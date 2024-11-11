Территория Героев...(152)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Младший сержант Артём Королёв в феврале 2022-го заходил в зону СВО в составе псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Тогда наши бойцы лишь совсем немного не дошли до Киева и поставленную им задачу выполнили с честью. За это Артёму вручили первую медаль «За отвагу».

Артём передаёт привет родным, а особенно маме и брату, которые всё это время переживали за него дома. Стремясь поберечь нервы мамы, он не рассказал ей о ранении. В тот день, когда это случилось, Артёму пришлось вывозить раненых к медикам. Именно за это он получил свою вторую медаль. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1260 Владимир Ганюшин – командир инженерно-саперного отделения. Уничтожение крупного опорного пункта принесло ему медаль «За отвагу».

Во время одного из заданий он наступил на неразорвавшийся боеприпас, а задачу все равно выполнил: обезвредил оставшиеся снаряды.

Теперь, восстановившись после ранения, Владимир рвется обратно. Только вперед! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/45269

Младший сержант Скрынников Иван Младший сержант Скрынников Иван выполняет задачи спецоперации почти с самого ее начала. Однажды он получил ранение, после которого мог уволиться, но Иван не такого воспитания, чтобы бросить своих. Он понял, что на фронте его ждут люди, которые не подведут, всегда подставят плечо в трудную минуту, а значит, и он их не бросит. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/45494

Гвардии прапорщик Смолин Василий Указом президента России звание Героя России присвоено гвардии прапорщику Василию Смолину, разведчику 3-й гв. отдельной бригады спецназа.

Старший разведчик-оператор группы БПЛА Смолин с первых дней специальной военной операции выполняет самые сложные и опасные задачи на передовой. Лично и в составе расчёта им уничтожено свыше 30 единиц боевой техники противника, а также склады боеприпасов, защитно-наблюдательные сооружения и живая сила противника.

С первых дней специальной военной операции гвардии прапорщик Смолин проявляет высокие профессиональные навыки, а его отвага и самоотверженность позволили бойцу заслужить авторитет среди всех военнослужащих 3-й ОБрСпН.

За мужество и отвагу также награжден: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медаль «За отвагу», «За храбрость» II степени, знак отличия «Георгиевский крест» IV степени.

https://t.me/geroirossii/7590

Ефрейтор Игошин Николай Ефрейтор Николай Игошин, находясь на наблюдательном посту, обнаружил ротацию группы украинских боевиков в направлении оборонительных позиций российских войск.

Доложив в вышестоящий штаб о приближающихся вражеских штурмовиках, Николай немедленно поднял в воздух дрон-камикадзе и направил его в скопление украинских боевиков. В результате точного удара более половины группы было уничтожено, а оставшиеся в живых вражеские пехотинцы отступили, оставляя раненых на поле боя.

Благодаря бдительности ефрейтора Николая Игошина и своевременному предпринятому им удару БпЛА, готовящаяся атака боевиков на позиции ВС РФ была сорвана.

https://t.me/rabotaembrat/9036

Рядовой Воронцов Валерий Рядовой Валерий Воронцов в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического рубежа, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Украинские боевики, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку атаковать позиций наших подразделений.

Воронцов, действуя в обороне, своевременно обнаружил перемещение штурмовых групп ВСУ, занял выгодную огневую позицию, успешно удерживал свой сектор стрельбы и, проявляя хладнокровие, прицельным огнем уничтожил четырех наступающих военнослужащих ВСУ.

Грамотные действия рядового Валерия Воронцова способствовали отражению атаки украинских боевиков и позволили нанести им серьёзное поражение в личном составе, а также не допустили прорыва противника в зоне ответственности подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/9014

Рядовой Щадилов Александр В ходе проведения специальной военной операции рядовой Александр Щадилов командовал штурмовой группой на одном из важных участков наступления российских войск.

Штурмовикам под командованием Александра была поставлена боевая задача захватить опорный пункт противника, находящийся на окраине населенного пункта. Скрытно передвигалась по лесополосе в близости от населенного пункта, Александр Щадилов услышал звук приближающегося вражеского дрона-разведчика. Александр незамедлительно по средствам связи приказал своим подчиненным укрыться в зарослях кустарника, а сам продолжил наблюдение за БпЛА.

После того, как коптер противника покинул квадрат, группа Александра Щадилова, оставаясь незамеченной для противника, продолжила движение к вражескому опорнику. Скрытно расположившись на местности, российские штурмовики внезапно атаковали утратившего бдительность противника. Застигнутые врасплох украинские боевики, скованные атакующим натиском группы рядового Щадилова, неся потери, отступили.

Захватив опорный пункт, группа Александра подверглась артиллерийскому огню и атакам FPV-дронов со стороны противника. При очередном обстреле рядовой Александр Щадилов и его подчиненный получили ранения различной степени тяжести. Александр, оказав первую помощь своему подчиненному и себе, продолжил руководить обороной. Несмотря на попытки врага вернуть утраченные позиции, российские военнослужащие удержали их до прибытия подкрепления.

https://t.me/rabotaembrat/9039

Младший сержант Назаров Антон Младший сержант Антон Назаров, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял боевую задачу по освобождению населённого пункта от украинских боевиков.

В ходе боя группа бойцов под командованием Антона попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника, в результате которого военнослужащие получили осколочные ранения разной степени тяжести. Назаров лично вынес двух раненых боевых товарищей, не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерии, чем спас им жизнь.

Оказав им первую помощь, Антон продолжил вести бой с врагом. По итогам боестолкновения российские военнослужащие выбили украинских боевиков из населенного пункта.

Стойкость и профессионализм младшего сержанта Антона Назарова позволили не допустить потери среди личного состава и обеспечили выполнение боевой задачи по освобождению населенного пункта от украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9038

Ефрейтор Анищенко Герман В ходе ведения оборонительных действий в районе стратегически важного населенного пункта ефрейтор Герман Анищенко в составе экипажа боевой машины выполнял задачу по удержанию позиций российских подразделений

Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку наступления с целью прорвать оборону и атаковали превосходящими силами наши позиции.

Находясь на передовой, экипаж своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава военнослужащих ВСУ, занял выгодную позицию, и вступил в бой.

В ходе боя в результате попадания противотанкового боеприпаса командир боевой машины получил ранение, Анищенко заменил его, приняв управление бронированной машиной на себя.

Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиции для ведения огня и внезапность позволили ефрейтору Герману Анищенко вместе с экипажем в ходе ведения боя уничтожить автомобиль подвоза боеприпасов и отделение украинских боевиков, что значительно снизило наступательный потенциал противника.

https://t.me/rabotaembrat/9015

Гвардии ефрейтор Андрюхов Евгений Находясь на боевом дежурстве на одном из тактических направлений Евгений Андрюхов участвовал в работе по противодействию вражеским дронам в составе расчета комплекса звуковой разведки.

В ходе выполнения очередной боевой задачи, проводя воздушную разведку, Евгений обнаружил вражеский беспилотник, зависший над позициями комплекса. Гвардии ефрейтор Андрюхов открыл огонь из стрелкового оружия и точным попаданием уничтожил дрон противника, после чего оперативно перейдя на запасные позиции, продолжил ведение разведки.

Благодаря бдительности и мужеству Андрюхова, пункт комплекса звуковой разведки продолжил ведение боевой работы, что в дальнейшем позволило уничтожить особо важные объекты противника.

https://t.me/rabotaembrat/9019

Младший сержант Данилов Евгений Младший сержант Евгений Данилов в составе подразделения российских мотострелков выполнял боевую задачу по удержанию позиций ВС РФ на важном тактическом рубеже.

Находясь на наблюдательном посту, Евгений обнаружил скрытное передвижение бронеавтомобиля, перевозящего личный состав противника в направлении оборонительных рубежей российских войск.

Младший сержант Данилов доложил командованию по средствам связи об обнаружении боевиков. Получив приказ уничтожить противника, Евгений прицельным выстрелом из гранатомета поразил вражеский бронеавтомобиль, после чего открыл огонь по вооруженным боевикам, выбравшимся из него.

Благодаря грамотным и решительным действиям младшего сержанта Евгения Данилова диверсионно-разведывательная группа боевиков была уничтожена на подступах к оборонительным рубежам российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9049

Рядовой Соломахин Вадим Рядовой Вадим Соломахин в ходе наступления российских войск, действуя в составе подразделения, выполнял задачу по овладению опорным пунктом украинских боевиков.

Скованный огнем российских штурмовиков противник поднял в воздух дроны-камикадзе, чтобы снизить атакующий потенциал наших бойцов.

Вадим быстро сориентировался в обстановке и открыл огонь по приближающимся беспилотным летательным аппаратам противника. В результаты меткой стрельбы из гладкоствольного оружия, рядовой Соломахин уничтожил 4 вражеских дрона.

Израсходовав имеющийся запас коптеров, противник, не в силах устоять перед напором российских штурмовиков, отступил.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям рядового Вадима Соломахина удалось не только не допустить поражения российских военнослужащих дронами, но и овладеть опорным пунктом противника.

https://t.me/rabotaembrat/9048

Рядовой Кирилин Максим Рядовой Максим Кирилин, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял боевую задачу по обороне важного населённого пункта, освобожденного от украинских боевиков.

В ходе оборонительных действий рядовой Кирилин осуществлял прикрытие эвакуации раненных военнослужащих.

Ведя бой с превосходящими силами противника, Максим уничтожил до десяти человек личного состава противника, что позволило обеспечить безопасность эвакуационных действий.

В результате смелых и самоотверженных действий рядового Максима Кирилина удалось сохранить жизни восьми раненным боевым товарищам и беспрепятственно организовать их дальнейшую эвакуацию в тыловые районы.

https://t.me/rabotaembrat/9022

Гвардии сержант Бирючинский Сергей Расчёт орудия, в составе которого действовал старший механик-водитель гвардии сержант Сергей Бирючинский, выполнял боевую задачу по уничтожению техники украинских боевиков в ходе их наступательных действий на одном из участков линии боевого соприкосновения.

При переходе с основной на запасную огневую позицию орудие было обнаружено и подверглось атаке артиллерии противника.

Рискуя своей жизнью, Бирючинский вывел орудие из-под шквального огня, что позволило своевременно развернуть его на запасной позиции и продолжить осуществлять артиллерийскую поддержку обороняющимся российским военнослужащим.

Личное мужество и профессионализм гвардии сержанта Сергея Бирючинского позволили сохранить боеспособность орудия, не допустить потерь среди личного состава расчета и отразить атаку боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9041

Рядовой Пирогов Денис Рядовой Денис Пирогов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненных с поля боя.

При отражении контратаки, действуя в составе эвакуационной группы, Денис лично оказал первую медицинскую помощь более чем двенадцати военнослужащим и организовал их эвакуацию в тыловые районы.

После оказания первой медицинской помощи раненым военнослужащим, рядовой Пирогов принял решение остаться на позициях для оказания помощи в бою. В ходе боя с превосходящими силами противника рядовой Пирогов уничтожил боевую машину пехоты украинских боевиков метким выстрелом из ручного противотанкового гранатомёта, что способствовало отражению атаки противника.

Личные мужество и героизм рядового Дениса Пирогова, проявленные при выполнении боевых задач, позволили не только спасти жизни и здоровье военнослужащих, но и отразить атаку превосходящих сил противника.

https://t.me/rabotaembrat/9023

Прапорщик Акст Дмитрий Прапорщик Дмитрий Акст в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию важного участка местности, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Украинские боевики в своём стремлении прорвать российские оборонительные рубежи, предпринимали попытки прорыва, осуществляя атаки с массовым применением FPV-дронов.

Ведя визуальное наблюдение и прикрывая обороняющиеся подразделения от атак беспилотной авиации противника, Дмитрий Акст своевременно на удалении обнаружил вражеский ударный дрон, приближающийся к позициям ВС РФ.

Действуя под огневым воздействием боевиков, Дмитрий, подпустив вражеский коптер поближе, прицельным огнем из гладкоствольного огнестрельного оружия поразил его, в результате чего беспилотник взорвался в воздухе.

Отражая атаки вражеских штурмовиков, прапорщик Дмитрий Акст уничтожил в воздухе четыре FPV-дрона противника. В результате его грамотных и самоотверженных действий удалось сберечь жизни и здоровье личного состава, а также сохранить вооружение и военную технику подразделения и не допустить прорыва обороны.

https://t.me/rabotaembrat/9024

Младший сержант Шамсутдинов Риян Младший сержант Риян Шамсутдинов в ходе проведения специальной военной операции вместе со своим подразделением выполнял задачи на оборонительных рубежах ВС РФ в районе одного из освобожденных населенных пунктов.

Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Шамсутдинова на позиции батальона был налажен непрерывный подвоз боеприпасов, продуктов питания и горюче-смазочных материалов. Кроме того, Риян лично осуществлял подвоз имущества на позиции, что позволило оперативно возвести хорошо укрепленные оборонительные сооружения.

В ходе очередного рейса к району линии боевого соприкосновения автомобиль младшего сержанта Шамсутдинова подвергся атаке диверсионно-разведывательной группы противника, в результате чего получил повреждения и был выведен из строя. Быстро сориентировавшись в ситуации, Риян покинул автомобиль и вступил в бой с ДРГ противника, где в стрелковом бою уничтожил четырех украинских боевиков.

После отражения атаки вражеских диверсантов младший сержант Шамсутдинов, оценив характер повреждений, приступил к ремонту автомобиля. Устранив неисправности, Риян продолжил движение и доставил имущество в назначенный срок.

