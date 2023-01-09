Подвиг одиннадцати панфиловцев у деревни Строково. Они погибли в один день со своим комдивом

Младший лейтенант Петр Фирстов

Нет, нет, я не ошибся, именно одиннадцати панфиловцев.

Мало кто из нас не знает, ну или, во всяком случае, не слышал о подвиге 28 героев-панфиловцев из 1075-го стрелкового полка у разъезда Дубосеково. На словах одного из них, политрука В.Г. Клочкова, «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» воспитано не одно поколение советских и российских школьников.

А вот о подвиге одиннадцати панфиловцев младшего лейтенанта Петра Фирстова в советское время почему-то говорили неохотно, хотя их вклад в общее дело обороны Москвы был не менее значим.

1077-й стрелковый полк держал оборону по соседству с 1075-м полком. Когда положение 1077-го полка стало действительно критическим и держать оборону против надвигающихся сил противника уже не было никакой возможности, генерал-майор И.В. Панфилов отдал приказ на отход.

Прикрывать отходящие части было поручено одиннадцати саперам во главе с младшим лейтенантом Петром Фирстовым.

Одиннадцать панфиловцев

Из воспоминаний Зиновия Шехтмана, командира 1077 полка:

Выбор не был случайным. Фирстов, Павлов и помощник командира взвода Алексей Зубков прославились у нас в полку своим бесстрашием и особой удачливостью. Все трое одногодки — по двадцать пять лет. В группе Фирстова, кроме Павлова и Зубкова, находились восемь саперов: Павел Синеговский, Глеб Ульченко, Василий Семенов, Прокофий Калюжный, Ерофей Довжук, Василий Манюшин, Петр Гениевский и сержант Даниил Матеркин, самый молодой из всех. Всего было одиннадцать человек.

К тому времени саперы Петра Фирстова зарекомендовали себя как отважные и самоотверженные бойцы, на счету которых к ноябрю 1941 года уже числилось 15 взорванных мостов, часть из которых взлетела на воздух прямо с гитлеровцами.

Однако, у деревни Строково саперам предстояло держать оборону в качестве обычных бойцов. Кстати, опыт подрывной работы им в этом очень сильно пригодился.

Панфиловцы заминировали дорогу, по которой должны были продвигаться немцы, и выкопали на ее обочине противотанковые ямы.

Подвиг одиннадцати панфиловцев

Немцы появились утром 18 ноября 1941 года. Впереди шли средние самоходно-артиллерийские установки StuG III., за ними до батальона пехоты. Немцы под Москвой

Первые две немецкие самоходки подорвались на минах, еще две при попытке их объехать, скатились с дороги и попали в вырытые саперами ямы.

Запаниковавших немцев панфиловцы стали методично расстреливать пулеметными очередями и забрасывать гранатами.

В общей сложности бой продлился около трех часов. За это время панфиловцы уничтожили несколько десятков фашистов, подбили два танка и еще несколько подожгли.

Однако, перегруппировавшись, фашисты зашли во фланг панфиловцам и в ходе боя овладели их позициями.

Последними, кто держал оборону, были младший лейтенант Фирстов, а так же красноармейцы Семенов и Гениевский. Остальные к тому времени были либо убиты, либо тяжело ранены.

Тех из панфиловцев, что остались живы, немцы зверски пытали. К сожалению, формат статьи не позволяет описать все те зверства, которые совершили тогда гитлеровцы. Волосы становятся дыбом…

☝ ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ!

ЗДЕСЬ. В тот же день 18 ноября 1941 года погиб генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. Читаете об этом

Тела героев-панфиловцев были обнаружены в июне 1942 года.

3 июня 10 героев-панфиловцев были похоронены во дворе школы деревни Строково.

Все одиннадцать бойцов были представлены к высокому званию Героя Советского Союза, но позже решили ограничиться орденом Ленина.

В 1981 году на месте того памятного боя (144 км Волоколамского шоссе) был сооружен памятник «Взрыв».

Глебу Ульченко – одиннадцатому саперу удалось спастить. Местные жители подобрали и спрятали Глеба. После освобождения Строково Ульченко вернулся в строй, но в марте 1943-го года умер в госпитале после тяжёлого ранения.

Кстати, сохранился наградной лист на Глеба Владимировича Ульченко, где ему первоначально присваивается звание Героя Советского Союза за подвиг у деревни Строково (посмертно). Наградной лист. Глеб Ульченко

Лично я считаю, что одиннадцать панфиловцев под командованием младшего лейтенанта Петра Фирстова были достойна звания Героев Советского Союза.

А вы что думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях.