Территория Героев...(95)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/27301

Сержант Бекбатыров Ренат Командир отделения сержант Ренат Бекбатыров вместе с вверенным ему отделением выполнял специальные задачи в районе одного из населенных пунктов, удерживаемом националистами.

Продвигаясь ночью, скрытно, по лесополосе Ренат обнаружил замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Под прикрытием группы огневой поддержки совместно со своей боевой тройкой, используя условия местности, Ренат скрытно прополз и, заняв выгодную позицию в районе одного из флангов вражеского опорного пункта, метнул три гранаты в окопы противника, после чего открыл огонь по застигнутым врасплох боевикам.

Отделение Бекбатырова штурмом взяло оборудованные позиции националистов. Часть отчаянно сопротивлявшихся боевиков была уничтожена. Трое националистов, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен.

За проявленное мужество и отвагу сержант Ренат Бекбатыров награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/renat-bekbatyrov/

Старший лейтенант Холодков Дмитрий В ходе специальной военной операции начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения старший лейтенант Дмитрий Холодков неоднократно лично принимал участие в штурмах опорных пунктов националистов в составе батальонных тактических групп российских Вооруженных Сил, а также осуществлял подвоз боеприпасов и другого имущества.

Противник прилагал все усилия, чтобы отбить утраченные позиции, активно обстреливая огнем артиллерии пути подвоза боеприпасов для российских войск.

Старший лейтенант Дмитрий Холодков, оперативно выдвинулся на основные позиции и лично осуществил подвоз боеприпасов для стрелкового оружия на линию боевого соприкосновения, а также мины для минометного расчета, что обеспечило огневое поражение противника.

https://zpobeda.ru/dmitrij-holodkov/

Сержант Петров Павел Начальник аппаратной сержант Павел Петров в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы.

В бою в результате обстрела националистами российских позиций кассетными боеприпасами, была повреждена проводная линия связи. Под плотным огнем противника Петров, рискуя собственной жизнью, выдвинулся на позиции и оперативно восстановил кабельные линии.

Мужественные и самоотверженные действия сержанта Петрова на поле боя позволили сохранить устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего группа, отразив атаку противника, перешла в контрнаступление и уничтожила напавших националистов.

https://zpobeda.ru/pavel-petrov/

Лейтенант Гаджиев Малик Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Малика Гаджиева выполнял боевую задачу по обороне стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов. Подчиненные Гаджиева оказывали ожесточенное сопротивление превосходящим силам украинских националистов, пытавшимся вернуть ранее утраченные позиции.

Находясь на передовом рубеже атаки, проявляя мужество и рискуя жизнью, Малик руководил подразделением, являясь для них примером. В ходе боя офицер получил тяжелую контузию, но, несмотря на это, продолжил руководить своим взводом.

Благодаря смелым и решительным действиям лейтенанта Гаджиева под плотным вражеским артиллерийским огнем, противник был остановлен на подступах к высоте. Понеся тяжелые потери, националисты отступили.

https://zpobeda.ru/malik-gadzhiev/

Рядовой Машков Александр В ходе специальной военной операции рядовой Александр Машков обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы российских войск.

Украинские националисты, стремясь вытеснить наши войска с занимаемых позиций, атаковали район расположения российских войск с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрела боевиков, были повреждены узлы и агрегаты станции спутниковой связи.

Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия подразделений в бою, рискуя жизнью, Александр выдвинулся к поврежденному изделию и приступил к его восстановлению.

Находясь в условиях обстрела со стороны боевиков, Машков оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену повреждённых элементов, после чего заново настроил станцию.

https://zpobeda.ru/aleksandr-mashkov/

Капитан Рыжкович Алексей Подразделение капитана Алексея Рыжковича выполняло боевые задачи по борьбе с диверсионно-разведывательной группой националистов.

Вражеские диверсанты предприняли попытку скрытно выдвинуться и атаковать позиции российского подразделения. Заметив приближение националистов, Рыжкович быстро сориентировался в обстановке и вместе с подчиненными, используя условия местности, занял выгодные позиции приступил к отражению атаки националистов.

Ведя бой с вооруженными боевиками, Алексей получил ранение, однако, продолжил руководить вверенным ему подразделением. Несмотря на численное превосходство, вооруженные националисты понесли существенные потери и отступили.

В ходе боя с ДРГ противника подразделение Рыжковича завладело оружием иностранного производства. Благодаря высоким командным качествам и грамотным действиям капитана Рыжковича и подчинённого ему личного состава, атака националистов была отражена.

https://zpobeda.ru/aleksej-ryzhkovich/

Сержант Меметов Музафер Водитель-заправщик взвода материального обеспечения сержант Музафер Меметов выполнял задачи по снабжению топливом и горюче-смазочными материалами российских подразделений, находящиеся в районах боевого соприкосновения.

Находясь под огнем противника, не теряя самообладания в сложной ситуации, Музавер оценив условия местности, выбрал наиболее безопасный район. Взяв руководство водителями боевых машин подразделения на себя, Меметов организовал смену района заправки, не допустив поражения техники артиллерийским огнем противника.

На следующий день колонна материально-технического обеспечения, в составе которой двигался Музафер, попала в засаду, головная и замыкающая машина были обездвижены. Завязался бой.

