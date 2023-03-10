Территория Героев...(76)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/24360 https://t.me/mod_russia/24392 https://t.me/mod_russia/24412 https://t.me/mod_russia/24440 https://t.me/mod_russia/24446 https://t.me/mod_russia/24460 https://t.me/mod_russia/24465 https://t.me/mod_russia/24503 https://t.me/mod_russia/24508

Военнослужащий Бурнашов Андрей Андрей Бурнашов в составе мотострелкового взвода выполнял боевую задачу по обороне взводного опорного пункта на господствующей высоте. Противник предпринял попытку контратаковать и вернуть ранее утраченные позиции. Началась артиллерийская подготовка, после которой подразделения националистов выдвинулись в сторону взводного опорного пункта наших войск.

Под постоянным огневым воздействием артиллерии и танков противника по взводному опорному пункту Бурнашов, действуя мужественно и решительно, вел огонь из штатного оружия по наступающему противнику. В ходе боя Андрей уничтожил водителя движущегося пикапа, перевозившего группу националистов, в результате чего весь личный состав, находившейся в пикапе, оказался на открытой местности и был уничтожен. Также, воспользовавшись ручным гранатометом, Бурнашов вывел из строя бронемашину противника.

Благодаря действиям Андрея Бурнашова удалось выявить и уничтожить передовую группу противника. По итогам боя националисты, понеся потери, отступили.

https://zpobeda.ru/andrej-burnashov/

Старший лейтенант Перевалов Олег Расчет самоходного миномета «Тюльпан» под командованием старшего лейтенанта Олега Перевалова выполнял боевую задачу по огневому прикрытию батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, штурмующей укрепления противника.

В ходе продвижения Олег обнаружил хорошо укрепленную долговременную огневую точку, из которой националисты открыли пулеметный огонь по нашим войскам. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны противника, Перевалов вместе с подчиненным личным составом, заняв выгодную огневую позицию, открыл огонь из миномета по вражескому доту. В результате грамотных и самоотверженных действий офицера и его подчиненных было уничтожено оборудованное бетонное укрепление противника с вражеским пулеметным расчетом, что позволило продолжить нашим подразделениям развить наступление и заставить боевиков отступить.

https://zpobeda.ru/oleg-perevalov/

Военнослужащий Романов Данил Колонна российских подразделений, в составе которой находился начальник аппаратной взвода связи Данил Романов со своими подчиненными, в районе моста через реку попала под массированный огонь со стороны украинских националистов.

Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь националистов, экипаж под командованием Романова, проявляя мужество и самоотверженность, развернул комплексную аппаратную связи и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом. Благодаря своевременно переданным координатам подразделения националистов были подавлены, а колонна после наведения переправы своевременно прибыла в заданный район без потерь.

https://zpobeda.ru/danil-romanov/

Капитан Лисенкин Дмитрий В ходе специальной военной операции отделение транспортирования и перегрузки под командованием капитана Дмитрия Лисенкина выполняло задачу по доставке реактивных снарядов для боевых машин дивизиона.

С целью бесперебойного снабжения боеприпасами подразделений Лисенкин выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Лично принимал участие в доставке боеприпасов на линию соприкосновения с силами националистов. В условиях повышенной опасности и риска для жизни, при совершении маршей обеспечил надежную организацию охраны, что способствовало успешному выполнению боевых и специальных задач.

https://zpobeda.ru/dmitrij-lisenkin/

Военнослужащий Метелица Александр Жителю Климовского района Брянского региона Александру Метелице вручили государственную награду — медаль «За отвагу».

Брянский парень награжден ею за проявленные мужество и доблесть в ходе СВО на Украине.

