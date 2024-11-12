Вопрос давно назрел и даже перезрел

Коллеги сделали отличный ролик про феномен диаспор в России. Этнические диаспоры — это, фактически, ОПГ. Их единственная цель — продвигать интересы своего сообщества через коррупционные связи и криминал. Примеров у это бесчисленное количество.

Абсолютно верная параллель с мафией 30-х годов в США. Так же как и ранее в США, не все сначала верили, что мигранты смогли создать сеть организаций с влиянием на самые высокие кабинеты власти.

Надеемся, что российские силовики и общество поймут всю опасность этой проблемы быстрее, чем их американские предшественники.Сам ролик, который разбирает анамнез скрытой угрозы диаспор доступен по ссылке ниже.

Кирилл Кабанов предлагает сэкономить для бюджета сотни миллионов, а может миллиарды рублей, отказав в переводчике всем иностранным преступникам у которых есть сертификат о знании русского языка:

В связи с очередным уголовным делом об изнасиловании (https://t.me/mnogonazi/19675) нелюдем-ваххабитом (что характерно, из Таджикистана) несовершеннолетней девочки хотел бы обратить внимание на очень важный аспект всех уголовных дел и процессов, связанных с иностранцами, в первую очередь, выходцами из Средней Азии и Закавказья. Обратите внимание на то, что все этнопреступники сразу же после задержания заявляют о незнании русского языка и требуют переводчика.

И вот тут начинается самое интересное, а именно: трата весьма значительных бюджетных средств на услуги переводчиков. Затраты на перевод материалов дела и переводчика в рамках расследования уголовных дел и самого уголовного судебного процесса могут доходить до нескольких миллионов (!!!) рублей. А есть ли такие деньги у наших правоохранителей, особенно МВД? Конечно, нет. Поэтому часто правоохранителям приходится договариваться с представителями неОПГ-диаспор о предоставлении "специалиста" подешевле. А в некоторых регионах вокруг этого прибыльного дела вообще выстраиваются целые коррупционные "схемы". И таким образом диаспоры входят в процесс и получают доступ к материалам дела, а изнутри уже можно повлиять на продолжительность рассмотрения дела, процесс можно попытаться затянуть, и его исход.

Значительные дополнительные бюджетные затраты на переводы и неформальные обращения за помощью к неОПГ-диаспорам правоохранителей - со всех сторон негативная история. Но как решить эту проблему? Мне представляется, что очень просто. Практически у всех преступников иностранцев (кроме туристов) имеются "официальные" сертификаты о знании русского языка, на основании которого они и находятся на территории России, де-юре владея русским языком (как условие их пребывания). Соответственно и переводчики им не нужны. А если обвиняемый вдруг "забывает" русский язык и упорно делает вид, что его не "понимает", то это исключительно его проблемы. Де-юре язык он знает (!!!), всё, точка. Раз есть официальная бумага (сертификат), значит нет проблем и поводов обращаться за переводчиком.

Только так и никак иначе. А то уж слишком дорого они все нам обходятся.

Сколько всего налогоплательщики тратят на переводчиков для преступников неизвестно, но вот для иллюстрации. Только один случай, когда предприимчивая Лейла Багирова пыталась взыскать с МВД 12 млн рублей за перевод повторяющегося текста, сверх 2 миллионов, которые ей заплатили. В масштабах страны таких историй может быть очень много и лавочку с переводчиками для мигрантов нужно закрывать или пусть сами оплачивают.

https://t.me/kabanovkv/4205

Сенатор Андрей Клишас тоже поддержал это предложение.

https://t.me/andreyklishas/3451

Нам не хватало среднеазиатских и кавказских диаспор. Для полного счастья еще и свои есть тараканы.

