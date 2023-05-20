Нижний, было - стало - 13

Друзья, продолжаем!

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Дом генерал-майора Андреева. Особняк построен в период с 1867 по 1869 гг.

Одним из обитателей особняка был нижегородский адвокат Александр Иванович Ланин, у какового адвоката делопроизводством заведовал 21-летний Алексей Максимович Пешков. С октября 1892 г. по декабрь 1893 г. он жил в цокольном этаже здания, и написал здесь несколько рассказов из цикла «Маленькие истории», очерк «Исключительный факт», сделал набросок повести о детстве и т.д.

После продажи особняка в сентябре 1898 г. Нижегородскому губернскому земству, чиновники занялись его приведением в благоустроенный вид. Из нижнего этажа в верхний была устроена тёплая лестница, в здании появились тёплые ватерклозеты, деревянная лестница чёрного входа заменена на несгораемую, а над главным входом в здание появился модерновый козырёк (он сохранился).

Ныне, как видите, особняк надстроен третьим этажом. Церковь Иконы Всех Скорбящих Радость на улице Нестерова. Она же – домовой храм при земской Мартыновской больнице Нижнего Новгорода. Была построена по проекту архитектора Василия Ниловича Брюхатова в 1896 году и освящена 4 августа 1896 года.

Храм закрылся 28 июня 1920-го.

В 1965 году исполком Областного совета депутатов распорядился передать здание Скорбященской церкви областной больнице им. Семашко под радиологический кабинет, храм, где уже побывал аптечный склад и морг, был основательно перестроен.

В конце 80-х здесь планировали открыть музей лётчика Нестерова, но так и не открыли. Церковь вернули верующим в 1993 г. Она была повторно освящена в 2005-м. Улица Семашко, перекрёсток с улицей Минина (ещё ранее Жуковская). Начало тридцатых.

Панорама почти не изменилась за 90 лет, разве что деревья стали ещё больше, и совершенно закрыли вид на часть усадьбы и большой конюшни Неустроевых-Башкировых на пересечении Большой Печёрской и Семашко.

В двух словах об основателе династии Емельяне Яковлевиче Башкирове. Происходил из крепостных крестьян. Построил на реке Линде свою первую мельницу, потом образовал торговый дом «Емельян Башкиров и сыновья».

Угловое здание справа построено в 1929-м. Вначале было трёхэтажным, затем надстроили четвёртый этаж. За ним виден двухэтажный флигель башкировской усадьбы. Фрагмент Жуковской улицы (ныне Минина), названной так по имени богатых посадских людей Жуковых.

Справа дом генерал-майора Андреева, был построен в период с 1867 по 1869 гг. Известен прежде всего тем, что одним из его обитателей был нижегородский адвокат Александр Иванович Ланин, у кого делопроизводством заведовал 21-летний Алексей Максимович Пешков.

На фасаде заметна вывеска – ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА. Дом действительно был продан Нижегородскому губернскому земству в 1898 году, которое «испытывало потребность в расширении помещений» для управы.

После покупки здесь был устроен капитальный ремонт: из нижнего этажа в верхний была устроена тёплая лестница, в здании появились тёплые ватерклозеты, деревянная лестница чёрного входа заменена на несгораемую, а над главным входом в здание появился модерновый козырёк. В 2002 году пожар уничтожил мансардный этаж и основательно повредил часть помещений первого и второго этажа. Восстановили, как могли. Всё, что осталось от дома капитана Русской императорской армии Николая Ивановича Лика на Жуковской, 22, то есть ни-че-го. Хотя именно из этих стен в октябре 1889 г. Алексея Максимовича Пешкова забирали в каталажку.

У господина Пешкова тут жили его казанские знакомые из числа т.н. «народников» – Сергей Сомов и Аким Чекин. В связи с чем за домом присматривала жандармерия. Поэтому, когда в упомянутом октябре «пришли» за Сомовым, а вместо Сомова обнаружили Пешкова, то на месте было решено «брать» Пешкова, чтобы он не успел предупредить Сомова.

Итогом стало месячное заключение Алексея Максимовича в нижегородском остроге и негласный надзор после освобождения.

Теперь на месте дома Лика сами видите что. Въезд в Кожевенный переулок, который после пересечения с Торговой и Магистратской вливается в Кожевенную улицу. Сезонная торговля тут велась чуть ли не с самого основания города в 1221 году.