Благодаря личной отваге и самоотверженности младший сержант Риян Шамсутдинов не допустил уничтожения вверенной ему техники и имущества, а также нарушения снабжения подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/9025

Гвардии сержант Гусляков Роман Гвардии сержант Роман Гусляков в должности командира самоходного артиллерийского орудия вёл огонь по противнику, поддерживая наступление российских войск.

Несмотря на активные действия вражеской беспилотной авиации, находясь под угрозой ответного огня, Роман выполнял поставленные задачи, не жалея собственной жизни.

Благодаря точным и своевременным действиям расчета под руководством Гуслякова был уничтожен миномет, подавлены огневые точки, поражен личный состав и автотехника противника, что способствовало продвижению российских подразделений на местности и улучшению положения по переднему краю.

В бою Гусляков после нанесения ударов своевременно менял позиции и выводил орудие из-под ответного огня противника, чем сохранил жизнь расчету и обеспечил непрерывную артиллерийскую поддержку наступающим российским войскам.

Благодаря мужеству и отваге гвардии сержанта Романа Гуслякова российские войска, подавив сопротивление противника, закрепились на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9031

Ефрейтор Чепиков Александр Ефрейтор Александр Чепиков, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевые задачи по вытеснению противника с занимаемых позиций и взятию под контроль ключевых участков территории для развития наступления российских подразделений.

В ходе очередного боевого задания группе Александра предстояло улучшить положение по переднему краю на одном из важных участков линии фронта. Выполнение задачи осложнялось наличием в близлежащей лесополосе вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Выдвинувшись в район выполнения боевой задачи, Александр принял решение отделиться от своей группы и привлечь внимание боевиков к себе.

Вражеские диверсанты, заметив Александра, открыли по нему огонь, выдав местоположение своего замаскированного опорного пункта. Используя условия местности, Александр укрылся от огня противника и передал координаты вскрытых позиций боевиков на пункт управления, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.

После артобстрела Чепиков вместе с подчиненными приступили к штурму вражеского опорника. Понесший потери противник, будучи не в состоянии оказать сопротивление российским штурмовикам, отступил.

Благодаря личному мужеству и смелости ефрейтора Александра Чепикова группа выполнила поставленную задачу без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9033

Лейтенант Белоусов Эдуард Лейтенант Эдуард Белоусов, выполнявший вместе со своим подразделением специальные задачи на одном из участков линии боевого соприкосновения, обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Боевики скрытно продвигались в направлении одного из флангов российского подразделения, удерживающего оборону в заданном секторе.

Оценив ситуацию, лейтенант Белоусов, несмотря на численное превосходство врага, быстро сориентировался в обстановке и вместе с подчиненными, используя условия местности, занял выгодные позиции, после чего внезапно атаковал украинских боевиков.

В ходе боя лейтенант Белоусов, умело управляя подчиненным личным составом, сковал действия противника. Находясь на передовом рубеже атаки, Эдуард лично подбил из гранатомёта два пикапа врага и уничтожил более 10 вражеских диверсантов.

Понеся существенные потери, противник отступил.

Благодаря высоким командирским качествам и личным навыкам лейтенант Эдуард Белоусов вместе с подчиненными не допустили совершения диверсии на объектах ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/9042

Майор Федотов Василий Майор Василий Федотов вместе с вверенной ему мотострелковой ротой выполнял задачу по штурму тщательно укрепленного опорного пункта украинских боевиков на одном из важных тактических направлений.

Скрытно подобравшись к вражескому опорнику с разных направлений, мотострелки заняли позиции. Василий грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела, после чего дал команду на штурм. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение нескольких часов.

Враг в попытках сдержать наступление российских военнослужащих открыл ответный минометный огонь.

Оценив ситуацию, майор Федотов лично, незаметно подобравшись к позициям вражеских минометчиков, прицельным выстрелом из гранатомета уничтожил минометный расчет. Потеряв большую часть своих сил, противник отступил.

Василий Федотов вместе с подчиненными, закрепившись на новом рубеже, до прибытия подкрепления отразили несколько атак украинских боевиков, стремящихся вернуть под свой контроль утраченный опорный пункт

Смелые и решительные действия майора Василия Федотова, а также отвага и слаженные действия его подчиненных позволили нанести противнику значительный урон и овладеть важным опорным пунктом.

https://t.me/rabotaembrat/9037

Доброволец Садофеев Антон «Черный гусар» Антон Садофеев из Орска не пройдет незамеченным через рамку металлодетектора, даже если выложит из карманов все металлические предметы. Он вернулся домой из зоны СВО нашпигованный осколками и с медалью «За отвагу».

Орчанин воевал на авдеевском направлении. Боец спас 55 человек. Антону удалось вывезти с минного поля машину с двумя взводами.

В зону проведения спецоперации он отправился добровольцем, чем весьма удивил и расстроил свою невесту. Но отложенная свадьба всё же состоялась после возвращения.

Сейчас супруги Садофеевы живут на квартире родственников и мечтают поскорее получить все положенные солдату выплаты, чтобы купить свое собственное жилье.

https://t.me/specnazAlpha/31117 Младший сержант из Новосибирска получил Георгиевский крест IV степени.

Младший сержант Юрий Шахристов, призванный в октябре 2022 года, был награждён Георгиевским крестом за мужество в боях. В августе 2024 года он поддерживал огнём наступление войск, успешно отражая атаки противника.

Юрий Шахристов призван по частичной мобилизации в октябре 2022 года, служит старшим наводчиком в 3 гаубичной артиллерийской батарее. Во время артиллерийской подготовки наступления мотострелковых подразделений его батарея оказывала огневую поддержку. Противник пытался контратаковать, используя пехоту, артиллерию, миномёты и бронетехнику.

Несмотря на атаки вражеских дронов, Юрий Шахристов точно наводил орудие и вёл огонь, что привело к уничтожению до 25 боевиков и двух бронированных машин. За отвагу и мужество операции младший сержант был отмечен высокой государственной наградой – знаком отличия «Орден Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени».

https://t.me/specnazAlpha/31003 Подразделения российских войск наступали на значимом тактическом направлении. Санитарный инструктор младший сержант Дмитрий Панов организовывал эвакуацию раненых военнослужащих и оказывал им первую доврачебную помощь непосредственно на поле боя.

Российские войска заняли часть населенного пункта, выбив противника с укрепленных позиций. Боевики предприняли контратаку, поддерживая действия своих подразделений артиллерийским огнем и налетами FPV-дронов.

Младший сержант Панов организовал систему оповещения и при ранении военнослужащих оперативно получал информацию о их местонахождении. Заблаговременно изучив карту местности и продумав безопасные маршруты движения, санитарная группа под руководством младшего сержанта оперативно выдвигалась к раненым, находящимся в секторе поражения вражеской артиллерии и вражеских ударных беспилотников. Рискуя жизнью, Дмитрий эвакуировал с поля боя всех раненых бойцов, не допустив потерь.

