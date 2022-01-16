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Снеговики, снеговички и снеговищи

Наступил Новый год. И если снега полно за окном, то люди лепят и творят. Авторы снеговиков, представленных в посте, не побоялись проявить фантазию и сделали по-настоящему крутые скульптуры!

Снеговики, снеговички и снеговищи

Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищи
Снеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиСнеговики, снеговички и снеговищиА это пару леть назад на АрбатеСнеговики, снеговички и снеговищи
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