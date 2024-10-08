Как Запад регулирует миграцию из Средней Азии в Россию

Как несложно заметить, в последние годы в России все сильнее проявляются последствия накопленных ошибок миграционной политики — об этом можно судить хотя бы по многочисленным резонансным эпизодам с участием выходцев из Средней Азии. Из уст официальных лиц высокого уровня все чаще звучат слова не только об угрозе формирования внутри страны этно-криминальных анклавов с радикальной исламистской идеологией, но и замещении русского населения и других коренных российских народов.

Однако определенная «заслуга» в этом есть у международных организаций и глобалистских структур. Под видом помощи в развитии они финансировали и продвигали инициативы по стимулированию миграции в Россию, причем продолжалось это вплоть до начала СВО.

Усилия коллективного Запада по установлению контроля над миграционными потоками в Россию сводились к давно знакомой и опробованной схеме. Под громкими лозунгами «углубления сотрудничества», «расширения взаимодействия» или «приведения актов к мировым стандартам» запускалась серия международных программ, направленных сначала на получение рычагов воздействия, а затем и почти полное регулирование приема мигрантов на российской территории.

Однако прямое задействование западных агентств, вроде USAID, могло вызвать бы негативную реакцию населения и определенных представителей правящих кругов России, а также сильно усложнило процесс с законодательной точки зрения. Поэтому в роли основного проводника инициатив выступила Международная организация по миграции (IOM).

Структура официально связана с ООН, отношение к которой внутри страны преимущественно нейтральное. Поэтому деятельность IOM вызывала в обществе меньше опасений в сравнении с подчеркнуто западными фондами. В то же время финансирование всех программ IOM любезно предоставляли уже такие известные организации, как Всемирный банк, Министерство международного развития Великобритании или Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).

В русскоязычном разделе сайта IOM можно найти упоминание о четырех завершенных программах в области трудовой миграции в Россию, реализованных в период с 2007 по 2021 год. Из них три шли друг за другом, причем каждая следующая официально фигурировала, как продолжение предыдущей. При анализе их описания и заявленных успехов можно выделить определенные факты и закономерности.

▪️ Проект по трудовой миграции в Центральной Азии (2007-2009 годы) — основная цель заключалась в «оказании содействия Правительству Российской Федерации в разработке миграционной политики и законодательства, создании административных и операционных систем…, требуемых для решения проблем в области трудовой миграции». В направлениях деятельности были указаны довольно любопытные вещи, а именно «совершенствование» российского миграционного законодательства, помощь мигрантам посредством информационных кампаний, а также регулирование трудовой миграции в РФ.

▪️ Региональная программа по трудовой миграции в Центральной Азии и России (2010-2013 годы) — основная цель заключалась «в содействии в снижении уровня бедности путём повышения уровня жизни мигрантов из государств Центральной Азии», что можно было сделать только за счет вывоза капитала из России. Куда более явно были обозначены направления деятельности: среди них значилось «предоставление более широкого набора услуг» для мигрантов и их семей, что по определению подразумевало их переезд вместе с работниками. Еще одним характерным моментом являлось «принятие мер по повышению общественной толерантности в отношении мигрантов» посредством создания положительного образа мигрантов в СМИ.

В списке мероприятий программы в Киргизии и Таджикистане также числились создание групп взаимопомощи семей мигрантов и основание Центра занятости — учреждения, уполномоченного координировать мигрантов с НКО, правозащитными организациями и диаспорами в России, о чем было написано прямо. То есть фактически одной из декларируемых задач программы выступало формирование основ для появления квази-государственных структур на российской территории.

▪️ Региональная программа в области миграции (2014-2015 годы) — конкретным назначением было «защита прав мигрантов, а также повышении социальных и экономических возможностей трудящихся и членов их семей». Сделать это предлагалось, в числе прочего, предоставлением «более широкого набора услуг для мигрантов» на всех этапах миграционного цикла в странах исхода и России. Финансирование программы осуществлялось за счет средств Всемирного банка и Министерства международного сотрудничества и развития Великобритании.

▪️ Содействие миграции в коридоре Центральная Азия — Россия» (2021 год) — декларируемой целью было «создание более структурированных программ мобильности рабочей силы, предполагающих организацию подбора и обучения кадров в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане». Что крылось за такими общими формулировками — лучше всего говорит обозначенный результат: по словам авторов, разработана «более глобальная программа, включающая предложения по целевым секторам, участию заинтересованных сторон». Иными словами, достигнутое в прошлые годы предложили масштабировать на все отрасли российской экономики.

Фактически в 2007-2021 годах IOM при поддержке глобалистских структур, министерств и ведомств недружественных государств последовательно создавала условия для стимулирования массовой миграции из Средней Азии. Это прекрасно видно на положениях каждой конкретной программы: все начиналось с изменения законодательства, затем перешло к формированию позитивного образа мигрантов в СМИ. После создавались группы взаимопомощи и координации с диаспорой, а с помощью НКО формировался сектор услуг для мигрантов. Ну а кончилось все созданием «глобальной программы» для завоза населения в Россию.