"Диаспоры должны быть признаны ОПГ. Слова «этническая преступная группировка» должны стать отягчающим фактором" - Константин Малофеев об убийстве женщины в Коркино и сходе местных жителей

"Местный так называемый цыганский барон или лидер ОПГ, переводя это на язык криминалистики, заявил, что он сам будет разбираться. Ничего себе. Это что же возмутило русских людей-то на самом деле? То, что оказывается у нас цыганам закон не писан. Нам до этого говорили об этом в азербайджанских диаспорах, в таджикских диаспорах, много где рассказывают о том, что они сами разберутся со своими. Это что такое? И вот это системная проблема. Диаспоры, о чём не раз уже говорил, кстати, тот же Пётр Олегович Толстой, выступавший у нас вчера на Съезде, об этом говорили другие депутаты, но вопрос не решён. Диаспоры должны быть признаны ОПГ. Это организованная преступная группа. И если кто-то выступает, и у него написано, что он глава той или иной диаспоры, он глава ОПГ, а это статья 210, и, соответственно, он должен только за это уже правоохранительными органами быть задержан.

Некий человек, называемый себя цыганским бароном, при всем фольклоре этого названия, тянущегося к классической русской литературе. Это вообще-то некий гражданин, который почему-то посчитал, не будучи никаким образом уполномоченным, что он в силу своей национальности имеет какие-то дополнительные права по сравнению с другими гражданами России. Вот что произошло. И именно от этого разразился этот русский бунт. Потому что люди увидели, что таким образом и в случае коррупции в правоохранительных органах вопрос не будет решён. Конечно, после всего того внимания, которое благодаря СМИ и неравнодушным русским людям обратилось к этой ситуации, теперь есть внимание губернатора, внимание прокурора области и, наконец, внимание Александра Ивановича Бастрыкина к ситуации. Теперь мы верим, что эта история просто так под ковер не будет заметена. Но что на самом деле произойдёт? Этот табор снимется с этого места, переедет ещё куда-то и там будет также торговать наркотиками и, соответственно, точно так же будет плевать на законы страны.

Мы должны разобраться с этими этническими преступными группировками. Слова «этническая преступная группировка» должны стать отягчающим фактором. Мы должны не думать о том, что нам проще с ними взаимодействовать в связи с тем, что мы говорим какому-то лидеру этой преступной группировки, а он дальше со своими разберётся. Мы должны вообще их как явление искоренить. А в том случае, если у нас не получается, потому что у нас не хватает сил и средств, значит тогда нам надо менять законодательство о том, чтобы эти люди не пребывали у нас на территории. А если они являются гражданами России, например, но при этом создают подобные группировки, значит, с ними нужно разбираться по закону и отправлять в полном составе ОПГ за решётку. Что у них там, зеленые зоны? Ну соответственно, будут цыганские зоны, здесь таджикские зоны. Вот их там закрыть и пусть там находятся. Но при этом, чтобы еще работали и окупали себя, чтобы они не за наш счет там существовали" - заключил основатель Царьграда.

https://t.me/tsargradtv/92105

Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства. Там были и реплики печально известного таджикского депутата, но комментировать их смысла особого нет. Когда десятки посёлков, районов и целых городов превратились в зловонные кишлаки (лавинообразным этот процесс стал именно в последние пару лет, одновременно с малоосмысленным "убытием" под землю большого количества молодых русских мужчин), когда отовсюду несётся уже даже не крик, а вопль отчаяния добрых русских людей, когда они вынуждены продавать квартиры и покидать свои дома (как в "братской" Средней Азии, начиная с 90-х и до сих пор), когда дикие харыпы массово насилуют русских девушек, в том числе и в центре ещё недавно вполне благополучной Москвы (да, именно так: вышла с работы из Останкина, а тебя тут же поимели узбеки-питекантропы), когда даже Патриарх не бьёт, а колотит в набат, в это время играть цифирью, мол, вот, у нас всего 6 миллионов иностранцев - это даже не подлость и не предательство. Это что-то гораздо, несоизмеримо хуже. Какая-то совсем уж инфернальная тьма. Достойная лишь тотального презрения.