Отсюда сугубо коммерческое назначение большинства здешних зданий: склады, скотобойни, гостиницы, магазины, лавки для торговли живой рыбой. Обратите внимание на вывеску «РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ».

Рыбы здесь было так много, что даже соседний переулок, через который проходит Кожевенная улица, обозвали Рыбным. Кстати, исключительнми правами на продажу рыбы в Нижнем Новгороде обладал только правящий архиерей.

Напротив рыбной торговли заметим ещё одну вывеску — «Ренсковый погребъ». Так в старой России назывались магазины, торгующие алкоголем, а слово «ренсковый» происходит от рейнских вин (знаменитое Rheinwein).

Впрочем, здесь продавали не только вино, но также пиво, портер и мёд. Весьма удобно. В рыбной торговле можно взять тарани, а пива купить в ренсковом погребе напротив. Перекрёсток Малой Покровской и Ильинской улиц. Слева под вывеской «виноторговля» помещался фирменный магазин и склад Товарищества Жигулевского пивоваренного завода в Самаре, оно же «Товарищество Жигулевского пивоваренного завода А. Вакано и Ко». На этом заводе варили бочковое «Венское» и «Венское столовое» пиво, и реклама на дверях сообщает, что обыватели могут приобрести здесь именно эти замечательные сорта.

Через семь домов от Товарищества Жигулевского пивного завода заметен особняк московского купца и банкира Афансия Диомидовича Рычина, построенный после пожара Ильинской улицы в 1839 году по проекту первого городского архитектора Георга Ивановича Кизеветтера.

Впоследствии под его крышей размещалась Мариинская женская гимназия, а в 1866 году дом и вовсе был выкуплен у наследников Рычина в полную собственность этого учебного заведения.

Через дорогу — Вознесенская церковь, воздвигнутая стараниями насельника Макарьевского Желтоводского монастыря монаха Тихона. Нижегородское Коммерческое училище на Благовещенской площади Нижнего Новгорода (ныне площадь Минина и Пожарского).

Помещалось в здании бывшего доходного дома купца Дмитрия Григорьевича Деулина, построенного по проекту Ивана Ефимовича Ефимова в 1820-1823 гг. Впоследствии Деулин вынужден был продать оба здания по причине банкротства – предприниматель разорился на операциях с госзакпуками соли.

Известно, что в здании останавливались ссыльные декабристы Муравьёв, Давыдов, Якубович, Оболенский. Здесь же ночевал Александр Сергеевич Пушкин, когда ехал в Оренбург. В то время номера гостиницы Деулина считались лучшими в городе.

С 1903 года здесь размесилось Коммерческое училище, основанное тремя годами ранее. При советской власти здесь разместился Промышленно-экономический техникум, а впоследствии техникум советской торговли.

Здание было достроено до 4-х этажей и вобрало в себя соседний дом в 1955 году, сложную реконструкцию выполнил Павел Михайлович Пузанов.

Сейчас в здании находится Гимназия №1 с углублённым изучением немецкого языка.

Между двумя фотографиями 110 лет разницы. Здание бывшего Архиерейского дома в архиерейском же саду на Осыпной улице (она же Пискунова, а парк имени Свердлова). Дом был построен в 1786 г. по проекту губернского архитектора Якова Ананьевича Ананьева.

С северной стороны к дому была пристроена домовая церковь.

В 1850-х она была расширена, а именно к северо-западному фасаду пристроен придел, благодаря чему объём храма был увеличен более чем в два раза.

В 1863 г. была устроена паперть по проекту Ивана Кузьмича Кострюкова и пятиярусная колокольня. Последний хозяин дома — архиепископ Нижегородский и Арзамасский Иокаим (Левицкий).

Колокольня была снесена, а в сильно переделанном Архиерейском доме сразу после войны поместили консерваторию имени Михаила Ивановича Глинки, где она остаётся до сих пор. В 1960-м в актовом зале был установлен концертный орган фирмы Александр Шуке, а десятью годами спустя появился третий этаж.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 70 лет. Богадельня купца Николая Фёдоровича Ходалева в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Была построена на деньги купцов Ходалева, Костина и Тихомирова в 1902-м по проекту архитектора Ивана Осиповича Буковского.