Благодаря самоотверженности и профессионализму младшего сержанта Панова на его участке ответственности не было ни одной потери среди военнослужащих Вооруженных Сил России, а всем раненым была оказана своевременная квалифицированная помощь.

https://t.me/mod_russia/44503 Врач медицинского пункта лейтенант медицинской службы Руслан Велибеков в ходе выполнения боевых задач оказывал квалифицированную медицинскую помощь российским военнослужащим как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.

Неоднократно молодой офицер выдвигался в район активных боестолкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых.

Под непрерывным огнём противника оказывал первую медицинскую помощь военнослужащим на поле боя, после чего организовывал их эвакуацию и сопровождение в медицинские учреждения.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям лейтенанта медицинской службы Руслана Велибекова было спасено более 40 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести.

https://t.me/mod_russia/42129

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Розин Артём Владимирович родился 26 февраля 1980 года в посёлке Бажово г.Копейска Челябинской области.

Был очень спокойным и послушным ребёнком, хорошо учился, в детстве и юношестве занимался боксом и хоккеем. С 1986 по 1995 годы учился в МОУ «СОШ № 4» Копейского городского округа. Окончив школу, поступил учиться в «Профессиональное училище №11» г.Копейска.

После училища в 1998 году ушёл служить в армию, служил в в/ч 44376 Читы, отделение охраны особого отдела. Последние 3 месяца службы был в командировке в Республике Чечня. Хотел остаться служить по контракту, но родители настояли на возвращении домой.

Вернувшись из армии, пошёл работать на ЧКПЗ в г.Челябинске. Затем работал в охранном предприятии, а последние 10 лет работал водителем -дальнобойщиком. В коллективе у него всегда складывались тёплые и дружеские отношения. Он был очень коммуникабельным, к любому человеку мог найти свой подход. Был очень добросовестным в работе, честным и порядочным, всегда готовым прийти на помощь коллегам в любое время дня и ночи.

Когда была объявлена частичная мобилизация, он, не дожидаясь повестки, сам пришёл в военный комиссариат и подписал добровольное согласие на мобилизацию. 29 сентября 2022 года он уехал, а 3 октября был в зоне СВО.

Служил в разведывательной роте 30 ОМСБр (в/ч 45863) 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии в звании младшего сержанта. Звонил по возможности, всегда говорил, что всё хорошо, что он далеко от боевых действий и с ним ничего не случится.

4 мая 2023 года Артём приехал в отпуск, сделав сюрприз детям, жене и родителям. На все уговоры остаться дома, что-нибудь придумать по здоровью, твёрдо сказал: «Там пацаны и я их не брошу, я не смогу сидеть дома, когда они там».

19 сентября 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции Артём Розин погиб в н.п. Вербовое Запорожской области.

У него остались двое детей, жена и родители.

Был захоронен на Аллее Героев центрального городского кладбища г.Копейска со всеми воинскими почестями.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, младший сержант Розин Артём Владимирович награждён орденом Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_23266 Пар-оол Сайдаш Александрович родился 27 марта 1981 года в многодетной, трудолюбивой, фермерской семье.

Первые шаги в учёбе он сделал в МБОУ «СОШ им Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва», в 1987 году поступил в 1 класс. В коллективе сверстников был общительным, отзывчивым, доброжелательным, со всеми поддерживал дружеские отношения. С ранних лет увлекался спортом, рано начал трудиться, ещё в дошкольном возрасте он уже помогал родителям по хозяйству.

Окончив в 1998 году 11 классов, был призван на срочную службу в Российскую армию стрелком в Северно-Кавказском военном округе и в это же время участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, награждён медалью «За службу и участие в контртеррористической операции».

После службы в армии Сайдаш женился и стал отцом. Спустя время по контракту отправился служить на Северный Кавказ, посвятил свою жизнь службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.

С 2005 по 2008 годы проходил военную службу по контракту на территории Северо-Кавказского военного округа пулемётчиком. Принимал участие в боевых действиях на территории Республики Чечня, был награждён медалями Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» II степени и «За ратную доблесть».

С 2010 по 2014 годы являлся разведчиком-сапёром разведывательной роты в Южном военном округе. За период прохождения военной службы за волевой характер, стойкость и твёрдость духа награждён медалью Министерства обороны РФ «100 лет военной разведке ВС России».

С 2014 по 2016 годы служил водителем гвардейской артиллерийской бригады общевойсковой армии в Центральном военном округе, награждён медалью Жукова. В этот период военной службы в 2014 году он принимал участие в защите территорий ЛНР и ДНР. За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях, награждён Указом Президента РФ от 8 февраля 2017 года государственной наградой - медалью Суворова.

С 2015 по 2016 годы участвовал в военной операции Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, был награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии».

В 2017 году служил водителем мотострелковой роты мотострелкового батальона (горного) 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной). Также работал старшим разведчиком разведывательного отделения разведывательного взвода мотострелкового батальона.

Сайдаш преданно и без тени сомнения встал на защиту нашей родины и всегда честно исполнял служебные обязанности.

На Украине Сайдаш выполнял много боевых задач, вылазок в стан врага. Однажды в селе под Черниговом, занятом российскими военными, он обнаружил ДРГ ВСУ, которая затаилась в одном из домов. И только благодаря ему, группу удалось обезвредить. Тогда герой был награждён медалью «За отвагу».

При освобождении территории нефтеперерабатывающего завода в Луганске, где хорошо укрепился противник, именно Сайдаш Александрович зашёл первым на объект. Старший разведчик был награждён медалью «За боевые отличия».

При очередном наступлении наших войск, выйдя на новые позиции, наши попали в засаду. Пар-оол с молодым водителем Чингизом Кызыл-оолом эвакуировали с поля боя раненых. Четверых бойцов удалось вывезти в безопасную точку. Пришла информация, что с «передка» надо вытащить офицера, ему оторвало ногу. Сайдаш и Чингиз вернулись. Эвакуировали офицера на себе. Но они не дошли пары метров до машины. Прозвучал залп, далее прямое попадание снаряда «Himars». Осколки снаряда пробили броню машины. Из четверых спасённых Сайдашем и Чингизом бойцов до госпиталя доехал лишь один. Погиб 4 ноября 2022 года при освобождении пос.Червонопоповка ЛНР.

За самоотверженность, мужество и храбрость, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Пар-оол С.А. награждён орденом Мужества, посмертно. 29 сентября 2023 года в МБОУ «СОШ им Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва» установлены мемориальная доска и Парта Героя в честь Сайдаша Пар-оола. Парту Героя Сайдаша Пар-оола было решено разместить в классной комнате школы. Установили её на том самом месте, где он учился с 1987 года. Подвиг Сайдаша станет примером самопожертвования и патриотизма для современников и будущих поколений.

https://vk.com/wall-222921857_23244 7 ноября 2022 года погиб Агаев Руслан, выпускник гимназии, Ковалер ордена Мужества.