По словам заместителя военного комиссара по окончании срочной службы Александр заключил контракт и отправился на защиту жителей Донбасса от националистов.

https://t.me/strana_geroev/4307

Гвардии прапорщик Филиппов Илья Гвардии прапорщик Филиппов Илья Алексеевич, начальник аппаратной роты связи гвардейской воздушно-десантной дивизии

В ходе перемещения командного пункта соединения гвардии прапорщик Илья Филиппов получил команду на оперативное развертывание станции спутниковой связи. При развертывании станции начался массированный минометный обстрел, под которым прапорщик Филиппов со своим экипажем не оставил позиции, а продолжил выполнять поставленную задачу.

Благодаря четким и грамотным действиям прапорщика Филиппова, связь командира соединения с вышестоящим командованием была устойчивая и бесперебойная, что способствовало выполнению боевой задачи соединением.

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/heroes_z/more.htm?id=12446964@SD_Employee Группе капитана Шушакова поступила задача разведать опорный пункт ВСУ. После проведения воздушной разведки с помощью БпЛА группа выдвинулась к позициям противника.

В результате решительных действий, группа Шушакова заняла опорный пункт противника без потерь. Восемь бойцов ВСУ были взяты в плен.

Заняв опорный пункт противника, Иван Шушаков приступил к корректировке огня артиллерии, тем самым обеспечив успешное продвижение основных сил.

За проявленную отвагу в ходе спецоперации капитан Иван Шушаков награжден орденом Мужества. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/24439 Отряд, в котором сражался прапорщик Сергей Ильин, первым вошел в населенный пункт. «Проверяли каждый дом, каждый сантиметр, в подвалы спускались, - вспоминает военнослужащий, - если знали, что есть люди, просто камень закидывали вместо гранаты, чтобы боевую гранату не использовать. Военнослужащие Украины сразу выходили с поднятыми руками».

«Ночью, когда все спали, у нас дежурство было. Слышим шорохи в кустах - три украинца в своей форме. Одного ликвидировали, двоих в плен взяли. Думаю, что мне за это дали медаль», - вспоминает герой.

В ходе спецоперации Сергей получил тяжелое ранение, но мечтает продолжить военную службу после выздоровления и выполнить свой долг перед Родиной. Он понимает: «Если бы мы тогда не вмешались, враг бы уже находился на нашей территории».

За проявленную доблесть в ходе СВО Сергей награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24502 Старший прапорщик Ильнур Алимбеков отвечал за медицинское обеспечение батальонной тактической группы. Он неоднократно эвакуировал раненых воздушным транспортом и оказывал им медицинскую помощь на борту вертолета Ми-8, оборудованного реанимационным модулем. Также российский военнослужащий помогал тяжелораненым после неотложных операций в полевых госпиталях.

Опыт и профессионализм старшего прапорщика Алимбекова позволили эвакуировать из районов активных боевых действий в стационарные госпитали более 600 военнослужащих

https://t.me/mod_russia/24366 Александр Олейник был еще мальчишкой, когда начались события 2014 года. Сегодня он — артиллерист, солдат Вооруженных сил РФ! Саша приехал защищать свою историческую родину, поскольку родился на Луганщине. А заодно — отомстить за деда, которого расстреляли националисты после отказа воевать против своих же.

Парень спокойно улыбается в камеру, когда внезапно начинается обстрел, и ни один мускул не дрогнет на его лице. «Это просто наши «Грады», — говорит он. Смотрите видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/17282 Гвардии старший сержант Рашид Кясов награжден Орденом Мужества: прикрывая наши подразделения от ударов с воздуха, из ПЗРК «Верба» он сбил истребитель Су-25 ВСУ, а через пару дней — вражеский вертолет Ми-8. «Я сюда рвался», — говорит Рашид об участии в спецоперации. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24450 Рядовой Константин Дрыгин участвует в спецоперации с самого первого дня. Экипаж танка, в котором Константин служит наводчиком-оператором, выполнял боевую задачу по поддержке наступления российских войск. Заняв тактически выгодную позицию, танкисты вступили в бой со значительно превосходящими силами противника, прицельным огнем уничтожив восемь бронетранспортеров ВСУ.

Константин награждён медалью жукова за мужество и профессионализм. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24492

«Единый народ с древней Руси,

Вкусив сладкую ложь, сошел с колеи.

