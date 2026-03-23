27 лет назад начали бомбить Белград

Фото: Ron Haviv / Al Jazeera

Ровно 27 лет назад, 24 марта 1999 года НАТО наносит первые удары по Белграду. В СМИ традиционно рассказывают про акт агрессии против мирных граждан. Граждане в интернете скорбят по братьям-сербам, за которых не вступилась Россия. И все вместе осуждают злобное НАТО, которое только и знает, что сеет хаос и смерть во всём мире.

Это стереотипы, которые нравятся многим. Люди довольны такой упрощённой версией событий и не хотят узнавать, что происходило в Югославии на самом деле, и почему НАТО пришло туда с оружием. Как правило, для того чтобы разобраться в сути многих военных конфликтов, очень полезно заглянуть в историю отношений между противниками. И Югославии это касается в первую очередь.

Босния. 1992 год.

Фото: Ron Haviv / VII

Югославия образовалась 1 декабря 1918 года как объединение Сербии, Черногории и Государства словенцев, хорватов и сербов. Изначально оно называлось Королевством сербов, хорватов и словенцев, а в 1929 году было название изменено на Королевство Югославия. Новое государство образовалось в результате распада Австро-Венгерской империи и на основе уже давно обсуждавшихся идей создания единого южнославянского государства. Однако изначально Королевство получилось непрочным из-за межэтнических противоречий и экономических различий. Во время Второй мировой войны Югославия была оккупирована и разделена Германией и её союзниками. На территории Югославии возникло мощное партизанское движение в котором наиболее успешными оказались коммунисты во главе с Иосипом Брозом (Тито). И когда в 1945 году стало формироваться новое правительство, коммунисты получили в нём большее число мест.

В ноябре того же года проходит референдум за ликвидацию монархии, и создаётся Федеративная Народная Республика Югославия, которая в 1963 году сменила название на Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Она состояла из шести социалистических республик: Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Словения. Плюс два автономных края: Косово и Воеводина. При Тито все народы были объявлены равноправными, государство занималось снижением накала межэтнических настроений. Религия отделялась от государства. Авторитет сильного лидера скреплял Югославию в единое целое.

Боснийский спецназовец отстреливается, прячась за мирным населением. Неизвестные снайперы стреляли с крыши отеля по мирной демонстрации.

Фото: Mike Persson / AFP / Getty Images

Когда в начале 70-х годов начали нарастать националистические настроения, часть местных руководителей лишилась постов, активистов арестовывали. Для предотвращения этого была создана «система сдержек и противовесов». Некоторое количество сербов переселялось в Хорватию и Боснию, чтобы противодействовать местным национальным устремлениям. И наоборот — в Сербии создавались автономные края Косово и Воеводина, которые должны были сдерживать сербский национализм. В и без того сложные местные отношения, коммунисты заложили атомную бомбу.

Деревня Люта во время боёв между мусульманами и православными у подножия горы Игман в 40 километрах к юго-западу от Сараева. 22 июля 1993 года.

Фото: Reuters / Stringer

Со смертью Тито в 1980 году президентский пост был упразднён, а во главе страны встал Президиум, состоявший из глав республик и автономных областей. По всей Югославии стремительно начал расти национализм. Сыграли в этом роль и экономические проблемы. Разные регионы Югославии делали разный вклад в общую экономику и желали оставлять средства себе. Всё чаще звучали заявления о несовместимости экономических систем республик. Росли религиозные противоречия. Под конец 80-х в стране уже начались серьёзные этнические волнения. Возможность решать проблемы путём диалога таяла с каждым годом. В общее дело вмешался и распад социалистической системы. В итоге в 1991—92 годах из состава Социалистической Федеративной Республики Югославия выходят Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина. Начинались 90-е, которые в Югославии оказались пострашнее, чем в России.

Французская пехота из патруля ООН на фоне разрушенной мечети Ахинизи возле Витеза. Этот мусульманский город был разрушен во время боёв между хорватами и мусульманами.

Фото: Pascal Guyot / AFP / Getty Images

Описать все тонкости и детали происходившего в 90-е годы на территории Югославии в рамках одной статьи нереально. Это длинная цепь мелких и не очень событий, множества местных политиков и авторитетов, которые раз за разом отказывались от попыток наладить диалог и любой ценой продвигали собственные религиозные и национальные идеи. Агрессивная недоговороспособность стала визитной карточкой Балкан. Этнические чистки, братоубийственные войны, религиозные конфликты, вооружённые бандформирования – все эти будни Югославии в 90-е, ярко демонстрирующие, почему мировое сообщество решило вмешаться в бесконечные местные распри.

Я хочу вам сказать, товарищи, что вы должны оставаться здесь. Это — ваша земля, это — ваши домашние очаги, ваши поля и сады, это — ваша история. Вы не должны оставлять эту землю только потому, что жизнь здесь трудна, потому, что вы подвергаетесь унижениям. Сербы и черногорцы никогда не пасовали перед трудностями, никогда не отступали в часы сражений. Вы должны оставаться здесь — во имя ваших предков и ваших потомков. Югославия не существует без Косова!



Слободан Милошевич 28 июня 1989. Митинг на Косовом поле.

Трупы сербских гражданских, убитых рейдом коммандос хорватской армии в Дубице, в 250 километрах к западу от Сараева. 19 сентября, 1995. (AP Photo)

Фото: AP Photo

Военные преступления против мирного населения стали характерной чертой для всех участников югославских войн. Чудовищная ненависть по этническому признаку к тем, с кем ещё несколько лет назад жили в соседних домах, стала нормой.

Массовые убийства начались уже в 1991 году в ходе Войны в Хорватии. На протяжении 1991–1992 годов в хорватском Сисаке шли аресты. Хорватская армия и полиция забирали людей с работы и из домов, увозя в неизвестном направлении. Позже часть пропавших нашли мёртвыми. Первые инциденты в Сисаке начались ещё летом 1991 года. В списках погибших 611 человек, из которых 595 сербов, 14 хорватов и 2 боснийца-мусульманина. Среди них 120 женщин. Происходящие похищения с убийствами привели к массовому бегству сербов из города.

Концлагерь Трнополье, созданный сербскими властями. В нём содержались боснийцы и боснийские хорваты. Босния, лето 1992 года.

Фото: Ron Haviv / VII

16–18 октября 1991 года хорватские военнослужащие убили, по разным оценкам, от 76 до 123 сербов в Госпиче. Позже один из участников бойни рассказывал, что руководство отдало приказ «этнически очистить Госпич».

Таким образом мы убили директора почтового отделения и больницы, владельцев ресторанов, и других сербов. Убийства были совершены выстрелами в упор, так как у нас было мало времени.



Бывший боец подразделения «Осенние дожди» Мийо Байрамович.

Уже через месяц 18–21 ноября 1991 года произошла Вуковарская резня на свиноферме Овчары. Сербские добровольцы, а также военнослужащие Югославской Народной Армии убили от 255 до 264 человек, в основном хорватских гражданских лиц и военнопленных, в том числе пациентов госпиталя. Среди убитых оказались женщина, подросток и несколько десятков мужчин старше 50 лет.

Башни-близнецы «Момо» и «Узейр» в Сараево во время боёв.

Фото: Georges Gobet / AFP / Getty Images

В октябре-декабре 1991 года сербские отряды устроили резню хорватского гражданского населения в деревнях Ловас и Опатовац. Сразу после вступления в Ловас 10 октября 1991 года были убиты 22 местных жителя. В Ловасе был полностью разрушен 261 дом. Часть была уничтожена артиллерийским обстрелом, а другие взорваны после того, как сербы вошли в деревню. 18 октября 1991 года сербы выгнали около 50 жителей Ловаса на минное поле, которое сами ранее установили. Так погибли 22 хорвата, остальные были ранены и искалечены. Всего в деревнях были убиты более 70 мирных жителей, включая 11 женщин.

Мёртвые и раненые после взрыва артиллерийского снаряда.

Фото: Reuters / Peter Andrews

С осени 1991 по весну 1992 годов в Пакрачка-Поляне действовал хорватский лагерь смерти. Туда попадали сербы из Загреба и Западной Славонии. Тела убитых сжигались. По данным сербской неправительственной организации «Веритас», с 11 октября 1991 года по 29 марта 1992 года в Пакрачка-Поляне были убиты около 300 сербов. На судебном процессе против руководства лагеря в Пакрачка-Поляне были достоверно подтверждены 43 смерти.

Этнические чистки с обеих сторон, уничтожение деревень и целых городов, привели к тому, что мирные граждане покинули дома и бежали из мест, ставших вражескими. Количество беженцев за годы Войны в Хорватии – более полумиллиона человек. Тех кто не мог убежать, ждала смерть. Так в сентябре 1991 года вооружённые силы сербов взяли город Хрватска-Костайница с окрестными деревнями. Хорватское население бежало, но около 120 человек остались. Это были старики, женщины, больные. В конце сентября 110 хорватов были убиты сербами. Многим жертвам было за 60 лет.

Семилетний Нермин Дивович лежит смертельно раненный возле неопознанных американского и британского солдат. Мальчик был убит в голову снайпером, стрелявшим из центра города. Солдаты ООН прибыли почти сразу, но было уже поздно.

Фото: AP Photo / Enric Marti

Благодаря вмешательству ООН и военных подразделений НАТО 14 декабря 1995 года в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боевые действия. За время войны было уничтожено 15 % жилых домов Хорватии. Страны перевели свои экономики на военный режим, выжимая ресурсы на боевые действия. На войну уходило более половины государственных расходов. С октября 1993 года по январь 1995 года Союзная Республика Югославия пережила гиперинфляцию в пять квадриллионов процентов. В Хорватии было установлено более 2 миллионов мин, большинство из которых не были отмечены на картах. За время боевых действий от них погибли или пострадали почти 2 тысячи человек. Ещё 500 прибавились к ним после войны.

Одновременно с Войной в Хорватии с весны 1992 года по конец 1995 года шла Боснийская война. Число погибших в ней превысило 100 тысяч человек, а беженцев — 2 миллиона человек. Изнасилованиям подверглись от 20 до 50 тысяч женщин. Все дороги были уничтожены, а повреждения получили две трети построек.

Бывшая снайперская позиция на склоне горы Требевич c которой открывается вид на Сараево.

Фото: Elvis Barukcic / AFP / Getty Images

Одним из основных эпизодов этой войны стала осада Сараева, столицы Боснии и Герцеговины. Осада города подразделениями Югославской Народной Армии, а затем Армией Республики Сербской, продолжалась с 5 апреля 1992 года по 29 февраля 1996 года. Сербская артиллерия выпускала по городу в среднем 329 снарядов в день. Население страдало от голода, болезней и разгула бандитизма. При этом столичные власти запретили жителям покидать город. Трудоспособное население должно было отбывать трудовую повинность или служить в мусульманской армии. За время осады погибли и пропали без вести около 10 тысяч мирных жителей, в том числе 1500 детей. Ранения получили около 56 тысяч человек.

Боснийская женщина возвращается домой из похода по разрушенным магазинам на «Аллее Снайперов».

Фото: AP Photo / Michael Stravato

Известной страницей осады Сараева, стала «Аллея снайперов». Улица Змея из Боснии являлась центральной улицей города. Возвышенности вокруг города и высотные здания создавали идеальные условия для снайперского огня. Каждый день сотни людей перебегали эту полосу рискуя своими жизнями. Для прикрытия по возможности использовались бронированные машины миротворцев ООН. Антиснайперские команды ООН не могли обезопасить улицу. За годы осады Сараева были убиты 225 человек, в том числе 60 детей. Ранены более тысячи человек.

Больница Косево, июнь 1995 года. Двое погибших , шесть раненых в результате попадания снаряда.

Фото: AP Photo

Самой известной и кровавой стала резня в Сребренице. 11 июля 1995 года Сребреницкий анклав, населённый боснийскими мусульманами, был взят армией боснийских сербов. Около 25 тысяч боснийских мусульман собрались у расположения миротворческих войск в Поточари. Но попытки миротворцев защитить беженцев оказались малоуспешными. Солдаты Армии Республики Сербской нападали на колонны беженцев и на протяжении нескольких дней устроили настоящую охоту на боснийских мусульман, которые пытались добраться до безопасных территорий. Были убиты около 8 тысяч боснийских мусульман. После Сребреницы и взрыва на рынке Маркале в Сараеве НАТО устраивает серию бомбардировок сербских целей и угрожает применить силу, предотвращая тем самым нападение сербов на другую зону безопасности, Горажде.

Боснийская война закончилась одновременно с Войной в Хорватии подписанием Дейтонских соглашений. Но перемирие было недолгим.

Беженцы из Сребреницы, проводящие ночи под открытым небом неподалёку от базы ООН в аэропорту Тузлы. 14 июля, 1995.

Фото: AP Photo / Darko Bandic

Меня зовут Селко и я из Боснии. Вы знаете, что там был ад с 1992 по 1995 годы? В течение года я жил и выживал в городе с населением 60 000 человек без воды, электричества, бензина, медицинской помощи, гражданской обороны, системы распределения продовольствия и других муниципальных служб, без какой бы то ни было формы централизованного управления.



Наш город был блокирован армией в течение целого года, и жизнь в нём была настоящим дерьмом. У нас не было ни полиции, ни армии, были вооружённые группы, и те, кто был вооружён, защищали свои дома и семьи.



Когда все это началось, некоторые из нас были лучше подготовлены, но у большинства соседских семей запаса продовольствия было всего на несколько дней. У некоторых из нас были пистолеты и только у очень немногих были АК47 и ружья.



Через месяц-два в городе начали орудовать банды, они крушили все, например, больницы очень скоро превратились в настоящие бойни. Полиции больше не существовало, а больничный персонал на 80% не выходил на работу.



Мне повезло, что моя семья была в то время многочисленной — пятнадцать человек в большом доме, шесть пистолетов, три АК47. Поэтому мы выжили, по крайней мере, большинство из нас.



Валюта очень быстро стала ничем, и мы вернулись к бартерному обмену. Женщины отдавались за банку тушенки. Огнестрельное оружие, боеприпасы, свечи, зажигалки, антибиотики, бензин, аккумуляторы, еда — это то, за что мы дрались, как звери. В такой ситуации все меняется — большинство людей превращаются в монстров.



Ренат Атаев

Солдат Армии освобождения Косова. 6 ноября 1998 года.

Фото: AP / David Brauchli

С конца февраля 1998 года по июнь 1999 года шла Косовская война. Косовские албанцы стремились к независимости Косова и Метохии, что привело к боевым действиям с Союзной Республикой Югославией. Весной 1998 года свою деятельность начала Армия освобождения Косова, состоявшая из радикальных албанцев, проходивших боевую подготовку на территории Албании. Они нападали на полицейских и военных, атаковали населённые сербами сёла. Интенсивность боевых действий нарастала весной-летом 1998 года. Традиционно для Югославии, бои сопровождались военными преступлениями, в результате которых к осени из региона бежали 230 тысяч албанских беженцев.

Албанские беженцы на пути в Македонию. 30 марта 1999 года.

Фото: Reuters

Поводом для вторжения НАТО стала резня в Рачаке 15 января 1999 года. Представители югославских силовых ведомств устроили расправу над мирным населением села. И 45 убитых албанцев стали последней каплей. По поводу эпизода в Рачаке по сей день ведутся споры: были это боевики или мирные жители, как именно они были убиты. У каждой из сторон есть свой взгляд на произошедшее. Но именно после этого эпизода НАТО принимает решение начать военную операцию. Надо заметить, что решение нанести удар по Югославии в 1999 году, было повторением ситуации 1995 года. Тогда, 28 августа 1995 года, на рынке Маркале в Сараеве взорвались несколько снарядов, в результате чего погибли 43 человека и почти сто были ранены. В 1995 году после серии ударов по позициям боснийских сербов сербы пошли на условия НАТО, после чего были подписаны Дейтонские соглашения, на несколько лет прекратившие крупномасштабные боевые действия на Балканах.

