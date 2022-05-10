Фото 9 мая из разных городов нашей страны

Как прошел этот день в нашей стране. Давайте посмотрим фотографии.Белогорск, Амурская областьБелогорск, Амурская областьБелогорск, Амурская областьБелогорск, Амурская областьВладивостокВладивостокВладивостокВладивостокВладивостокДонецк, Текстильщик, погиб парень, 16 лет. В День победы. От рук нацистов.ЕкатериненбургИркутскИркутскИркутскКалининградКалининградКалининградМоскваМоскваМоскваМоскваМоскваМоскваМосква. Т-90М «Прорыв» на главной площади страны на параде Победы 9 мая 2022г.МоскваМосква Т-34-85 под боевым знаменем 1-ой гвардейской Краснознамённой танковой армии открыл прохождение техникиНа центральной площади столицы ЗабайкальяА вот в Норильске было такНорильскБедный НорильскВ Петропавловске-КамчатскомВ Петропавловске-КамчатскомСанк-ПетербургСанк-ПетербургСанк-ПетербургРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуСевастопольСевастопольСевастопольСевастопольСтавропольУлан-УдеУлан-УдеУлан-УдеУлан-УдеУлан-УдеУлан-УдеУссурийскУссурийскУссурийскУссурийскУссурийскХабаровскХабаровскХабаровскХабаровскХабаровскЧитаЧитаЧитаЧитаЧитаЧитаЮжно-СахалинскЮжно-СахалинскЮжно-СахалинскЮжно-СахалинскЮжно-СахалинскЮргаЮргаЮргаЮргаПрошел парад и в СирииСирияСирияСирияСирияСирияСирияСирияСирияС праздником Великой Победы нас всех поздравили наши парни из открытого космоса.
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