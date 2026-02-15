Масленица 2026

20 фактов о Масленице Масленица — это один из самых ярких и весёлых праздников, который с древних времён отмечают на Руси. Она символизирует прощание с холодной зимой и встречу долгожданной весны. В течение целой недели люди пекут блины, устраивают шумные гулянья, катаются на санях и провожают зиму с песнями и смехом.

Этот праздник наполнен особыми традициями и обычаями, которые передавались из поколения в поколение. В нашей статье мы расскажем 20 интересных фактов о Масленице, которые помогут лучше понять её значение и историю.

1. Древний праздник

Масленица — один из самых старых праздников в России. Её отмечали ещё в языческие времена, задолго до принятия христианства, провожая зиму и встречая весну.

2. Связь с солнцем

Главный символ Масленицы — блины. Их круглая форма и золотистый цвет напоминают солнце, которое начинает дольше светить после зимы.

3. Неделя веселья

Масленица длится семь дней, и каждый из них имеет своё название и традиции: от «Встречи» в понедельник до «Прощённого воскресенья». 4. Подготовка к посту

Масленичная неделя — это последний шанс наесться вкусной еды перед Великим постом, когда запрещены мясо, молочные продукты и другие угощения.

5. Горячие блины

В старину считалось, что чем больше блинов испечёшь и угостишь других, тем больше счастья будет в новом году. 6. Катание на санях

Одно из традиционных развлечений — катание с ледяных горок и на лошадях. Это символизировало движение солнца по небу.

7. Кулачные бои

На Масленицу устраивали кулачные бои, где мужчины проверяли силу и выносливость.

Бои были не злым, а ритуальным действием.

8. Сжигание чучела

В последний день праздника сжигали соломенное чучело Зимы, чтобы прогнать холод и дать дорогу весне.

9. Ярмарки и гулянья

В городах и деревнях устраивались ярмарки, где можно было купить угощения, сувениры и посмотреть выступления скоморохов.

10. Масленичный разгуляй

Четверг назывался «разгул», в этот день начинались самые шумные празднования — катания, кулачные бои и массовые гулянья.

11. Мясопустная неделя

Масленица ещё называлась «мясопуст» — это означало, что мясо уже нельзя есть, но молочные продукты разрешены.

12. Праздник дружбы

Был обычай ходить в гости и угощаться блинами у друзей и родственников, укрепляя дружеские и семейные связи.

13. Свадебные традиции

Масленица была временем для сватовства. Считалось, что сыграть свадьбу весной — к счастливой жизни.

14. Детские забавы

Дети на Масленицу играли в снежки, катались с горок и участвовали в веселых играх, чтобы год был удачным и радостным.

15. Петушиные бои

В старину среди развлечений были и петушиные бои, где хозяева соревновались, чей петух окажется сильнее.

16. Прощённое воскресенье

В последний день Масленицы люди просили друг у друга прощения за все обиды, чтобы вступить в пост с чистым сердцем.

17. Блинный рекорд

Самый большой блин в России был испечен в 2022 году в Ялуторовске, его диаметр составил 2 метра 95 сантиметров.

18. Подарки и сувениры

На Масленицу было принято дарить небольшие подарки: расписные деревянные ложки, платки, ленты и сладости.

19. Масленица в других странах

Аналоги Масленицы есть в других культурах. Например, во Франции отмечают «Жирный вторник» — день перед постом, когда едят блины и пироги.

20. Современные традиции

Сегодня Масленицу празднуют не только в России, но и в других странах, где живут русскоязычные общины. В больших городах устраивают фестивали, концерты и народные гулянья.

Этот праздник и сегодня остаётся ярким символом встречи весны, радости и тепла!

Не еда, а тест на тип личности: уже успели откусить первый масленичный блин? Сейчас проанализируем ваш выбор!

Мы провели исследование (ну почти), разобрались в тайнах блинной психологии и составили суперточные характеристики для любителей всех популярных начинок. Знаем, теперь вы будете аккуратно подглядывать, кто и с чем ест главное блюдо Масленицы.

Объединяет эти типы только одно: сейчас каждому захотелось съесть тот самый блинчик