Сержант Музафер Меметов в условиях непрекращающегося огня, понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники вывел автомобиль из зоны обстрела.

https://zpobeda.ru/13502-2/

Лейтенант Петрушин Евгений Мотострелковая рота лейтенанта Евгения Петрушина в составе батальонной тактической группы российских войск выполняло задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Евгений выявил на подступах к населенному пункту долговременную огневую точку украинских националистов. Оценив ситуацию, Петрушин грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции противника.

Ведя огонь из автоматического гранатомёта, прямым попаданием по долговременной огневой точке националистов Евгений уничтожил расчеты пулемета и гранатомета. Также в ходе боя Евгений Петрушин осуществлял корректировку минометного огня по движущимся резервам противника.

Благодаря своевременным и точным целеуказаниям минометные расчеты российских войск остановили и обратили в бегство колонну противника, уничтожив две боевые машины пехоты и три бронетранспортера.

https://zpobeda.ru/evgenij-petrushin/

Ефрейтор Фатерин Роман В ходе специальной военной операции оператор зенитного ракетного комплекса «Бук» ефрейтор Роман Фатерин выполнял задачи по уничтожению средств воздушного нападения противника.

Проявляя отвагу и самоотверженность, с риском для жизни под артиллерийскими обстрелами стартовых позиций батареи и при нападениях диверсионных групп противника, вел боевую работу, осуществляя поиск и уничтожение воздушных целей националистов, тем самым обеспечивал выполнение боевых задач.

За время специальной военной операции в результате грамотных и профессиональных действий Фатерина силами зенитного ракетного расчета были уничтожены один Су-25, один Су-24 и один ударный беспилотный летательный аппарат турецкого производства «Байрактар».

За мужество и профессионализм, проявленные при выполнении задач ефрейтор Роман Фатерин награждён медалью «Суворова».

https://zpobeda.ru/roman-faterin/

Гвардии старший лейтенант Ханбеков Эрик Гвардии старший сержант Пашаев Шамиль Гвардии сержант Прохоров Алексей Понтонный взвод под командованием гвардии старшего лейтенанта Ханбекова, совместно с командиром отделения гвардии старшим сержантом Шамилем Пашаевым и командиром отделения гвардии сержантом Алексеем Прохоровым получил задачу по оборудованию переправы через реку.

Наведение переправы осложнялось непосредственной близостью к территориям, подконтрольным украинским националистам. Стремясь сорвать продвижение наших войск на противоположный берег, боевики приступили к обстрелу зоны возведения переправы кассетными боеприпасами, артиллерией и минометами.

Эрик Ханбеков отдал приказ личному составу занять позиции в укрытии, а сам вместе с командирами отделений Шамилем Пашаевым и Алексеем Прохоровым, рискуя собственной жизнью, продолжил выполнять боевую задачу.

Стремительно преодолев водную преграду, российские подразделения смогли закрепиться на противоположном берегу и отбросить боевиков вглубь их обороны.

https://zpobeda.ru/erik-hanbekov/

Старший лейтенант Игнатьев Александр Сержант Ющенко Евгений Старший лейтенант Александр Игнатьев и сержант Евгений Ющенко во время специальной военной операции выполняли задачи в составе подразделений инженерных войск по ведению инженерной разведки, разминированию местности, сбору и уничтожению взрывоопасных предметов.

Группа уничтожения взрывоопасных предметов под руководством Игнатьева и его заместителя Ющенко получила задачу по разминированию территории в районе освобожденного населенного пункта и выдвинулась для ее выполнения. Военнослужащие заметили диверсионную разведывательную группу противника. Националисты открыли огонь из стрелкового оружия по российским военным.

Действуя уверенно и решительно, Игнатьев незамедлительно подал команду к бою. Отражая огонь противника под прикрытием бронетранспортера, Игнатьев и Ющенко вывели из-под огня личный состав и автомобиль с взрывоопасными предметами.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ignatev/

Старший прапорщик Ахмедханов Рамазан Мать военнослужащего Майсарат Кайбулаева из села Карацан Кайтагского района Дагестана рассказала как из простого парнишки ее сын Рамазан Ахмедханов стал настоящим героем, которым гордятся не только родители и родственники, но и односельчане, и все земляки.

«Мой сын находится в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины с 23 августа 2022 года и достойно выполняет свой воинский долг перед Родиной. В детства он рос настоящим патриотом, очень уважительно относился к людям в форме, любил свою страну. После школы, поступил в военное училище, окончив его, заключил контракт и остался служить в войсках. У него много друзей, он общительный, отзывчивый и ответственный. И выбранная им профессия полностью его устраивает, он очень горд тем, что стал настоящим защитником Родины».

Старший прапорщик Рамазан Ахмедханов 30 мая 2023 года награжден медалью «За отвагу» за выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции.

https://t.me/strana_geroev/4534 Командир мотострелкового батальона ЗВО подполковник Александр Никитин согласно Указу Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества.

Вручение боевых государственных наград бойцам состоялось непосредственно в районе выполнения задач.

https://t.me/mod_russia/27033 Российским военным, отразившим атаку ВСУ на Белгородскую область, вручили боевые награды. И вполне заслуженно! Впрочем, сами ребята говорят, что это их обычная работа, а действуют все слаженно. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27052 Медаль «Золотая Звезда» вручена командиру роты старшему лейтенанту Нурсултану Муссагалееву.

Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружили большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, в течение двух часов ротой Нурсултана Муссагалеева было уничтожено 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить.

https://t.me/mod_russia/27311 На Краснолиманском направлении майор Виталий Антонов лично возглавил один из штурмов отрядов и повёл свое подразделение в наступление. Танк Виталия был подбит, но он не растерялся. Помог спастись своему экипажу и продолжил руководить боем.

«Наш штурмовой отряд освободил семь населенных пунктов, тем самым мы вышли на административные границы ЛНР», – рассказывает Виталий Антонов.

За проявленный героизм майор Антонов получил звание Героя России.

Виталий – потомственный защитник Отечества, о службе в армии мечтал с детства. Герой России планирует продолжить службу. О планах на будущее он скромно сказал: «Поступить в Московскую академию, отучиться в ней благополучно, а там как Родина прикажет». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27069 Министр обороны РФ отметил героизм подразделения младшего лейтенанта Юрия Желанова. Сегодня сам офицер рассказал о бое, который приняла его рота пятого июня, отражая атаку ВСУ.

В этот день противник предпринял попытку наступления силами пяти бригад. На направлении главного удара оказалась 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием Юрия Желанова.

Стрелковый бой длился более шести часов, враг бросал в атаку все больше и больше сил, подходя вплотную к позициям наших бойцов. «[До противника] было 3-4 метра буквально», – вспоминает Юрий.

Отражая атаку, офицер был ранен в ногу: «Я осознавал, что это ранение легкое. Оказывал помощь тем, у кого более серьезное ранение, оттягивал их».

Когда командир понял, что силы неравны и рота может попасть в окружение, он приказал бойцам отходить. «Думал прежде всего о людях, чтобы спасти их жизни», – вспоминает Юрий.

С боем отряд прорвался к своим, уничтожив 2 танка, несколько бронированных машин и БТР противника. «Приходилось идти по открытой местности, по нам работала артиллерия противника, также работал танк, – рассказывает командир. – Хромал, но все равно вел бой и управлял людьми, выводил».

Когда отряд был спасен, а Юрий оказался в госпитале, офицеру позвонил Президент России. «Владимир Владимирович меня похвалил, сказал, что представит к высшей награде. Звонок прям очень-очень меня порадовал», – рассказал военнослужащий.

Сейчас Юрий Желанов продолжает лечение. Когда офицер полностью поправится, ему вручат заслуженную награду – звезду Героя России. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27069 С лета 2022 года Евгений Спицын принимает участие в СВО: воевал под Славянском, на Донецком и Запорожском направлениях. «Служить так служить. Как началось СВО, я еще был в отпуске, но у меня было желание туда поехать все равно, хотя бы добровольцем», – рассказывает Евгений.

В зоне спецоперации Евгений был радиотелефонистом в штурмовой группе. Его основная задача – обеспечить надежную связь между подразделениями. Во время штурма опорного пункта противника в рациях стали садиться батарейки. Евгений начал оперативно их заменять. В этот момент на наши позиции неонацисты сбросили с коптера гранату.

«Прыгаю на землю, не успеваю до окопа допрыгнуть и слышу хлопок . Меня откидывает взрывной волной, я не понимаю, что происходит. У меня осколками повредило всю левую ногу, врачам удалось ее спасти», – поделился Евгений.

В течение четырех месяца военнослужащему сделали несколько операций, сейчас он идет на поправку.

За самоотверженную боевую работу Евгений Спицын награжден орденом Мужества и получил внеочередное воинское звание младшего лейтенанта.

Евгений Спицын решил продолжить военную карьеру и поступил в военное училище. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27260

Министр обороны России вручил госнаграды участникам специальной военной операции. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной: Лётчик Александр Карамышев удостоен медали «Золотая звезда» за оперативную эвакуацию раненых с передовой Капитану Тимуру Дудкину вручили «Золотую звезду» за военную хитрость: офицеру удалось заманить противника в огневой мешок Экипаж танка под командованием Евгения Рочева уничтожил в бою живую силу противника, 8 огневых точек и два кочующих миномёта

См. видео по ссылке: https://t.me/heroesofZ/469 Обзор событий регулярно делает начальник пресс-центра группировки «Восток»

https://t.me/mod_russia/26990

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Генерал-майор Горячев Сергей В результате украинского ракетного удара погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майор Сергей Горячев. Выходец из ВДВ, Горячев служил солдатом в Кировабадской воздушно-десантной дивизии, после РВВДКУ командовал разведротой, а затем парашютно-десантным батальоном в 76-й дивизии, был начальником штаба 108 полка. В дальнейшем возглавлял наш контингент в Приднестровье, командовал 27 омсбр, 201 военной базой в Таджикистане, учебным центром в Хабаровске. Вступив в СВО командиром 5 отдельной танковой бригады, «вырос» до заместителя командующего 35 ОА (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии. По мнению представителей командования ОГВ (с), армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством. https://t.me/sanya_florida/9349

https://t.me/voenkorKotenok/48441 При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб уроженец посёлка Кшенский Курской обл. Роман Фисенко, 1992 года рождения. В составе «Ахмат-спецназ» в звании старший стрелок он защищал нашу Родину. Награжден орденом «Ахмат-спецназ», орденом Мужества. https://vk.com/wall-155298489_415115 Старший лейтенант Глоба Илья Утром 18 мая при проведении работ по разминированию в городе Мариуполь (ДНР) трагически погиб сапер центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» старший лейтенант Илья Глоба. Илья Глоба — уроженец города Кирово-Чепецк.

Ему было 28 лет.

За время службы Илья обезвредил более 3,5 тысяч взрывных устройств, за что неоднократно представлялся к наградам. https://zpobeda.ru/ilya-globa/ Ефрейтор Эрдынеев Самбу 17 апреля в ходе проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса от нацизма героически погиб военнослужащий из города Улан-Удэ Самбу Эрдынеев. Самбу родился 23 октября 1996 года в столице Бурятии Улан-Удэ. Мальчик рано потерял родителей, вместе с братом воспитывался у сестры матери. В 2014 году был призван на срочную службу в г. Кяхта, служил в должности старшего разведчика, имел звание ефрейтора, там и подписал первый контракт. За время службы зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный военнослужащий. С февраля 2023 года Самбу Эрдынеев принимал непосредственное участие в специальной военной операции в составе 37 бригады штурмового отряда «Шторм». Служил разведчиком-снайпером. За проявленное отвагу и самоотверженность Эрдынеев Самбу Бэликтуевич награжден Орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/sambu-erdyneev/ Военнослужащий Решетников Александр В ДНР погиб мобилизованный боец из Орска Александр Решетников Александр Решетников учился в школе № 2 Орск. Он был веселым и отзывчивым парнем. Хорошим сыном и надежной опорой для матери. Учителя и одноклассники вспоминают Сашу, как активного, ответственного и трудолюбивого парня. Он часто собирал друзей на рыбалку и удивлял их своим мастерством. Серьезно увлекался футболом и в составе школьной команды участвовал в соревнованиях. Александр окончил Орский нефтяной техникум и стал специалистом в сфере теплоснабжения. Во время службы в армии получил военную специальность водителя. Отслужив, стал работать машинистом экскаватора орского предприятия тепловых сетей. Коллеги знали его, как грамотного, ответственного и перспективного сотрудника. После начала мобилизации орчанин был призван в зону спецоперации. Он служил водителем взвода обеспечения мотострелкового батальона № 1161 мотострелкового полка.

При выполнении боевой задачи Александр получил смертельное ранение.

Александра похоронили с воинскими почестями. https://orenburg.media/?p=191906 Матрос Агалаков Данила 19 марта 2023 года диверсионно-разведывательная группа националистов численностью 15 человек, используя отвлекающий маневр из стрелкового оружия с различных направлений, огня автоматических гранатометов, минометов и артиллерии сблизилась с нашими позициями на расстояние 250 метров. Матрос Данила Андреевич Агалаков, находясь на наблюдательном посту, обнаружил группу противника и лично уничтожил троих. Он первым встретил бой и получил ранения, не совместимые с жизнью. Наступление было отражено, опорный пункт подразделения удалось удержать. Ценой собственной жизни, благодаря мужественным действиям матроса Агалакова Д.А., удалось разгромить наступающих националистов и избежать дальнейших потерь среди российских военнослужащих. Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, матрос Агалаков Данила Андреевич награжден орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/danila-agalakov/ Военнослужащий Майков Алексей (Майкл) 17 апреля 2023 года под Луганском, в бою, в ходе спецоперации на Украине, пал смертью храбрых житель Санкт-Петербурга Майков Алексей Григорьевич (Майкл) — боец БАРС 12. https://zpobeda.ru/aleksej-majkov/ Ефрейтор Шеков Дмитрий 16 мая, выполняя боевые задачи специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики погиб наш земляк – ефрейтор Шеков Дмитрий Михайлович. 22-летний герой, стрелок – помощник гранатометчика, навсегда остался защитником населенного пункта Кременная, своего родного Веригино и Родины. Дмитрий родился и вырос в семье ветерана боевых действий, получил настоящее мужское воспитание, окончил Щеколдинскую школу и Ржевский колледж. Прошел службу в рядах Армии России. Работал на родной земле.

Был трудолюбивым, скромным и добрым парнем, надежным товарищем, сильным и светлым человеком. 30 сентября принял призыв на военную службу по мобилизации и с честью выполнил воинский долг.

Отмечен государственной наградой – орденом Мужества. https://zpobeda.ru/dmitrij-shekov/ Военнослужащий Жигмытов Даба-Доржи На СВО погиб житель Бурятии Жигмытов Даба-Доржи Александрович