Братский народ! Откройте глаза,

И радость былая вернётся в сердца.

Над фонтаном дружбы народов

Чистое небо мира свободы,

Багровый закат и алый рассвет.

И пусть будет так тысячу лет!»

https://t.me/mod_russia/22013

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Старший лейтенант Ступнев Александр В ходе боевых действий в зоне СВО при выполнении служебного долга погиб старший лейтенант Ступнев Александр Викторович 1997 года рождения из Тверской области.

https://zpobeda.ru/aleksandr-stupnev/

Младший сержант Зенин Андрей 32-летний младший сержант Андрей Зенин из Северного района погиб в спецоперации на Украине.

Андрей Зенин был призван в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации 26 октября прошлого года.

24 января боец погиб на территории Луганской Народной Республики.

Андрею было 32 года.

Андрей Зенин был стрелком.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://ngs.ru/text/world/2023/02/16/72062828/

Подполковник Иванов Владислав В Дзержинске Нижегородской области простились с погибшим в ходе СВО подполковником полиции в отставке Владиславов Ивановым.

Владислав Иванов в 1993-2019 годах служил в органах внутренних дел Дзержинска. Он прошел путь от милиционера отдельного батальона ППС до замначальника полиции по оперативной работе. Основные годы службы посвятил работе в отделе уголовного розыска.

С июля минувшего года Владислав Иванов, пополнив ряды добровольцев, принимал участие в СВО.

Погиб 16 сентября.

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/ivanov-iz-dzerzhinska-pogib-v-svo/113772768/

Военнослужащий Водальчук Сергей В ходе проведения СВО героически погиб уроженец п.Усть-Баргузин - Водальчук Сергей Викторович, 23.10.1987 г.р.

Сергей вырос в многодетной семье, где был старшим сыном. После окончания школы поступил в филиал БКТиС по специальности "Мастер леса". После окончания был призван в ряды Российской армии, срочную службу проходил в г.Хабаровск, там и подписал свой первый контракт. В 2015 г. Сергей заключил контракт с ВЧ 47130 "ст.Дивизионная", в должности водитель. Со 2 июля 2022 г. принимал участие в СВО, погиб 12 января 2023 г.

За время службы Водальчук Сергей Викторович за образцовое выполнение воинского долга, самоотверженное служение Отечеству награжден медалями Министерства обороны РФ и грамотами.

Сергей был любящим отцом и мужем, верным другом, товарищем, добрым и отзывчивым человеком.

У него осталась жена, сын, родители и братья.

https://vk.com/wall-102335680_94806

Военнослужащий Власов Юрий В ходе спецоперации на Украине погиб маловишерец Власов Юрий Борисович.

В августе 2022 года Юрий добровольцем убыл в зону СВО, 11 декабря погиб при исполнении воинского долга.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://vk.com/wall518581229_1694

Военнослужащий Березовский Максим В Новосибирской области похоронили 25-летнего воина Максима Березовского.

После 11-го класса Максим отслужил в армии и решил стать военным. Первые полгода парень проходил курс молодого бойца в Челябинске и работал механиком-водителем при воинской части. В 2017 году служил гранатометчиком в мотострелковых войсках Центрального военного округа, с ноября 2018 года — старшим стрелком, с января 2021 года — механиком-водителем.

Когда началась специальная военная операция, Максим отправился в зону специальной военной операции на Украине. Профессиональный военный погиб в зоне СВО 2 февраля.

https://zpobeda.ru/maksim-berezovskij/

Военнослужащий Салагин Михаил Прощание с Салагиным Михаилом состоялось 23 февраля в церкви г. Калтан.

https://zpobeda.ru/mihail-salagin/

Прапорщик Кузнецов Евгений Житель поселка Сбега Могочинского района Забайкалья, отец троих детей Евгений Кузнецов погиб в ходе спецоперации на Украине, куда отправился добровольцем.