Ходалев пожертвовал на богоугодное заведение 40 тысяч рублей. Впоследствии, проценты с банковских вкладов жертвователей «капали» на счёт богадельни.

В богадельне была собственная домовая церковь во имя Николая Чудотворца – однопрестольный храм на 200 человек с хорами и притвором — помещался в левом крыле первого этажа здания. На старинной фотографии хорошо видны четыре маковки с крестами. Они были снесены после революции.

В богадельне проживали 69 пожилых, немощных и бедных горожан. В 1906 году здесь открылась бесплатная столовая «для безприютных детей с улицы».

При советской власти в здании был тифозный барак и учреждение райисполкома. В 1954 году здание занял детсад №14.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. В 1896-м, 9 июня (21 по старому стилю) в Нижнем открылась однопутная линия трамвая фирмы «Р.К. фон Гартман и Кº» с колеёй 1000 мм. Трамвай шёл из Кремля и далее по Большой и Малой Покровским, Похвалинской улице к Смирновскому саду, где ныне гостиница «Нижегородская». Длина линии 3,7 км.

Живописная примета времени: поездка на гартмановской линии была разделена на классы, причём разделена в буквальном смысле – перегородкой в вагоне. Пассажиры первого класса платили 5 копеек за проезд и ехали в относительном комфорте, каким вообще может вообразить себе комфорт в трамвае тех лет.

Граждане во втором классе платили 3 копейки, а то и вовсе катались бесплатно, если были студенты, гимназисты, либо полицейские и почтовые служащие.

В 1897 году фон Гартман продал права концессии, выданной ему на 35 лет, Русскому обществу электрических дорог и электрического освещения, которое овладеет нижегородским трамвайным делом до 1908 года на условиях полной монополии.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Универмаг Автозаводского района на въезде в Соцгород.

Построен в 1934-1938 гг. в стиле конструктивизма по проекту московского архитектора Льва Моисеевича Наппельбаума, сына фотографа-портретиста Моисея Наппельбаума, создавшего галерею культовых образов XX века — от Ленина до Станиславского.

Торговые залы располагались в двух крыльях универмага на всех трёх этажах здания, которые объединяла широкая парадная лестница.

Над центральным холлом, где больше всего покупателей, был запроектирован световой фонарь в форме стеклянной пирамиды, а на плоской крыше здания — летнее открытое кафе. Известно, что за свой проект Лев Наппельбаум получил Госпремию СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки Фонтан на месте памятника Императору Александру II на Благовещенской площади Нижнего Новгорода. Верхний снимок сделан в 1920-е. На дальнем плане слева ещё видна церковь Алексея Митрополита, перестроенная в камне в 1717-1719 гг. при митрополите Сильвестере (Волынском).

Храм будет снесён в 1930-м. На этом месте также разбит фонтан.

Вообще большую часть того, что попадает в кадр, за исключением дома Бугрова, в те годы находилась под угрозой уничтожения, поскольку саму площадь было решено капитально перестроить, но помешала война. Дмитриевская башня нижегородского Кремля также должна была пойти под снос. Эклектичное здание Второго детского приюта на Тихоновской улице (теперь Ульянова). Купец 1-й гильдии Калинин-Шуляев отдал под него свою собственную усадьбу, к которой в 1861-1874 гг. было добавлено каменное здание по проекту архитектора Роберта Яковлевича Килевейна.

Он же контролировал строительство. В 1871 году здание было дополнено небольшой звонницей (она видна на верхнем фото) домовой церкви во имя Александра Невского, помещавшейся на третьем этаже. Авторство также принадлежит Килевейну.

В конце 1940-х звонница была сломана, а само здание надстроено четвёртым этажом. Также исчезла галерея, связывавшая бывший приют со старым дворовым флигелем (он же бывший главный дом усадьбы Калинина-Шуляева).

Сейчас в здании находится Научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета (НИИ ПМК).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей примерно в 120 лет. Панорама Рождественской улицы и Блиновский пассаж. То самое место, где до 1896 года функционировала Нижегородская товарная биржа. Пассаж был построен в 1879 году по проекту питерского архитектора Александра Константиновича Бруни в неорусском стиле.

