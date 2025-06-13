Легендарному Команданте Че 97 лет

«Портрет Че (Э. Гевара)». О. Ханес. 1972 год

97 лет назад родился команданте революции на Кубе, знаменитый латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара. Он родился в Аргентине в семье архитектора. Получил отличное образование, стал врачом. Увлёкся революционными идеями, скрывался от проамериканского правительства. В Мехико Гевара познакомился с братьями Кастро и вступил в революционный отряд. В этот период появилось его прозвище «Че»: слово «che» является распространённым обращением в Аргентине. В 1956 году революционеры прибыли на Кубу. Отряд партизан Че Гевары столь успешно сражался против батальонов кубинского диктатора Фульхенсио Батисты, что его имя стало известно во всём мире. После победы Че Гевара вошёл в правительство Фиделя Кастро. В составе правительственной делегации он посетил многие страны, в том числе СССР, однако позднее команданте выступал с публичными высказываниями, в которых обличал КПСС как соучастника империалистической эксплуатации. Оставаясь в душе революционером, он отказался от высоких постов на Кубе и отправился в Конго, а затем в Боливию, где происходили революционные волнения. В 1967 году Эрнесто Че Гевара был захвачен в плен американскими «рейнджерами», выступавшими на стороне боливийского режима, и расстрелян. После смерти Че Гевары его образ стал романтическим символом революционного движения.

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Бунтарь с идеалами: почему Че Гевару никогда не забудут

История жизни Че Гевары. Как характер команданте привел его к смерти? Фото: © Global Look Press/Lisette Poole/dpa

4 марта 1960 года в порту Гаваны прогремел мощный взрыв.

А через 48 минут, во время спасения пострадавших, произошла вторая детонация. Случилось это все во время разгрузки теплохода "Ля Кувр", прибывшего из Бельгии. На его борту было 76 тонн оружия. Эта поставка предназначалась для кубинских революционеров, которые свергли проамериканского диктатора Батисту. Именно благодаря ему США контролировали практически всю экономику острова. Взрыв теплохода организовало ЦРУ. На траурном митинге, посвященном жертвам теракта, фотограф Альберто Корда сделал, возможно, один из самых знаменитых снимков в истории XX века. В его объектив на пару секунд попал Эрнесто Че Гевара. Через 8 лет ирландский художник Фицпатрик прославится красно-черной стилизацией этого портрета, и он станет главным символом революции. Но кто такой Эрнесто Че Гевара на самом деле – святой освободитель, каким его считали боливийские крестьяне, безжалостный террорист, которым его выставляла американская пропаганда, или удачно растиражированный журналистами романтический герой? Об этом рассказывает

Как на Че Гевару повлияли родители?

В боливийской деревне Ла-Игера Эрнесто Че Гевару почитают как святого. Во всяком случае, местные крестьяне уверяют, что Сан-Эрнесто творит чудеса. Именно здесь, в Ла-Игере, революционера расстреляли, а в соседнем городе Вальегранде выставили напоказ его тело.

"Мне кажется, что Че Гевара повторил судьбу Иисуса. Я бы сказал, что нет ни одного образа великих людей в нашем мире сегодня, которые были бы столь светлы, как образ Че Гевары", – отметил профессор, научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

Эрнесто Че Гевара был прирожденным бунтарем. Его родители – выходцы из семей богатых аргентинских землевладельцев. У отца – Эрнесто Гевары Линча были ирландские корни. Он даже связывал "беспокойный" характер сына с текущей в его жилах "кровью ирландских повстанцев". Мать – Селия де ла Серна с юности пренебрегала общепринятыми нормами: курила, коротко стриглась и ратовала за свободу женщин.

Гевара активно впитывал левые идеи своих родителей, которые участвовали в антифашистском движении. Но сам Эрнесто политической борьбой не занимался. Более того, он выбрал максимально мирную профессию – врача, и в 20 лет поступил в университет Буэнос-Айреса. В 1950 году Эрнесто совершил свое первое путешествие – он проехал четыре с половиной тысячи километров по Аргентине.

"Он проделал колоссальный путь на мопеде одной из фирм, рекламировать которую он, собственно, и взялся. Потом он написал письмо в фирму благодарственное, что "ваш мопед ни разу меня не подвел. Я вам отправляю его на профилактику и надеюсь, что он вернется мне в прежнем виде", – сказал историк, политолог, старший преподаватель МПГУ Юрий Московский.

Фото: © Че Гевара (справа) с Альберто Гранадо (слева) в июне 1952, wikipedia

Как Эрнесто оказался в революционных кругах?

Реклама с фотографией Эрнесто на мопеде вышла в спортивном журнале. "Король педали" – так Гевара подписал снимок и подарил его своей возлюбленной Чинчине. Эрнесто мечтал жениться и провести медовый месяц, путешествуя на мопедах. Но его девушка была из семьи богатых аристократов. Они считали, что болезненный хиппи с грязными волосами не пара их дочери. Из-за неряшливости к Эрнесто еще в юности приклеилось прозвище Чанчо, то есть Свинья. Он ничуть не обижался и часто подписывал этим псевдонимом свои письма и статьи.

"Ее мать ходила в церковь и молилась, чтобы она перестала с ним встречаться. Эрнесто действительно был очень симпатичный, но у него были такие странные привычки – например, не любил мыться и менял принципиально рубашку раз в неделю", – сказала кандидат политических наук, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ, доцент Екатерина Косевич.

Через два года невеста бросила Эрнесто, разбив ему сердце. И Гевара продолжил колесить по Латинской Америке, пока не оказался в Гватемале.

"Там президент проводил такие большие социальные реформы. В частности, в два раза были подняты зарплаты для рабочих, работающих в американских компаниях. И плюс ко всему он провел земельную реформу, конфисковав ту землю, которая не использовалась, раздав ее крестьянам", – отметил Юрий Московский.

От прогрессивных реформ президента Арбенса в первую очередь пострадал американский гигант "Юнайтед Фрут Компани". Недовольные таким раскладом Соединенные Штаты начали бомбить Гватемалу и отправили в страну армию наемников, чтобы свергнуть Арбенса и установить военную диктатуру.

Эрнесто Гевара примкнул к революционным кругам, в частности к кубинским эмигрантам. Именно они наградили его прозвищем "Че", поскольку Эрнесто постоянно употреблял в речи это популярное в Аргентине междометие, аналог русского оклика "Эй" или "Слушай".

"Именно в Гватемале он пытался организовать протесты против интервенции США, и на него было заведено дело со стороны ЦРУ. Он вынужден был бежать и переехать в Мексику", – отметила Екатерина Косевич.

Фото: © wikipedia

"Движение 26 июля"

В Мексике Че Гевара провел больше двух лет, работая сначала фотографом, затем аллергологом в детской больнице. Именно в Мексике он познакомился с братьями Раулем и Фиделем Кастро. Одного разговора хватило, чтобы Че записался в ряды "Движения 26 июля". Его создал Кастро и назвал в честь штурма казармы Монкадо в Сантьяго-де-Куба в 1953 году.

"Движение 26 июля” начало подготовку к высадке на Кубе. Они решили, что, высадившись где-нибудь в горах, разожгут огонь революции, который будет поддержан в городах, и, в частности, координировали свою деятельность с революционерами Кубы", – отметил Юрий Московский.

Кастро собрал деньги и тайно приобрел яхту "Гранма". На ней группа революционеров вышла из порта Туспан, подкупив мексиканскую полицию.

"Гранма", которая должна была вмещать человек 10–12, набрав аж 82 бойца, которые сидели буквально на головах друг у друга, отправилась к берегам Кубы. По дороге угодили в шторм. Но тем не менее они добрались до Кубы, добрались позднее, чем ожидали", – рассказал Юрий Московский.

Высадка обернулась катастрофой. Яхта села на мель в мангровых зарослях. Повстанцам пришлось оставить на ней большую часть боеприпасов, продовольствия и медикаментов и пробираться пешком. Через три дня группу атаковали правительственные войска. Из 82 человек выжили около 20. Разрозненными отрядами они с трудом добрались до гор Сьерра-Маэстра. Че Гевара рикошетом ранило в шею – его спас ящик с патронами, который он нес на груди.

"Участие Че было очень важным в этой группе. Он не жалел себя ни на йоту. Он весь отдавал себя лечению, заботе о людях. И это не вояка, это революционер-целитель", – отметил профессор, научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

Сидя в горах, повстанцы постепенно обрастали силами, к ним примыкали части правительственных войск. Эрнесто стал незаменимым. Он лечил, организовывал школы для крестьян, строил печи для выпечки хлеба и фабрики для производства гранат. Фото: © wikipedia

Святой или палач?

В январе 1959-го Батиста бежал из страны, революционные силы вошли в Гавану. За четыре месяца новая власть осудила около тысячи человек, половину расстреляли. Судами и казнями руководил Че Гевара.

"Например, когда они заняли Сантьяго де Куба, было арестовано 72 полицейских и военных, которые участвовали в пытках. Все были расстреляны. Че Гевара сказал, что вообще-то есть еще и Высший апелляционный суд. Если кто недоволен, может обращаться к нему. А Высший апелляционный суд возглавлял он сам", – отметил Юрий Московский.

Оценки карательной деятельности Че противоречивы. Свидетельств о казнях невиновных нет. Сам Гевара считал, что защитить революцию можно, только убив ее врагов. Разобравшись с противниками, Че занялся разработкой аграрной реформы, осенью 1959-го он возглавил Национальный банк. А через пару лет стал министром промышленности. Как официальное лицо Че Гевара дважды посетил Советский Союз.

"Вот особенность его визита – он стал замечать разъедающую ржавчину бюрократии, неготовность к нестандартным решениям, инертность нашей системы. И это послужило одним из мотивов к тому, чтобы впоследствии Че отказался от своей политической карьеры", – отметил Владимир Давыдов.

Весной 1965-го Эрнесто написал прощальное письмо родным и Фиделю Кастро, отказался от всех должностей и дарованного ему кубинского гражданства и уехал вершить революцию за границей.

"Он не мог себе позволить этой роскоши – заниматься руководством нового государства, жить в относительном благополучии тогда, когда во многих странах мира происходят трагедии миллионов людей. Он воспринимал их жизнь и их страдания как свои собственные", – сказал Владимир Давыдов.

Фото: © wikipedia

Провалившаяся революция в Боливии

В 1966 году Фидель уговорил Эрнесто тайно вернуться на Кубу, чтобы подготовить революционный очаг в Боливии и свергнуть диктатора Баррьентоса. В ноябре Че Гевара начал там партизанскую борьбу.

"Он был чистый. Он был честный. Но, наверное, он был наивен. Он думал, что крестьянство боливийское пойдет вместе с ним против эксплуататоров, что их классовая чутье сплотит их вокруг него. Но, как известно, закономерностей абсолютных в общественной практике нет", – рассказал Владимир Давыдов.

Местные крестьяне к революции были не готовы. А диктатор Баррьентос обратился за помощью к ЦРУ. За голову Че назначили награду – 4 200 долларов. На него открыли настоящую охоту с участием 800 рейнджеров, подготовленных во Вьетнаме.

Во время очередного боя отряд Че Гевары окружили, самого команданте дважды ранили, в его винтовку тоже попала пуля, а в пистолете закончились патроны. Сдаваясь, он якобы крикнул: "Не стреляйте! Живой я стою дороже, чем мертвый".

"Но все его поведение потом при аресте показывает, что сохранить жизнь он себе не стремился. Вел себя по отношению к взявшим его в плен офицерам сверхвызывающе, буквально напрашиваясь на то, чтобы его пристрелили прямо на месте. Плюнул в лицо одному из допрашивающих его адмиралов, ударил, несмотря на связанные руки, об стенку стукнул офицера, который попытался вырвать у него на сувенир трубку, которая у него была во рту", – отметил Юрий Московский.

Фото: © Global Look Press/Russell Gordon/Russell Gordon / DanitaDelimont.

Убийство команданте

Че Гевару держали в деревне Ла-Игера в полуразрушенной глинобитной хижине, которая служила местной школой. 9 октября 1967 года высшее командование Боливии распорядилось ликвидировать пленника. Но власти опасались, что суд привлечет слишком большое внимание всего мира. Казнь решили обставить так, будто Че погиб в бою.

"Вызвался убить его некий сержант Марио Теран. Якобы за то, что в боях погибло трое его товарищей. По воспоминаниям самого Марио, ему Че сказал: "Стреляй в меня, не бойся, трус, ты убьешь всего лишь человека". Он начал стрелять, попал сначала по ногам, попал в плечо, Че упал, скорчившись от боли. И только потом он выстрелил ему в грудь..." – рассказал Юрий Московский.

Теран выпустил в Че девять пуль. Тело команданте привязали к полозьям вертолета и доставили в соседний городок Вальегранде, где выставили напоказ. После этого покойнику ампутировали кисти рук и передали их в полицию Буэнос-Айреса для снятия отпечатков пальцев.

Че похоронили вместе с шестью соратниками в братской могиле, которую сровняли с землей и закатали в асфальт. Только спустя 30 лет – в 1997 году останки революционера перевезли на Кубу. Теперь его прах покоится в мавзолее в городе Санта-Клара.

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