Расстрелянные сербскими силовиками албанцы, предположительно, солдаты Армии освобождения Косова. 29 января 1999 года.

Фото: Reuters

Бомбардировки Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Уничтожалась как военная сила, так и важные элементы гражданской инфраструктуры. В результате бомбардировок пострадало и мирное население. По данным Союзной Республики Югославия, по вине НАТО были убиты 1700 мирных жителей, в том числе почти 400 детей. 10 тысяч человек получили тяжёлые ранения. По данным правозащитников из Human Rights Watch, погибли от 489 до 528 мирных жителей. По данным ООН, без вести пропал 821 человек, большинство из которых сербы.

Взрыв в Приштине после ракетного удара НАТО. 25 марта 1999 года.

Фото: Reuters

Для сравнения стоит отметить, что, несмотря на вмешательство НАТО, Косовская война и боевые действия между сербами и албанцами продолжались. Если до сентября 1998 года число жертв Косовской войны оценивается в тысячу убитых, то за период между мартом и июнем 1999 года, число жертв доходит уже до 10 тысяч человек, большинство из которых – косовские албанцы, убитые югославскими силами. За март-июнь 1999 года Косово покинули 848 100 албанцев. В этот период произошёл ряд военных преступлений против албанского населения, среди которых наиболее известны резня в Бела-Цркве (24-25 марта 1999 года, около 60 косовских албанцев убиты югославской полицией), резня в Меже (27 апреля 1999 года, более 340 косовских албанцев убиты сербскими полицейскими и силами югославской армии), резня у Вучитрна (2 мая 1999 года, более 100 косовских албанцев убиты сербскими полицейскими).

Косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины. 12 июня 1999 года.

Фото: Reuters

В 1993 году был создан Международный трибунал по бывшей Югославии или Гаагский трибунал. Он рассматривал военные преступления, совершённые на территории бывшей Югославии в период с 1991 по 2001 год. 10 800 дней судебных заседаний, 2,5 миллиона страниц стенограмм допросов. Число погибших за время всех Югославских войн, по разным оценкам, составляет от 130 до 250 тысяч человек.

Гаагский трибунал часто упрекают в необъективности. 63 % обвиняемых – сербы, 23 % – хорваты, оставшиеся – бошняки-мусульмане, македонцы, черногорцы и албанцы. За это трибунал обвиняют в том, что большинство подсудимых – сербы. В защиту Гаагского трибунала говорят, что чаще всего конфликты вспыхивали в районах проживания сербов. Отмечается и то, что именно Белграду после 1991 года досталась большая часть вооружения Югославии. Кстати, не все попавшие в списки трибунала сербы были признаны виновными. Из 102 обвиняемых сербов, были оправданы 17 человек.

Ночной Белград. 30 апреля 1999 года.

И говоря об объективности, невозможно пройти мимо того, как события 1999 года представляются в России. У нас, в основном рассказывают про события, последовавшие за 24 марта 1999 года, практически не описывая то, что было до этого. Приводятся цифры погибших под бомбардировками НАТО, но умалчиваются тысячи погибших и миллионы беженцев за предшествовавшие вторжению восемь лет хаоса, этнических чисток и бандитизма. Насколько объективен такой подход освещения событий, стоило ли НАТО вторгаться, раздроблять Югославию на более мелкие государства и силой расталкивать врагов по углам, – решайте сами.

Бомбардировщик ВВС США В-52. Октябрь 1999 года.

Пост подготовил Алекс Кульманов.

https://varlamov.ru/3364376.html

.

.

.

.

.

.