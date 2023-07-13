Территория Героев...(99)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Замкомандира артиллерийского взвода гвардии старший сержант Сергей Тямин участвует в специальной военной операции практически с самого ее начала.

Благодаря профессиональным действиям Сергея Тямина неоднократно срывались попытки врага овладеть рубежами наших войск.

За все время участия в боевых действиях взводом под руководством старшего сержанта Тямина было уничтожено пять танков, более 10 артиллерийских орудий и боевых машин реактивной артиллерии, свыше 200 солдат и офицеров противника.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения поставленных задач, гвардии старший сержант Сергей Тямин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» с мечами.

https://t.me/mod_russia/27999 Старший радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Игорь Зайцев в составе дивизиона противостоял атаке ВСУ на одном из тактических направлений.

В ходе выполнения огневых задач дивизион подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника: антенна командно-штабной машины получила повреждения. Это привело к нарушению связи.

Под плотным огнем рядовой Зайцев, рискуя жизнью, выбрался из укрытия и приступил к восстановлению выведенной из строя антенны. Игорь сумел восстановить связь, после чего координаты вскрытых позиций противника были переданы расчетам боевых машин. Наша артиллерия нанесла точный огневой удар.

Благодаря решительным действиям гвардии рядового Зайцева огневая позиция ВСУ была подавлена: уничтожены до 8 националистов и гаубица М777.

https://t.me/mod_russia/28058

Артиллерист Станислав Наумов вел огонь в ходе продвижения наших войск вглубь обороны противника. Украинские подразделения оказывали ожесточенное сопротивление, применяя ударные беспилотники, ствольную и реактивную артиллерию.

В результате прицельного огня расчет, в состав которого входил рядовой Наумов, уничтожил батарею РСЗО «Град», огневые позиции гаубиц и минометов противника, а также более 50 националистов.

Мужество и отвага рядового Наумова позволили нанести существенный урон украинским националистам и выдавить их с занимаемых позиций.

https://t.me/mod_russia/28048

Младший сержант Мусиевский Евгений Экипаж танка под командованием младшего сержанта Евгения Мусиевского выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов.

Находясь на рубеже, Евгений обнаружил выдвижение сил противника, готовящегося к атаке наших позиций. Боевики приступили к подготовке позиций для минометных расчетов.

Оценив обстановку Мусиевский принял решение и силами экипажа танка уничтожил вражеские минометы, а также два грузовика с боеприпасами и живой силой противника.

Имея значительное превосходство в силе и технике, противник, несмотря на потери, перешел в наступление при поддержке танков и БМП с целью прорвать оборонительный рубеж, занимаемый нашими военнослужащими.

В ходе боя младший сержант Мусиевский вместе со своим экипажем уничтожил в неравном бою четыре украинских танка и большое количество живой силы националистов.

https://zpobeda.ru/evgenij-musievskij/

Гвардии ефрейтор Косинов Илья Механик-водитель боевой машины пехоты гвардии ефрейтор Илья Косинов в составе экипажа выполнял боевую задачу по обороне позиций российских подразделений. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предпринял попытку атаковать.

Находясь на передовом рубеже обороны, Илья обнаружил как из прилегающей лесополосы в направлении наших рубежей выдвинулись два бронетранспортера западного производства. Наступающие боевики открыли огонь по БМП Косинова.

Гвардии ефрейтор быстро сориентировавшись в ситуации, немедленно выполнил противоогневой маневр и, грамотно выбрав огневую позицию, создал условия наводчику-оператору для эффективного поражения вражеских целей.

В ходе боя экипаж уничтожил две единицы бронетехники техники противника вместе с экипажем. Противник во время неудавшейся вылазки потерял до отделения личного состава.

https://zpobeda.ru/ilya-kosinov/

Рядовой Хабаров Данил Рядовой Данил Хабаров в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по прикрытию государственной границы.

В ходе несения боевого дежурства на посту воздушного наблюдения опорного пункта взвода Хабаров обнаружил в воздухе вражеский ударный беспилотный летательный аппарат, летящий на предельно малой высоте.

Доложив старшему на опорном пункте о приближающемся воздушном объекте противника, Хабаров незамедлительно открыл по нему огонь из штатного стрелкового оружия.

Подбитый вражеский коптер получил повреждения и, потеряв управление, упал на удалении от российских позиций, после чего сдетонировал.

https://zpobeda.ru/danil-habarov/

Рядовой Басалаев Аркадий Рядовой Аркадий Басалаев в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по прикрытию государственной границы.

Неся службу на наблюдательном посту, Басалаев обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника.

Мгновенно оценив ситуацию, Аркадий доложил командиру об обнаруженных в небе воздушных объектах националистов. Получив команду на уничтожение, рядовой Басалаев одним из первых открыл прицельный огонь по вражеским дронам.

Точным огнем рядового Аркадия Басалаева барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://zpobeda.ru/arkadij-basalaev/

Сержант Куликов Илья «Подползли метров на десять-пятнадцать, и началась перестрелка, закидывали друг друга гранатами, – рассказывает об отражении атаки на свои позиции замкомандира мотострелкового взвода Илья Куликов. – Мы весь боекомплект израсходовали, но ребята живы и позиции не сдали». Ведь главное – сохранить жизни бойцов, считает сержант.

В нелегкой боевой работе ему помогает поддержка семьи и вера в то, что все обязательно будет хорошо. «Дома меня ждут жена, сын, мать, отец. Ради них я здесь. В сложные моменты, когда тяжело, закрываю глаза и думаю о них», – говорит Илья. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28007 Военнослужащие танковых экипажей регулярно уничтожают опорные пункты и личный состав противника на Краснолиманском направлении.

Одним из таких экипажей командует офицер с позывным «Жених». Однажды его экипажу пришлось одновременно противостоять трем танкам противника, но «Жених» вышел победителем. За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27639 Военнослужащие штурмовых подразделений танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа получили заслуженные ордена и медали.

Командир штурмового отряда с позывным «Волк» рассказал, за что его бойцы получили государственные награды. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28012 Командир роты Отряда БАРС-1 (позывной «Тёса») поделился впечатлениями о встрече бойцов Добровольческой ударной бригады с украинским спецназом: «Какое-то элитное подразделение сюда заходило, которое обучалось там где-то за границей. Ну а тут добровольческий отряд взял и остановил их...». См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/4427 Самый лучший подарок — мама вернулась из зоны проведения спецоперации на выпускной дочери.

Выпускница из села Соболево в Камчатском крае готовилась к прощальной линейке и получению аттестата. От мамы ждала поздравительного СМС — ведь та с сентября прошлого года спасает и лечит раненых.

Но пропустить столь важный момент в жизни ребёнка доброволец из 155-й бригады морской пехоты с позывным "Азур" не смогла — взяла выходной и прилетела в родное Соболево, чтобы поздравить дочь. См. видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/4560 Позывной "Синус", старший офицер гаубичной батареи ЮВО, работающей на Авдеевском направлении.

Работаем на орудиях 2А65, "Мста". Прекрасная система, у неё очень большой спектр возможностей, осколочные, высокоточные, осветительные и прочие боеприпасы, всё это помогает обходить врага. Классика, которую преподают в военном университете, она - как основа, но нужно приспосабливаться под местные условия и в этом очень помогает командование. Предлагает нестандартные решения задач и даёт нам полный карт-бланш на такие решения - главное, чтобы задача была выполнена и люди целы, это самое главное.

Привет огромный родителям, жене, ВУЗу своему. См. видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/4575 Боец ОБТФ "Каскад" с позывным "Хам" рассказал, как в одном из боев он сначала подстрелил солдата ВСУ, а потом оказал ему первую медицинскую помощь, накормил и напоил его

"Я начал работать. Попал ему в плечо. Он упал, я вижу, что он без оружия. Мы его позвали, он к нам приполз. Мы его сразу осмотрели. Оказали ему первую медицинскую помощь, дали попить, поесть. Они наших «обнуляют» - убивают - либо издеваются. Мы так не делаем". См. видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/4578 Командиры боевых машин РСЗО «Град» с позывными «Крокодил» и «Купол» – братья-близнецы – вместе с самого детства, стараются быть рядом и помогать друг другу.

Как только одному из братьев пришла повестка по мобилизации, второй, не раздумывая, решил пойти за ним.

До СВО братья служили по призыву в ВДВ, сейчас – каждый из них командует боевой машиной реактивной системы залпового огня БМ-21. Служат парни в одной батарее.

Командование высоко ценит братьев- артиллеристов, бойцы награждены государственными и ведомственными наградами. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28054 Замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным «Филин» рассказал о том, как помогает бойцам своего батальона стать единой командой для выполнения боевой задачи.

В зоне СВО он занимается обустройством расположения своего подразделения и делает быт бойцов более комфортным. «Хорошо настроенный солдат – это психологически устойчивый солдат, – говорит «Филин». На позициях его батальона можно сходить в баню, оборудован настоящий футбольный стадион, есть даже живой уголок. «Здесь и психологически отдыхают, и физически», – говорит офицер. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27754 Командир инженерно-саперного взвода с позывным «Кадет» ещё с юных лет решил стать военным. Во время обучения в Суворовском училище он уже знал, что хочет стать сапером.

Саперы обеспечивают сплошное минирование на подступах к нашим рубежам. На счету подразделения «Кадета» уже не одна вражеская машина, в том числе Bradley американского производства.

Во время выполнения боевой задачи «Кадет» получил осколочное ранение, провел в госпитале полтора месяца и вернулся на фронт. «Пока мы здесь, мы не допускаем того, чтобы враг проник в наши дома. Я чувствую себя на своем месте», – уверен военнослужащий. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28021 Сергей Сериков уже восьмой месяц находится в зоне специальной военной операции. На гражданке он служил в органах внутренних дел, и этот опыт помог быстро адаптироваться в армии. Правда, поначалу случались и опасные ситуации, но Бог отвёл беду. Сергей передаёт привет жене и дочкам. Их поддержка важна для него на передовой! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28014 Доброволец батальона имени Судоплатова «Акинфей» передаёт привет жене, которая скрепя сердце отпустила его на фронт, и маленькой дочке Варюше. «Надо быстрее уничтожать врага, отвоевывать наши территории. Нельзя ни метра дать врагу», — уверен он. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28061 Не остались в стороне и подписали контракт, чтобы служить Родине. Что движет этими молодыми ребятами? Сами они говорят, что иначе поступить просто не могли. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27201 Бывший в украинском плену Даниил Калугин стал первым студентом, который начнёт обучение по квоте для участников СВО.

В сентябре прошлого года его машина попала под танковый обстрел, Даниил был тяжело ранен и попал в плен. Вернувшись домой, он смог восстановиться и пошёл учиться на специальность по эксплуатации автотехники в пермском Политехе. См. видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/4574

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В ходе специальной военной операции, в боях у села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области погиб смертью храбрых житель п.Оленино (Тверская обл.) Чупрасов Александр Александрович. Александр вырос в д. Искрино (Шиздеровский т.о.), окончил Татевскую среднюю школу, работал на одном из предприятий г. Нелидово. В сентябре 2022 года мобилизован в Вооруженные Силы Российской Федерации. Подразделение, в котором находился А.А. Чупрасов, приняло на себя основной удар при нападении укрофашистов на Белгородскую область. В бою А.А. Чупрасов проявил мужество и героизм, отдал жизнь за Родину. Посмертно награжден Орденом Мужества. В Оленино у него осталась жена, в д. Искрино - мать. https://vk.com/wall-60576160_61937 Доброволец Подлубный Евгений В зону специальной военной операции Евгений Подлубный с позывным «Калмык» пришёл добровольцем. Среди бойцов батальона было много его земляков из города Азов, так что отряд был в прямом смысле ему родным. 20 октября подразделение попало в заварушку. Украинские боевики мощным натиском двинулись по всей линии обороны. Калмык как раз привёз на передовую очередной груз боеприпасов, когда на головы товарищей полетели мины. По инструкции он имел полное право вернуться в часть. Но по совести он этого сделать не смог. Евгений отогнал грузовик в укрытие и взял автомат, чтобы принять бой. Ведь за плечами у него было две командировки в Донбасс и десятки боёв. Бой был тяжёлый. Отряды ВСУ, усиленные иностранными наёмниками, проламывали нашу оборону. То слева, то справа от Жени падали боевые товарищи. Калмык остервенело стрелял по врагу. Но нацисты как саранча лезли на наши рубежи, не жалея своих. Евгений выдернул чеку, поднялся из укрытия и был сражён вражеской пулей. Но смог точно кинуть гранату. Раненый товарищ подхватил Жеку и понёс к машине. Но было поздно… Тот бой наши выиграли, в том числе благодаря помощи Евгения Подлубного, которому за этот подвиг присвоили орден Мужества. https://zpobeda.ru/evgenij-podlubnyj/ Старший лейтенант Загребин Дмитрий В городе Стерлитамак Республики Башкортостан в последний путь проводили погибшего в ходе специальной военной операции старшего лейтенанта Дмитрия Загребина. В 2013 поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Участвовал в антитеррористической операции российских войск в Сирии. В ходе боев получил ранение. Награжден Орденом Мужества, медалями «За Отвагу», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», «Участник военной операции в Сирии». С первого дня после начала спецоперации на Украине Дмитрий Загребин находился на передовой.

