Снеговики, снеговички и снеговищи

Наступил Новый год. И если снега полно за окном, то люди лепят и творят. Авторы снеговиков, представленных в посте, не побоялись проявить фантазию и сделали по-настоящему крутые скульптуры!





























А это пару леть назад на Арбате А это пару леть назад на Арбате