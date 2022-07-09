10 июля - День воинской славы, посвященный великой победе Петра I над шведами в Полтавской баталии

Поле Полтавской битвы священно для каждого русского человека. Вот уже более трех столетий оно хранит память о величайшем сражении XVIII века и славной победе армии Петра I над шведской армией Карла XII

Почему Полтава?

Летом 1708 г. шведская армия в 34 000 солдат и офицеров вторглась в пределы Российского государства, намереваясь через Смоленск достичь Москвы. Встретив упорное сопротивление и понеся ощутимые потери в боях у села Доброе под Смоленском, Раевки и Кадина, Карл XII повернул на Украину, где рассчитывал получить поддержку малороссийского гетмана И.С. Мазепы. Г. Риго. Карл XII (1682-1718). 1715 г.

Карл ХII ставил перед собой далеко идущие цели, мечтая после захвата Москвы поставить там своего наместника, расчленить Россию и присоединить ее северные земли к Швеции, а Украину и другие западные районы Российского государства отдать под власть шляхетской Польши. Король торопился, даже не стал ждать шедшего к нему на соединение из Риги генерала А.Л. Левенгаупта с отрядом в 16 000 человек и огромным обозом со снаряжением, боеприпасами и продовольствием. Однако в ставку Карла XII Левенгаупт привел лишь остатки своего корпуса.

28 сентября 1708 г. отряд русских войск под командованием Петра I наголову разбил силы неприятеля у деревни Лесной. На поле боя осталась артиллерия противника и почти весь обоз. Битву у Лесной Петр назвал позже матерью Полтавской победы

Наступила тяжелая для шведов зима 1708-1709 гг. Русские войска, успешно маневрируя, вели малую войну, изматывали противника внезапными атаками2. Не помог шведам и И.С. Мазепа. Большая часть украинского народа не пошла за изменником. Петр I обратился с манифестом к украинскому народу, где разоблачалось предательство гетмана, а также звучал призыв усилить борьбу против шведов. В Глухове был избран гетманом Украины И.И. Скоропадский, в то время как отряд под командованием А.Д. Меншикова разгромил резиденцию И.С. Мазепы в крепости Батурин, где были собраны для шведов запасы продовольствия и артиллерия3. Генерал А.Л. Левенгаупт (1659-1719).

В этот период военные действия были развернуты на значительной части Левобережной Украины, куда входили укрепленные города Полтава, Лубны, Гадяч, Прилуки, Миргород, Пирятин, Лохвица, Нежин, Старые и Новые Санжары, Кобеляки, Ахтырка, Опошня и другие. Многие из них стали опорными пунктами русской армии и казацких войск. Оборонительные сооружения этих городов усиливались гарнизонами русских войск. Указ Петра I требовал от комендантов крепостей не сдавать их неприятелю ни при каких условиях. Принятые меры значительно усилили обороноспособность населенных пунктов этого района страны. Осада городов-крепостей изматывала силы неприятеля, который нес большие потери. Только у крепостных стен местечка Веприк, оборону которого в январе 1709 г. держали 1100 солдат и офицеров, несколько сотен украинских казаков и местное население, Карл XII потерял убитыми 1246 человек, в том числе многих лучших своих офицеров.

В начале апреля 1709 г. армия Карла XII осадила Полтаву. Схема Полтавской крепости. XVII в.

Осада

В Полтавской крепости был удачно использован рельеф местности. Плато, где возвели укрепления, поднималось над уровнем реки Ворсклы почти на 70 метров и было окружено со всех сторон (кроме северо-запада) обрывистыми склонами, спускающимися в сильно заболоченную в те времена долину. Город стоял между Муравским и Бакаевым шляхами (дорогами). Карл ХII планировал после взятия Полтавы превратить ее в свой основной опорный пункт, разместить здесь ставку, пополнить запасы. Русское же командование расценивало Полтаву как важный стратегический пункт, позволявший использовать в борьбе с неприятелем выгодную обстановку, накопить силы и нанести шведам сокрушительный удар.

На правом берегу Ворсклы напротив крепости шведские войска построили осадный лагерь. На усадьбе захваченного Крестовоздвиженского монастыря противник поставил часть пушек, которые вели обстрел полтавских бастионов. Героический гарнизон Полтавы и местные жители под командованием коменданта крепости полковника А.С. Келина выдержали почти трехмесячную блокаду. Мужественно отражая штурмы и нападения, они отвлекли на себя неприятельские силы, наносили противнику ощутимый урон, предоставив русскому командованию возможность подготовить полевую армию к победоносному сражению, которое состоялось 27 июня 1709 г. и решило дальнейшую судьбу Северной войны.

Редуты

Ведущий российский исследователь Полтавского периода Северной войны (1708-1709 гг.) В.А. Артамонов при описании битвы под Полтавой определил основные ключевые точки событий: подготовка и начало сражения; авангардный бой у русских редутов; пауза в сражении; решающий этап; перегруппировка и отступление шведов от Полтавы; преследование4.

16 июня, выполняя решение военного совета петровского главнокомандования дать "генеральную баталию", на правый берег Ворсклы переправились передовые части русской армии под командованием генерала К.Э. Ренне. Они закрепились в полевом лагере у села Семеновка, обеспечив переправу 20 июня основных русских сил.



25 июня русская армия переместилась в новый полевой лагерь в пяти верстах севернее Полтавы у села Яковцы. Перед фронтом и на правом фланге лагеря простиралась открытая равнина, ограниченная с северо-западной стороны лесом у села Малые Будищи. Левый фланг лагеря смыкался с густым труднопроходимым лесом у села Яковцы, который подходил почти к самой Полтаве. Пересеченный закрытый характер местности соответствовал избранной русским главнокомандованием тактике активной обороны с последующим переходом в наступление. При подготовке решающего сражения русские войска провели значительную фортификационную подготовку поля предстоявшей битвы. Наряду с созданием укрепленного лагеря была устроена передовая позиция из 10 отдельных сомкнутых четырехугольных редутов, окруженных земляными валами и рвами5.

Шесть редутов были построены между Малобудищанским и Яковецким лесами. Почти перпендикулярно к этой линии, в направлении вероятного движения противника заложили еще четыре редута, но два из них к дню сражения не закончили. В этих полевых укреплениях разместились два батальона Белгородского полка с пушками под командованием бригадира С.В. Айгустова, а за редутами - кавалерийские полки А.Д. Меншикова и Р.Х. Боура. Назначение редутов состояло в том, чтобы задержать первый натиск противника, огнем артиллерии и стрелкового оружия расстроить его ряды и облегчить русской армии переход в наступление. Это был первый случай в истории военного искусства применения в бою отдельных сомкнутых полевых укреплений.

Накануне сражения русская полевая армия насчитывала около 60 000 человек при 72 орудиях. Численность шведской армии равнялась около 37 000 человек, притом, что часть своих сил Карл XII направил для охраны обоза и дороги вдоль Ворсклы к Днепру. На вооружении шведских войск имелось 32 орудия, но в сражении использовалось только четыре пушки. Д. Мартен. Полтавская битва. Раскрашенная гравюра. 1726 г.

"И грянул бой!"

В ночь с 26 на 27 июня шведские войска стали приближаться к редутам. Русская кавалерия выдвинулась вперед и стремительно атаковала неприятеля. Завязался ожесточенный бой, в ходе которого шведская конница была опрокинута и вынуждена укрыться за своей пехотой. Русские кавалеристы добыли в этом бою свои первые военные трофеи - 14 неприятельских штандартов.

Дальнейшее ведение боя на передовых позициях не отвечало принятому русским командованием плану. По приказу Петра I кавалерия начала движение за линию редутов к полевому лагерю. Этот маневр шведы приняли за отступление. Устремившись в преследование, шведские войска были вынуждены прорываться сквозь линии редутов, неся значительные потери от артиллерийского и стрелкового огня из этих укреплений. Неоднократные попытки неприятеля захватить редуты не увенчались успехом. Шведам удалось взять только два недостроенных укрепления. С большим трудом противник пробился за линию редутов, но боевой порядок армии Карла XII уже был нарушен. Шесть шведских батальонов пехоты и несколько эскадронов конницы генералов К.Г. Рооса и В.А. Шлиппенбаха были отрезаны от своих основных сил и пытались укрыться в лесу возле села Яковцы. Там они были настигнуты и разбиты преследовавшими их русскими войсками под командованием А.Д. Меншикова.

