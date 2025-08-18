Роскошь Питера 11

Владимирский дворец, Санкт-Петербург. В 1862 году участок на Дворцовой набережной превращается в грандиозную стройку дворца для великих князей — Александра и Владимира. Дворец был возведен за один год: с момента торжественной закладки до окончания работ. Некогда это здание называли «Малым императорским дворцом», а в 20-х годах оно стало общежитием.

Сейчас здесь, в окружении предметов искусства и старины выдающихся скульпторов и живописцев, трудятся учёные и академики. По этому дворцу можно гулять бесконечно и каждый раз заново удивляться красоте! Но самому посетить не удастся, только в составе проводимых экскурсий. В спальне великой княгини Марии Павловны сохранился необыкновенный камин так изящно расписанный в технике гризайль, что кажется, будто на нём мраморные барельефы. Дворец великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II - один из самых великолепных дворцов Санкт-Петербурга. В нем часто устраивались балы, официальные приемы, музыкальные и литературные вечера. Его не зря называли «Малым императорским двором». «Золотая лестница» в стиле Людовика XIV появилась во время перестройки дворца в 1883 году. Её автор - архитектор Максимилиан Месмахер. Здесь снимали телевизионные экранизации «Война и мир» и «Все могут короли». Также художественный Фильм «Распутин» с Ж. Депардье.

На других фото - ещё несколько комнат дворца.

Дворец расположен по адресу: Дворцовая набережная, 26

Три интересных факта о Мраморном дворце На стене парадной лестницы дворца можно увидеть единственный сохранившийся до наших дней портрет архитектора Антонио Ринальди. В Мраморном дворце состоялось первое в России выступление Иоганна Штрауса 2 мая 1856 года. В Мраморном дворце сохранилась квартира великого князя Константина Константиновича - поэта императорской крови. ул. Миллионная, 5/1

Парадная лестница в Мраморном дворце Эта парадная лестница была задумана Екатериной II как лестница времени. Федор Шубин установил в мраморных нишах лестницы аллегорические скульптуры из каррарского мрамора, олицетворяющие время суток. Так между первым и вторым этажами нас встречает статуя «Ночь». Поднимаясь далее, мы видим статую «Утро», затем «День», который сменяет «Вечер». На площадке между вторым и третьем этажами посетителей встречают скульптуры «Весеннее равноденствие» и «Осеннее равноденствие». Стены третьего этажа украшают горельефы с аллегориями лучших человеческих качеств - Умелости, Силы духа, Благоразумия и Справедливости. На потолке Парадной лестницы размещен плафон «Суд Париса», выполненный в 1782 году. Изначально полотно украшало потолок Приемного зала. Но после реконструкции под руководством А.П. Брюллова плафон был перемещен на потолок Парадной лестницы.

Мариинский дворец Мариинский дворец в Петербурге отреставрируют за 285 млн рублей

На портале госзакупок уже появились девять конкурсов на эти работы – их опубликовали 24 и 25 апреля.

Реставрация затронет парадную лестницу и вестибюль. Подрядчик должен будет начать работы не позднее 7 июля, а уложиться – до 30 ноября.

Требования к исполнителю серьёзные: у компании должна быть лицензия на реставрацию объектов культурного наследия. В неё входит восстановление фундаментов, кладок, декоративной росписи, лепнины, штукатурки, а также работы по металлу, камню и дереву.

Видимо, дворец готовят к презентабельному виду – возможно, к каким-то важным событиям.

Необычная лестница Мариинского дворца. Санкт-Петербург, Россия Дворец расположен по адресу: Исаакиевская площадь, 6

Ветровой прибор, заказанный Петром I Этот анемометр Пётр I заказал в Дрездене. В 1714 году прибор был установлен в Летнем дворце. Анемометр объединяет три циферблата: один из них - часовой, другие два - указатели направления и скорости ветра. Стрелки правого и левого циферблатов соединены с флюгером, находящимся на крыше, посредством шахты, прорубленной в стене.

Особняк Гагариной, Санкт-Петербург Дом на Большой Морской, 45 был построен в середине 18 века, а в 1834 году дом приобрел архитектор Огюст Монферран. В 1836 году его друг Павел Демидов купил соседний участок и также выкупил у Монферрана этот дом с проектом по его перестройке. В итоге зодчий переделал оба дома (43 и 45). В 1873 году сын Демидова продал особняк княгине Вере Фёдоровне Гагариной, которая наняла архитекторов Штрома Ивана Васильевича и Месмахера Максимилиана Егоровича для частичной переделки и оформления интерьеров. Дубовый зал и дубовая винтовая лестница - остались с тех пор. На лестнице можно найти вензель ВГ, а на потолке дубового зала разглядеть год 1890. В 1980-е годы интерьеры особняка перестраивались под нужды Дома композиторов.