Евгений Кузнецов родился 9 июля 1978 в городе Танда Амурской области. Позже он с мамой и братом переехал в забайкальский поселок Сбега.

Во время срочной службы участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона Чеченской Республики, за что был награжден знаками отличия.

С лета 2002 года по осень 2003 года проходил военную службу по контракту, после чего ему было присвоено звание «прапорщик».

Погиб 26 января в селе Никольское под городом Угледар.

Евгений Кузнецов награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/evgenij-kuznecov-3/

Военнослужащий Семченко Александр В ходе специальной военной операции погиб житель города Удачного Семченко Александр Викторович.

Ему был 31 год.

Трудился Александр на обогатительной фабрике № 12.

Когда началась мобилизация, в первых рядах ушел в зону СВО.

Служил рядовым гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. Героически защищал Родину, свой дом, наше Отечество, оставшись до конца верным воинскому долгу.

https://zpobeda.ru/aleksandr-semchenko/

Доброволец Охрямкин Артём Охрямкин Артём Олегович

13.10.1997г.р.-08.02.2023г.

Погиб при исполнении воинского долга на территории СВО.

https://zpobeda.ru/artjom-ohryamkin/

Доброволец Иннекей Михаил Из зоны специальной военной операции пришло сообщение о гибели 33-летнего Михаила Иннекейя.

Михаил Иннекей родился 27 июля 1989 года в селе Ваеги Анадырского района, там же окончил школу. После поступил в профессиональное техническое училище №3 города Анадырь.

В 2012 году переехал семьёй в посёлок Угольные Копи.

Последние годы работал грузчиком в ФКП «Аэропорты Чукотки». В конце минувшего года ушёл на фронт добровольцем.

Дома его ждала жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/mihail-innekej/

Военнослужащий Поленов Илья Героически погиб, защищая нас от фашистской нечести, 08.02.23 Илья Поленов.

https://zpobeda.ru/ilya-polenov/

Военнослужащий Боровиков Виталий В ходе специальной военной операции на территории Украины 03.01.2023 года геройски погиб Боровиков Виталий Сергеевич.

Герой похоронен на Аллее Славы г.Мурманска.

https://zpobeda.ru/vitalij-borovikov/

Военнослужащий Журбенко Евгений В октябре 2022 года на спецоперации в Украине погиб Журбенко Евгений Львович.

Очень добрый, искренний, честный, открытый человек.

https://zpobeda.ru/evgenij-zhurbenko/

Военнослужащий Докторов Виктор В ходе проведения СВО погиб наш земляк и житель села Чурьяково — Докторов Виктор Викторович.

Многие помнят Виктора как доброго, отзывчивого и любящего жизнь человека. Всегда был приветлив и улыбчив.

https://zpobeda.ru/viktor-doktorov/

Военнослужащий Шляпников Артем При исполнении долга во время специальной операции на Украине погиб Шляпников Артем Александрович

Житель села Николаевка,Черлакского района.

https://zpobeda.ru/artem-shlyapnikov/

Доброволец Карандашев Владимир В ходе специальной военной операции на Украине погиб Владимир Николаевич Карандашев.

Ему было 45 лет, из них 18 лет он отслужил в полиции, откуда ушел на пенсию в звании майора.

За годы службы он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, был награждён ведомственными медалями МВД «За отличие в службе» трёх степеней.

Владимир Николаевич умел принять правильное решение в сложной ситуации, развит физически и психологически, патриот своей страны, именно поэтому не остался в стороне, когда пришло время защищать родину.

Ушел добровольцем в сентябре 2022 года.

https://zpobeda.ru/vladimir-karandashev/

Младший сержант Павлов Евгений Младший сержант Павлов Евгений Борисович 24 января 2023 года погиб при исполнении воинского долга.

Слова скорби и поддержки семье выражают в соцсетях многие жители района, знавшие погибшего и по учебе в п. Ключевский, и по работе. Он был хорошим человеком.

https://zpobeda.ru/evgenij-pavlov/

Военнослужащий Комаров Егор Взорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен: в Щелкове Московской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер».