Погиб при выполнении специальной операции в неравном бою 31 мая 2023 года. Посмертно награжден вторым Орденом Мужества. Герою было 28 лет. https://zpobeda.ru/dmitrij-zagrebin/ Клепиков Денис Вадимович мобилизован 23 сентября 2022 г. Ему было 33 года. Из армии Денис уволился в запас (2008-2009) в звании младшего сержанта. 18 августа 2021 года он получил повестку о прохождении военных сборов при в/ч 91711 г. Богучар. За время прохождения военных сборов, Клепиков Денис Вадимович, на должности командира орудия 1 гаубичной артиллерийской батареи ГАДн зарекомендовал себя как грамотный, имеющий высокий уровень профессиональной подготовки военнослужащий. Ему было присвоено очередное звание сержант. 23 сентября 2022 года был мобилизован из Новохоперского райвоенкомата Воронежской области. С 24 сентября по 6 октября 2022 года воевал на Украине, в Луганской области, оператором - топогеодезистом гаубичного самоходно - артиллерийского дивизиона при в/ч 53195 г. Коломна Московской области. 7 октября 2022 года, в бою (район села Песчаное), Денис погиб. На центральной улице города Новохоперска, размещен памятный баннер с портретом Дениса и его званием. Указом Президента РФ сержант, Клепиков Денис Вадимович, посмертно награжден орденом Мужества. https://ok.ru/profile/583749787228/statuses/155065527049564 Майор Назаров Иван Назаров Иван Владимирович - участник СВО на Украине, майор. Родился 11.12.1984 года в поселке Пестяки Ивановской области. После окончания Пестяковской средней школы поступил в военное училище. Окончил Новосибирское Высшее Военное Командное Училище (Военный Институт) (филиал) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (бывшее НВВПОУ, НВОКУ, НВИ). Служил офицером разведки в 6-й отдельной танковой Ченстоховской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде (войсковая часть № 54096; поселок Мулино Нижегородской области). В 2022 году бригада расформирована. На её месте сформирован 26-й танковый полк, 1077-й отдельный батальон материального обеспечения, 63-й отдельный зенитный ракетный дивизион, входящие в состав 47-й гвардейской танковой дивизии. С февраля 2022 года принимал участие в Специальной военной операции на Украине. При выполнении боевой задачи был тяжело ранен и проходил лечение в госпитале. После излечения вернулся в строй. Умер от остановки сердца 30.05.2023 года. Награжден медалями, в том числе «За воинскую доблесть» II степени. https://37kp.ru/назаров-иван-владимирович/ Военнослужащий Деревянко Александр Александр Деревянко (05.05.1999 — 16.03.2023) Погиб в ходе СВО, награжден орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/aleksandr-derevyanko/ Рядовой Мустафин Зульфар В СВО погиб рядовой контрактной службы Мустафин Зульфар Надирович. Был призван на военную службу по мобилизации, служил танкистом. https://zpobeda.ru/zulfar-mustafin/ Военнослужащий Ванюшин Николай В ходе СВО при выполнение боевых задач погиб Ванюшин Николай. https://zpobeda.ru/nikolaj-vanjushin/ Военнослужащий Волохов Роман В зоне СВО 18.05.2023 года в боях за город Артёмовск погиб уроженец поселка Лупья, Ленского района, Архангельской области Волохов Роман Юрьевич 27.03.1995 года рождения. https://zpobeda.ru/roman-volohov/ Военнослужащий Кноль Сергей Простились с Кнолем Сергеем Владимировичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. 06.01.1983 - 20.04.2023 Село Красноярка Усть-Пристанского района. https://zpobeda.ru/sergej-knol/ Военнослужащий Шляпин Максим Военнослужащий Нестеров Сергей г. Тольятти, Самарская обл Погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО 02.06.2023 г жители Тольятти со всеми воинскими почестями проводили в последний путь своих земляков Шляпина Максима Юрьевича и Нестерова Сергея Юрьевича, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента РФ Владимира Путина Максим Шляпин и Сергей Нестеров представлены к государственной награде - ордену Мужества посмертно. https://vk.com/wall-216160169_75889 Военнослужащий Вакушин Дмитрий 12.06.2023 при исполнении воинского долга в зоне СВО погиб любимый сын, муж, папа, брат Вакушин Дмитрий Александрович 28.09.1982 г.р. Был призван по мобилизации 29.09.2022г. Прощание состоялось в траурном зале мемориал (Автозавод), г. Миасс. https://zpobeda.ru/dmitrij-vakushin/ Военнослужащий Химилонов Маирбек Житель Владикавказа Маирбек Таймуразович Химилонов 17.06.2023 погиб в ходе специальной военной операции на Украине https://zpobeda.ru/mairbek-himilonov/ Военнослужащий Горошевский Максим Погиб 27 апреля 2022 года при исполнение воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины (г.Попасное). Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи Горошевский Максим Васильевич награждён орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/maksim-goroshevskij/ Военнослужащий Кравченко Никита Кравченко Никита Николаевич 10.07.1999 -12.04 .2023 Погиб под Новобохмутовкой. https://zpobeda.ru/nikita-kravchenko/ Лейтенант Минаков Дмитрий Дмитрий Андреевич Минаков. (08.12.1994 — 06.04.2022) Погиб г.Мариуполь Азовсталь. https://zpobeda.ru/dmitrij-minakov/ Рядовой Фомичев Дмитрий Фомичев Дмитрий Станиславович Фомичев Дмитрий Станиславович

г.Кириши, Ленинградская область

Военнослужащий Рогов Павел 7 июня 2023 года в ходе выполнения боевого задания погиб

Рогов Павел Валериевич.

https://zpobeda.ru/pavel-rogov/

Военнослужащий Никитин Сepгeй Военнослужащий Дубогрызов Александр В ходе специальной военной операции в Украине погибли

Сергей Александрович Никитин из Сыктывкара и

Александр Николаевич Дубогрызов из посёлка Ваймес Прилузского района.