Но интереснее (и одновременно плачевнее) другое. Слова 68-летнего старика - замминистра МВД (давай уже на пенсию, дед!) о братских народах. Ведь эти ходячие рудименты советской эпохи ничегошеньки не знают об этих народах. Для них это разновидность советского герба с сильно дозированной этноэкзотикой и надписью "РСС Тоҷикистон". Седовласые акакии, никогда не жившие, например, в Душанбе и только кушавшие там арак на официальных приёмах (и продолжающие это делать), совершенно искренне полагают, что таджики - это же братский народ, дедывоевали и прочая "общая история". Они на самом деле так считают. И это ничем не исправить. На основе такого понимания (точнее, его полного отсутствия) выстраивается жизненная позиция и принимаются важные решения. Именно оттуда череда таких грандиозных внешнеполитических успехов. В том числе и на Украине.

И это то, что должно тревожить по-настоящему. Госдеды на полном серьёзе собрались строить "государство-цивилизацию" на братской основе. При том, что империя, построенная на тех же принципах их предшественниками (а частично ими самими) прожила ничтожные 70 лет. Мировой рекорд по скоропостижности кончины. И развалилось это "государство-цивилизация" с таким оглушительным грохотом, что кровью умываемся до сих пор. А больше всех умываются русские. Которые в результате дружбонародных экспериментов не просто стали самым разделённым народом в мире, но ещё и подверглись "братьями" жуткому геноциду (где в хард, где в лайт-варианте) и миллионами бежали из городов, которые САСМИ ЖЕ построили, бросив могилы предков.

И вот теперь госдеды, значительная часть которых так или иначе причастна к "крупнейшей геополитической", видимо, подумали: а выкрутим-ка "равенство и братство" на полную. Должно же, наконец, получиться "государство-цивилизация" с братьями и внутри, и по периметру. Может, именно этого предыдущим рулевым не хватило? Нет. Получится всё то же самое. Правда, теперь русским больше некуда бежать от "братских народов". И это может значительно усложнить ситуацию в сторону куда большего драматизма.

Вот в этом и есть главная проблема. Они, обложившись правильной цифирью, красивыми отчётиками и имитационно-глянцевой дружбой народов, хотят повторить. Причём, в немалом ах*е, надо полагать, и сами среднеазиатские бабаи. Многие из которых тоже родом из советской номенклатуры, но они и тогда были национально-ориентированы, а сейчас стократ больше. Дружбонародников там давным-давно нет. Но им Россия нужна целой, чтобы продолжать её доить в обмен на хитрые восточные улыбки. Поэтому некоторые ханы даже пытались (https://t.me/russkiegramoty/39708) наставить упоротых интернационалистов на путь истинный. Но те не вняли. Сказано: многонационалочка! Значит, так оно и будет. На горе и беду всем окружающим, а русским в самую первую очередь.

https://t.me/russkiegramoty/50990

И пока диаспоры на коне! За примером ходить далеко не надо.

Баку-на-Неве Санкт-Петербург на своей азербайджанской волне. Очередные славословия в адрес Гейдара Алиева появились в одном из местных Домов культуры центре города.

Напомним, в Астрахани русских детей заставляли (https://t.me/russkiegramoty/32398) писать сочинения ко дню рождения данного деятеля. Памятники ему стоят (https://t.me/russkiegramoty/25197) в Ульяновске, Грозном и той же Астрахани. И всё это результат лоббизма влиятельной (https://t.me/russkiegramoty/36323) и очень башлёвой азербайджанской ОПГ-диаспоры.

https://t.me/russkiegramoty/50917

Интересные выступления губернаторов Калужской и Курганской областей на съезде «Царьграда», который прошел на прошлой неделе. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал почему их регион отказался от «программы переселения соотечественников».

Кроме того, Шапша выразил мнение, что Россия должна опираться на модель арабских стран по привлечению иностранных специалистов, которая единственная в мире доказала свою эффективность и перестать массово выдавать паспорта инокультурным мигрантам.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал ликвидировать ОПГ-диаспоры и максимально жёстко относиться к проявлению этнического криминала.

Ещё губернатор рассказал про демографию в своем регионе и что они делают на своём уровне, чтобы стимулировать рождаемость.

https://t.me/mnogonazi/19948

Ну и наконец-то Госдума приняла в III чтении закон о лишении свободы до 15 лет за организацию незаконной миграции.