Командир разведотделения Егор Комаров героически погиб 20 декабря 2022 года, прикрывая свою группу от атаки солдат ВСУ. Раненный в ногу, он отказался уходить с позиции и удерживал ее в одиночку до последнего патрона.

Вагнеровцы привезли тело Егора и сообщили, что он награжден орденом Мужества и тремя крестами «Вагнера». Сказали, что три креста за такое короткое время (Егор был на фронте всего месяц) – это из ряда вон. Он реально проявил беспримерную отвагу, мужество и доблесть.

https://zpobeda.ru/egor-komarov/

Военнослужащий Зорин Олег Курский район простился с бойцом ЧВК «Вагнер» Олегом Зориным.

Он погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу.

Олег Александрович родился 10 апреля 1979 года в деревне Ушаково Щетинского сельсовета, окончил Ушаковскую среднюю школу Курского района.

https://zpobeda.ru/oleg-zorin/

Военнослужащий Бахтеев Фёдор 21 февраля Нижнеудинск простился со своим героем Фёдором Бахтеевым.

Герой погиб 27.01.2023 в городе Артемовск.

Фёдор 16.08.1996 года рождения.

Участие в боевых действиях на Донбассе принимал в составе ЧВК Вагнер.

https://vk.com/wall-186332663_18352

Военнослужащий Безруких Константин Погиб Константин Безруких житель села Худоеланское Нижнеудинского района Иркутской области, участвовавший в специальной военной операции в составе ЧВК Вагнер.

https://zpobeda.ru/konstantin-bezrukih/

Военнослужащий Линушкин Андрей Доброволец ЧВК Вагнер Линушкин Андрей Николаевич, 31 год, г. Серпухов

Погиб 24.12.22, Артемовск.

https://zpobeda.ru/andrej-linushkin/

Военнослужащий Абдуллин Альберт В ходе проведения СВО на Украине при выполнении боевых задач в составе штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» 30 января 2023 года погиб отец, сын, брат, друг Абдуллин Альберт Рафитович, 31.12.1977 г.р.

https://zpobeda.ru/albert-abdullin/

Военнослужащий Ершов Виктор В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи героически погиб уроженец Забайкальского края города Шилка

Ершов Виктор 1998 года рождения.

Виктор погиб 28 января 2023 года, выполняя боевую задачу, в рядах ЧВК Вагнер.

https://zpobeda.ru/viktor-ershov/

Военнослужащий Дорогавцев Евгений При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб Евгений Андреевич Дорогавцев.

Евгений Дорогавцев родился в 1995 году. Учился в средней школе №6 поселка Высокий, был открытым и дружелюбным человеком. В зоне проведения спецоперации участвовал в составе подразделения ЧВК «Вагнер».

https://vk.com/wall-144340073_38810

Военнослужащий Муравьëв Сергей В ходе спецоперации, под Белогоровкой, на поле боя 5.11.2022 г. погиб боец ЧВК «Вагнер» Муравьëв Сергей

https://zpobeda.ru/sergej-muravev/

Военнослужащий Гаязов Вадим Погиб боец ЧВК «Вагнер» из Нижневартовска. Всю жизнь проживал г. Нягань. Гаязов Вадим Рафаилович 1986

https://zpobeda.ru/vadim-gayazov/

Сержант Соколов Никита Сержант Соколов Никита Иванович, погиб 01.01.2023 года в боевых действиях, в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины в Макеевке.

https://zpobeda.ru/nikita-sokolov/

Военнослужащий Пережогин Дмитрий Погиб в ходе военной спецоперации в ДНР Пережогин Дмитрий Евгеньевич, 16.01.2001 года рождения, житель г. Минусинска.

https://zpobeda.ru/dmitrij-perezhogin/

Военнослужащий Гущин Дмитрий В зоне СВО погиб Гущин Дмитрий Семёнович

https://zpobeda.ru/dmitrij-gushhin-2/

Военнослужащий Логашев Евгений В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края, пгт.Дарасун Логашев Евгений Алексеевич.

Евгений родился 2 января 1999 года.

https://zpobeda.ru/evgenij-logashev/

Доброволец Панков Алексей В посёлке Советском (Республика Марий Эл) простились с Алексеем Панковым, ушедшим в зону проведения спецоперации добровольцем.

Алексей родился 8 июня 1977 года в Русско-Осиновке Фроловского района Волгоградской области. После окончания 9 класса работал в совхозе.

В 1996 году был призван на срочную службу. Служил в мотострелковых войсках в Северной Осетии.

https://zpobeda.ru/aleksej-pankov/

Военнослужащий Самойлов Роман При выполнении задач специальной военной операции на Украине (город Артёмовск (Бахмут), ДНР) погиб Самойлов Роман Сергеевич, 11.05.1993 года рождения из города Фурманов.

https://zpobeda.ru/roman-samojlov/

Доброволец Сaпунoв Ивaн Β Πepecлaвлe пpeдлoжили уcтaнoвить пaмятник пoгибшeму нa СΒО мнoгoдeтнoму oтцу и вoлoнтёpу

Ηa СΒО oтeц чeтвepых дeтeй пoшeл дoбpoвoльцeм, пo зoву cepдцa, и гepoичecки пoгиб в кoнцe дeкaбpя. Πpи жизни Ивaн Сaпунoв пoмoгaл бeздoмным живoтным — тихo пpиeзжaл нa cвoeм вeлocипeдe и зaбиpaл выбpoшeнныe мaтpacы. Тaк oн пoмoгaл бecпoмoщным хвocтaтым нe пoгибнуть oт хoлoдa. Μнoгим житeлям oн был извecтeн пoд никoм в coцceтях «Κoт Бaюн».

https://zpobeda.ru/ivan-sapunov/

Военнослужащий Иванов Тимофей 29 января 2023 года героически погиб 20-летний воин Иванов Тимофей из г.Шумихи Курганской обл.

https://zpobeda.ru/timofej-ivanov/

Военнослужащий Мелёхин Евгений 26 января, на боевых позициях погиб герой из Копейска Евгений Милехин, позывной «Сынок»

https://vk.com/wall-60510194_3924255

Военнослужащий Мамбетов Илья Илья Мамбетов, военнослужащий из Оренбуржья, погиб в зоне специальной военной операции во время выполнения боевого задания. Он был уроженцем Беляевки.

https://zpobeda.ru/ilya-mambetov/

Военнослужащий Игонин Николай В Бузулукском бору простились с Николаем Игониным.

Николай Игонин работал госинспектором, его знали как преданного хранителя и защитника леса.

В местной школе мужчина обучал детей. Там благодаря его стараниям работало школьное лесничество «Юный эколог».

24 сентября Николая Игонина мобилизовали.

Он погиб при обстреле в Макеевке в новогоднюю ночь.

Николая Игонина проводили со всеми воинскими почестями.

https://vk.com/wall-201190697_564416

Военнослужащий Тупицын Эдуард Эдуард Сергеевич Тупицын пал смертью храбрых в феврале 2023 года.

https://zpobeda.ru/eduard-tupicyn/

Гвардии ефрейтор Небыков Виктор Погиб 21 августа 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Виктор родился 1 декабря 1993 года. Окончил Московское суворовское военное училище (МсСВУ).

Виктор героически погиб 21 августа 2022 года в бою. Ему было 28 лет.

30 августа 2022 года похоронен со всеми воинскими почестями.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории Украины гранатомётчика 51-го парашютно-десантного полка Виктора Владиславовича Небыкова наградили орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/viktor-nebykov/

Военнослужащий Алексеев Дмитрий В ходе специальной военной операции героически погиб, уроженец города Городище, Дмитрий Олегович Алексеев.

Дмитрий родился 5 мая 1999 года.