Сергей Александрович Никитин и Александр Николаевич Дубогрызов с честью и до конца выполнили воинский долг, отдав свои жизни во имя мира и благополучия на Донбассе, защищая женщин, стариков и детей от кровавого неонацистского режима Киева.

Сергей Александрович и Александр Николаевич погибли героями.

https://vk.com/wall-58644335_906980

Военнослужащий Иваненко Ярослав В Севастополе простились с погибшими в ходе СВО Ярославом Иваненко

Он родился и вырос в Севастополе, служил на Северном флоте стрелком в мотострелковом батальоне.

Ярослав Леонидович геройски погиб при выполнении боевых задач на Донецком направлении, рядом с населенным пунктом Водяное.

https://t.me/rabotaembrat/6246

Военнослужащий Фрост Илья В бою в ходе специальной военной операции на Украине погиб Илья Фрост.

Руководил службой комендантов на Сутках. Работал на скорой.

Пал защищая интересы Родины!

https://zpobeda.ru/ilya-frost/

Доброволец Алиев Фарид Алиев Фарид Рамазанович

28.03.1989 г.р.

г.Лысьва, Пермский край

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/farid-aliev/

Доброволец Чаплыгин Владимир Доброволец Владимир Чаплыгин из Курской области погиб в ходе СВО

Владимир — уроженец деревни Гуровка Фатежского района.

Сначала он составе добровольческой бригады организовывал подвоз гуманитарных грузов для участников СВО, а в апреле этого года отправился в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер».

Погиб 10 мая в боях под Артемовском.

Владимиру было 43 года.

https://zpobeda.ru/vladimir-chaplygin/

Доброволец Спичак Олег 17 января 2023 в районе Бахмута в рядах ЧВК «Вагнер» погиб

сын, отец, муж, брат, друг

Спичак Олег Валерьевич

г.Верхняя Пышма, Свердловская область

https://zpobeda.ru/oleg-spichak/

Доброволец Шилко Андрей В селе Красный Яр в последний путь проводили 42-летнего участника СВО Шилко Андрея Викторовича.

Боец ЧВК «Вагнер» погиб на передовой, выполняя воинский долг, в бою за Артемовск.

https://zpobeda.ru/andrej-shilko/

Доброволец Калякин Дмитрий В зоне проведения СВО погиб уроженец с.Татаурово

Калякин Дмитрий Николаевич 30.11.1987 года рождения.

Дмитрий погиб 25 мая 2023 года.

Был бойцом ЧВК Вагнер.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kalyakin/

Доброволец Жирнов Евгений Простились с Евгением Жирновым - бойцом ЧВК Вагнер - жители села Заборовка.

Евгений погиб, защищая нашу страну, наше мирное небо, нашу спокойную жизнь. Люди во время церемонии прощания не могли сдержать слез. Во время отпевания пошёл дождь, словно погода тоже плакала, прощаясь с бойцом.

На память о Сыне у приёмной мамы останется только фотография и флаг Российской Федерации.

Евгений учился в Губернском колледже на мастера ЖКХ, он отличался жизнерадостным и добрым характером.

https://zpobeda.ru/evgenij-zhirnov/

Доброволец Ульянов Константин В Севастополе простились с погибшим в ходе СВО

Константином Ульяновым

Он родился и вырос в Красноярске, однажды приехав в Севастополь, решил здесь остаться.

После окончания контракта с ЧВК «Вагнер» собирался покупать здесь жилье, говорил, что до конца жизни хочет жить в Городе-Герое.

Геройски погиб в Артемовске (Бахмут).

https://t.me/rabotaembrat/6246

Доброволец Червяков Константин В Севастополе простились с погибшими в ходе СВО Константином Червяковым

Он родился и всю жизнь прожил в Севастополе. Закончил среднюю школу №23, затем СПТУ-2 по специальности плотник-столяр.

Ещё с детства проявлял интерес к истории Великой Отечественной войны. Был участником поискового отряда «Береговая оборона». Занимался не только поисками, но и наставничеством молодёжи из отрядов поискового движения разных городов России.

Весной 2022 года решил добровольно пойти на СВО. Сначала в составе Казачьей добровольной дружины в Мелитополе, а в конце лета ушел в ЧВК «Вагнер» сапером.

Доказал свою преданность Родине на полях сражений двумя орденами Мужества (один посмертно) и тремя крестами Вагнера (посмертно).

Геройски погиб в городе Артемовск (Бахмут), выполняя задачи специальной военной операции.

https://t.me/rabotaembrat/6246

Доброволец Юсупов Агзам В Севастополе простились с погибшими в ходе СВО

Агзамом Юсуповым

Он родился в Узбекистане, работал на стройках в Москве газосварщиком, приехал в Севастополь тоже работать на строительство объектов, спустя время решил подписать контракт с ЧВК «Вагнер».

Геройски погиб в Артемовске (Бахмут).

https://t.me/rabotaembrat/6246

Доброволец Чуприков Александр Александр Юрьевич Чуприков погиб при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на Украине.

Казак с позывным «Хоттабыч» ушёл в последний поход.

https://zpobeda.ru/aleksandr-chuprikov/

Военнослужащий Павлов Егор Уроженец Хабаровска

Павлов Егор Павлович погиб 16 июня в ходе проведения СВО.

Служил во Владикавказе в 58 армии оператором наводчиком

У него осталась 3-летняя дочь

https://zpobeda.ru/egor-pavlov/

Военнослужащий Каплун Дмитрий Дмитрий Каплун (КЭП)

погиб при исполнении воинского долга в результате боя в зоне проведения СВО.

У Дмитрия остались жена и дочь.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kaplun/

Военнослужащий Никитин Сepгeй В ходе спецоперации героически погиб

Сергей Владимирович Никитин

(уроженец д.Зямбай).

https://zpobeda.ru/sergej-nikitin/

Военнослужащий Балабаев Евгений Позывной «Бабай» - Балабаев Евгений Олегович

24.12.1990 г.р.

Шторм Z-4

Погиб 29 мая 2023 года под Бахмутом

Город Калуга

https://t.me/shtormzz/878

Военнослужащий Решетников Олег 9 мая 2023 г. при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, погиб

Решетников Олег Александрович.

Олегу Александровичу было 25 лет.

Погиб на территории проведения СВО при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/oleg-reshetnikov/

Доброволец Суровцев Альберт Суровцев Альберт Леонидович

рядовой стрелок-снайпер.

Был добровольцем.

Погиб 16.05.2023 г. под Коновалова.

https://zpobeda.ru/albert-surovcev/

Военнослужащий Бельциков Эрдни 20 мая 2023 года находясь в составе десантно-штурмового батальона в ходе отражения атаки нацистов на окраинах города Артемовск (Бахмут) героически погиб

Бельциков Эрдни Валерьевич.

Эрдни был очень уважительным, открытым, добродушным и отзывчивым человеком.

22 сентября 2022 года он был призван по частичной мобилизации на военную службу для участия в специальной военной операции.

Эрдни Валерьевич погиб при исполнении воинского долга.

Командованием воинской части Эрдни Бельциков представлен к награде посмертно.

https://t.me/region08rk/2867

Рядовой Лаптев Александр С воинскими почестями в с.Липовка, Саратовской обл. проводили в последний путь

Александра Лаптаева,

геройски погибшего в зоне военной операции.

72-я отдельная мотострелковая бригада.

Рядовой Лаптев погиб 12 мая 2023 года, оставшись до конца верным воинскому долгу и присяге.

Указом Президента Российской Федерации Александр Александрович Лаптев награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://ok.ru/group/70000001161126/topic/155334647045030

Военнослужащий Томских Алексей В ходе проведения специальной военной операции погиб

Томских Алексей Александрович.

Родился 14.10.1983 года в Иволгинском районе село Сотниково Бурятии.

16.02.2023 г был призван добровольцем в зону СВО.

Погиб в ходе выполнения поставленных задач в зоне СВО 6 июня 2023 г

Друзья, коллеги, близкие всегда считали Алексея хорошим товарищем, верным другом, ценили, уважали, доверяли ему.

Для них он навсегда останется таким же веселым и добрым.

У него осталось семеро детей.

https://zpobeda.ru/aleksej-tomskih/

Военнослужащий Михайлов Николай 18 июня Кужмарская земля простилась с Николаем Михайловым из деревни Нуктуж.

Он героически погиб, защищая свою Родину, нас с вами.

Указом Президента Российский Федерации награждён орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/nikolaj-mihajlov-2/

Рядовой Антонов Руслан При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции героически погиб

рядовой Руслан Антонов, позывной «Цыган».

Руслан родился 25 октября 1990 года в Анадыре.

Был мобилизован от округа 20 октября 2022 года.

Военнослужащий героически сражался с националистами, проявляя мужество и отвагу в бою, оставаясь верным воинской присяге и своей Родине до последней минуты.

Боец был серьезно ранен в результате попадания выстрела танка прямой наводкой – Руслан взял осколки на себя, прикрывая земляка. Скончался в госпитале – ранение оказалось несовместимо с жизнью.

У него остались мать, отец, жена и двое несовершеннолетних детей.

https://zpobeda.ru/ruslan-antonov/

Военнослужащий Почепко Артём Уроженец Тайшета Артём Евгеньевич Почепко погиб в ходе специальной военной операции.

Он родился 17 марта 1982 года. Закончил школу №14 и Тайшетское медицинское училище.

После продолжил образование в Красноярске. Впоследствии в столице соседнего региона работал в строительной компании.

У него остались ребёнок и супруга.

https://zpobeda.ru/artjom-tajsheta/

Старший матрос Дутов Иван Старший матрос из села Новоивановка Балейского района Иван Дутов погиб в ходе спецоперации.

Военнослужащий погиб 31 мая при выполнении боевой задачи.

https://zpobeda.ru/ivan-dutov/

Военнослужащий Ковылин Евгений 30 марта 2023 года в ходе специальной военной операции героически погиб 32-летний военнослужащий из Кемеровской области Евгений Ковылин.

Евгений родился в городе Мариинск, служил по контракту в 74-й мотострелковой бригаде г. Юрга.

В ходе боя колонна попала под обстрел, но Евгений смог занять правильную позицию на танке и открыть огонь по врагам. Юргинцы смогли отбиться.

Однако уже на отходе танк наехал на мину.

За свои смелые действия в этом бою Евгений получил Орден Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/evgenij-kovylin/

Военнослужащий Трунавичус Ричардас В зоне СВО погиб житель Владикавказа Ричардас Трунавичус

Ричардас был призван в рамках частичной мобилизации в 2022 году.

Ему было 24 года.

В конце февраля он приехал в отпуск и расписался со своей невестой. Они прожили вместе всего лишь четыре дня, и после этого он обратно отправился на службу.

Жизнь бойца оборвалась 13 июня в боях в Запорожье.

https://zpobeda.ru/richardas-trunavichus/

Военнослужащий Низамутдинов Халил Низамутдинов Халил Ренатович

(02.04.2001) родился и вырос в д.Ильтуганово Кармаскалинского района.

Здесь же окончил 9 классов и поступил учится в Уфимский колледж индустрии питания и сервиса в г.Салават.

После ее окончания был призван в Вооруженные силы РФ. После срочной службы подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Побывал в Сирии.С начала СВО выполнял свой долг в Запорожской области.

Героически погиб 06.06.2023 года.

Халил Ренатович был мужественным и ответственным молодым человеком с активной гражданской позицией.

https://zpobeda.ru/halil-nizamutdinov/

Доброволец Моисеенко Алексей Бизнесмен из Волгограда Алексей Моисеенко, позывной "Ной", погиб на СВО.

Парень отличался смелостью и необычайной отвагой с самых юных лет. В 10 лет с мальчишкой произошел необыкновенный случай. Он с помощью своего шарфа вытянул из ледяной ловушки тонущего взрослого мужчину и таким образом спас ему жизнь.

А еще он был простым и очень отзывчивым, всегда готовым помочь человеку в беде. Очень любил спорт, особенно – футбол, принимал участие в соревнованиях.

В свои 23 Алексей стал любящим мужем и примерным семьянином, у погибшего осталось трое сыновей, которые теперь всегда будут гордиться отцом.

Также Алексей сумел организовать бизнес, все держалось на нем.

Вырос Алексей в Волгоградской области, в Светлом Яру, где окончил школу №2, а родился в Ставрополье.

Срочную службу наш земляк отслужил в воздушно-десантных войсках в Подмосковье.

Когда началась спецоперация, не смог остаться в стороне, уехал в качестве добровольца на Донбасс, чтобы бороться с нацизмом. Когда организовали штурмовой отряд «Бессмертный Сталинград», Алексей сразу оказался в его рядах.

Погиб боец героически – эвакуировал раненых товарищей.

Также до этого он был ранен в одном из боев, но все равно решил вернуться обратно в зону спецоперации.

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Гвардии рядовой Никитин Сepгeй В ходе специальной военной операции героически погиб житель Ленинградской области

Сергей Николаевич Никитин.

Гвардии рядовой отдал свою жизнь за Родину и мирное небо для жителей Донбасса.

Сергей Никитин погиб 6 июня 2023 года при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Храбрый воин родился и жил в городе Лодейное Поле.

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Старший лейтенант Полевач Сергей В ходе специальной военной операции погиб старший лейтенант Полевач Сергей Алексеевич, 03.04.1998 г.р.

Сергей учился в п. Мельница, окончил 11 классов. Далее поступил и окончил Новосибирское Высшее Военное Командное Училище, выпустился 9 мая 2020года. По распределению был направлен в с. Екатеринославка.

С 30 июня 2022 года выполнял боевые задачи на территории Украины, в составе разведывательного подразделения.