Особняк находится в оперативном управлении «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры».

Красиво

Невероятна красота на Стрелке Васильевского острова в июле

Сад Аничкова дворца — настоящий островок спокойствия в Петербурге Тайный сад находится в самом центре Северной столицы. Во время прогулок многие замечают этот оазис спокойствия, но видят закрытые двери и бросают попытки попасть внутрь. На самом деле вход в сад находится со стороны площади Островского (или с набережной Фонтанки). с 9:00 до 18:00, Невский пр., 39

Роскошная лестница во дворце «Коттедж» Дворец «Коттедж», выполненный в стиле неоготики, создавался для Александры Федоровны, любимой жены Николая I, и интересен многочисленными семейными реликвиями, хранящими память о своих владельцах и об исторических событиях эпохи. Удивительной красоты есть во дворце лестница Декоративная роспись на ней выполнена академиком живописи Джованни Скотти в технике гризайль — монохромная живопись с имитацией объемных пространств. Композицию дополняет ажурная люстра со вставками из цветного стекла. парк Александрия

Особняк Кельха в Санкт-Петербурге

У нас была отдельная тема, посвященная этому шедевру, но упомянуть его считаю полезным. Кратко для тех, кому не попалась та тема. Хозяйка этого особняка Варвара Базанова вышла замуж за двух братьев Кельхов, а в 1905 году забрала все деньги, коллекцию из 7ми яиц Фаберже и уехала в Париж, оставив в России мужа и дочь. Причин её странного поступка никто не знает. Умерла Варвара в 1959 году. Хозяин особняка Александр Кельх после ухода жены продал дом, женился на портнихе, а после революции уехал в Сибирь, затем вернулся и жил в комнате коммунальной квартиры, торгуя папиросами. Репрессирован в 1930 году. Что с ним случилось дальше - никто не знает.

⠀Особняк Кельхов - один из самых роскошных особняков в Петербурге. Фотографии не передают его великолепия… В особняке сохранилось даже то, что обычно не сохраняется: люстры, стёкла, паркет, фурнитура, витражи, камины…

Как сохранилось всё это? После революции внутри расположилась Школа экранных искусств, а с 1935 году здесь был Дзержинский райком партии. Сейчас здание занято юридическим факультетом СПбГУ. Доступ только с экскурсией. Мраморная лестница была выполнена в Московской мастерской, выбранной, скорее всего Варварой Петровной. Она происходила из иркутской купеческой семьи Базановых, в конце 19 века Варвара с матерью переехала в Москву. Сначала она вышла замуж за старшего брата барона Кельха, затем за среднего. Причём, до 1896 года, будучи замужем за средним Кельхом, она продолжала жить в Москве на Моховой улице. Только после перестройки особняка в Петербурге, она переехала к мужу.

⠀Перестройкой занимались два архитектора Владимир Чагин и Василий Шене. У них была полная финансовая свобода. В конце строительства Варвара неожиданно сменила архитектора. Заканчивать работы позвали Карла Шмидта, который построил здание ювелирной фирмы Фаберже. Кстати, коллекция яиц у Кельхов была самой большой после царской семьи.

⠀На фото вы видите также гигантский камин с раковиной, который стоит в огромном бальном зале. Выполнен камин первой профессиональной женщиной скульптором - Марией Диллон. Он называется «Пробуждение весны».

Про Базановых можно посмотреть фильм «История базановских миллионов». Адрес: ул. Чайковского, 28

Особняк Половцева Большая дубовая библиотека и Танцевальный зал в особняке А.А. Половцова, Санкт-Петербург В особняке Половцева

Про Академию Штиглица тоже было говорено не раз.

Популярное «Мухинское училище» или просто «Муха» — удивительное место, где от красоты захватывает дух без преувеличений. Это одно из прекраснейших зданий Северной столицы. Её желательно посетить с экскурсией, поскольку получите просто массу впечатлений.

Если же вы хотите попасть туда бесплатно — ловите момент и отслеживайте мероприятия со свободным входом.

Соляной пер., 13-15 И на сегодня всё.