Он родился 4 февраля 1991 года в многодетной семье в селе Мурочи, в дальнейшем семья перехала в Кяхту. Продолжил обучение в ПУ-34, получил специальность автомеханика в 2009 г, в 2015 г - техникa по электрооборудованию В 2009 г был призван в ВС РФ для прохождения срочной службы. В 2014 году заключил контракт по прохождению службы в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде. До конца оставаясь верным воинскому долгу, погиб в ходе выполнения поставленных задач. За проявленные мужество и храбрость награжден Орденом Мужества посмертно У Даба-Доржи остались супруга и сын. https://t.me/boris_rozhin/88753 Военнослужащий Кадаев Майрам Погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Кадаеву было 58 лет. Он проработал в УГИБДД Северной Осетии 26 лет. г. Владикавказ https://zpobeda.ru/majram-kadaev/ Военнослужащий Соколов Валентин 21 апреля 2023 года погиб в с. Торское ДНР в ходе исполнения обязанностей военной службы при проведении СВО вооруженных сил Российской Федерации на Украине Соколов Валентин Алексеевич Родился 8 января 1994 года в посёлке Максатиха Тверской области. В 2013 году окончил Удомельский техникум, по специальности «автомеханик». 22 сентября 2022 года призван на военную службу по частичной мобилизации в должности механика. https://zpobeda.ru/valentin-sokolov/ Военнослужащий Мелешко Сергей В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Рязани Сергей Мелешко. Сергей в 2019 году закончил Рязанский автотранспортный техникум. https://progorod62.ru/news/41733 Военнослужащий Габдулхаков Рустам 29 апреля 2023 года простились с уроженцем села Хлебниково Габдулхаковым Рустамом Харисовичем. Он погиб в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, по защите суверенитета и целостности России. Посмертно награжден орденом Мужества. Рустам Харисович — выпускник Хлебниковской средней школы. Внимательный сын, заботливый муж и отец. https://zpobeda.ru/rustam-gabdulhakov/ Доброволец Арабей Павел В ходе СВО погиб Арабей Павел Юрьевич. В ходе СВО погиб Арабей Павел Юрьевич.

Родился 7 апреля 2003 года в Серове. Закончил 8 классов школы N 1 в городе Серове, продолжил обучение и окончил 9 класс в школе N 124 в городе Екатеринбурге.

В марте 2023 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции.

Погиб 29 апреля 2023 года

Военнослужащий Ашурмамедов Александр 06.03.2023 года, при выполнении боевых задач в зоне СВО погиб отец, сын, брат

