые имели возможность зайти на территорию и вступить в боестолкновения на земле.
По словам участников операции, о том, что командование перебросит их на штурм острова, все прекрасно знали и готовились к встрече с противником.
Первый штурм Хувейджа Катыа был намечен на 3-4 ноября 2017 года. Брать остров предлагалось несколькими группами «вагнеровцев». Однако в дело вмешался случай: на фоне начавшегося наступления стоявшие выше по течению Евфрата курдские боевики из состава проамериканской коалиции «Сирийских демократических сил» (СДС) договорились с сидевшими на острове террористами ИГ.В результате почти сразу после интенсификации боев курдские формирования по наводке из лагеря террористов открыли шлюзы плотины на Евфрате, пытаясь дать возможность осажденным уйти через броды на другой берег.
Поднятие уровня воды в реке Евфрат привело к тому, что наведенные переправы между Хувейджа Катыа и восточным берегом были смыты. В результате на острове остался только один отряд ЧВК «Вагнер» из 28 человек, которые создали первичный огневой плацдарм на северной половине.
По воспоминаниям командира взвода ЧВК «Вагнер», участвовавшего в штурме Хувейджа Катыа, в первый день до назначенного рубежа бойцы не смогли дойти в силу плотной обороны противника:
Участвовавший в атаке боец также рассказывал, что на острове радикальные исламисты создали крепкую сеть оборонительных укреплений, которую нельзя было взять с наскока:
«Русские церемониться не будут»
Спустя семь дней ожесточенных боев к плацдарму на Хувейджа Катыа подошли подкрепления из других отрядов ЧВК «Вагнер». Эти силы также должны были участвовать в первом штурме острова, однако из-за поднявшегося уровня воды не смогли переправиться через Евфрат.
Подоспевшим на выручку бойцам «оркестра» пришлось ждать, когда инженерные подразделения смогут навести новые переправы через разлившуюся реку. В ожидании штурма они нашли время на маленькие человеческие радости.
— Так получилось, что у старшины был день рождения. Он в Дейр эз-Зоре купил окорочка. И вот ситуация: на следующий день штурм, а мы жарим шашлык. Ночь, горит костер, маленький магнитофон у нас был, со взводом везде двигался. Играет музыка. Пришел командир взвода, посмотрел на это все:
"Парни, я через 15 минут вернусь, чтоб у вас здесь был порядок". Ну мы шашлыки дожарили и через 15 минут навели порядок. На следующий день пошли на штурм».
А пока подкрепление готовилось зайти на остров, занявший плацдарм на Хувейджа Катыа отряд из 28 «вагнеровцев» продолжал вести плотные бои в зарослях. В силу большой площади острова и сложного ландшафта даже расположенной на плацдарме технике «вагнеровцев» приходилось соблюдать осторожность и методично обрабатывать позиции радикальных исламистов.
Видя, что подразделения ЧВК «Вагнер» крепко ухватились за плацдарм и не собираются отступать, боевики ИГ, запертые на острове, утратили волю и вынуждены были перейти к переговорам.
Агрессивные переговоры
Следующие несколько дней шли переговоры о капитуляции и сдаче острова. По воспоминаниям очевидцев, в этот момент боевики пытались вывезти с Хувейджа Катыа тяжелораненых комбатантов, а также свои семьи — женщин и детей.Федеральное агентство новостей — Степан Яцко
Однако не всегда переговоры заканчивались гладко. Так, в один из дней боевики ИГ под их прикрытием попытались пойти на прорыв и с боями уйти с острова, однако бойцы ЧВК «Вагнер» это быстро пресекли.
Тем не менее к 16 ноября силы ЧВК «Вагнер» договорились с представителями боевиков о сдаче в плен и вывозе радикальных исламистов с территории провинции Дейр эз-Зор. По словам очевидцев, сложили оружие более 100 человек, некоторым из них была оказана медицинская помощь на месте: к тому моменту боевики и члены их семей сидели около месяца без еды.
Один из бойцов сообщил, что среди террористов на Хувейджа Катыа было несколько граждан Российской Федерации, которые присоединились к ИГ, наслушавшись речей пропагандистов из числа радикальных исламистов.
— Там еще какой-то дагестанец был, но я его так и не видел. Знаю, что было там еще несколько русскоговорящих, но не знаю, сколько».
Как свидетельствовали «вагнеровцы», многие из находившихся на базе боевиков совершали различные преступления, в том числе и по отношению к женщинам и детям.
О случае с казнью детей ФАН уже рассказывал ранее. Однако боевики не ограничивались кровью гражданских и буквально упивались насилием.
«Пояса смертников» под ногами
После проведения процедуры вывоза боевиков и членов их семей с острова 17 ноября штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» провели полную зачистку Хувейджа Катыа. Именно этот день впоследствии войдет в историю как завершение боев за Дейр эз-Зор.
По воспоминаниям участников событий, за сутки четыре взвода «вагнеровцев» прочесали всю территорию острова, обнаружив огромное количество оставленной боевиками амуниции и неиспользованные «пояса шахида», начиненные взрывчаткой:
Другой участник зачистки Хувейджа Катыа также вспоминал, что количество необезвреженных поясов со взрывчаткой превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Как впоследствии выяснилось, все 300 человек, в том числе женщины и дети, были оставлены главарями ИГ на острове с одной целью — стать смертниками.
Два «шахида» и дух под матрацем
К моменту зачистки 17 ноября большая часть боевиков покинула Хувейджа Катыа, и поэтому группам ЧВК «Вагнер» никто не оказывал какого-либо сопротивления. Кроме одного случая, когда два оставшихся на острове террориста попытались атаковать российских бойцов с помощью «поясов смертника».
После потери острова Хувейджа Катыа и освобождения «вагнеровцами» всех окрестностей Дейр эз-Зора репутация и боевые возможности террористов «Исламского государства» были окончательно подорваны. Именно с этого момента начался «закат» некогда самой опасной группировки.
✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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