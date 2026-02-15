Масленица 2026

20 фактов о МасленицеМасленица — это один из самых ярких и весёлых праздников, который с древних времён отмечают на Руси. Она символизирует прощание с холодной зимой и встречу долгожданной весны. В течение целой недели люди пекут блины, устраивают шумные гулянья, катаются на санях и провожают зиму с песнями и смехом.
1. Древний праздник
Масленица — один из самых старых праздников в России. Её отмечали ещё в языческие времена, задолго до принятия христианства, провожая зиму и встречая весну.
2. Связь с солнцем
Главный символ Масленицы — блины. Их круглая форма и золотистый цвет напоминают солнце, которое начинает дольше светить после зимы.
3. Неделя веселья
Масленица длится семь дней, и каждый из них имеет своё название и традиции: от «Встречи» в понедельник до «Прощённого воскресенья».4. Подготовка к посту
Масленичная неделя — это последний шанс наесться вкусной еды перед Великим постом, когда запрещены мясо, молочные продукты и другие угощения.
5. Горячие блины
В старину считалось, что чем больше блинов испечёшь и угостишь других, тем больше счастья будет в новом году.6. Катание на санях
Одно из традиционных развлечений — катание с ледяных горок и на лошадях. Это символизировало движение солнца по небу.
7. Кулачные бои
На Масленицу устраивали кулачные бои, где мужчины проверяли силу и выносливость.
8. Сжигание чучела
В последний день праздника сжигали соломенное чучело Зимы, чтобы прогнать холод и дать дорогу весне.
9. Ярмарки и гулянья
В городах и деревнях устраивались ярмарки, где можно было купить угощения, сувениры и посмотреть выступления скоморохов.
10. Масленичный разгуляй
Четверг назывался «разгул», в этот день начинались самые шумные празднования — катания, кулачные бои и массовые гулянья.
11. Мясопустная неделя
Масленица ещё называлась «мясопуст» — это означало, что мясо уже нельзя есть, но молочные продукты разрешены.
12. Праздник дружбы
Был обычай ходить в гости и угощаться блинами у друзей и родственников, укрепляя дружеские и семейные связи.
13. Свадебные традиции
Масленица была временем для сватовства. Считалось, что сыграть свадьбу весной — к счастливой жизни.
14. Детские забавы
Дети на Масленицу играли в снежки, катались с горок и участвовали в веселых играх, чтобы год был удачным и радостным.
15. Петушиные бои
В старину среди развлечений были и петушиные бои, где хозяева соревновались, чей петух окажется сильнее.
16. Прощённое воскресенье
В последний день Масленицы люди просили друг у друга прощения за все обиды, чтобы вступить в пост с чистым сердцем.
17. Блинный рекорд
Самый большой блин в России был испечен в 2022 году в Ялуторовске, его диаметр составил 2 метра 95 сантиметров.
18. Подарки и сувениры
На Масленицу было принято дарить небольшие подарки: расписные деревянные ложки, платки, ленты и сладости.
19. Масленица в других странах
Аналоги Масленицы есть в других культурах. Например, во Франции отмечают «Жирный вторник» — день перед постом, когда едят блины и пироги.
20. Современные традиции
Сегодня Масленицу празднуют не только в России, но и в других странах, где живут русскоязычные общины. В больших городах устраивают фестивали, концерты и народные гулянья.
Этот праздник и сегодня остаётся ярким символом встречи весны, радости и тепла!
