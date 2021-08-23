«Единая Россия» подготовила запрет на въезд за русофобию и оскорбление ветеранов

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), запретят въезд в Россию. Документ подготовлен в ответ на случаи проявления русофобии на постсоветском пространстве, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства по нескольким основаниям. «Если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества»,— сказал господин Хинштейн (цитата по сайту «Единой России»).

Также в Россию запретят въезд тем, кто распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественой войны и ветеранах, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую символику, отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала.

Изменения планируют внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». По словам Александра Хинштейна, МВД России поддерживает это предложение. При этом он отметил, что «запрет на въезд не означает индульгенцию». «Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит»,— заявил господин Хинштейн.

Ранее МИД России запретил 67-летнему экс-послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде въезжать в Россию в течение 50 лет. Решение было принято после того, как господин Вагабзаде в оскорбительном тоне высказался о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и русском народе. Аналогичное решение было принято против жителя Казахстана участника националистических рейдов Куата Ахметова.

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