Якутск с высоты

Якутск — столица самого крупного и холодного региона России

Якутск — это крупнейший город на планете, находящийся в зоне вечной мерзлоты, с населением более 370 тысяч человек. Это также столица самого большого и холодного региона России — республики Саха (Якутия). В своё время в городе была зафиксирована температура ниже –64 градусов. Здесь же находится цирк, который считается самым северным в мире.

Своим появлением город обязан землепроходцу Петру Бекетову, заложившему также Нерчинск, Олёкминск и Читу. На этих землях с 1632 года — с момента основания Ленского острога — шли бои между воинственным коренным народом саха и казаками, а во время Гражданской войны красные разбили последний крупный отряд белых на всей территории РСФСР. Сегодня Якутск — важный транспортно-логистический узел для освоения севера, центр торговли.

1. Якутск находится на левом берегу реки Лены. По данным на 2023 год, в городе проживает более 378 тысяч человек — по этому параметру он занимает 52 место в России. Почти 60% населения — якуты (они же народ саха), коренное население этой территории. 2. Монумент в честь основания Якутска и памятник Петру Бекетову.

В 1632 году на картах появился Ленский острог, который иногда называли Якутским. Заложила его экспедиция отряда землепроходца, казачьего сотника Петра Бекетова, который известен также основанием Нерчинска, Олёкминска и Читы. 10 лет спустя острог перенесли на другой берег — на место современного Якутска — и сделали центром Якутского воеводства, а в 1851 году он стал столицей самостоятельной области на правах губернии. 3. Хотя Якутск и не находится за Северным полярным кругом, расстояние до него по прямой чуть больше 500 км, но исторические максимум и минимум температур доходили до +38,4 и -64,4 градусов, соответственно. Такая амплитуда температур обусловлена его удалённостью от морей — климат тут резко континентальный. Зима длится с середины ноября до конца апреля. Обычно летом температура тут колеблется в районе отметки +19,5 градусов Цельсия, а зимой — –28,6 градусов. Якутск — самый большой на планете город в зоне вечной мерзлоты. 4. Градо-Якутский Преображенский Кафедральный собор — самая старая из сохранившихся и действующих церквей города, одна из главных достопримечательностей. 5. Здание собора строили с 1838 по 1845 годы. Начали его на средства местного купца Михайло Соловьёва под наблюдением архитекторов из Иркутской епархии, к которой в то время принадлежал Якутск. Продолжили возведение его сыновья Алексей и Максим. Сегодня церковь внесена в список памятников истории и культуры регионального уровня. В советское время в здании находились разные организации, в том числе и библиотека. 6. Долгое время настоятелем в Свято-Преображенском соборе был протоиерей Дмитрий Хитров, в 1868 году ставший первым епископом Якутским и Вилюйским Дионисием после принятия монашеского пострига. Его перу принадлежат переводы Библии на якутский язык, а также многих богослужебных и духовно-нрав­ственных книг. Он же стал одним из основоположников грамматики якутского языка. 7. Во время Гражданской войны под Якутском было разгромлено последнее крупное подразделение белых в РСФСР. Произошло это недалеко от села Амга зимой 1923 года и вошло в историю как «Ледовая осада». Отрядом красных командовал Иван Строд, белыми руководил генерал Анатолий Пепеляев, отступивший после сражения к Охотскому морю и попавший в плен. 8. «Старый город» — квартал в центральной части города, воссоздающий облик старого Якутска. Однако большинство зданий здесь копии старых построек, в том числе, Якутского острога. Здесь есть здания в стиле XIX века, деревянные улицы, кафе и рестораны, торговые центры. 9. В годы Великой Отечественной войны в Якутске был штаб авиадивизии и управление воздушной трассы Алсиб. В рамках ленд-лиза по ней доставили около 8 тысяч истребителей и бомбардировщиков. Название «Авиагруппа» до наших дней закрепилось за районом, где находился штаб Алсиба. 10. Озеро Талое. Улица Кирова.

