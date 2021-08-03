Крым #наш! А Россия #наш?

Я стараюсь не лезть в этнические разборки и дела. Я вырос в Советском Союзе, где никто мне не указывал с кем дружить из наций, а с кем нет. На Донбассе в окопе все нации были одинаковы, и линия разграничения разделяла на «ОНИ» и «МЫ» отнюдь не этническому признаку. До Донбасса у меня был небольшой строительный бизнес в Николаеве, и меня совсем не интересовало какой нации мои работники или заказчики. Интересовал сам подход к работе. Но, наверное, времена все же меняются. Нас очень удачно раскололи, и продолжат раскалывать.

Моя жизнь и судьба тесно связана с Россией — не только с РФ, а с БОЛЬШОЙ Россией, которая везде, где есть люди русской цивилизации. К ним я всегда приду на помощь. Тревожить начало происходящее в РФ, в связи с этническим бандитизмом и ОПГ. Тревожит это по причине того, что местные власти, явно сидящие на золотых унитазах, не обращают внимания на происходящее. А зачастую, как это сейчас происходит в Крыму, покрывают преступления.

Я пишу о случившемся в Симферополе. А там произошла не просто драка — там попрали честь правоохранителей, причем не в первый раз. Местные власти стараются замять это дело, дабы никого не обидеть из «уважаемых» людей. И все это выливается в издевательство над местными жителями и органами правопорядка.

Крымские медиа начали рассказывать о том, что ничего серьезного не произошло . Дескать, повздорили два парня, но быстро утихомирились и претензий не имеют, правоохранителям никто и ничем не угрожал. А кто начнет распространять «фейки», тот может получить судебное преследование. И если бы это было так, то все правильно! Фекометов в интернете хватает, особенно тех, кто распространяет всякие сказки о России.

Но тут придется верить собственным глазам… На YouTube выложили ролик, который вышел на РЕН ТВ. И если меня не обманывают мои глаза и уши, то я вижу, как один из участников драки хватается за кобуру и слышу, как он кричит правоохранителю: «Что ты за стволом полез, я сейчас свой достану»! А еще глаза мои подсказывают, что это отнюдь не мирное урегулирование конфликта, а драка с Росгвардией.

Уж не знаю насчет того, что у всех участников драки «все нормально» и «только легкие ушибы», но мои глаза видят, что, когда стражи порядка уже присутствовали рядом, один из участников просто нокаутировал противника с одного удара. А после того, как правоохранители скрутили нападавшего, ему на помощь выдвинулась шайка сотоварищей. Вы тоже посмотрите этот ролик — может, это только мои глаза и уши не увидели фейк? Может, вы что-то другое увидите и услышите?

А после того, как азербайджанская диаспора в прямом смысле опустила Росгвардию в Новосибирске, сотрудники не сильно рвутся исполнять обязанности, если замешаны этнические элементы, чуждые русской цивилизации. Их можно понять! Кто сидит за угрозы правоохранителям в Новосибирске? Кто сидит из тех пришедших штурмовать РОВД азербайджанцев? Диаспора порешала, Росгвардию попустили…

А в Новосибирске диаспора занимается правительственными подрядами, где чудесным образом выигрывает все значимые тендеры. Уверен, пройдясь по «халупкам» новосибирских чиновников, вы найдете не один золотой унитаз. И достаются такие унитазы ценой унижения правоохранителей и жителей РФ, не имеющих отношения к диаспорам. А после случившегося в Крыму, репутация Росгвардии вообще упала. Кстати, как там Золотов? Не никого желает на дуэль вызвать? А то с Лехой Навальным кто угодно справится, а с готовым стрелять бандитом надо иметь храбрость сразиться. Но вернемся в Крым, который вроде бы наш, но как оказывается, не совсем…

А в Крыму парнишки, которые «попустили ментов», радостно сообщают об этом каждому встречному. И конечно этим пользуются укро-СМИ, разгоняя тему где только можно. Ведь в Российском Крыму некие этнические криминальные элементы «гоняют Росгвардию». Этим самым украинские СМИ очень умело раскачивают ситуацию в России. Тем временем крымские СМИ делают медийное прикрытие тех, кого следовало задержать и судить.

Почему складывается все так, что преступления этнических банд – это табу для российских правоохранителей и судебной системы? На этой неделе суд вынес приговор банде таджиков, которые убили русского парня, который встал на защиту беременной женщины. Они утопили Сергея Чуева в реке, а в среднем получили по 4,5 года тюрьмы. Если учесть отсидку в СИЗО, то через пару убийцы выйдут на свободу. А сколько дадут обычному русскому студенту за коробок травы?

А ни дай Бог русские избили бы кого-то! Я не пишу, что русским можно; я пишу, что НИКОМУ НЕЛЬЗЯ. Я могу понять простую драку молодых парней, выпивших храброй воды, это было во все века и тысячелетия. Но если драка была среди русских (украинцев, белорусов…), все участники могут получить от правоохранителей и затрещину, и затем срок. А сколько по статистике в Крыму совершается преступлений разными этническими группировками и сколько этнических преступников получило реальные сроки? Сравните «выхлоп» с такими же данными, но при участии славян.

Усугубим вопрос: чем диаспоры помогают Государству Российскому? Может диаспора узбеков, оккупировавшая городской транспорт Питера, ремонтирует городские остановки? А чем помогает киргизская диаспора в Москве? В «нулевых» киргизы попросту оккупировали новые Химки, устраивая на русских охоту, вы забыли? А вы, наверное, не помните, как цыгане в Гатчине захватили больницу и взяли почти 200 человек в заложники. Последствий для диаспоры никаких не было. Чем-то цыганская диаспора помогает?

Так почему такое унизительное отношение к местным славянам, и такое раболепское к диаспорам? Это такой BLM по-русски? Скоро кроссовки целовать придется? Думаете, нет? При таком состоянии дел придется! В США пришлось, в Европе приходится… Это не только сугубо российская проблема, по всей планете идет процесс. Мы проспали тот момент, когда «дружбы народов» не стало. Да, я рос, когда она была. Дураков конечно тогда тоже хватало, но это не было так широко развито.

Общество атомизируется на самые мелкие кучки. Это раздробление цивилизаций. Мы говорим «грузины», но они сами себя так не называют. Там штук тридцать кланов, постоянно между собой враждующих и у каждого есть свое самоназвание. В России эту политику проводили и проводят представители либерального крыла правительства. Прикрывается политика миграции тем, что русские не хотят дешево на стройках работать, улицы подметать и т.д.

Я бы приветствовал недорогих в своём труде, работоспособных граждан иных национальностей и гражданства. Но именно РАБОТЯГ, а ведь в итоге на каждых 5 работяг приезжает как минимум столько же криминальных элементов. А дальше диаспора берет их под свое крыло и … И получается в РФ целая куча этнических ОПГ. Или я не прав? И ведь выход достаточно прост…

Почти в каждом направлении профессий в РФ есть профсоюзы. Почему им не заняться наймом ТРУДОЛЮБИВЫХ мигрантов? Если работник показывает себя никудышным, отправить по месту прописки с «волчьим билетом», дабы не смог он через пару лет повторить попытку. А если мигрант совершает преступление, то назначать ему наказание в два раза больше обычного. Это отобьет охоту грабить, насиловать и драться.

Что касается случившего в Симферополе, то не вижу выхода, кроме как жаловаться напрямую Путину, Бастыркину, Бортникову или кому-то из высшего руководства. И так будет постоянно, если не начать менять ситуацию в корне. Никакого шовинизма, никакого национализма – просто справедливость! Россия должна быть для русских домом! Для русских не только славянской внешности, но для всех, живущих по русской морали и в свете русской цивилизации. А если гражданин хочет жить по своему уставу, или еще по какому-то шариату, ответ должен быть жестким!

А то ведь что получается — благодаря силе РУССКОГО человека Крым #наш, а вот Россия не совсем #наш!

Сергей Лебедев (Лохматый)