«Борьба за биткоин-кошелёк» - юрист Илья Ремесло рассказал о кризисе в окружении основателя ФБК

В покинувшем Россию окружении основателя ФБК* Алексея Навального нарастают серьёзные противоречия. Основная линия раскола пролегла между Леонидом Волковым** и Любовью Соболь***, которые бьются за сокращающиеся ресурсы для своих проектов, в то время как имя их экс-руководителя уходит на периферию медийной повестки. Об этом в интервью RT рассказал юрист и расследователь Илья Ремесло.

— Предлагаю начать с последнего развития событий вокруг Алексея Навального — его перевели уже непосредственно в колонию для отбывания наказания, у его сторонников случилась медийная истерика по этому поводу. Как вы полагаете, насколько они искренни в своём возмущении?

— Уже отчётливо видно, что все камлания по поводу необходимости «срочно найти» Навального затеваются крайне формально, для галочки, лишь бы отчитаться и потом забыть. Если бы действительно была какая-то озабоченность относительно здоровья Навального — как они говорят, его чуть ли не «убивать» будут, — то его окружению было бы, наверное, логично какой-то митинг провести. Но ни единой акции, не говоря уже о крупном митинге, проведено не было.

Илья Ремесло, © Фото из личного архива

Да и в колонию никто к нему, по сути, не приезжает.

Ни один человек из окружения там не появился за всё время. И это, конечно, говорит о многом. Это всё формальная, чисто медийная движуха для того, чтобы заполнить инфополе контентом.

Если говорить о том, что навальнисты якобы не знают о переводе Навального в другую колонию, так я об этом написал в его день рождения, 4 июня, в своём Telegram-канале. У меня появилась информация от моих внутренних источников, что суд ФСИН принял решение к исполнению.

— В Twitter госсекретаря США Энтони Блинкена на фоне истории с переводом Навального в другую колонию появился очередной требовательный пост — американские власти призывают Россию выполнять некие обязательства. Насколько вообще уместны требования США на фоне развёрнутой против России тотальной санкционной войны?

— Американские официальные лица, по сути, превратились в такую машину озабоченностей, которая постоянно выражает недовольство по тому или иному поводу. Все понимают, что никакого реального влияния это не оказывает — их откровенно посылают уже несколько лет подряд. Им формально надо что-то сказать, чтобы показать, что не совсем уже они Навального забросили, но на самом деле им, конечно, на него давно плевать.

Речь идёт не только о конфликте между Соболь*** и Волковым**, но и между Волковым и Владимиром Миловым****. Потому что Милов видит себя в роли лидера оппозиции, у которого есть контакты на Западе.

Как мне рассказывал лично знакомый с Миловым человек, которому тот звонил, он совершенно серьёзно полагает, что в их «новой России будущего» именно его назначат главой оккупационного правительства. То есть человек настолько уже съехал с катушек, что всерьёз всё это обсуждает и говорит, что надо на него делать ставку, а не на Волкова.

Безусловно, у них много противоречий, там все сами по себе — Волков себе отобрал какую-то часть финансирования, многие этим недовольны и пытаются что-то своё делать. При этом живут они за рубежом не очень хорошо, за исключением самых приближённых к телу, что называется. Поэтому такие конфликты есть, безусловно.

— К вопросу о конфликтах — были сообщения о разногласиях по поводу трат с биткоин-кошельков ФБК* и того, кто реально контролирует вывод и присвоение средств с них. Можно ли сказать, кто сейчас контролирует эти кошельки?

— Это в настоящий момент полностью тема Леонида Волкова. Причём тут есть нюанс. Если смотреть по транзакциям этих биткоин-кошельков, то раньше там проводились суммы действительно огромные, которые исчислялись десятками, сотнями тысяч долларов за один платёж, а теперь там какие-то слёзы.

Это происходит потому, что в реальности все эти «донаты» никогда не существовали как таковые. Просто заводились чьи-то крупные деньги, и способом их легализации и были эти криптокошельки. А теперь деньги заводятся напрямую через западное юрлицо ФБК*, через соответствующий американский фонд, который совершенно открыто Волков на себя зарегистрировал (RT делал соответствующее расследование. — RT), поэтому живут они сейчас уже давно не на «донаты».

— Возможно ли, что на фоне раскола в окружении Навального Любовь Соболь решила сменить кураторов и покровителей в ЕС и с этим связан переезд из Тбилиси в Таллин части команды «Навальный LIVE»?

— Это возможный сценарий. Однако, по моим сведениям, там также много денег Соболь и близкие к ней люди не получат, и, по сути дела, ничем серьёзным этот проект не закончится.

— Есть довольно интересная ещё история, связанная с обсуждением ситуации вокруг конфликта Юлии Навальной и Леонида Волкова — насколько он реален, по вашему мнению?

— Год назад уже была информация, что конфликт имеет место — и был он действительно из-за денег. Юлия предъявила претензии Леониду Волкову по поводу того, что он сам единолично пилит общую кассу, ничем не делится. По поводу биткоинов совершенно точно были претензии. И сейчас у них такой перманентный конфликт.

По информации, полученной мною от источника, близкого к адвокатам самого Алексея Навального, у него есть большое недовольство Волковым. Навальный его уже не упоминает в своих постах, не поздравляет ни с днями рождения, ни с какими-то успехами. В этой связи Юлия уже несколько раз предъявляла претензии и сказала, что прекращает всякое общение.

Она также говорила своему окружению, что Волков делает крайне недостаточно для освещения ситуации вокруг её супруга. Условно говоря, если количество роликов по Украине исчисляется сотнями уже, то непосредственно по Навальному речь идёт о каких-то десятках.

— Если говорить об отношениях Юлии и Алексея Навальных, есть довольно щепетильный вопрос: в соцсетях обсуждались её всё более редкие визиты в колонию к мужу…

— Там странные, конечно, отношения. Когда я ездил в суд, мог наблюдать вблизи и саму Юлию, и то, как она с супругом в зале суда общается. Всё это выглядело как-то демонстративно и чересчур наигранно. Как бы для фотографий, чтобы люди видели, что они вот тут вместе.

И тот факт, что Юлия не приехала на свидание последнее, — это, конечно, о многом говорит. Немыслимо вообще не приехать на последнее свидание перед переводом на строгий режим, в котором вообще практически не будет свиданий.

— Хотелось бы задать ещё вопрос о финансировании навальнистов: в последнее время они практически полностью переключились на проукраинскую повестку, активно берут интервью у самых разных спикеров, начиная от Арестовича и заканчивая недавней поездкой Ивана Жданова***** в Киев на беседу с советником офиса президента Михаилом Подоляком. Не взяла ли их на содержание администрация Зеленского для трансляции своей антироссийской повестки?

— Они находятся на этом общем финансировании — там часть денег идёт одним лидерам общественного мнения, часть — другим, но центр, из которого всё это управляется, он один.

Там и людям Ходорковского****** что-то перепадает, какие-то фонды идут навальнистам. Даже методички одни. Хорошо видно, как разным группам спускаются одинаковые установки, и в течение одного-двух дней все как под копирку начинают делать ролики про какие-нибудь очередные якобы «преступления» России.

На мой взгляд, часть денег из пресловутого 40-миллиардного пакета помощи США Украине могут направляться на цели информационной войны и русофобской пропаганды.

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

**** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

***** Включён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 14.01.2022.

****** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

https://russian.rt.com/russia/article/1016855-navalni-volkov-oppozitsiya-donati-dengi-raskol