Владельцы – богатейшие чебоксарские купцы, ставшие в Нижнем купцами I-й гильдии (то есть имевшие минимум 50 тысяч рублей объявляемого капитала). Торговали хлебом и солью. На том и поднялись. В блиновском пассаже что только ни находилось: магазины, склады, рестораны, номера, а также «Общество взаимнаго кредита».

В правом объеме помещался первый в Поволжье телеграф и контора нефтяных магазинов братьев Нобелей. В 1894 году стараниями товарищества «Электрон» здание было электрифицировано. В советское время назначение особняка не изменялось.

Прямо можно наблюдать храм Космы и Дамиана. Он был уничтожен в 1930-е годы. Слева заметна ограда Блиновского сада.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть около 110 лет. Сормовская вольно-пожарная дружина и здание Пожарного общества Сормова, зима 1915 г.

Сормовская пожарная охрана была создана в годы царствования Николая II. Одна из старейших в Нижнем.

Создавалась, как пожарная команда правления акционерного общества «Сормово». Людей набирали из числа сторожей заводских мастерских, которым в дополнение к нехитрым обязанностям надзора за порядками в цехах завода поручалось ещё и следить не полыхнуло ли где чего. Если полыхнуло – немедля тушить – ведром с водой, да молитвою.

Но молитвы, как и прочий инвентарь, помогали не всегда – сторожа всё ж не профессиональные пожарные. Поэтому в 1897 году на заводе была образована профессиональная пожарная команда, защищавшая в одинаковой степени от огня и завод, и окружавшие его рабочие посёлки. В 1902 г. в дополнение к пожарной команде появилась

Сормовская добровольная пожарная дружина.

В центре верхнего снимка заметна гиперболоидная башня инженера Владимира Григорьевича Шухова. Дом Стахановцев в Сормово. Построен к 20-летию советской власти в 1937 г. по проекту архитектора Ивана Неймана вместе с целым кварталом грандиозных зданий в духе того времени.

Квартиры здесь получали участники «стахановского движения» – по имени Алексея Стаханова, добывшего в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. в шахте «Центральная – Ирмино» не 7 тонн угля, как по плану, а 102 тонны!

Почти все квартиры в «стахановском доме» были коммунальными. Исключение — квартира председателя горьковского жилуправления наверху. Она была отдельной. Зато в доме имелись горячая вода и центральное водоснабжение — роскошь по тем временам. В 80-е дом получил статус регионального памятника архитектуры. Дом студента и кинотеатр «Рекорд» на Осыпной (она же Пискунова).

Синематограф под вывеской «Бразильский» существовал здесь и ранее, в деревянном доме купца Сметанина. В 1938 году его снесли под строительство конструктивистского Дома студента по проекту архитектора Александра Александровича Яковлева.

Однако от размещения в новом здании «картины» отказываться не стали – место уж больно прикормленное. Теперь только это была уже не «Бразилия», а свойственный духу времени «Рекорд».

«Картина» располагалась на двух первых этажах центрального и правого крыла с единственным залом с большим фойе при кинозале, и двухуровневым фойе-ротондой во входной группе, где когда-то озадачено перешёптывались опоздавшие. «Уже начали? Что идёт? ”Большой вальс”? Только из печати? ”Трактористы”?»

Обе фотографии сделаны с одной точки. Корпус товарищества машиностроительного производства «Добров и Набгольц» на Рождественской улице, построенный в 1885-1886 гг. в нижегородском кирпичном стиле.

Сам торговый дом «Добров С. А. и Набгольц Б. И.» был основан в 1864 г. для управления московским чугунолитейным и механическим заводом. Девятью годами спустя фирма приобрела чугунолитейный завод Павла Фёдоровича Кошелева на Лыковой дамбе, а также мастерские австрийца Горвата, механическую фабрику англичанина Гаррета, и лесопилку в Канавине. Производили оборудование для мельниц, паровые котлы, цистерны, турбины, водопроводные трубы, а также чугунное литьё.

После того, как в 1885 году сгорела механическая фабрика Гаррета, Добров и Набгольц заказали архитектору Николаю Дмитриевичу Григорьеву проект нового корпуса, каковой должен был быть встроен в одну линию с усадьбами купцов Строгановых и Голицыных.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Зеленский съезд и улица Добролюбова. В центре двух фотографий церковь во имя иконы Божией матери «Знамение» и святых Жён-Мироносиц. Один из старейших храмов в Нижнем, возведённый в 1640-х.

