Смертельный поцелуй родины

Выступление Чаушеску на церемонии закрытия XIV съезда Румынской коммунистической партии (ноябрь 1989 года) Bernard BissonSygma via Getty Images

В интернете гуляют две записи расстрела Николае и Елены Чаушеску: одна подлинная, вторая переснята для ТВ уже с актёрами. Конечно, нас интересует первая: пожилые люди сидят в неотапливаемой комнате в казарме захолустного румынского городка. Он напряжён и устал, последние дни их возили в железном туловище бронемашины, чтобы верные кондукэтору сотрудники Секуритате не смогли обнаружить его местонахождение. Она держит его за руку. Она — это хрупкая Елена, его жена. В 1946 году Чаушеску женился на Елене Петреску, с которой они познакомились в коммунистическом подполье в 1939 году. Позднее Елена оказывала значительное влияние на политическую жизнь страны, а в марте 1980-го её назначили первым заместителем премьер-министра Румынии Patrick ROBERTSygma via Getty Images

Николае Чаушеску со своими родителями и женой Еленой (1968 год). Николае был третьим из десяти детей в небогатой крестьянской семье Fototeca online a comunismului românesc С министром иностранных дел Румынии Штефаном Андреем и членами своей семьи (май 1982 года) AFP

Темпераментная, пожалуй, более темпераментная, чем он, Елена взрывалась гневом на провокационные вопросы проходимцев, выбранных (кем?) на роли судей, адвокатов и палачей. «Геноцид», «свобода слова», «демократия» и что-то ещё из банального, но так щедро любимого у составителей современных методичек. Он больше молчал, взглядом и прикосновениями успокаивая супругу. Два пожилых человека на видеохронике не выглядели жалкими — наоборот, Елена и Николае возвышались над членами «трибунала».

Сам же «трибунал» и так называемый процесс являются одной из самых позорных страниц современной истории и самой позорной — румынской. Здесь мы не будем говорить о праве, презумпции невиновности и прочих общепринятых вещах — в стране бушует прозападная революция, с крыш домов стреляют снайперы, а на телевидении выступают маргиналы и перебежчики. Ничего не напоминает?

Напоминает, конечно. Это всё не раз повторится в разных географических точках. Охваченный огнём Дом Советов в Москве, снайперы в окнах гостиницы «Украина», чёрные от копоти Бенгази и Триполи — всюду, где режимы мешали большой геополитической игре Запада. Тем не менее убийство двух пожилых людей в католическое Рождество до сих пор является отвратительным напоминанием всем другим, кто посмел бросить вызов новому мировому порядку, этим парням из Капитолия и с нью-йоркской фондовой биржи. Улыбчивым Джо и Биллу.

Сам «процесс» занял не более двух часов, что вполне понятно, поскольку никто и не собирался выносить альтернативного решения. О чём, собственно, говорить, когда «защитник» Теодореску (согласно СМИ, один из лучших адвокатов Румынии) не нашёл и одного слова в оправдание и... полностью поддержал обвинение. Только вдумайтесь. Но нужно было срочно избавиться от несговорчивого правителя Румынии, нужна была сакральная кровь, которой следовало помазать всех участников госпереворота.

Дальше съёмка обрывается. На других кадрах уже слышны оружейные выстрелы. Камера снимает крупным планом лица Елены и Николае. Струйка крови стекает по бетону от стены казармы.

В Румынии празднуют Рождество.

В чём Запад действительно преуспел, так это в демонизации своих оппонентов: за считаные дни началась кампания по расчеловечиванию румынского правителя. Моментально появились десятки, а то и сотни передач с «разоблачением» Чаушеску и его режима. В одной из них показали холодильник кондукэтора, где (о Боже!) нашли колбасу. Вероятно, этим планировалось продемонстрировать... Чёрт знает что продемонстрировать...

Что они коррупционеры, злые люди? Тем не менее такой низкий подлый жанр работает и сейчас.

Например, не так давно освободившийся из американских застенков российский предприниматель Виктор Бут на своей шкуре испытал подобную практику. Незадолго до его похищения в Голливуде презентовали фильм «Оружейный барон», в котором Бут, сыгранный обаятельным Николасом Кейджем, был представлен в образе монстра, беспринципного торговца смертью. Этот фильм объяснял домохозяйкам, что Бут не заслуживает снисхождения.

Так же всем объяснили, что Милошевич — палач боснийцев, а Саддам Хусейн, казнённый марионеточным судом 30 декабря 2006 года, — багдадский деспот, при котором в Ираке только и занимались, что убийством мирного населения. Как вы уже поняли, список можно продолжать достаточно долго — каждое убийство или агрессия против суверенной страны будут оправданы во имя идеалов демократии и интересов западных и американских элит. Вы ещё увидите, как они потом преподнесут геноцид палестинцев.

Главное — сделать так, чтобы народ рукоплескал. И ведь рукоплескал же.

В декабре 2018 года были опубликованы данные соцопроса, который провела в Румынии компания CT & Research по заказу фонда Университета Чёрного моря (FUMN). Большинство респондентов назвали «самой значительной исторической личностью» Николае Чаушеску. А ещё раньше, в 2014 году, в канун выборов президента, Румынский институт по оценке и стратегии (IRES) провёл опрос, за кого из исторических личностей проголосовали бы они сегодня. Выяснилось, что за Николае Чаушеску отдали бы голоса 46% опрошенных.

При этом почти три четверти румын (73%) считают, что направление, в котором движется Румыния, неверно, а 69% респондентов заявили, что живут хуже, чем до 1989 года.

Госпереворот, или, как его называют демократы, «Румынская революция — 1989», показал полную беспринципность глобального Запада в выборе инструментов для продвижения собственных интересов. Николае Чаушеску, который противился распаду социалистической системы и восточного блока, был — я в этом твёрдо убеждён — показательно убит, чтобы всем стало понятно, что отныне правила устанавливает один центр. Сначала страну задушили долгами, потом взорвали по национальному признаку. Ну а кто не понял — им всегда объяснят: кто за свободу, а кто тиран. Фото Чаушеску на его могиле в Бухаресте / Reuters

Писатель, публицист Игорь Молотов

https://russian.rt.com/opinion/1248865-molotov-ubiistvo-nikolae-elena-chaushesku