Также депутаты одобрили проект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом.

Уж лучше поздно, чем никогда!

https://t.me/SolovievLive/291963

СЕМЬЯ НАРОДОВ

Ох, чую, на меня сейчас спустят всех собак.

Одно дело - реальные проблемы с миграционной политикой, кои необходимо решать, и другое дело - грести всех людей иных национальностей под одну всеобщую гребенку.

Требовать от государства создания нормальной системы привлечения трудовых мигрантов, ограничения миграции, контроля за мигрантами - можно и даже, думаю, нужно. Но грести всех под одну гребенку - это не от большого ума. Это уже не борьба с этнопреступностью, а просто выплескивание на подписчиков своих эмоций и переживаний.

Вообще, я всю сознательную жизнь определял межэтнические взаимоотношения в России по принципу "семьи народов". Суть этого определения вполне можно экстраполировать на развитие семейных отношений (напоминаю, семья у нас - ячейка общества, и это неспроста). Если в семье дети растут адекватные, хорошие, не балуются и не творят херню исподтишка - то тогда все в порядке.

Но вот если ребенок начал раскрашивать обои краской, ломать мебель, драть кошке усы и прочий дестрой, бить и оскорблять сестер или вообще ведет себя как последний говнюк, работать учиться не хочет, а хочет деградировать сутки напролет - то тут уж, не обессудьте, идет в ход старый-добрый дедовский ремень с бляшкой. Чтобы отпечатавшийся на жопе серп и молот напрочь отбил у малолетнего хмыря желание дестроить.

Как в моем любимом фильме детства говорилось - правда, про армию, но позволю себе перефразировать. Там кстати тоже разобрались с парой таких интересных личностей:

- Для хороших людей Россия - родная мать. А для плохих - теща.

Так и здесь. Есть мигранты вполне себе адекватные, которые собираются тут жить и работать, херню не творят и все нормально. А есть вот те самые "ценные специалисты", которые набили оскомину уже примерно всем. Проблема заключается в том, что общество информировано именно о таких вот деградантах, у которых нет ни стыда, ни совести. И да, именно они формируют негативную повестку - и именно они ответственны за (абсолютно оправданную, кстати!) ненависть у людей.

Что делать? Вопрос непростой, я вижу главный корень зла в национальных диаспорах, в которых как раз такой "бешеный" элемент и процветает. Люди по приезду попадают в болото, которое их накрывает (или прикрывает, если вы понимаете, о чем я) с головой. И вместо того, чтобы стремиться к встраиванию в новый социум, учить язык, строить совместное будущее и тому подобную важную ботву, начинают разлагаться. Пример тому - те самые "тюремные джамааты", в которых сбившиеся по национальному или религиозному признаку уголовники начинают творить херню.

Это, кстати, не только наша проблема: лет 10 назад наслушался я рассказов от очевидцев о русской диаспоре во Франции, которая представляет собой глубокое дно общества. Никакой "русский дух" и "особый путь" тут не поможет: люди просто находятся в отрыве и от Родины, и от того общества, в котором они поселились теперь. Статус "экскомьюникадо" в реальной жизни выглядит именно так: вместо европейской мечты - обыкновенная стая клошаров.

Вывод закономерный. Пещерный национализм, что с одной, что с другой стороны нам точно не поможет - скорее, еще сильнее раздраконит текущее положение дел. Только через строгость, контроль и порядок мы сможем восстановить пошатнувшийся баланс. Тут мои личные реверансы в сторону СК РФ, как вы понимаете, но это и без наших "инквизиторов" понятно, тащемта. Важный момент: бить важно не по людям, а по диаспорам, разрушая это кубло напрочь и выводя людей из "платоновской пещеры" махрового невежества на свет Божий.

Тут бы кстати не грех обратить внимание на школу - где из детей мигрантов в отрыве от диаспорального деления можно выковать новых и перспективных граждан России. И вот тогда мы честно сможем создать настоящую Семью Народов. Для которых Россия вполне может стать родной матерью - и суровой тещей для тех, кто посмеет причинить ей вред.

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