Улица Добролюбова называлась когда-то Лыкова дамба — в честь воеводы Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского, который прибыл в Нижний Новгород в 1618 году и «через реку Почайну мост высок заделал».

Мост связал район Започаинья с Верхним Посадом. Конструкция действительно была впечатляюще высока – 80 метров. Лыковский мост неоднократно перестраивался. В 1824 году архитектор Иван Ефимович Ефимов предложил рубленный мост заменить каменным на манер римского акведука. Землю для дамбы, кстати, брали при рытье Зеленского съезда, который назван по имени Зелейного двора, помещавшегося на Почаинском овраге.

Инженером и директором стройки стал герой Кавказской войны, капитан Николай Иванович Лик. Громадная работа было завершено 5 августа 1838 года.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Перед вами здание удельной конторы на Большой Печёрской. Конторщики служили делу управления многочисленным имуществом императорской семьи. Такие конторы работали в девятнадцати городах Империи.

В Нижнем Новгороде конторой с 1849 по 1859 гг. заведовал Владимир Иванович Даль. Ещё тридцатью годами ранее в особняке жил нижегородский губернатор Александр Семёнович Крюков – до тех пор, пока оба его сына не были репрессированы как члены «Союза благоденствия» за участие в заговоре декабристов, и дом не отошёл удельному ведомству.

По инициативе Даля было построено двухэтажное здание Удельной больницы, которое в 1867 присоединили к конторе, надстроив один этаж. Незадолго до Великой Отечественной над всем домом были надстроены ещё два этажа.

Во время войны тут располагался эвакуационный госпиталь. Потом Суворовское училище. Сейчас — радиофизический НИИ. Самое начало Зеленского съезда, названного по Зелейному двору, сидевшему когда-то в Почаинском овраге.

Кремлёвская башня слева называется Никольской в честь стоявшей на Покровке Николаевской Верхнепосадской церкви, известной с XVI века по Писцовой книге. При церкви имелся некрополь, где предположительно могла быть похоронена несостоявшаяся жена царя Михаила Фёдоровича — Мария Хлопова, несправедливо объявленная больной и отправленная в 1621 году в Нижний на выморочный двор Кузьмы Минина. В годы Советской власти церковь была уничтожена, а на месте погоста встала гостиница «Интурист».

Облик Никольской башни был изменён при реконструкции Кремля, каковой с 1785 по 1790 гг. занимался губернатор Иван Михайлович Ребиндер. Нынешний облик башни — шатровая крыша и смотровая башенка наверху — гораздо ближе к историческому, чем тот, что на верхнем фото. На дальнем плане двух снимков виден Дом Бугрова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет Канавинский родильный дом №4.

Конструктивистское здание было построено в 1929 г. на улице Октябрьской Революции, которая тянется от самого Молитовского моста, проходит через Проспект Ленина, минует сквер Чкалова, и теряется в двухэтажных избах на улочке с говорящим для всего Канавино названием — Узбекская.

Сам роддом носит имя доктора медицинских наук Алевтины Фёдоровны Добротиной, которая с 1971 по 1990 гг. возглавляла кафедру акушерства и гинекологии Горьковского медицинского института. В 1964 г. роддом был надстроен третьим этажом и пристроен правым крылом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет. Радиусный дом на Молодёжном проспекте в Автозаводском районе.

Его спроектировали в культовой московской мастерской братьев Весниных архитекторы Николай Полюдов и Николай Красильников, ранее работавшие над проектом ДнепроГЭС – отсюда, как считается, эта необычная выгнутая форма здания. Дом сдан в 1937-м.

В Радиусном доме проживала советская элита – учителя, инженеры, дантисты, опытные врачи. Здесь же с конца тридцатых квартировал Автозаводской отдел НКВД.

Во время войны на крыше Радиусного дома был размещён наблюдательный пункт и оборудована зенитная батарея, первой в Автозаводе встречавшая пилотов Люфтваффе ураганным огнём. Интересно, что тяжёлые железные станины от зениток были убраны с крыши лишь в 1998 г.

Культовый дом, конечно.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет. Гостиница «Сормовская». Построена по проекту архитектора Александра Александровича Яковлева в 1934 г., когда в Москве прошёл XVII съезд ВКП(б), известный также, как «съезд победителей».

