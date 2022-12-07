За что немецкий генерал Эрхардт Раус приказал похоронить со всеми почестями экипаж советского танка КВ-1

Немцев во время Великой Отечественной войны вряд ли можно было бы заподозрить в любви к русским, но в чем им не откажешь, так это, пожалуй, в истинном уважении к мужеству советских солдат и офицеров.

Вспомнить хотя бы случай, как ярый нацистский генерал Артур Шмидт хоронил советского генерала Михаила Ефремова (читайте об этом в самом конце статьи).

Сегодня в качестве еще одного примера приведу события, которые произошли 24 июня 1941 года в Прибалтике.

В тот день тяжелый советский танк КВ-1 заблокировал дорогу, по которой шло снабжение 6-ой немецкой танковой дивизии генерала Эрхардта Рауса. Советский танк стоял неподвижно на дороге, время от времени совершая выстрелы в сторону противника. Эрхардт Раус (в центре). Фото из открытых источников

Сначала Раус подумал, что танк - это своеобразная приманка, а в близлежащем лесу расположилась засада русских. Но разведчики, посланные Раусом, сообщили, что никакой засады в лесу нет и что танк русских стоит на дороге в полном одиночестве.

Бой с советским танком КВ-1

С танком надо было что-то делать, поскольку он уже поджег 12 грузовиков с провизией и вооружением, а так же уничтожил все телефонные провода, лишив Рауса средств коммуникации.

Кроме того, была невозможна эвакуация раненых, часть из которых уже успела к тому времени скончаться.

На борьбу с танком генерал Раус выдвинул батарею только что поступивших 50-мм противотанковых пушек.

Батарея лейтенанта Венгенрота скрытно подобралась к танку на оптимальное расстояние. Но не успели пушки сделать и нескольких выстрелов, как советский танк вдребезги разнес две из них и две сильно повредил. Танк КВ-1

Так хваленые противотанковые пушки оказались беспомощными против «советского чудовища».

Оказалось бессильным против танка и 88-мм зенитное орудие с его тяжелыми бронебойными зарядами. Его подкатили на расстояние не более 500 метров. Пока орудие готовилось сделать первый выстрел, КВ-1 успел нанести удар. Орудие разнесло в щепки. Те, кто уцелели из расчета, были добиты пулеметными очередями.

Эрхардт Раус стал заметно нервничать. Танк слово заноса встал на его пути и хладнокровно уничтожал немецкую технику и личный состав.

Усилия саперов, которые под покровом ночи заложили взрывчатку под одну из гусениц танка, так же оказались тщетными. Танк стоял как вкопанный, а его пушка и пулемет продолжали стрелять.

Оставалось только одно - применить свои танки.

Как уничтожили советский КВ-1

65 танковый батальон майора Шенка стал со всех сторон обстреливать русский КВ-1.

Вот как Э. Раус описывает этот эпизод:

«Экипаж КВ-1 начал заметно нервничать. Башня вертелась из стороны в сторону, пытаясь поймать на прицел нахальные германские танки. Русские стреляли по целям, мелькающим среди деревьев, но все время опаздывали. Германский танк появлялся, но буквально в то же мгновение исчезал. Экипаж танка KB-1 был уверен в прочности своей брони, которая напоминала слоновью шкуру и отражала все снаряды, однако русские хотели уничтожить досаждающих им противников, в то же время продолжая блокировать дорогу».

Раус Э. «Танковые операции на Восточном фронте». М.: «АСТ» 2005 г.

Применение еще одного 88-мм зенитного орудия наконец-то возымело результат. Башня танка перестала вращаться. Советский Танк КВ-1

Минуты танка были сочтены... Из воспоминаний Э. Рауса

«…Один из саперов…быстро сунул ручную гранату в пробоину, сделанную снарядом в нижней части башни. Прогремел глухой взрыв, и крышка люка отлетела в сторону. Внутри танка лежали тела отважного экипажа, которые до этого получили лишь ранения.

Глубоко потрясенные этим героизмом, мы похоронили их со всеми воинскими почестями. Они сражались до последнего дыхания, но это была лишь одна маленькая драма великой войны».

Раус Э. «Танковые операции на Восточном фронте». М.: «АСТ» 2005 г.

Мы уже никогда не узнаем причину, по которой экипаж оставался два дня в неподвижном танке. Скорее всего, имела место какая-то серьезная поломка. Надо отдать должное танкистам, они не покинули обреченный танк и предпочли смерть плену.

В 60-х гг. прошлого века герои-танкисты были вновь захоронены на воинском кладбище недалеко от местечка Расейняя. Удалось установить имена двух из них: Ершов П.Е., Смирнов В.А. Остальные бойцы так и остались безымянными.