06.03.2023 года, при выполнении боевых задач в зоне СВО погиб отец, сын, брат Ашурмамедов Александр Александрович 08.06.1984 г. Калининградская обл., г. Советск. Награждён орденом мужества. Посмертно… https://zpobeda.ru/aleksandr-ashurmamedov/ Доброволец Абаев Аслан При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб доброволец из Северной Осетии Аслан Абаев. Абаеву было 46 лет. https://zpobeda.ru/aslan-abaev/ Военнослужащий Чепахин Дмитрий Чепахин Дмитрий Сергеевич героически погиб 21 марта 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ДНР. https://zpobeda.ru/dmitrij-chepahin/ Военнослужащий Иванов Денис Иванов Денис Юрьевич погиб при исполнении воинского долга. Источник Рядовой Мокин Владимир Мокин Владимир Викторович 26.01.1993 года рождения, родился в Курганской области в с. Частоозерье. Детство проживал в Петуховском районе, деревня Новогеоргиевка, там же закончил школу, поступил учиться в город Курган в ПЛ №8 на пожарного - водителя, в 2013 году ушёл в армию. Служил в г.Самара полгода, потом перевелся в Таджикистан, закончил военную службу в 2014 году. 28.09.2022 года был призван по частичной мобилизации в зону СВО. В ходе специальной военной операции в штурмовой бригаде при исполнении воинского долга рядовой Мокин В.В. погиб 02.05.2023 года в ДНР. https://vk.com/wall-214486361_44835 Военнослужащий Табеков Чермен Житель Владикавказа Чермен Табеков погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО Чермену было 25 лет. https://zpobeda.ru/chermen-tabekov/ Военнослужащий Таран Сергей В зоне СВО погиб коренной житель Шилово, любящий муж и отец двоих детей,Таран Сергей Михайлович Сергей был призван по мобилизации 22 октября 2022 года. Он учился в Шилово, в школе №92, прожил тут всю жизнь, работал в Масловке электрогазосварщиком. Его знали почти все жители нашего района, зимой он на своем собственном уазике чистил дворы в Шилово, чтобы все могли комфортно передвигаться на своих автомобилях! Соседи отзываются о Сергее, как о добром и отзывчивом человеке… «добряк»-именно так его называют близкие, знакомые и друзья. Сережа был активным патриотом своей страны и когда получил повестку, ни капли не сомневался в своих действиях - собрал вещи и отправился защищать родину! Мобилизовали его в Курскую часть, позже отправили за ленту под Кременную, где 7 апреля он погиб в бою как герой! У Сергея осталась семья: жена, дочка 20-ти лет и сынишка 8-ми лет. https://t.me/zhitely_vrn/8854 Военнослужащий Васильев Павел Васильев Павел Владимирович 05.11.1991 г.р. с.Янтиково, Чувашская Республика https://zpobeda.ru/pavel-vasilev/ Врач-травматолог Игнатов Сергей Владимирович из Красноармейска погиб в ходе проведения специальной военной операции. Сергей отправился на фронт в качестве врача. Сергей Владимирович сын известного в Красноармейске врача-травматолога Владимира Серафимовича Игнатова. https://vk.com/wall-88297265_141886 Погиб под Артёмовском. Пошёл на СВО в составе ЧВК»ВАГНЕР» Камчатский край. https://zpobeda.ru/stanislav-krasovskij/ Доброволец Гизатулин Александр В ходе специальной военной операции на Украине 13.02.2023 в городе Артёмовск героически погиб Гизатулин Александр Сергеевич 16.02.1975 г.р. Всегда добрый и приветливый, не так давно приехавший со своей семьёй в нашу деревню Калачиги. Правильное воспитание не позволило остаться в стороне, приняв решение, он без колебаний пошёл добровольцем в ЧВК «Вагнер». https://zpobeda.ru/aleksandr-gizatulin/ Доброволец Дышлюк Александр Проводили в последний путь Александра Александровича Дышлюка - бойца ЧВК «Вагнер». Александр Александрович Дышлюк родился в Севастополе. Окончил Балаклавскую школу № 33 имени Героя Советского Союза В.И. Герасимова. Увлекался футболом, занимался танцами в Балаклавском коллективе «Радость», нес вахту памяти на Посту №1. Был патриотом со школьной скамьи. В 2018 году проходил военную службу по призыву в Воздушно–десантных войсках, после чего решил продолжить военную службу по контракту. Когда началась специальная военная операция, не смог остаться в стороне. Летом 2022 года заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Был награжден медалью «За отвагу» в феврале этого года. Также был награжден четырьмя крестами ЧВК «Вагнер». Александр Александрович погиб при освобождении Артемовска (Бахмут) в ходе специальной военной операции на Украине. https://t.me/chp_sevastopol_82/6298 Доброволец Просвирнин Константин В ходе проведение СВО на Украине погиб житель г. Кирова Просвирнин Константин Сергеевич, родился 1.08.1976 погиб 21.03.2023 . Принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер» https://zpobeda.ru/konstantin-prosvirnin/ Доброволец Хисматулин Иван Иван Андреевич Хисматулин в 2005 году окончил Сузунскую школу № 301 им. В.А. Левина. Работал на пилораме. Принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер» с октября 2022 года. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/ivan-hismatulin/ Доброволец Рунов Денис Рунов Денис Владимирович родился в городе Хотьково 21 июня 1984 году. В октябре 2022 года принял решение отправится добровольцем в зону специальной военной операции в редах ЧВК «Вагнер». Героически погиб 13 января 2023 года при штурме Артёмовска. Удостоен государственной награды посмертно. https://zpobeda.ru/denis-runov/ Доброволец Симонов Николай Николай Николаевич Симонов родился в с. Зорино Сузунского района, окончил Каргаполовскую среднюю школу. Проходил военную службу в рядах ЧВК «Вагнер». https://zpobeda.ru/nikolaj-simonov/ Доброволец Кравченко Сергей Кравченко Сергей 44 года с.Щучье, Воронежская область ЧВК «Вагнер» https://zpobeda.ru/sergej-kravchenko/ Доброволец Телесов Темир В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины при освобождении города Артёмовска (Бахмут) погиб Темир Юрьевич Телесов. Темир Юрьевич родился в селе Ябоган, вырос в селе Кырлык Усть-Канского района. Окончил Кырлыкскую среднюю школу. В 2011 году закончил Горно-Алтайский сельскохозяйственный колледж. Отслужил в рядах Российской Армии в г. Улан-Удэ Республики Бурятия. С ноября 2022 года служил в штурмовом отряде ЧВК «Вагнер». https://zpobeda.ru/temir-telesov/ Доброволец Косяков Александр В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края, г. Шилка Косяков Александр Андреевич. Александр родился 16 июля 1998 года. В январе 2023 года добровольно вступил в ряды ЧВК Вагнер. Погиб 3 мая 2023 года, в ходе ожесточенных боевых действий, защищая интересы нашей Родины и ее границы. https://zpobeda.ru/aleksandr-kosyakov/ Доброволец Брунов Алексей Брунов Алексей Анатольевич. 02.10.1986 — 24.10.2022г. г. Вязники. Владимирской обл. ЧВК ,, Вагнер» https://zpobeda.ru/aleksej-brunov/ Доброволец Колочаров Анатолий Колочаров Анатолий Владимирович, доброволец ЧВК Вагнер, погиб на СВО. Сосновоборск https://zpobeda.ru/anatolij-kolocharov/ Доброволец Морозов Станислав Морозов Станислав Викторович, рядовой, доброволец ЧВК Вагнер, погиб на СВО. Сосновоборск. https://zpobeda.ru/stanislav-morozov-2/ Доброволец Зайцев Евгений В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий ЧВК «Вагнер» Евгений Зайцев https://zpobeda.ru/evgenij-zajcev/ Доброволец Чупрышев Александр В п. Сосновка состоялось прощание с Чупрышевым Александром, 04.03.2001 г.р., который геройски погиб во время спецоперации на Украине в боях за г.Артемовск. Известно, что Александр был в составе ЧВК «Вагнер». Погиб 20 апреля 2023 года. https://zpobeda.ru/aleksandr-chupryshev/ Военнослужащий Маринин Евгений Маринин Евгений Владимирович 18.11.1981 года рождения. Принимал участие в СВО. Погиб 18.02.2023. https://zpobeda.ru/evgenij-marinin/ Военнослужащий Казаков Андрей Простились с военнослужащим участником специальной военной операции Казаковым Андреем в с. Городок, Минусинского района. 26 сентября 2022 года был призван по частичной мобилизации, служил в 51 полку, 3 штурмовом отряде. 27-летнего младшего сержанта не стало 28 апреля 2023 года. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества. Посмертно… https://zpobeda.ru/andrej-kazakov/ Военнослужащий Кузнецов Михаил При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб житель Ишимбая. Кузнецов Михаил Сергеевич ушёл добровольцем в феврале 2023 года. Ему было 37 лет. У Михаила осталась несовершеннолетняя дочь. https://zpobeda.ru/mihail-kuznecov/ Военнослужащий Загребин Денис В зоне СВО выполняя свой служебный долг, в ходе военной операции, погиб Загребин Денис Николаевич. https://vk.com/wall-212286971_4148 Военнослужащий Грачёв Антон Грачёв Антон Андреевич героически погиб в ходе специальной военной операции, выполняя свой воинский долг. Антон Андреевич был отзывчивым и ответственным коллегой на которого всегда можно было положиться, отличным спортсменом. У Антона Грачева остались жена и две дочери. https://zpobeda.ru/anton-grachjov/ Доброволец Яровой Алексей В ходе проведения специальной военной операции геройски погиб житель города Емва Княжпогостского района Коми Алексей Павлович Яровой. Алексей служил в должности штурмовика. Он погиб в районе Артемовска, в Донецкой Народной Республике. https://pg11.ru/news/98132 Военнослужащий Стрекалов Евгений В ходе борьбы с неонацизмом героически погиб Евгений Алексеевич Стрекалов. Евгений Алексеевич родился 12 марта 1972 г. в п.Шира. Окончил Усть-Бюрскую школу. В 1990 году ушел в армию. Служил в звании старшина. Закалка, ответственность, чувство справедливости не позволили нашему Герою остаться в стороне от борьбы за мир и правду, которая развернулась на Донбассе. Поэтому 26 сентября 2022 года он ушел служить по контракту в мотострелковые войска в должности стрелок. А уже 1 ноября был серьезно ранен - получил осколочные ранения. Но это не остановило нашего защитника, настоящего мужчину, воина, патриота от дальнейшей борьбы! 27 декабря 2022 года после реабилитации он вернулся в часть и продолжил службу. Евгений Алексеевич погиб 19 февраля 2023г. на направлении Сватово – Кременная в районе деревни Чернопоповка. https://t.me/chp_khakasia/2708 Военнослужащий Комаров Александр Бузулук (Оренбургская обл.) простился с участником СВО Александром Комаровым Александр принимал участие в специальной военной операции с октября 2022 года. В мае 2023 года он погиб, защищая интересы нашей Родины и мирных людей от националистов. У Александра осталась жена, двое сыновей и мать. Добрый, отзывчивый и смелый человек, так о нем отзываются его коллеги, родные и близкие. За проявленный героизм и отвагу Александр был награжден Орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/aleksandr-komarov-3/ Военнослужащий Мощенко Владимир При выполнении своего воинского долга в зоне СВО, погиб Мощенко Владимир Владимирович. https://zpobeda.ru/vladimir-moshhenko/ Военнослужащий Бугаков Илья Простились с замечательным человеком, настоящим воином, Ильей Бугаковым. Илья был прекрасным сыном, отцом, мужем, братом и другом. https://zpobeda.ru/ilya-bugakov/ Младший сержант Шалыга Евгений 11.03.2023 во время выполнения боевого задания у Кременной, в зоне СВО, героически погиб уроженец с. Усть-Тым Томской области, младший сержант 24 ОБр СпН штурмовик-разведчик Шалыга Евгений Анатольевич 11. 08.1995 г.р. Награжден Орденом МУЖЕСТВА (посмертно) Женя был добрым, отзывчивым, честным парнем, всегда готовым прийти на помощь, опорой для мамы, гордостью для невесты и своих родных https://zpobeda.ru/evgenij-shalyga/ Военнослужащий Решетников Александр В Набережных Челнах похоронили 31-летнего Александра Решетникова, который погиб в зоне военной операции. Александр служил в подразделении военной разведки. Он погиб при выполнении боевого задания. Похоронили на Аллее Славы. Источник Доброволец Зналиев Исламбек 10 мая 2023 года Исламбек Зналиев героически погиб в ходе проведения специальной военной операции от смертельной раны, полученной во время прикрытия своих товарищей. Исламбек Зналиев родился 1 мая 2000 года в селе Козлово Володарского района. За период службы военнослужащий показал себя как требовательный командир и надежный боевой товарищ.

Во время штурмов позиций противника неоднократно был ранен. Представлен к ведомственным и государственным наградам. https://zpobeda.ru/islambek-znaliev/ Военнослужащий Кочеров Иван Кочеров Иван Дмитриевич героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Иван родился 09.05.1994 г. Омск Жил и Закончил школу в деревне Астыровка Омской области. от учился в колледже В 2012 году был призван на срочную службу В 2013 году подписал первую контрактную службу там же встретил супругу женился и воспитывал двух дочек. В 2016 подписал большой контракт на 10 лет. Более 9 лет самоотверженно служил Родине, был отличным бойцом, четко выполнявшим воинский долг. В 2022 Вместе со своими сослуживцами был направлен на выполнение задач специальной военной операции Героически погиб 16 марта 2022 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Иван Дмитриевич Кочеров награжден орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/ivan-kocherov/ Сержант Тропец Дмитрий В Челябинске простились с военнослужащим отряда специального назначения Росгвардии, погибшим в ходе спецоперации на Украине. 37-летний сержант Дмитрий Тропец оставил вдовой жену с тремя детьми, которым 2, 5 и 10 лет. Дима после техникума в 2005 году пошел в армию, служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках. Там заключил контракт, служил до 2008 года. Потом вернулся в Челябинск, устроился в отдел полиции «Ленинский», там познакомился с будущей женой.

В 2011 году он уволился и в 2012-м устроился в отряд специального назначения. 30 марта было десять лет, как он служил по контракту, а 13 апреля 2022 года геройски погиб. Посмертно награждён орденом Мужества. https://74.ru/text/incidents/2022/04/23/71280443/ Военнослужащий Барахтенко Владимир 7 ноября 2022 погиб на СВО в Украине Барахтенко Владимир Сергеевич, родился в г. Усть-Кут, Иркутская область, 33 года. Игрок ХК «Русичи», хоккеист Зеленоградской хоккейной лиги. г.Зеленоград, Московская область За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга с зоне СВО, присвоено звание Героя России (посмертно). https://vk.com/wall-197356474_90394 Ефрейтор Чурбанов Вячеслав В городе Вольске Саратовской области простились с Вячеславом Чурбановым 1986 года рождения. Вячеслав Чурбанов родился в Вольске, учился в школе №6 и технологическом техникуме.Вячеслав участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца, осенью подписал контракт.

Погиб 14 мая на Донбассе.Посмертно награжден орденом Мужества.

Гвардии старший сержант Белов Кирилл В ходе проведения спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи для обеспечения безопасности нашей страны, проявив мужество и героизм, погиб гвардии старший сержант

Белов Кирилл АндреевичРодился в г.Новокузнецк Кемеровской области. Проходил службу по контракту в 137 гвардейском парашютно-десантной полку г.Рязань.

С марта месяца, добровольно участвовал в специальной военной операции на Украине, погиб в бою 19 мая в пгт.Владимировка, Волновахский район, Донецкая область, Украина.Ему было 26 лет.

Остались жена и двое детей.

За мужество и героизм указом Президента Российской федерации от 06 июня 2022 года награждён Орденом Мужества (посмертно)

https://vk.com/wall-106160452_345275

Подполковник Одегов Алексей 12 мая 2023 года в ходе СВО героически погибподполковник медицинской службыАлексей Николаевич Одегов.

Он был прекрасным сыном, заботливым братом и любящим мужем.

https://zpobeda.ru/aleksej-odegov/

Военнослужащий Чупраков Михаил Погибший летчик 13 мая в Брянской области.

Старший летчик авиационного звена авиационной эскадрильи 47бап капитан Су-34

Чупраков Михаил Валерьевич 1991 г.р.Михаил сделал 312 боевых вылетов.

https://zpobeda.ru/mihail-chuprakov/

Военнослужащий Таран Сергей Сергей Таран был командиром экипажа13 мая в Брянской области разбились четыре российских борта: самолеты Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8.

Как выяснилось позже, командиром экипажа одного из последних был летчик из Уфы Сергей Таран.

Сергею было 34 года, он родился 7 ноября 1988 года в башкирской столице. Жил в Затоне.

Учиться уехал в Сызрань в 2006 году в военное училище, окончил его в 2011 году.

После учебы Сергей переехал в Смоленскую область ради службы на 378-й авиационной базе отдельного вертолетного полка.

Как следует из соцсетей, Таран также какое-то время жил в городе Вяземском.

У Тарана остались пожилые родители, жена и 8-месячный ребенок.

https://ufa1.ru/text/incidents/2023/05/21/72323786/

Лейтенант Подвигин Андрей Лейтенант Подвигин Андрей Олегович

24 года

п.Промышленная, Кемеровская область

Погиб 13 мая на одном из сбитых вертолётов Ми-8.

Ссылка

Капитан Якимов Денис 15-я бригада армейской авиации ВКС РФ, вертолетчик Ми-8, выпускник ВУНЦ ВВС ВВА.

Специальность — оператор комплекса радиоэлектронной борьбы.

Денис Якимов

25.12.1990 г.р. из иркутского Свирска

погиб 13.05.2023 в Брянской обл.

https://vk.com/wall675301119_11996

Военнослужащий Игнатов Сергей Погиб 13.05.2023 в Брянской обл. уроженец Пензы

Сергей Игнатов.

«Любил летное дело, даже аватарку неба поставил в своем ВК», — рассказал его друг.

Игнатову было 27 лет.

https://timenote.info/ru/Sergej-Ignatov-13.05.2023

Военнослужащий Хожайнов Виктор При крушении самолётов и вертолётов в Брянской области погиб воронежец

Виктор Хожайнов.

Он учился в воронежской Военно-воздушной академии

О крушении вертолёта в городе Клинцы Брянской области стало известно днём 13 мая.

Источник В ходе специальной военной операции 10 сентября 2022 года погиб Ярушин Павел Николаевич.21 год - как искра вспыхнул и сгорел, оставив очень много теплых воспоминаний у всех, кто его когда-либо знал.

Павел никогда не жаловался на тяготы несения воинской службы. Относился к своим обязанностям заместителя командира БМП ответственно. В любой ситуации, не смотря на юный возраст, старался личным примером поддерживать боевой дух сослуживцев.

Павел был истинным патриотом и настоящим героем.Неравный бой, который он принял, в тот сентябрьский день в г. Балаклея, Харьковской области, отнял Павла у родных, но дал возможность выжить другим и выйти из окружения невредимыми.

Награждён Орденом Мужества.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Обманутая могила Симоненко, Василь. Избранная лирика / [Перевод с укр. Л. Смирнова]. — [Москва] : Мол. гвардия, 1968. Симоненко, Василь. Избранная лирика / [Перевод с укр. Л. Смирнова]. — [Москва] : Мол. гвардия, https://t.me/obrpk/3153

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