В разное время здесь помещалась гостиница «Сормовская» и ресторан «Плёс». Одни вспомнят гипсовую скульптуру парашютистки Бабушкиной в лётном комбинезоне, которая стояла перед гостиницей, другие – портреты вождей на её фасаде, третьи – призыв «хранить деньги в Сберегательной кассе».

Всё это осыплется и исчезнет к началу 90-х, когда «Сормовская» гостиница будет представлять тень самое себя. Впрочем, «чёрный период» продлится недолго. После починки здание приспособят под торговый центр «Сормовские зори», они же «Муравей», они же, неожиданно, «Токио». Что стало с парашютисткой, неизвестно… Гостиница ГАЗ (ныне «Волна») на автозаводе. Открыта 15 июля 1936 года.

Автор проекта — выдающийся архитектор-проектировщик горьковского Горпроекта Владимир Александрович Орельский. В Нижнем Новгороде Владимир Александрович помимо всего прочего спроектировал дом «Общества старых большевиков» на Минина.

Сама гостиница строилась для работников автозавода, что, впрочем, не мешало здесь останавливаться «правительственным гостям из иностранных государств».

В 1992 году к зданию отеля был добавлен девятиэтажный корпус, а «правительственные гости» сменились «видными деятелями российского кинематографа, эстрады и спорта». Знаменитый дом Бугрова на Благовещенской площади до пожара 27 января 1898 г. и после реконструкции. Стрелка Большой Покровской и Дворянской (она же бывшая Старая Варварская, а ныне улица Октябрьская).

По центру двух фотографий — Дворянское собрание, построенное в 1820-х годах по проекту Ивана Ефимовича Ефимова. В субботу 18 марта исполнилось 228 лет со дня рождения этого замечательного архитектора. Здание неоднократно перестраивалось. Например, в 1870-х к зданию был пристроен новый корпус — Дворянский клуб. Здесь же давали концерты Иоанно-Дамаскинского Братства Нижегородской духовной семинарии, зачитывали манифест императора Александра II об отмене крепостного права. Здесь же впервые в Нижнем Новгороде исполнен «Реквием» Моцарта.

В первые годы после революции дом был занят различными советскими конторами: губернский продкомитет, Союзмолоко и т.д. Чуть позже открылся Центральный межсоюзный клуб имени Якова Свердлова. Сейчас вперемешку офисы, склады, культурное пространство, творческие студии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 100 лет. Площадь имени 1-го Мая (ныне Максима Горького). Чёрно-белая фотография сделана в октябре или ноябре 1936 года. Уже построен Дом связи. Внутри идут отделочные работы. Дом будет сдан в 1937 году.

Фасад украшен к 19-й годовщине Октябрьской революции. Висят два портрета. На большом Иосиф Сталин. Слева и поменьше — Генрих Ягода (он только-только возглавил Наркомат связи СССР; через несколько месяцев будет снят с должности и впоследствии расстрелян).

Спроектировал Дом связи московский архитектор Марк Иерухинович Гинзбург в 1932 году. Но проект не был выполнен. Успели возвести только первый этаж — обнаружились ошибки. Переделывал нижегородский архитектор Ермининельд Митрофанович Мичурин. Знаменитые барельефы ваял Николай Андреевич Колоярский.

Историческое здание ныне принадлежит Ростелекому. В январе 2023 года выставлено на продажу под офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 86 лет. Перекрёсток Осыпной (ныне Пискунова) и Тихоновская (ныне Ульянова). Здание Нижегородского отделения Крестьянского Поземельного банка. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1916 году. Нижний снимок с той же точки — около 107 лет спустя.

В царской Росси банк выдавал займы крестьянам на покупку земли, потому он назывался Крестьянский и Поземельный банк. Эскизы и проектные решения для нижегородского отделения разрабатывал архитектор Фёдор Осипович Ливчак. К тому времени по его проектам были построены банковские филиалы в Симбирске, Тамбове, Курске.

5 июля 1914 года в Тихоновской церкви отслужен молебен в честь закладки здания, а уже 1 августа 1914 года началась Великая война. Почти всё строительство в Нижнем было заморожено, но здесь работы не останавливались.

Банковские служащие въехали в новое здание в начале 1917 года. За считанные дни до начала революции. В 1918-м новая Советская власть упразднила Крестьянский банк со всеми отделениями. Потом здесь работал Совет Народного хозяйства Нижегородской губернии. С 1937 года это Дворец пионеров. Ныне — Центр детского творчества имени Чкалова. Вид на Благовещенскую площадь (ныне Минина и Пожарского) от Кладовой башни. Чёрно-белая фотография сделана примерно в 1904 году. Нижний снимок с той же точки около 119 лет спустя.

На дальнем плане старой фотографии хорошо виден храм Благовещения Пресвятой Богородицы, по которому некогда площадь называлась. Рядом с храмом ещё не установлен памятник императору Александру II. Это произойдёт в 1906 году. Справа на двух снимках дом Петра Егоровича Бугрова. Тогда в нём размещалась Городская управа.

Спустя столетие площадь в общем-то сохранила свой прежний облик. Только храм и памятник императору были снесены в первые советские годы. Большая Печёрская (бывшая Лядова). Дом бывших политкаторжан. 1930-е годы. Современная фотография сделана 90 лет спустя.

В первые годы Советской власти почти во всех городах СССР действовали местные отделения Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Членами общества были те, кто в царские годы получил срок или ссылку «за политику».

В 1928 году на углу с Провиантской улицей был заложен трехэтажный Дом Политкаторжан. Проектировал архитектор Константин Дмитриевич Блохин. В 1930 году дом был заселён, но счастье не было долгим. Большинство жителей в 1937-1938 годах снова отправились в тюрьмы и ссылки.

Незадолго перед войной, в 1939 году, дом был надстроен на один этаж по проекту Леонида Александровича Нифонтова. Сегодня это объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Между Большой Печёрской и Жуковского (ныне улица Минина) стоит бывшая полицейская часть. В старой России полиция и пожарное депо почти всегда сидели на одном участке.

Построена часть в конце 1830-х. Часто ошибочно пишут, что проектировал архитектор Георгий Иванович Кизеветтер. Но это не так. Из Петербурга был прислан типовой проект, разработанный архитектором Планидо Висконти. Кизеветтер «привязал» его к месту. Двухэтажное депо с деревянной каланчой и две одноэтажные конюшни по бокам.

В то время в Нижнем были три пожарных части. Наша называлась 2-й Рождественской на Старосенной площади, 1-я Рождественская на Новобазарной площади (ныне Горького) и 3-я — в Кремле.

Каланча служила не только для наблюдения за пожарной обстановкой, но и для передачи информации. С помощью цветных шаров и флагов сообщали горожанам, где возник пожар, какая температура и т.д. Старинное выражение «ночевать под шарами», значит попасть под винтилово и угодить в полицию.

Каланча была разобрана в 1930-е годы. Здание признано памятником. Ныне здесь пожарно-спасательная часть №3

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет. Варварская улица. Аптека Эвениуса. Чёрно-белая фотография, вероятно, сделана в 1920-е годы. Нижний снимок — 100 лет спустя.

Первая в Нижнем Новгороде аптека была основана в 1780-е годы этническим немцем Георгом Христианом Людвигом Эвениусом. При царях фармацевтику и аптечное дело в России крепко держали в своих руках немцы. Такое положение дел сохранялось вплоть до революции 1917 года.

Эвениус приехал в Нижний в 1780 году. В православии принял имя Егор Христианович. Вскоре купил участок земли на Варварской, снёс прежние деревянные конструкции и выстроил каменный двухэтажный дом по проекту Ивана Ивановича Немейера. За четыре года до смерти 1830 году старый аптекарь подарил предприятие одному из своих сыновей — они тоже прошли по врачебной линии. Эвениусы недолго владели семейным делом.

В 1882 году аптечный дом был продан провизору-немцу по фамилии Ремлер, который перестроил здание. В январе 1909 года дом и вовсе отошёл в пользу нижегородского городского самоуправления. Впрочем, часть помещений по-прежнему занимала аптека. Она существовала тут и при Советской власти, правда не долго. В 1930-м аптекоуправление Нижнего Новгорода уступило особняк так называемому «жилому фонду». Ныне здесь кафе, магазины. Памятник архитектуры федерального значения, между прочим.

Обе фотографии сделаны с одной точки. ______________________

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