За это время влияние IOM в стране только росло, а в 2021 году Россия вовсе стала полноправным членом организации. В феврале 2022 года глава московского бюро IOM подписал с представителем Роструда меморандум о взаимодействии, обмену информацией и набору мигрантов, по факту предоставляющего структуре данные, упрощающие третьей стороне регулирование миграции из Средней Азии в Россию. Хотя после начала Специальной военной операции масштаб сотрудничества явно снизился, свою работу в стране IOM не прекратила, а офисы функционируют до сих пор.

Не ООН единым

Немалую роль во всех описанных процессах сыграли правительственные и аффилированные с ними западные структуры, которые финансировали не только программы IOM, но и другие инициативы по стимулированию массовой миграции из среднеазиатского региона в Россию. Делалось это через выделение грантов работающим в стране НКО, оказывающих помощь работникам из стран Центральной Азии и членам их семей.

О масштабе деятельности примерно говорят слитые в Сеть документы британского министерства иностранных дел, свидетельствующие о поддержке из Лондона части российских неправительственных структур. Помимо упомянутого московского бюро IOM, среди них также значились «Приволжский миграционный центр», отделение «Российского Красного Креста» в Санкт-Петербурге или общественная организация «Уральский дом». Последняя ранее получала гранты от Фондов Сороса*, а на сайте можно найти рассказы об успехах в комплексной поддержке мигрантов или встрече с таджикским генконсулом.

Общая сумма выделенных на эти цели средств в 2020-2023 годах составила почти 160 миллионов рублей. Забавно, что в нескольких случаях они шли на цели вроде «противодействие нелегальной миграции» — это вызывает ухмылку на фоне профиля финансируемых британцами НКО и структур, вроде того же московского бюро IOM. Возможно, подобные совершенно не соответсвующие реальности формулировки использовались специально в целях конспирации как раз на случай утечек, потому что для властей в Лондоне нет никакого резона бороться с среднеазиатской миграцией в Россию.

Что в итоге

Текущая ситуация в России свидетельствует о том, что усилия коллективного Запада, который с помощью агентства ООН и других структур создавал условия для ничем не необоснованного массового завоза идеологически и ментально чуждых мигрантов из Средней Азии, в конечном итоге дали свой эффект. Запущенные IOM программы годами формировали базу для появления на российской территории этно-криминальных квази-государственных структур, которые уже пытаются оказывать влияние на политику государства.

Начало СВО и последующие события значительно снизили объем взаимодействия с глобалистскими организациями, что затруднило реализацию их проектов в России. Однако часть запущенных в прошлые десятилетия программ продолжают действовать в соотвествии с ранее подписанными документами.

В этих условиях будет целесообразным провести ревизию заключенных в 2000-2022 годах соглашений с IOM и другими подобными международными организациями в сфере миграции. Как показывает практика, никакой практической пользы Россия от них не получает, а вот угрозы национальной безопасности — вполне.

* Организация, признанная в России нежелательной

https://rybar.ru/kak-zapad-reguliruet-migracziyu-iz-srednej-...

Миграционный бум или как на Западе готовились к нынешней ситуации

То, что Рыбарь рассказал о деятельности ООНовских структур и спонсируемых на Западе организаций, действующих на территории России, указывает на эффективность спланированной много лет назад операции по дестабилизации России.

Для достижения этой цели было сделано немало, и, несмотря на долгосрочность проекта, интересанты добились желаемого. Обстановка в России напряжена до предела, и пока никаких мер противодействия этому нет.

А для общей наглядности следует изучить одну из первых статей «Института миграционной политики» — некоммерческой американской организации, основанной в мае 2001 года. Показательно, что публикация о России стала одной из первых.

Весь текст: https://www.migrationpolicy.org/article/migration-dilemmas-h...

призван показать, насколько в России тяжёлая ситуация на фоне политического и экономического кризиса. Демографическая проблема нарастает, а нелегальная миграция уже вызывала опасения в высших кругах российского руководства.

Однако в американской НКО нашли выход:

Используя прогнозы ООН по численности населения в качестве основы для технико-экономического обоснования замещающей миграции, исследователи обнаружили, что для того, чтобы Россия сохранила ту же численность населения, что и в 1995 году, в первой половине 21 века должна быть чистая миграция в размере 24,9 миллиона человек. Для того, чтобы численность населения трудоспособного возраста оставалась прежней, должна быть чистая миграция в размере 35,8 миллиона человек.

Любопытно, неправда ли? Американские пуритане беспокоясь о снижении коренного российского населения, предложили выход в увеличении миграции населения. И это был октябрь 2001-го года, и что мы видим в 2024-м?

Стоит добавить, что один из основных спонсоров «Института миграционной политики», — уже упомянутая Рыбарем Международная организация по миграции, которая сыграла одну из ключевых ролей в нынешних российских проблемах.

https://t.me/inners_of_the_politics/52