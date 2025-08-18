Роскошь Питера 11

Владимирский дворец, Санкт-Петербург.В 1862 году участок на Дворцовой набережной превращается в грандиозную стройку дворца для великих князей — Александра и Владимира.Дворец был возведен за один год: с момента торжественной закладки до окончания работ.Некогда это здание называли «Малым императорским дворцом», а в 20-х годах оно стало общежитием.
Сейчас здесь, в окружении предметов искусства и старины выдающихся скульпторов и живописцев, трудятся учёные и академики.По этому дворцу можно гулять бесконечно и каждый раз заново удивляться красоте! Но самому посетить не удастся, только в составе проводимых экскурсий.В спальне великой княгини Марии Павловны сохранился необыкновенный камин так изящно расписанный в технике гризайль, что кажется, будто на нём мраморные барельефы.Дворец великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II - один из самых великолепных дворцов Санкт-Петербурга. В нем часто устраивались балы, официальные приемы, музыкальные и литературные вечера. Его не зря называли «Малым императорским двором».«Золотая лестница» в стиле Людовика XIV появилась во время перестройки дворца в 1883 году. Её автор - архитектор Максимилиан Месмахер.Здесь снимали телевизионные экранизации «Война и мир» и «Все могут короли». Также художественный Фильм «Распутин» с Ж. Депардье.
На других фото - ещё несколько комнат дворца.
Дворец расположен по адресу: Дворцовая набережная, 26
Три интересных факта о Мраморном дворцеНа стене парадной лестницы дворца можно увидеть единственный сохранившийся до наших дней портрет архитектора Антонио Ринальди.В Мраморном дворце состоялось первое в России выступление Иоганна Штрауса 2 мая 1856 года.В Мраморном дворце сохранилась квартира великого князя Константина Константиновича - поэта императорской крови.ул. Миллионная, 5/1
Парадная лестница в Мраморном дворцеЭта парадная лестница была задумана Екатериной II как лестница времени. Федор Шубин установил в мраморных нишах лестницы аллегорические скульптуры из каррарского мрамора, олицетворяющие время суток.Так между первым и вторым этажами нас встречает статуя «Ночь». Поднимаясь далее, мы видим статую «Утро», затем «День», который сменяет «Вечер».На площадке между вторым и третьем этажами посетителей встречают скульптуры «Весеннее равноденствие» и «Осеннее равноденствие».Стены третьего этажа украшают горельефы с аллегориями лучших человеческих качеств - Умелости, Силы духа, Благоразумия и Справедливости.На потолке Парадной лестницы размещен плафон «Суд Париса», выполненный в 1782 году.Изначально полотно украшало потолок Приемного зала. Но после реконструкции под руководством А.П. Брюллова плафон был перемещен на потолок Парадной лестницы.
Мариинский дворецМариинский дворец в Петербурге отреставрируют за 285 млн рублей
На портале госзакупок уже появились девять конкурсов на эти работы – их опубликовали 24 и 25 апреля.
Реставрация затронет парадную лестницу и вестибюль. Подрядчик должен будет начать работы не позднее 7 июля, а уложиться – до 30 ноября.
Требования к исполнителю серьёзные: у компании должна быть лицензия на реставрацию объектов культурного наследия. В неё входит восстановление фундаментов, кладок, декоративной росписи, лепнины, штукатурки, а также работы по металлу, камню и дереву.
Видимо, дворец готовят к презентабельному виду – возможно, к каким-то важным событиям.
Необычная лестница Мариинского дворца. Санкт-Петербург, Россия Дворец расположен по адресу: Исаакиевская площадь, 6
Ветровой прибор, заказанный Петром IЭтот анемометр Пётр I заказал в Дрездене. В 1714 году прибор был установлен в Летнем дворце.Анемометр объединяет три циферблата: один из них - часовой, другие два - указатели направления и скорости ветра. Стрелки правого и левого циферблатов соединены с флюгером, находящимся на крыше, посредством шахты, прорубленной в стене.
Особняк Гагариной, Санкт-ПетербургДом на Большой Морской, 45 был построен в середине 18 века, а в 1834 году дом приобрел архитектор Огюст Монферран. В 1836 году его друг Павел Демидов купил соседний участок и также выкупил у Монферрана этот дом с проектом по его перестройке. В итоге зодчий переделал оба дома (43 и 45). В 1873 году сын Демидова продал особняк княгине Вере Фёдоровне Гагариной, которая наняла архитекторов Штрома Ивана Васильевича и Месмахера Максимилиана Егоровича для частичной переделки и оформления интерьеров. Дубовый зал и дубовая винтовая лестница - остались с тех пор. На лестнице можно найти вензель ВГ, а на потолке дубового зала разглядеть год 1890. В 1980-е годы интерьеры особняка перестраивались под нужды Дома композиторов.
Особняк находится в оперативном управлении «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры».
Красиво
Невероятна красота на Стрелке Васильевского острова в июле
Сад Аничкова дворца — настоящий островок спокойствия в ПетербургеТайный сад находится в самом центре Северной столицы. Во время прогулок многие замечают этот оазис спокойствия, но видят закрытые двери и бросают попытки попасть внутрь. На самом деле вход в сад находится со стороны площади Островского (или с набережной Фонтанки).с 9:00 до 18:00, Невский пр., 39
Роскошная лестница во дворце «Коттедж»Дворец «Коттедж», выполненный в стиле неоготики, создавался для Александры Федоровны, любимой жены Николая I, и интересен многочисленными семейными реликвиями, хранящими память о своих владельцах и об исторических событиях эпохи. Удивительной красоты есть во дворце лестницаДекоративная роспись на ней выполнена академиком живописи Джованни Скотти в технике гризайль — монохромная живопись с имитацией объемных пространств. Композицию дополняет ажурная люстра со вставками из цветного стекла.парк Александрия
Особняк Кельха в Санкт-Петербурге
У нас была отдельная тема, посвященная этому шедевру, но упомянуть его считаю полезным.Кратко для тех, кому не попалась та тема. Хозяйка этого особняка Варвара Базанова вышла замуж за двух братьев Кельхов, а в 1905 году забрала все деньги, коллекцию из 7ми яиц Фаберже и уехала в Париж, оставив в России мужа и дочь. Причин её странного поступка никто не знает. Умерла Варвара в 1959 году. Хозяин особняка Александр Кельх после ухода жены продал дом, женился на портнихе, а после революции уехал в Сибирь, затем вернулся и жил в комнате коммунальной квартиры, торгуя папиросами. Репрессирован в 1930 году. Что с ним случилось дальше - никто не знает.
⠀Особняк Кельхов - один из самых роскошных особняков в Петербурге. Фотографии не передают его великолепия… В особняке сохранилось даже то, что обычно не сохраняется: люстры, стёкла, паркет, фурнитура, витражи, камины…
Как сохранилось всё это? После революции внутри расположилась Школа экранных искусств, а с 1935 году здесь был Дзержинский райком партии.Сейчас здание занято юридическим факультетом СПбГУ. Доступ только с экскурсией.Мраморная лестница была выполнена в Московской мастерской, выбранной, скорее всего Варварой Петровной. Она происходила из иркутской купеческой семьи Базановых, в конце 19 века Варвара с матерью переехала в Москву. Сначала она вышла замуж за старшего брата барона Кельха, затем за среднего. Причём, до 1896 года, будучи замужем за средним Кельхом, она продолжала жить в Москве на Моховой улице. Только после перестройки особняка в Петербурге, она переехала к мужу.
⠀Перестройкой занимались два архитектора Владимир Чагин и Василий Шене. У них была полная финансовая свобода. В конце строительства Варвара неожиданно сменила архитектора. Заканчивать работы позвали Карла Шмидта, который построил здание ювелирной фирмы Фаберже. Кстати, коллекция яиц у Кельхов была самой большой после царской семьи.
⠀На фото вы видите также гигантский камин с раковиной, который стоит в огромном бальном зале. Выполнен камин первой профессиональной женщиной скульптором - Марией Диллон. Он называется «Пробуждение весны».
Про Базановых можно посмотреть фильм «История базановских миллионов».Адрес: ул. Чайковского, 28
Особняк ПоловцеваБольшая дубовая библиотека и Танцевальный зал в особняке А.А. Половцова, Санкт-ПетербургВ особняке Половцева
Про Академию Штиглица тоже было говорено не раз.
Популярное «Мухинское училище» или просто «Муха» — удивительное место, где от красоты захватывает дух без преувеличений. Это одно из прекраснейших зданий Северной столицы. Её желательно посетить с экскурсией, поскольку получите просто массу впечатлений.
Если же вы хотите попасть туда бесплатно — ловите момент и отслеживайте мероприятия со свободным входом.
Соляной пер., 13-15И на сегодня всё.
Свежие комментарии