Как советские люди до последнего момента верили в то, что война с немцами будет скоротечной и непременно на их территории

Парад на Красной площади (источник фото: https://clck.ru/32zwvu

Отчасти уверенность советских людей в том, что война с Германией будет непременно скоротечной и закончится нашей победой, была воспитана советской идеологией, в частности кинематографом.

Даже сейчас многие из нас помнят, чуть ли не наизусть, строчки из песни, впервые прозвучавшей в фильме «Трактористы». Фильм вышел на экраны советских кинотеатров в 1939 году:

«Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход…».

Кстати, верили в это не только мирные жители, но и военные.

Казалось, что словами «врага будем бить на его территории» и одержим победу «малой кровью, могучим ударом» советские граждане были пропитаны до кончиков ногтей.

Мирная жизнь советских городов

Более того, знаменитое сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, в котором говорилось об отсутствии у Гитлера агрессивных намерений относительно Советского Союза, и вовсе усыпило бдительность.

Мирная жизнь военного времени

Даже после памятной речи В.М. Молотова, которую он закончил своей знаменитой фразой: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» многие продолжали жить своей обыденной жизнью, не ведая о том, что к старому возврата уже больше никогда не будет.

В первые дни войны в стране царила атмосфера шапкозакидательства, отчасти взращенная, все той же пропагандой.

Слова о том, что теперь-то мы немцам покажем, еще долго можно было слышать на улицах советских городов и деревень.

Довоенный Киев

В Киеве, например, диктор по радио отменил футбольный матч, который должен был состояться 22 июня 1941 года, словами: «Матч отменяется, но проданные на него билеты будут действительны сразу после скорого окончания молниеносной войны». Ключевое словосочетание - «после скорого окончания молниеносной войны».

В кинотеатрах и цирках всех советских городов в тот день по-прежнему шли киносеансы и представления.

В Минске даже после того, как во время антракта одного из спектаклей было объявлено, что началась война, никто, кроме военных, спектакль не покинул.

Довоенный Минск

Если бы жители Минска в тот день только могли себе представить, что уже через несколько дней по улицам их родного города будут во всю «маршировать» солдаты вермахта...

Мне думается, что советские граждане стали заложниками политиков, которые и сами отказывались верить в то, что Гитлер способен совершить нападение на Советский Союз. Убеждая себя в этом, высшее партийное руководство тем самым невольно убеждало и гражданское население, и военных.

А уж если война и случится, то обязательно будем бить врага непременно на его территории и одержим победу малой кровью.

Как все вышло на самом деле, вы прекрасно знаете.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Существует мнение о том, что Сталин, узнав о нападении Германии на СССР целую неделю находился в растерянности и самоустранился от руководства страной. Однако, опубликованный в конце 90-х годов прошлого века журнал посещений кабинета вождя, говорит об обратном. Из журнала видно, что Сталин активно принимал высших руководителей государства и Красной Армии.

Р.S. Для многих своеобразным холодным душем стало первое выступление И.В. Сталина после начала войны (3 июля 1941 г.), в котором он дословно сказал:

"Враг жесток и неумолим. Дело идет о жизни и смерти, быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу".

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