Главные силы шведской армии, продвигавшиеся в направлении русского полевого лагеря, оказались под интенсивным огнем артиллерии и понесли значительные потери. Боевые порядки шведов были расстроены, они отошли к Малобудищанскому лесу. На этом закончился первый этап сражения. Мужественное сопротивление русских войск сорвало планы шведского командования, подготовило условия для разгрома противника на втором этапе битвы. Российский генерал от кавалерии Р.Х. Боур (1667-1717).

"Пришел час, который решит судьбу Отечества..."

Утром 27 июня большая часть русской армии вышла из полевого лагеря. Войска приняли расположение в две линии: пехота в количестве 42 батальонов в центре и кавалерия на флангах. На левом 6 (А.Д. Меншиков) и на правом 11 (Р.Х. Боур) драгунских полков. Пехота была построена таким образом, что за батальонами первой линии, насчитывавшей до 10 000, размещались батальоны второй линии того же полка. Два батальона пехоты и батальон гренадер под командованием полковника И.М. Головина были направлены к Крестовоздвиженскому монастырю для обеспечения коммуникаций с Полтавой. В полевом лагере был оставлен резерв. Драгуны А.Г. Волконского и казацкие полки И.И. Скоропадского вышли в тылы противника у села Жуки. Им предназначалось вступить в действие в случае уклонения неприятельских войск от боя и отхода. Артиллерия под командованием генерала Я.В. Брюса разместилась в боевых порядках русской армии.

Глубина боевых порядков русских войск, обеспечивавшая взаимную поддержку, наличие резервов, сильная артиллерия должны были гарантировать успех. Командующим был назначен генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев. Петр I принял командование первой дивизией, но, по сути, руководил всей русской армией.

Готовясь к генеральному сражению, шведское командование во главе с фельдмаршалом К.Г. Реншильдом разместило свои войска вдоль опушки Малобудищанского леса. Для удлинения фронта, и чтобы скрыть понесенные на первом этапе боя потери, пехота Карла XII стала в одну линию, лишь в центре второй выставив три сдвоенных батальона. Шведская кавалерия выстроилась на флангах в две линии, пушки были поставлены вдоль фронта. Генерал-фельдмаршал граф Б.П. Шереметев (1652-1719). Неизвестный художник. 1730-е гг.

Русское командование придавало большое значение моральному фактору. Петр I, объезжая накануне сражения свои полки, обращался к войскам с короткими речами, которые легли в основу знаменитого приказа: "Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество... Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказали... А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и в славе для благосостояния вашего"6.

К девяти часам утра армия Карла ХII пошла на сближение с русскими войсками, двинувшимися ей навстречу. Вступила в бой русская артиллерия, поддерживая массированным и метким огнем наступление атакующих частей. Сблизившись, противоборствующие войска открыли по всему фронту ружейный огонь. Вскоре закипел ожесточенный рукопашный бой. Главный удар шведы обрушили на первый батальон Новгородского полка, расположенного в центре. Первая атака шведов велась сдвоенным батальоном, которому удалось потеснить первый батальон новгородцев. Ему на помощь устремился второй, возглавляемый самим Петром I. Стремительной контратакой, сильным штыковым ударом новгородцы отбросили противника и стабилизировали положение. Вскоре русская армия перешла в наступление по всему фронту. Пехота решительно атаковала центр боевых порядков неприятельских войск, кавалерия теснила их на флангах, угрожая полным охватом всей армии Карла XII. Уже в первые полчаса сражения боевой порыв шведских войск стал угасать. Противник нес огромные потери от огня русской артиллерии, стрелкового оружия и в результате штыковых атак.

В этот период сражения шведский король потерял значительную часть армии. Неприятелем овладевала паника, исчезали последние признаки дисциплины, повиновения солдат своим офицерам. Под усиливавшимся натиском русских войск отступление шведов к 11 часам превратилось в беспорядочное бегство. Все попытки короля и его генералов задержать бегущие с поля боя свои полки были напрасны. На поле сражения противник оставил 9234 человека убитыми, 2864 солдата и офицера с фельдмаршалом К.Г. Реншильдом сдались в плен. Русские воины взяли здесь ценные военные трофеи: 133 неприятельских знамени и штандарта, обоз с военным снаряжением в 3000 возов, большое количество огнестрельного оружия. На поле битвы пало 1345 русских воинов, а 3290 было ранено. Одна из пуль пробила шляпу самого Петра I.

