Лицемерие и двойные стандарты - признаки нацизма

Арка Тита, посвящённая разграблению Иерусалима

Двойные стандарты и лицемерие не могут друг без друга. И вместе они зачастую прикрывают настоящий нацизм.

Те же самые существа (людьми их называть язык не поворачивается), которые много лет оправдывали агрессию США против Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и так далее – пафосно вещают про «недопустимость неспровоцированной российской агрессии против украины». Не говоря уже о том, что это США напали на украину, устроив там (организовав и профинансировав) вооружённый госпереворот.

Те же самые существа, которые разгоняли фейк про разбомбленный роддом, теперь разгоняют фейк про убитых израильских детей.

Те же самые существа, которые фактически поддерживали радикальных исламистов против Сирии, теперь же осуждают их против Израиля.

Те же самые существа, которые полтора года притворно заламывали руки по поводу «русские бомбят украинские города» сейчас истерично визжат «Израиль! Прикончи их!» и радуются ковровым бомбардировкам Газы.

Отдельно меня умиляют (нет) дурачки, заявляющие, что «еврей не может быть нацистом». Ещё как может! Они и в Третьем Рейхе такие попадались достаточно массово – начиная с еврейских полицаев (Jüdischer Ordnungsdienst) и заканчивая юденратами.

Тем более полно еврейских нацистов на украине (от Коломойского до Гордона). И уж конечно есть они и в современном Израиле.

Я тут почитал немного их «творчество» – как они оправдывают военные преступления Израиля в Газе.

Основной тезис о том, что жители Газы – это «неполноценные животные» и «лишние люди». Когда я вижу фразу «лишние люди» – это всегда сразу нацистская тварь пишет, человеконенавистническая и людоедская.

Мол «смотрите, они ничего не могут в Газе построить». А вы много можете построить в концлагере? А Газа – это именно построенный Израилем концлагерь. С многолетней блокадой, в том числе недостаточным снабжением едой и медикаментами.

Пятьдесят лет там концлагерь. Я помню, как совсем мелким смотрел с дедом «Международную Панораму», и уже тогда рассказывали о зверствах израильской военщины в Газе.

Несколько поколений палестинцев выросло в концлагере, где их в любой момент могут убить – их жизнь ничего не стоит. И вы потом удивляетесь, почему они готовы воевать?

В 1948 году еврейские беженцы начали прибывать в Палестину. Как жертвы нацизма, в поисках убежища от ужасов войны. И уже через несколько лет эти беженцы начали захватывать территорию приютившего их народа, объявив его «неполноценными».

Ничего не напоминает?

Вообще обвинять узников концлагеря в том, что те не создали в концлагере комфортных условий – это вершина лицемерия.

Это так же лицемерно, как когда США десятилетиями держат Кубу или Венесуэлу в экономической блокаде (эмбарго), ещё и воруют их деньги, а потом их пропагандисты пишут «Смотрите: социализм – это нищета».

Не, маленькие, это из-за вас там нищета, а не из-за арабов или социалистов. Это вы довели эти страны и территории до нищего состояния. В Боливии и Эквадоре «демократия», но это самые нищие страны мира. Пуэрто-Рико – вообще ассоциированный штат США (если кто не знал), но там полная задница: экономическая, криминальная, экологическая. Мог бы быть райский остров, если бы не американская демократия.

Это так же лицемерно, как украинские нацисты взрывали ЛЭП в Крым и перекрывали доступ пресной воды, надеясь устроить геноцид, а потом «А нас за що?».

Это так же лицемерно, как сначала обстреливать Донецк и Горловку, а потом постить картинки разрушений оттуда со словами «Это русский мир пришёл». Не, уродцы, это украинский нацизм пришёл.

А куда приходит русский мир, там безопасность, мир, забота и стройка – как в Мариуполе, кадры из которого вызывают у укронацистов непрерывную истерику.

Так вот, нацисты, поддерживающие преступления израильских военных и политиков, несут всякую оправдательную ахинею про «мы лучше и успешней, поэтому имеем право».

Вообще, что это за «логика»: у нас тут лучше, чем у них, поэтому мы можем их бомбить?!

По этой «логике» у саудитов и эмиратов лучше, чем в Израиле (причём сильно), поэтому они имеют право разнести весь Израиль в хлам, да?

Или так это не работает, сразу включается «это другое»?

Читал тут одного израильского нациста (Моргул, репатриант из России, поддерживающий и украинских нацистов). Пишет «Мы построили успешный проект, поэтому арабы не имеют права нам сопротивляться».

Во-первых, насчёт успешности Израиля можно поспорить, причём очень сильно и аргументированно.

Во-вторых, Москва на сегодня лучший город мира по уровню и комфорту жизни (по рейтингу ООН). И, в «логике» этого дебила, русские имеют право бомбить вообще всех, кого захотят – мы же самые успешные.

Видел ещё «Если евреи считают какую-то землю своей, то это их земля. И они могут там делать, что захотят».

Ну ок. Русские считают «украину» своей землёй, значит это наша земля. И мы можем делать там всё, что захотим.

Так?

Или опять истеричный визг «это другое!!!!!111одинодин»?

А почему другое? Ответ простой: русские, арабы, персы, китайцы и так далее – с точки зрения этих особей «недочеловеки». И то, что позволено «уберменшам», «недочеловекам» делать нельзя.

Других объяснений нет.

Это чистый, незамутнённый нацизм.

P.S. И потом они каждый раз обижаются и скулят, когда «недолюди» и «орки» им уберменшское рыло чистят.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1705750.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry