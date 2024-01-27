Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно документу, Киев заявляет о необходимости обеспечить российских украинцев «правами на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступом к украиноязычным средствам массовой информации, правом на мирное собрание».

Для этого Зеленский поручил правительству страны разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны план действий по «сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях». К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, - сообщает РИА «Новости».

Таким образом, Зеленский собирается навязывать украинство не только на территории, подконтрольной киевскому режиму, но и в областях нашей страны, которые никогда к Украине отношения не имели. Да и что такое, собственно, историческая Украина? Об этом напомнил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Телеграм-канале: «Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». Для наглядности, он сопроводил свои слова картой Российской Империи до 1917 года, на которой никакой Украиной и не пахнет.

Что же до украинской идентичности, которую Зеленский собрался «сохранять» в исторически российских областях, то стоит напомнить, что он творит с русской идентичностью на своей территории. Православному населению навязывается раскольничья церковь, с празднованием Рождества в один день с католиками, из школьного образования вытесняется русский язык, переименовываются населённые пункты, разрушаются памятники русским историческим и культурным деятелям. А спикер Верховной рады Руслан Стефанчук и вовсе заявил в ноябре прошлого года, что на Украине» нет и не может быть» русского национального меньшинства, а права русских «должны быть ущемлены». Причём это заявление ставит в весьма глупое положение всех участников различных формирований, воюющих на стороне киевского режима, в том числе из числа бывших граждан России, вроде так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (признан в России террористического организацией), так как получается, что они борются за собственное ущемление.

Не принявший антироссийский государственный переворот на Украине в 2014 году и вошедший в состав России город Донецк подвергается варварским обстрелам, последний из которых вообще пришёлся по рынку в районе Текстильщики, в результате которого погибли 27 мирных жителей и ещё 25 получили ранения. Даже генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил эти действия Украины, никак не вяжущиеся с образом жертвы, который пытается изображать Зеленский, выпрашивая помощь у стран Запада. Также накануне нового 2024 года подвергся обстрелу центр Белгорода.

Кроме того, Украина экспортирует русофобию как в страны Запада, так и в некоторые российские регионы. Так Кибердружина Народного Фронта выявила участие граждан Украины в провоцировании недавних протестов в Башкирии через социальные сети.

Таким образом, Зеленский защищает не украинскую, а насаждает русофобскую идентичность, что является характерной чертой киевского режима, начиная с антироссийского государственного переворота на Украине в 2014-ом году. Строя идентичность своих граждан на ненависти, он обрекает свою страну на деградацию и одичание.

Клоун-президент

Президенту одной соседней европейской державы посвящается.

По странам он скачет как пони,

Собой забавляя весь мир,

Когда президентом становится клоун,

Страна превращается в цирк.

Он клянчит в нестиранной майке

Оружие западных стран,

Когда президент стал гнилым попрошайкой,

Страна превращается в срам.

Людей своих губит несметно,

Предела амбициям нет,

Когда наркомана берут в президенты,

Страна превращается в бред.

Наделал он глупостей бездну,

Ведь сам он себе злейший враг,

Когда президентом становится бездарь,

Страна улетает во мрак.