В военной реляции русского главнокомандования особо подчеркивалось, что в разгроме шведской армии под Полтавой участвовала только первая линия пехоты, которая опрокинула неприятеля, принудив к беспорядочному бегству. Это свидетельствует о возросшем к тому времени боевом мастерстве солдат и офицеров русской армии, их мужестве и героизме, умелом руководстве генералитета войсками.



Потерпев поражение в сражении под Полтавой, Карл XII с остатками армии и И.С. Мазепой бежали к местечку Переволочна на Днепре. Шведскому королю и гетману-изменнику с личной охраной удалось переправиться на Правобережье Днепра и укрыться на турецкой территории. Остальные деморализованные поражением шведские войска, свыше 16 000 человек во главе с генералом А.Л. Левенгауптом, были настигнуты преследовавшими их частями русской армии под командованием А.Д. Меншикова и сложили оружие. Кроме этого, 30 июня у Переволочной русские войска взяли 28 пушек, 174 шведских знамени и штандарта, множество стрелкового и холодного оружия, войсковую казну. А. Коцебу. Победа при Полтаве. 1862 г.

Полтава, Бородино, Сталинград...

Полтавская битва, как и Ледовое побоище, Куликовская битва, Бородинское и Сталинградское сражение - знаменательные события в отечественной истории. Эта победа закрепила новое внешнеполитическое положение Российского государства в Европе, подтвердила закономерность петровских преобразований, дала мощный импульс развитию экономики, науки, техники и культуры. Русский писатель-гуманист В.Г. Короленко, живший и похороненный в Полтаве, в свое время писал, что после Полтавской баталии "звезды Петра и России ярко засияли на политическом небосклоне Европы. Удельный вес России внезапно поднялся, и, что может быть важнее, в глазах самих русских Полтавская победа явилась оправданием нового курса"7.

Полтавское сражение и сегодня являет собой пример мужества, самоотверженного выполнения воинского и гражданского долга. После победы русских войск под Полтавой и капитуляции остатков армии Карла XII у Переволочной на Днепре в Северной войне наступил окончательный перелом. Август II вернул себе польский престол, Польша и Дания вновь вошли в "Северный союз", возобновив военные действия против Швеции. В 1710 г. русские войска одержали новые победы в Прибалтике, заняли Ригу, Ревель, Выборг, Кексгольм. В 1714 г. на Балтийском море у мыса Гангут молодой флот России под командованием Петра I нанес сокрушительное поражение шведским морским силам. В 1720 г. шведский флот потерпел еще одно поражение у острова Гренгам. В 1719, 1720 и 1721 гг. русские десанты неоднократно высаживались на шведском побережье и во время своих диверсионных операций неоднократно подходили вплотную к Стокгольму.

Под угрозой полного военного разгрома шведское правительство согласилось в 1721 г. на подписание в Ништадте мирного договора, закрепившего за Россией часть восточного побережья Балтийского моря. Выход к морю укрепил обороноспособность страны, содействовал сохранению ее независимости и развитию как европейской державы.

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1. Артамонов В.А. Полтавское сражение, к 300-летию Полтавской битвы. М, 2009. С. 262-307.

2. Подробнее см.: Иванюк С.А. Малая война русской армии в период подготовки Полтавского сражения. СПб., 2019.

3. Артамонов В.А. Полтавское сражение. С. 398-400.

4. Артамонов В.А. Полтавское сражение: некоторые уточняющие моменты // Тезисы докладов и сообщений научной конференции, посвященной 275-летию Полтавской битвы (26-27 июня 1984 г.). Полтава, 1984. С. 15-17.

5. Молтусов В.А. Полтавская битва: Уроки военной истории. 1709-2009. М., 2009. С. 211-215.

6. Труды императорского русского военно-исторического общества. Т. III. СПб., 1909. С. 274-276.

7. Короленко В.Г. Собрание сочинений. Т. 8. М., 1955. С. 454-455.

https://rg.ru/2022/05/31/voiny-vot-prishel-chas.html