Агаев Руслан Рафаилович – лейтенант, командир инженерно - саперного взвода (позывной «Карат») родился 2 июня 1998 г. в городе Шадринске, Курганской области.

В 2004 году пошел в 1 класс гимназии №9 города Шадринска, в 2016 году получил среднее образование.

В 2016 г поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

В 2021 году Руслан окончил военное училище, был направлен в город Чебаркуль для прохождения дальнейшей службы.

С первого дня проведения СВО выполнял задачи по защите Донецкой и Луганской народных республик , благодаря высокой профессиональной подготовке и сильному характеру , мужеству в тяжелых боевых условиях , занимался разминированием местности , для дальнейшего передвижения наших войск.

Погиб 07.11.2022 г.Херсонская область, поселок Ищенка. Машина, в которой возвращался с боевого задания молодой лейтенант, подорвалась на вражеской мине.

3 сентября 2022 г. отмечен Благодарностью Верховного главнокомандующего за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина был представлен к Государственной награде «Орден Мужества» посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_23195 Чамзырын Байлак Олегович родился 20 апреля 1996 года в п.Тарлаг Пий-Хемского района Республики Тыва.

С 2002 по 2011 годы обучался в МБОУ «СОШ №11 с углублённым изучением отдельных предметов города Кызыла Республики Тыва». За время учёбы в школе показал себя дружелюбным, смелым, отзывчивым и трудолюбивым человеком.

С 2011 по 2014 годы учился в ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» г.Кызыла по специальности «техник-механик».

В 2014 году был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации для прохождения срочной службы в с.Сергеевка Приморского края, в/ч 44980, 59-я отдельная мотострелковая ордена Кутузова бригада.

В 2015 году восстановил обучение, а в 2017 году получил диплом о среднем специальном образовании.

С 2017 по 2018 годы учился в ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум». Получил диплом о среднем специальном образовании по профессии «автомеханик».

В 2018 году уехал работать в Санкт-Петербург трактористом-машинистом.

Байлак Олегович был женат, воспитывал двух прекрасных дочерей. Он очень любил свою жену и дочек, принимал участие в жизни детей.

В апреле 2020 года заключил контракт с в/ч 55115.

В 2022 году встал первым на защиту своей родины и сражался до последних дней своей жизни, показывая свою храбрость и бесстрашие.

3 июня 2023года Байлак погиб при исполнении воинского долга в г. Кременная ЛНР.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время проведения специальной военной операции, Указом Президента Российской Федерации рядовой Чамзырын Байлак Олегович награждён орденом Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_23178 Ооржак Артыш Юрьевич родился 16 мая 1990 года в городе Чадане Дзун-Хемчикского района Республики Тыва. Артыш был младшим сыном в многодетной семье. В семье было четверо детей. Все четверо детей, благодаря отцу, научились водить машину ещё в школьном возрасте.

По характеру Артыш был спокойным, очень весёлым, вежливым и жизнерадостным человеком. Любил ездить в тайгу, особенно нравилось отдыхать на природе в летнее время. Был добрым, ответственным, трудолюбивым. Его хобби - играть в настольные игры: шахматы, шашки.

Артыш учился в МБОУ «СОШ №2 города Чадан» и успешно окончил 9 классов в 2008 году.

После окончания 9-го класса Артыш поступил в среднее профессиональное училище в г.Чадан, которое окончил в 2010 году, получив специальность «тракторист-машинист». Тогда же, в январе 2010 года, Артыш познакомился с будущей супругой.

Служил в рядах Российской Армии с 07.06.2010 года по 23.05.2011 года, Еврейская автономная область. Тогда же выбрал военное поприще и стал служить по контракту.

07 августа 2014 года родился старший сын. 25 декабря 2015 года родился младший сын.

После армии сразу начал служить в 55-й отдельной мотострелковой бригаде города Кызыла Республики Тыва в должности старшего стрелка.

1 июля 2020 года начал работать в ООО «СтройЭкспресс» на должности машиниста катка.

Когда стало известно, что началась специальная военная операция, Артыш Юрьевич решил возобновить службу и отправиться к своим ребятам, которые уже находятся на Украине.

Уезхал он добровольцем в Абакан, оттуда - в Новосибирск, затем - в Республику Чечня. Там он заключил контракт с войсковой частью № 71718 города Шали.

В ходе специальной военной операции, проявив мужество и отвагу, Ооржак Артыш Юрьевич героически погиб 28 мая 2022 года.

https://vk.com/wall-222921857_23164 Сарыглар Шолбан Васильевич родился 16 апреля 1989 года в селе Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва.

С детства и до последних дней жизни увлекался спортом и музыкой. Всегда был лидером, душой любой компании, поэтому у него было очень много друзей, которые ценили и уважали его.

После окончания школы проходил срочную службу в инженерских войсках г.Ижевска Республики Удмуртия.

После армии поступил в ГОУ СПО РТ «Ак-Довуракский педагогический техникум» по специальности «учитель физической культуры». Начал трудовую деятельность в спортивной школе села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна тренером-преподавателем по футболу, параллельно работал учителем физической культуры в своей родной школе с.Бижиктиг-Хая.

В 2015 году Шолбан переехал в г.Кызыл и продолжил работу в Республиканской школе-интернате «Тувинский кадетский корпус».

Женился и стал отцом двух прекрасных дочерей. Хороший семьянин, любящий, прекрасный отец. Уважительно, трепетно относился к родителям, родным, близким.

С началом специальной военной операции он воспринял близко к сердцу происходящее в стране, не смог остаться в стороне.

В сентябре 2023 года Шолбан добровольно заключил контракт в в\ч 38838 г.Гусев Калининградской области в должности старшего механика-водителя мотострелкового отделения мотострелкового батальона и принял участие в боевых действиях на территории Украины.

Шолбан Сарыглар погиб 23 октября 2023 года в боях под с.Андреевка Сватовского района Луганской Народной Республики.

Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 2023 года за проявленную отвагу и смелость Шолбан Васильевич Сарыглар награждён орденом Мужества, посмертно. 18 мая 2024 года в школе села Бижиктиг-Хая Республики Тыва состоялось торжественное открытие мемориальной доски и Парты Героя в честь выпускника школы, участника специальной военной операции Сарыглара Шолбана Васильевича.

https://vk.com/wall-222921857_22959 Сарыг-Донгак Буян Степанович родился 3июня 1978 года в селе Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района Республики Тыва.

Всё детство Буян провёл на чабанской стоянке у бабушки Сенденмаа Хомушку. У бабушки научился ухаживать с малых лет за скотом.

Школьные годы прошли в селе Чыргакы Дзун-Хемчикского района Республики Тыва. Он рос добрым, отзывчивым мальчиком, дружил со своими одноклассниками. Любил спорт, особенно вольную борьбу, национальную борьбу, а зимой коньки и лыжи. В учебное время жил в интернате средней школы, а на каникулах ездил на стоянку к бабушке.

«Буян» в переводе с тувинского языка означает «добро, благородство, добродетель».

В 1995 году окончил МБОУ «Чыргакинская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва». В 1996 году учился в ДОСААФ г.Кызыла Республики Тыва по профессии «водитель категории В,С».

2 июня 1996 года был призван в Армию Российской Федерации на срочную службу в в/ч 25151. После службы решил, что его профессия - быть военным, служить во благо своей страны и защищать свой народ.

С 1998 по 2001годы служил во Внутренних войсках МВД РФ в/ч 3767.

Создал семью с Сарыг-Донгак Чула Хулеровной 3 ноября 2006 года. В браке родились трое детей.

С 2009 по 2015 годы служил в ФФГУП «Охрана МВД РФ» в г.Кызыле.

С 1 июня 2015 года служил заместителем командира взвода - командиром отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты (горной) мотострелкового батальона (горного) 55115 отдельной мотострелковой бригады 41-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии.

С началом специальной военной операции он знал, что должен исполнить свой долг. В июне, никого не предупредив, Буян уехал и через 10 дней погиб.

В ходе ожесточенных боёв вблизи с.Лоскутовка Луганской области Украины, находящегося под контролем украинских неонационалистов, старший сержант Сарыг-Донгак Буян Степанович уничтожил выявленные опорные пункты и бронированную технику боевиков, заняв выгодную позицию и пулемётный расчёт противника. В ходе боя под шквальным огнём миномётов получил смертельное ранение.

Его старший брат погиб 26 июня 2022 года.

Ему было 44 года.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества, посмертно. В МБОУ «Чыргакинская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» в честь Буяна Степановича 23 февраля 2023 года открыли мемориальную доску и Парту Героя.

https://vk.com/wall-222921857_22445

Ефрейтор Мамышев Константин Мамышев Константин Николаевич родился 17 июня 1991 года в г.Шагонар Республики Тыва в простой, многодетной семье. Был младшим ребёнком.

Костя был добрым и отзывчивым, послушным мальчиком. Всегда брал пример с отца.

В 1999 году Константин поступил в 1-ый класс МБОУ «СОШ №1 г. Шагонар», в 2009 году окончил 9 классов, получив общее образование. Константин постоянно принимал участие в культурной жизни класса и школы, занимался общественной деятельностью.

После школы поступил в ГБПОУ Республики Тыва «Профессиональное училище №8 г.Шагонара». 17 апреля 2010 года был призван на военную службу Улуг-Хемским военным комиссариатом, служил в в\ч 12908 (г.Хабаровск), в\ч 24776 (г.Уссурийск). В мае 2011 года был уволен в запас.

В сентябре 2011 года заключил контракт о прохождении военной службы в должности стрелка в\ч 3476 г.Красноярска.

В ноябре 2011 года был откомандирован в г.Новокузнецк с последующим убытием в г.Грозный в должности наводчика.

С ноября 2011 года по май 2014 года проходил военную службу в воинской части на территории Чеченской Республики на постоянной основе и принимал фактическое участие в контртеррористических операциях по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской республики.

18 июля 2012 года был удостоен статуса ветерана боевых действий.

В феврале 2014 года был назначен стрелком штурмового отряда в/ч 6775 г.Грозный.

За годы военной службы он принимал активное участие в спортивных соревнованиях по армейскому рукопашному бою, смешанным боевым единоборствам, у-шу, упражнениям на перекладине и альпинизму, имел призовые места и медали, соответствующие разряды.

С будущей женой Костя познакомился в 2014 году летом. Когда его контракт завершился, он приехал домой в свой родной Шагонар. У супруги уже был ребёнок от первого брака, а у него детей не было. Костя взял на себя очень большую ответственность вырастить, воспитать ребёнка, как своего. Сыну было 3 года. Они сразу поладили, сын начал называть его папой. Костя часто был в командировках. Сначала в Киргизии, а оттуда отправился в Украину. 18 января 2023 года, когда супруга была на 7 месяце беременности, Костя поцеловал всех на прощание и пообещал, что приедет, вернётся, уехал, выполняя свой долг перед Родиной.

В мае 2015 года Константин поступил на военную службу по конракту в в/ч 55115 г.Кызыл в должности разведчика-гранатомётчика.

В 2018 году был удостоен медали «100 лет Военной разведке России». Контракт был продлён на 5 лет до мая 2023 года.

С июня 2022 года ефрейтор Мамышев Константин был откомандирован из Киргизии на СВО. С осени 2022 находился в разведывательной роте в должности разведчика - гранатомётчика.

1 февраля 2023 года ефрейтор Мамышев Константин Николаевич в составе разведгруппы штурмового отряда обеспечивал безопасное продвижение роты к позициям противника, укрепившегося в лесополосе в районе населённого пункта Кременная с задачей выбить со своих позиций украинских националистов. На подходе к месту назначения ефрейтор Мамышев обнаружил замаскированный танк и пехоту противника, доложив об этом командиру группы, начал подавлять противника огнём из автомата, тем самым дал время на перегруппировку штурмовой группы для ведения боя. В этом бою Константин получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Благодаря отважным и решительным действиям ефрейтора Мамышева Константина Николаевича удалось своевременно обнаружить и уничтожить огневую засаду противника с минимальными потерями.

01.02.2023 года Константин погиб при боях у с.Червонопоповка ЛНР.

За самоотверженность и мужество, проявленные в ходе выполнения специальных задач, ефрейтор Мамышев Константин Николаевич Указом Президента Российской Федерации был награждён орденом Мужества,

посмертно. 9 декабря 2023 года в МБОУ «СОШ №1 г.Шагонар» состоялось торжественное открытие Парты Героя, посвящённой выпускнику школы, ветерану боевых действий Мамышеву Константину Николаевичу.

https://vk.com/wall-222921857_22604

Майор Бурковский Борис 12 сентября на Селидовском направлении (ДНР) погиб майор Бурковский «Дракула» Борис, 1966 г.р. Погиб в ближнем стрелковом бою с неприятелем. Без отца остался 8-летний сын.

Я много могу говорить о Боре. Познакомились с ним ещё во времена обороны Славянска. Он командовал взводом на соседних позициях на Черевковке. Потом, после Славянска, я потащил его за собой в группу Самурая, которая после вошла в состав ВВ МВД ДНР. Кстати, в августе 2014-го, под Красным Лучём, на шахте «Новопавловская», когда наша группа вступила в бой с подразделением 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ, именно огонь из РПГ-7 в исполнении Дракулы спас нашу группу, дав отойти. Я не знаю скольких бойцов Боря спас на этой войне за все 10 лет, но уверен, что многих.