Якутск отличается большим количеством озёр в черте города. Одно из самых известных и популярных — Талое. Вокруг озера находятся киноцентр, бассейн, спортивный и торговый комплексы, детская площадка. На середине моста через Талое озеро расположен «Памятник карасю»: якутяне любят эту промысловую рыбу, она спасла многих горожан в голодные годы Великой Отечественной войны. 11. Бизнес-центр. 12. Половина экономики всего города связана с продукцией топливно-энергетического комплекса, а более десятой части — с алмазогранильным производством. 13. Проспект Ленина. Кинотеатр «Центральный». 14. Торговый центр «Сахаэкспоцентр» и ЦУМ Якутск. 15. Озеро Тёплое.

Историческое его название — Лог. Это широкий и длинный овраг с отлогими склонами, постоянно залитый водой. Оно служило границей поселения в XVII веке, когда казаки перенесли Якутский острог на новое место. За логом находился пустырь, который постепенно заселялся и получил название Залог. Зимой на озере Тёплом располагается каток. 16. Летом в Якутске наступают периоды белых ночей, зимой световой день может составлять 3-4 часа. ​17. Спортивный комплекс «Триумф». Первый в мире спорткомплекс, построенный на сваях. Сдан в эксплуатацию в 2012 году к V Международным играм «Дети Азии». Расположен на берегу озера Сайсары, где, по легенде, якутские вожди регулярно проводили большой летний праздник. 18. Площадь Орджоникидзе. 19. Имя Григория Орджоникидзе было выбрано для площади неслучайно — нарком тяжёлой промышленности СССР отбывал ссылку в Якутии. Здесь же он познакомился со своей будущей женой. 20. Цирк имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Считается самым северным крытым цирком мире. В 2011 году в цирке был официально зафиксирован рекорд Книги Гиннеса — «Самый большой ансамбль хомусистов». 1344 человек исполнили 7-минутную музыкальную композицию на хомусах (варганах) — национальных язычковых инструментах. 21. Улица Дзержинского — одна из центральных улиц Якутска. Здесь находятся Главпочтамт Якутии, главное управления МВД и ФСБ по республике, много торговых центров и общественных пространств, главный офис Ленского объединённого речного пароходства. 22. Градо-Якутский Никольский храм. Одна из старейших действующих храмов в Якутске. Единственный в городе, сохранивший свой изначальный вид.

С 1718 года на его месте стояла деревянная церковь. В 1791 году здесь начали строить новое каменное здание, однако из-за ошибок строителей, церковь начала разрушаться, и её разобрали к середине XIX века. Работы по возведению здания, стоящего и поныне, завершили в 1851 году — деньги на него пожертвовал купец Ивана Шилов. В советское время здесь находились канцелярия городской архитектуры, библиотечный коллектор, партийный архив КПСС. 23. 203-й микрорайон. Пример современной застройки Якутска. 24. 203-й микрорайон является уникальным для Якутска. Он возводился на намывном грунте и застройка предусматривает подземные паркинги, что является редкостью для городов на вечной мерзлоте. 25. 203-й микрорайон. 26. 203-й микрорайон. Благодаря подземной прокладке инженерных коммуникаций облик квартала выгодно отличатся от других районов Якутска, где вечная мерзлота позволяет только надземную прокладку трубопроводов. 27. Парк развлечений «Ледовый городок». 28. Городская дамба – место зимовки теплоходов.

Выморозка судов — это способ, при помощи которого зимой становится возможен доступ к подводной части судна, например, для ремонта. В нужном месте удаляется верхний слой льда, из-за чего под ним происходит промерзание вглубь. Операцию нужно будет повторить на том же самом месте несколько раз. Так, слой за слоем лёд выдалбливают у той части обшивки, к которой нужно получить доступ. 29. Городскую дамбу построили в 1958–1960 годах: перекрыли протоку Городскую и создали затон для речного порта. После крупных наводнений в конце XX века в Якутске соорудили ещё одну дамбу, чтобы устранить угрозу затопления в половодье. 30. Судно «Эхаби», в настоящее время не эксплуатируется. Эта бункербаза была построена в 1955 году в китайском городе Далянь. 31. 32. Теплоходы «Михаил Светлов» и «Демьян Бедный».

Круизный теплоход «Михаил Светлов», получивший имя в честь известного поэта, драматурга и журналиста. Хотя он носит то же самое название, что и лайнер из фильма «Бриллиантовая рука», однако ходит не в южные страны, а по реке Лена: до посёлка Тикси — больше тысячи километров на север. 33. Буксир-толкач БТК-279. Построен на Жигаловской судоверфи в Иркутской области в 1963 году. Аббревиатура БТК расшифровывается как «буксирный теплоход колёсный». 34. Квартал 74. 35. Квартал 69. 36. Квартал 36. 37. Проспект Ленина. 38. 39. «Старый город», центр Якутска. Реконструкция укреплений Ленского острога. Транспортный трафик здесь ограничен, поэтому в «Старом городе» всегда тихо и уютно. Здесь находятся ТЦ «Кружало», Преображенская церковь, Острожская башня, основанная Петром Бекетовым. 40. Якутск — столица не только самого большого региона России, Республики Саха (Якутия), чья площадь составляет более трёх млн квадратных километров или 18% от всей территории страны, но и самого холодного региона. Так, в 685 км по прямой на восток от города находится полюс холода — село Оймякон, где зафиксирован исторический морозный рекорд — - 67,4 градуса по официальным данным в 1933 году, и - 71,2 по неофициальным в 1924.

https://gelio.livejournal.com/293395.html

Якутск с высоты — крупнейший город на вечной мерзлоте

Якутск является столицей самого большого российского региона Республики Саха (Якутия). Из-за сурового климата Якутск называют одним из самых «холодных» городов Земли. Вместе с тем это и самый крупный город мира, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Средняя продолжительность периода со снежным покровом в городе — 204 дня в году.

1. Якутский (Ленский) острог основали казаки в 1632 году. Крепость была расположена на правом берегу реки Лена примерно в 70 км от нынешнего города. В 1642 году после столкновений с коренным населением казаки перенесли Якутский острог на другой берег реки. В это же время центр Якутского воеводства получил нынешнее название. 2. Главная улица Якутска — проспект Ленина. Справа видна площадь Орджоникидзе, от неё берёт начало улица Дзержинского. 3. Площадь Ленина — центральная площадь Якутска. 4. Панорама Якутска. 5. Озеро Тёплое. 6. Якутская телевышка.

Высота телевышки составляет 241 метр. Она занимает восьмое место среди самых высоких телерадиопередающих башен России. А на момент возведения была самой высокой конструкцией, когда-либо построенной на вечной мерзлоте. В ходе её строительства в 1982 году верхние секции телевышки были смонтированы при помощи вертолёта-крана МИ-10К. 7. В Якутске живёт около 355 тысяч человек. Население города увеличивается за счёт естественного прироста и миграции. 8. Климат Якутска резко континентальный. Средняя температура января — около -40°С. Абсолютный минимум -64°С был зафиксирован в конце XIX века. Короткое лето, впрочем, в Якутске отличается зноем, бывает жара до +40°С. 9. Якутск — крупнейший город планеты, расположенный на слое вечной мерзлоты, которую в мире называют «Сибирским сфинксом». Толщина ледяного щита достигает 250 метров.

https://gelio.livejournal.com/251147.html

Смотрите также:

Якутск с высоты: крупнейший город на вечной мерзлоте

Якутск и железные дороги Якутии

Река Лена и парк "Ленские столбы". Притоки Алдан и Вилюй. Устье реки Лены. Якутск - столица республики Саха (Якутия). Тикси

