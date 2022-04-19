Вот почему Кадыров стал героем для мусульман всего мира

Есть такая страна — Индонезия. Четвертое место в мире по численности населения после Индии, Китая и США. В Индонезии проживает более 270 миллионов человек. 88% из них — мусульмане, что делает Индонезию страной с самым большим числом мусульман в мире. Индонезийцы внимательно следят за российской спецоперацией на территории Украины. И они поддерживают русских!

Настолько, что даже SNN в Индонезии вынужден показывать на своих каналах кадры о героических чеченцах-​кадыровцах. Полное сочувствие России и чеченцам, полное игнорирование манипуляций украинских и западных СМИ. Миллионы просмотров, лайков и восторженных отзывов!

А еще есть телеканал Аль-​Джазира. Он на арабском языке и делает доклады по всему арабскому миру. А это очень и очень большой мир, потому что на арабском говорят не только в Саудовской Аравии, но и во многих странах Северной Африки и Ближнего Востока. Общеарабские СМИ также публикуют на своем YouTube-​канале видео спецоперации России на Украине. А также — со стороны российской армии, особенно про чеченские подразделения. Миллионы просмотров, лайков и восторженных отзывов!

А люди пишут по-​арабски: Да поможет вам Аллах, герои! Чечня и Россия воюют на пути Аллаха! Дай Аллах Вам победы над американскими сатанистами!

Путин и Кадыров защищают нас от сатанистов! Братья, отомстите за мусульман, убитых в Ираке и Афганистане! Мы молимся за вас! Уничтожьте Зеленского и его банду!

Можно сказать, никто в мусульманском мире не принял версию о том, что агрессивная Россия напала на независимую Украину и пытается ее оккупировать, а свободолюбивые украинцы героически противостоят ей. Арабы и прочие мусульмане почему-​то думают, что Россия на Украине воюет против Америки и Европы, против всего антиисламского мира, которому украинцы просто прислуга. И очень-​очень хотят, чтобы Россия окончательно победила всю эту сатанинскую нечисть.

А Украина так старалась объяснить всей планете: мы боремся за европейские ценности, за западный образ жизни и т. д. И что это за ценности с мусульманской точки зрения? «Charlie Hebdo» и отвратительные карикатуры на тему пророка Мухаммеда. Получается, Украина борется за гей-​парады, против мечетей и хиджабов, за возможность безнаказанно оскорблять Аллаха и его Пророка. Украина продолжает: мы ужасно любим Америку и очень гордимся тем, что наш президент — еврей. Это означает бомбить и убивать палестинцев и других арабов. Все понятно, по губам читается: Украина – это нацисты, сатанисты, враги ислама и даже сионисты.

А кто на другой стороне? С другой стороны, гениальные агитаторы из команды чеченского лидера Кадырова показывают всему миру бородатых мусульман, которые пять раз в день совершают молитвы, хором воспевают Аллаху Акбар (и еще: Ахмат — сила!) и борются с сатаной. Мощные чеченские отряды выстраиваются в шеренгу на фоне великолепных мечетей Грозного или бесстрашно дерутся в Мариуполе: когда смотришь такую ​​сцену, душа начинает трепетать, как серебряная струна, даже если ты не чеченец и не мусульманин.

Рамзан Кадыров, показавший себя невероятно мудрым и харизматичным лидером, ясно и теологически безукоризненно объясняет (а его слово переведено на все языки):

1) Ислам в России находится под полной защитой государства, никто в России не должен посмеет высмеивать Пророка, потому что он будет наказан по строгим русским законам; вот почему Россия – родина мусульман, и поэтому мусульмане обязаны защищать Россию и сражаться за Россию;

2) Украиной правят нацисты, гомосексуалы и враги Аллаха;

3) Я (говорит Рамзан) плакал от беспомощности и отчаяния, когда видел, как дьяволы оскорбляют нашего Пророка и нашего Всемогущего Аллаха, и Аллах дал мне возможность сражаться на его пути совершенно законно и наказывать его врагов;

4) именно поэтому участие в этой спецоперации на стороне России наша священная война! Ахмат это сила! Аллах акбар!

Чеченские старейшины и муллы полностью поддерживают идеи Рамзана, а их высказывания также переведены на все языки.

Конечно, исламские террористы считают Россию своим врагом, но мусульманский мейнстрим любит Кадырова и любит Россию. Даже с афганскими талибами, от которых бежали американские солдаты, потеряв каски, Россия устанавливает дипломатические отношения — решение не очень простое, но в сложившейся ситуации логичное.

Как я уже сказал, в мире много мусульман. Они живут не только в мусульманских странах, а везде. Мусульманские страны контролируют много нефти, газа, драгоценных руд и других ресурсов. Даже те, кто якобы являются американскими «союзниками», тайно ненавидят Америку. Все они хотят, чтобы Америка наконец-​то где-​то проиграла. И все понимают, что в Европе нет субъектности, не говоря уже об Украине. Все понимают, что это конфликт между Америкой и Россией.

Итак, мусульманский мир наблюдает за нами, держит за нас большие пальцы, молится за нас, желает нашей победы и готов нам помочь. Нужно только найти правильные формы взаимодействия.

Наш Кадыров в этом смысле очень полезен. Его Чечня, которая блещет роскошными мечетями, — это наше окно в мусульманский мир. А участие Кадырова и его бойцов в российской спецоперации — вспышка и кульминация общепланетарной агиткампании. Следуя прозападным и проамериканским каналам, мы впадаем в депрессию и думаем, что «весь мир против нас». Но посмотрите на мусульманские каналы: там суперзвезда Кадыров, чеченцы и прочие русские — герои, Путин — герой, а американцы с европейцами и их украинскими слугами — сатанисты.

Все это, конечно, очень упрощенно. Но такова пропаганда, так она и работает.

А кроме мусульман есть еще Латинская Америка, где Вашингтону тоже не доверяют. Есть еще Индия, которая традиционно подозревает англосаксов в мошенничестве. А есть Китай, который для себя, а не для Америки.

По сути, весь незападный мир, большая часть планеты наблюдает за нами и болеет за нас. Давай, рожденный, не сдавайся! Здесь, на Украине, мы можем сломать хребет американской гегемонии, и тогда все развалится: власть доллара, НАТО, мировой империализм и криптоколониализм. Мы воюем не против Украины, даже не за Украину, а за весь мир, за его будущее. Будут ли у всех нас «Чарли Эбдо» и Гуантанамо, или родятся свободные союзы народов: евразийских, африканских, американских — всех тех, кто уважает традиции и культуру, сохраняет свою идентичность и служит высшим целям, а не прихотям рептильной элиты и его столицы.

СРБИН.ИНФО

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