Несмотря на свои годы, Борис был очень энергичным и активным человеком. Он был хорошо развит физически и интеллектуально. Он был смелым и мудрым боевым товарищем и преданным другом по жизни. Он был очень добрым и всегда был на позитиве, которым заряжал окружающих.

Борис жил героем и погиб также. Получив пулевое ранение в плечо, он продолжал вести огонь по врагу, чтобы дать возможность отойти своим бойцам. Его тело смогли эвакуировать только недавно. Слишком горячий участок фронта.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/40923?single

Доброволец Иманкулов Нурлан В Оренбургской области в последний путь проводили Нурлана Иманкулова, участника специальной военной операции.

36-летний орчанин погиб 6 января под Артемовском.

Он состоял в ЧВК «Вагнер».

https://t.me/ural56ru/44708

Капитан Олейник Владислав В Оренбургской области в последний путь проводили Владислава Олейника, участника специальной военной операции.

Ему было 27 лет.

Владислав Олейник погиб 6 февраля в зоне проведения СВО.

Владислав принимал участие в специальной военной операции с первых дней в должности командира ремонтно-штурмовой бригады, был также представлен к званию капитана.

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Владислав Павлович Олейник награжден орденом «Мужества» посмертно.

https://t.me/ural56ru/44708

Лейтенант Монгуш Ай-оол Монгуш Ай-оол Владимирович родился 16 мая 1990 года в селе Кызыл-Тайга Сут-Хольского района Республики Тыва единственным сыном и младшим братом старших сестёр в многодетной семье тружеников.

В 2008 году окончил 11 классов МБОУ «Кызыл-Тайгинская СОШ им.Ондар Ч-Д.Б.». Ай-оол за время учёбы показал себя только с лучшей стороны, являлся председателем класса, Президентом ученического самоуправления. Был лидером во всём, занимал активную общественную позицию, любил петь, являлся победителем конкурса эстрадного творчества «Хамнаарак», призёром муниципальных предметных олимпиад по физической культуре и биологии. Был членом сборной команды кожууна по волейболу, занимая различные призовые места в республиканских и зональных соревнованиях по волейболу. Был чемпионом соревнований по самбо и вольной борьбе. Неоднократно побеждал в национальной борьбе «Хуреш», обладатель почётного звания «Начын моге» Сут-Хольского кожууна.

В 2013 году окончил Тувинский государственный университет по специальности «педагог по физической культуре». В студенческие годы принимал активное участие в республиканских, российских спортивных соревнованиях по самбо, вольной борьбе, национальной борьбе «Хуреш», также неоднократно занимал призовые места, показывая пример подрастающему поколению родного кожууна и республики.

По окончании учебы Ай-оол женился на Чаяне, в семье появилось трое детей. На протяжении всей семейной жизни он был надёжной опорой и тылом своей молодой семьи. Всегда был достойным, примерным отцом своих детей и любящим супругом.

Летом 2013 года был призван на срочную военную службу в Москву, ФКУ ЦВК по МТО ГКВ МВД РФ.

В 2020 году поступил на службу в 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду командиром взвода ВОП «Архар» штурмовой поддержки 3-го батальона 9-й роты. За время несения службы неоднократно награждался Почётными грамотами командиром войсковой части 55115, всегда поддерживал боевой дух товарищей и проявлял отвагу, подавая пример своим сослуживцам. На фронте спас много жизней, провёл несколько десятков наступлений. О своих подвигах и достижениях предпочитал не говорить.

15 декабря 2023 года лейтенант Монгуш Ай-оол Владимирович, командир взвода ВОП «Архар» штурмовой поддержки, героически погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции в с.Водяное Ясиноватского района ДНР.

Указом Президента РФ награждён орденом Мужества, посмертно. Прощались с Ай-оолом со всеми почестями.

https://vk.com/wall-222921857_22540

Рядовой Кишалов Сергей Кишалов Сергей Владимирович родился 23 сентября 1999 года в г.Таганроге Ростовской области.

В 2006 году пошёл в 1 класс МОБУ «СОШ №20». По окончании 9 классов поступил в Таганрогский строительный колледж. Увлекался спортом, занимался пауэрлифтингом.

В 2018 году был призван на срочную службу, которую проходил в пос.Тоцкое-4 Оренбургской области, в/ч 12128. После армии работал в ООО «Лемакс».

Когда началась специальная военная операция, Кишалова Сергея призвали на военную службу по мобилизации в звании рядового заместителем командира взвода - командира мотострелковой роты 103-го полка 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии в/ч 91708 г.Ростова-на-Дону 25 сентября 2022 года.

26.10.2022 года, обеспечивая безопасность нашей родины, погиб в пгт Марьинка ДНР при исполнении служебного долга.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, смелость и решительные действия при выполнении воинского долга награждён орденом Мужества, посмертно. 29 ноября 2023 года в МОБУ «СОШ № 20» состоялось торжественное открытие памятного стенда, посвящённого Кишалову Сергею Владимировичу.

https://vk.com/wall-222921857_23141

Лейтенант Хомушку Алдай Хомушку Алдай Орлан-оолович родился 24 января 1999 года в селе Хонделен Барун-Хемчикского района Республики Тыва. У Алдая было две сестры и младший брат.

В 2004 году Алдай пошёл в первый класс МБОУ «СОШ с.Хонделен Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва», которую успешно окончил в 2015 году. В свои 5 лет он плакал и просил директора школы, чтобы они приняли его в первый класс. Каждый день ходил в школу с мамой и добился своего. Был на 2 года младше своих одноклассников, но всё равно не отставал от них. За время учёбы принимал активное участие в жизни школы.

Был творческой личностью с разносторонними интересами. Увлекался всеми видами спорта.

В 2016 году поступил в Военно-инженерный институт Сибирского Федерального Университета г.Красноярска. Годы студенчества вёл активно. Учился старательно. Каждый его день начинался в 6 утра на протяжении 5 лет. С 7 утра бежал на построение. После учёбы ходил на разные спортивные секции. Занимался вольной борьбой. Был в составе футбольной команды. Каждый день по вечерам шёл на тренировки. Каждые выходные участвовал в разных спортивных мероприятиях, всегда занимал призовые места. Успевал во всём. Курсантская жизнь тоже играла немаловажную роль. Можно сказать, что человеком был универсальным. После окончания военного института ему присвоили звание «лейтенант».

От природы был наделён упорством, незаурядными способностями организатора и командирским характером.

Свою любовь он нашёл, будучи школьником в далёком 2013 году.

После выпуска в 2021 году Алдай начал служить командиром взвода в войсковой части 12721 488-го гвардейского мотострелкового полка г. Клинцы Брянской области. В начале 2022 года его перевели в в/ч 54708 245-го гвардейского мотострелкового полка г. Валуйки Белгородской области.

После рождения сына перевёлся в Тыву, в 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Там был помощником командира батальона по огневому поражению, корректировщиком. Позывной «Хонда». Как офицер, он был смелым, отважным, решительным, дисциплинированным, компетентным, свободолюбивым и достойным командиром. Заботился о подчинённых.

Алдай уехал на Украину, когда сыну было 3 месяца.

В сентябре 2023 года их отправили на Донецкое направление. Началось большое наступление за освобождение Авдеевки. Несмотря на то, что он командир и его работа заключалась в корректировке артиллерии дроном, он принимал участие в штурме с остальными, всегда рвался на передовую. Не раз выносил раненых и погибших.

15 ноября 2023 года снова пошёл на передовую. Находились они в посёлке Водяное. 16-17 ноября штурмовал, продвигаясь вглубь опорного пункта противников, своевременно выдавал целеуказания и корректировал огонь. 17 ноября 2023 года около 13 часов в посёлке Водяное г.Авдеевки ДНР Алдай вышел на связь по рации и сказал, что есть раненые и он вывезет их. Просил подкрепления, в это время противник открыл огонь по ним. Когда он бежал, в него попал осколок в область грудной клетки, что послужило причиной его гибели.

Приказом председателя РООВ «Чёрный барс» награждён медалью «За помощь в бою».

Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, награждён орденом Мужества, посмертно. В мае 2024 года в школе села Хонделен Барун-Хемчикского района в память о лейтенанте Алдае Орлан-ооловиче Хомушку открыли Парту Героя.

https://vk.com/wall-222921857_22829

Генерал-майор Клименко Павел 6 ноября в районе Красногоровки погиб комбриг 5-й бригады ВС РФ генерал-майор Павел Клименко. Прилет FPV-дрона.

https://t.me/boris_rozhin/143663

Доброволец Куанышев Арсен и

доброволец Имангалиев Радмир В зоне боевых действий погибли Радмир Имангалиев и Арсен Куанышев - добровольцы из Астраханской области, казахские батыры русской армии.

Телеграм-канал "Чёрные береты Каспия" пишет (https://t.me/kaspiyskyberet/13804):

"Механики-водители по своей военно-учётной специальности, они блестяще знали вверенную им бронетехнику. На ней парни не раз вывозили раненых, участвовали в боях, доставляли боеприпасы и продовольствие. Нередко их "коробочки" были подбитыми и горели. За свою ратную доблесть ребята были отмечены медалями и орденами, в том числе орденами Мужества.

В своём последнем бою им была поставлена задача доставить необходимые на передовой боеприпасы. Оперативная обстановка на фронте была непростой и доставить груз можно было только одним путем. Морпехи понимали, что могут погибнуть, но сослуживцев надо было выручать. Во время выполнения боевой задачи, 30 апреля 2024 года, молодые парни погибли.

https://t.me/russkiegramoty/41304

Военнослужащий Смоляков Вадим Смоляков Вадим Александрович родился 11 марта 1990 года. В 2008 году окончил Белгородское ПТУ № 6, получив среднее профессиональное образование.

С 15 ноября 2008 года по 14 ноября 2009 года проходил военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В период с 17 июня 2009 года по 10 ноября 2009 года принимал участие в составе ОГВ по проведению контртеррористических операций на территории Республики Дагестан в составе войсковой части 3179.

28 сентября 2022 года военным комиссариатом городского округа «Город Белгород» призван на военную службу по мобилизации и направлен для дальнейшего прохождения военной службы в войсковую часть 91711 г. Богучар Воронежской области.

Смоляков Вадим Александрович погиб 15 марта 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции в Луганской области Кременского района, с. Площанка.

Смоляков Вадим Александрович с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной, перед родными и близкими, сохранив верность присяге. Его подвиг заслуживает глубокого уважения. Его имя навечно останется в сердцах сослуживцев.

Указом Президента Российской Федерации Смоляков Вадим Александрович награжден орденом Мужества (посмертно). В Белгороде увековечили память героя СВО, кавалера ордена Мужества Вадима Смолякова. Мемориальную доску установили на фасаде лицея № 10, в котором учился боец

https://kraevedenie.cbs-belgorod.ru/pamyat-z/smolyakov-vadim-aleksandrovich/ Ондар Альберт Климентьевич родился 17 мая 1980 года в селе Хайыракан Улуг-Хемского района Республики Тыва в многодетной семье, где было пятеро сыновей и дочка, самым младшим был Альберт. В семье никто не сидел без дела, во дворе было большое хозяйство. Дети умели делать всю работу, успевали учиться и играть во дворе.

Альберт был человеком всесторонне развитым: очень хорошо рисовал, хорошо играл в волейбол, футбол, был мастером на все руки. В любой деятельности он был бы отличным специалистом, но выбрал профессию медицинского работника.

После окончания школы в 1997 году учился на водителя, быстро и успешно получил удостоверение. В 1998 году уехал служить в армию, служил 2 года в Чеченской Республике водителем, являлся ветераном боевых действий.

В 2000 году поступил в ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж» по специальности «Лечебное дело». Студенческие годы Альберта прошли очень интересно и насыщенно, участвовал во всех мероприятиях. Свою профессию он очень любил.

Трудовую деятельность Альберт начинал в стационарном отделении МУЗ «Сукпакская участковая больница» постовым медицинским братом. За три года работы в больнице он показал себя хорошим, добрым, порядочным, исполнительным человеком.

Альберт 15 лет работал фельдшером-спасателем гражданской авиации Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Был награждён памятной медалью в честь 70-летия гражданской авиации, памятной медалью МЧС России «85 лет Гражданской обороне» за многолетний, добросовестный труд. В 2019 году в страшный период пандемии коронавирусной инфекции Альберт перешёл работать в ГБУ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» фельдшером выездной бригады.

Семья Альберта была примерной. Супруги Ондар всегда были на страже здоровья населения. Он построил для своих любимых красивый, большой дом.

У Альберта остались трое замечательных детей.

С самого начала СВО у Альберта было желание помогать солдатам своими знаниями, навыками, спасать жизни бойцов, помочь им быть здоровыми. Альберт принял решение служить в Вооружённых Силах РФ.

Альберт служил в отдельной разведывательной роте фельдшером роты 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной).

На боевом задании 11 ноября 2023 года, в посёлке Водяное, с задания вернулись неполным составом, сослуживец сломал ногу и не смог выйти к блиндажу. Альбертом было принято решение эвакуировать бойца, немного прождав до вечера. Вчетвером они выдвинулись к бойцу, положили его на носилки, но не добежали несколько метров до блиндажа, их настигло оружие врага.

Альберт Климентьевич Ондар награждён орденом Мужества, посмертно. 9 декабря 2023 года в МБОУ «СОШ с.Хайыракан» на общешкольной линейке организована минута молчания в честь выпускника 1997 года Альберта Климентьевича Ондара.

https://vk.com/wall-222921857_22683

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