Был награждён Медалью «За Отвагу».

7 июня 2023года погиб при выполнении боевых задач.

https://zpobeda.ru/sergej-polevach/

Военнослужащий Микка Александр Погиб 19 мая 2022 года при исполнение воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины

Александр родился 10 марта 1992 году.

Служил по контракту в городе Ульяновск в 31 бригаде в ВДВ.

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в зоне СВО

Микка Александр Анатольевич награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-mikka/

Лейтенант Забелин Артем При исполнении служебного долга во время участия в специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб заместитель командира разведывательной группы специального назначения 78 отдельной роты

Забелин Артем Георгиевич.

Артём с честью выполнил свой долг перед Родиной.

https://zpobeda.ru/artem-zabelin/

Военнослужащий Кобелев Алексей В ходе специальной военной операции погиб уроженец Баунтовского района

Кобелев Алексей Николаевич.

Алексей Николаевич родился 10.03.1981 года в с. Багдарин в многодетной семье.

В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации с Баунтовского отделения Авиалесоохраны, где работал парашютистом-десантником.

Кобелев Алексей Николаевич был тяжело ранен в ходе боя у деревни Новопетриковка Донецкой Народной Республики, скончался15 июня 2023 года в военно-медицинской академии имени Кирова в г. Санкт- Петербург.

У него остались отец, братья, супруга и трое дочерей и внучка.

https://zpobeda.ru/aleksej-kobelev/

Лейтенант Минин Александр Во время СВО погиб командир подразделения, мобилизованный из Перми

Александр Иванович Минин родился в Нытве 13 марта 1983 года. Окончил острожскую школу. Затем служил в армии, работал в ООО «Вектор» и Мерзляковской колонии. В 2014 году Александр получил высшее образование по специальности «инженер-электрик» и продолжил работу в качестве испытателя на пермском заводе «Протон ПМ».

Александра мобилизовали из Перми в сентябре 2022 года.

Во время прохождения службы он получил звание лейтенанта, был командиром мотострелкового подразделения.

30 мая Александр погиб.

https://t.me/news59ru/53046

О потерях во время мятежа ЧВК "Вагнер"

В Таловском районе Воронежской области, на месте крушения вертолета Ка-52, который был сбит во время мятежа ЧВК "Вагнер", установили крест и памятную доску. Незадолго до трагедии этому экипажу помогли часами-навигаторами. И фото, которое установили на крест, было сделано как раз для отчёта об их получении.

Слева штурман вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Военнослужащий Денис Олейников

Выпуск 2022 года.

Без отца остались жена и маленькая дочь.

Подполковник Ворожцов Алексей Летчик Ка-52 ,командир 3-й эскадрильи, служил в воинской части 44440 (15-я бригада армейской авиации, дислоцируется на аэродроме Веретье в Псковской области).

Родом из Марий Эл, в 1998 году окончил Сызранское военное вертолетное авиационное училище летчиков.

У Ворожцова было двое детей — дочь и сын. Военнослужащий Бабаев Кирилл 24 года, Таганрог С начальных классов он мечтал стать военным и защищать свою Родину. На протяжении всей школы был для всех примером мужества, силы воли и духа. Закончив ее с золотой медалью, Кирилл поступил в одно из лучших высших военных училищ, чтобы в дальнейшем стать пилотом вертолёта. С получением офицерских погон незамедлительно отправился в зону проведения СВО. В сложнейшей морально-психологической обстановке он выполнил боевую задачу, но будет награждён посмертно. https://t.me/boris_rozhin/90974

https://t.me/warhistoryalconafter/108271

Заметка Сони Савиной

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

«Шёл солдат мимо шахт и пожарища…»

Шёл солдат мимо шахт и пожарища,

На броне по лесочкам катил,

Восемь лет хоронил он товарищей,

Восемь лет у родни не гостил.

Его землю дырявили бедами,

Выжимали в чужой окоём.

«Только мы, – говорил он, – отседова

Никуда никогда не уйдём».

Старики на груди его хлюпали,

И светлели посёлки вдоль трасс.

Вот сажают цветы в Мариуполе

И завозят учебники в класс.

И чужая худющая матушка

Припадает на бронежилет:

«Вы теперь не уйдёте, ребятушки?

Не уйдёте? Не бросите, нет?»

Отвечал, наклонившись, как к маленькой,

Обещая откинуть врага.

Восемь лет он не виделся с маменькой,

До которой уже два шага.

Две положенных в степь батареечки,

Чтоб светилась священная степь.

И товарищ с осколочным в темечке,

И встречающих пёстрая цепь.

Это родина. Вот его родина –

До колонки всего дохромать.

Дом разрушен, и мать похоронена.

Надо новую жизнь поднимать.

Мария Ватутина Из сборника "ПоэZия русского лета", 2023 г.

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