В 2015 году Дмитрий окончил школу, получив аттестат об основном общем образовании. Поступил в Пензенский колледж информационных технологий, который окончил с отличием. Прошёл срочную службу.

В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации был призван для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции. Выполнял свой воинский долг на территории Луганской Народной республики.

В середине ноября получил ранение.

8 декабря 2022 года Дмитрий погиб от ран.

https://zpobeda.ru/dmitrij-alekseev/

Военнослужащий Дерябин Евгений В МКОУ "СОШ № 1" г. Щучье состоялось открытие мемориальной доски памяти выпускника школы Евгения Вячеславовича Дерябина. Молодой человек с 2015 года нес военную службу по контракту с ВВС г. Иваново.

Евгений, верный присяге, погиб на Украине в ходе специальной военной операции 13 марта 2022г., проявив мужество и героизм.

Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/evgenij-deryabin/

Военнослужащий Арзубов Артём Арзубов Артём Сергеевич. Героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Родом из села Павино, Павинского района

Проходил службу в 1065 арт. полку

https://zpobeda.ru/arzubov-artjom/

Военнослужащий Плеханов Владимир В военной операции на Украине трагически погиб Плеханов Владимир Анатольевич

Владимир родился 21 января 1998 года в с. Баргузин Баргузинского района, родители умерли, воспитывался вместе со своим братом в семье приёмных родителей.

В 2014 году закончил Усть-Баргузинскую среднюю школу. В 2017 году успешно окончил Усть-Баргузинский колледж туризма и сервиса по специальности «мастер лесного хозяйства».

Володя был ответственным, очень добрым, приветливым, спокойным, отзывчивым. Очень любил своего брата, проявлял опеку, заботу о нём. Пользовался авторитетом у окружающих, с большим уважением и почтением относился к старшим.

В 2019 году Владимир заключил контракт с войсковой частью 32364 (11 бригада ВДВ), где в дальнейшем проходил военную службу по контракту

https://zpobeda.ru/plehanov-vladimir/

Военнослужащий Сахань Юрий В ходе спецоперации на Украине погиб гвардии сержант Сахань Юрий Александрович 08.02.1989г. р.

Погиб 31.03.2022, ранее проходил службу в Феодосии

https://zpobeda.ru/jurij-sahan/

Военнослужащий Уланов Дмитрий Дмитрий Уланов. 21 год. Гвардии ефрейтор контрактной службы.

Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году. Курская область.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/dmitrij-ulanov/

Военнослужащий Анисимов Дмитрий Военная операция ВС РФ в Украине унесла жизнь Дмитрия Анисимова из поселка Сейва в Гайнском округе.

Дмитрий окончил Сейвинскую школу, учился в училище, отслужил срочную службу в РА и ушёл служить по контракту.

Ему было 32 года.

https://zpobeda.ru/dmitrij-anisimov/ В ходе спецоперации на Украине героически погиб гвардии подполковник Слабцов Виталий Николаевич 1978г.р.

Погиб 24.03.22. Офицер-десантник, заместитель командира 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады

https://zpobeda.ru/slabcov-vitalij/

На Украине героически погибли Ингушские Воины: 24-летний Адам Дошоклаев (с.Троицкое Сунженского района РИ), 27-летний Джамурза Яндиев (с.Инарки Малгобекского района РИ) и Ибрагим Патиев (с.Куртат Пригородного района РСО-Алания).

Эти трое Мужчин без минуты раздумья дали согласие на участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и отправились выполнять поставленные задачи во благо Отечества.

Военнослужащий Дошоклаев Адам https://zpobeda.ru/adam-doshoklaev/

Военнослужащий Яндиев Джамурза https://zpobeda.ru/dzhamurza-yandiev/

Военнослужащий Патиев Ибрагим https://zpobeda.ru/ibragim-patiev/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Не говорите, кто мой враг...(Сергей Любавин)

https://w ww.youtube.com/watch?v=c67y0thrYjw

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