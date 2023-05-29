Новые «Мировые деньги»

Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал.

А. Эйнштейн

Как решить проблему?

Демонополизации долларового рынка — путём создания новых денег

В странах мира, несмотря на многовековые торговые отношения и постоянную тесную экономическую связь, до сих пор не существует общей мировой валюты. Нет единых «Мировых денег» (World Money, условное сокращённое обозначение — WM).

Отсутствие общемировой валюты — недостаток эволюционного развития взаимных отношений, который предстоит преодолеть.

Рассмотрим нынешнее политико-экономической положение

На сегодня, по мнению специалистов, примерно 65% мировых торговых расчётов приходится на доллар США, 25% — на евро, остальное — на валюты других стран.

ВВП США за 2022 г. оценивается примерно в 26,13 трлн долларов, а государственный долг США на 5 мая 2023 г. — 31,726 трлн долларов (и каждые сутки он увеличивается в среднем на 6 млрд долларов). Примерно 1/3 этой суммы — долг перед финансовыми организациями, банками и частными лицами, ещё 1/3 — долг перед зарубежными инвесторами, вложившими средства в ценные бумаги США, ещё 1/3 — долг перед своими внутренними государственными структурами (пенсионный, страховой фонд, ФРС и пр.).

С 2000 года государственный долг США вырос в 6 раз! О чём это всё говорит?

О том, что политико-экономическая система государства — потенциальный банкрот. США, изолированные от мира, «лопнут как мыльный пузырь». Но благодаря тому, что американские доллары используются странами мира в торговых расчётах и накапливаются в их центробанках как резервная валюта, долг США распределяется на всех (имеющих доллары), и потому США за их счёт остаются «на плаву». По сути дела страны, накапливающие доллары, работают на поддержку экономической политики США.

США пользуются этим, оказывая монопольное давление на страны мира, подчиняя их своим политическим, экономическим, финансовым и всем прочим интересам.

Потенциальное банкротство системы США (через долларовое влияние) распространяется и на другие страны мира, вызывая в них различные кризисные последствия, о которых говорят СМИ. Например, одно из множества их проявлений — голод в отдельных странах Африки. Будучи зависимыми и «связанными» долларами, беднейшие страны несвободны в самостоятельном развитии.

Как только господство доллара в мировых расчётах закончится, то в сторону прогресса и демократических перемен изменится и политико-экономическая система в самих США.

Россия попала под влияние интересов США с начала 90-х годов ХХ века, когда создала у себя (с помощью американских консультантов-советников) подобие их политико-экономической системы.

А так как эта система США по факту банкрот, то её копирование привело и Россию к взаимосвязанной цепочке тех же последствий:

► системная девальвация рубля, которая уничтожила покупательной способность отечественных денег и привела к разрушению собственной промышленности, полученной в наследство от СССР;

► следствием девальвации рубля и разрушения отечественного промышленного производства стала технологическая и товарная зависимость от других стран;

► и, наконец, США «заморозили» сотни миллиардов долларов, которые Россия накопила за предыдущие годы.

США показали России (и на её примере всем другим странам), кто хозяин американских долларов и как наказывают отступников, вышедших из-под их влияния.

В запасе у США есть ещё два финансовых «козыря»:

► непризнание своих долларов (то, что они уже сейчас частично делают: через запрет зависимым от них банкам принимать оплату в долларах от России);

► в случае спасения самих себя — выпуск новых долларов с обменом старых только для США. Американский писатель XX века О. Генри назвал психологию поведения в подобных случаях (бандитов, избавляющихся от своих сообщников) «Боливар не выдержит двоих».

Возвращаясь к теме заголовка

Текущая экономическая ситуация в США и в мире способствует созданию новой, независимой, общей мировой валюты — World Money.

Введение в обращение новых мировых денег выгодно для всех стран (в том числе и для США, которые в результате перестроят обанкротившуюся собственную экономическую систему).

Страны же мира благодаря общей мировой расчётной валюте получат политическую свободу и возможность независимого самостоятельного развития.

«Мировые деньги» следует привязать к стоимости золота. Например, 1 WM будет равен стоимости 0,1 грамма золота.

Ещё в СССР цена рубля была привязана к золоту. В марте 1950 г. было установлено золотое содержание рубля в размере 0,222168 грамма чистого золота.

«Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля», — Иосиф Сталин.

1 WM будет делится на 100 центов. (Слово «цент» происходит от латинского слова centum — «сто»). На 5 мая 2023 г. цена 0,1 грамма золота 999,9 пробы — 6,550 доллара США, а по курсу ЦБ РФ — 515 рублей.

«World Money» будут устойчивыми дорогими деньгами, и государства вскоре поймут выгоду новой валюты, государства будут заинтересованы накапливать её в своих резервах в центральных банках (тоже самое будут делать и частные финансовые инвесторы).

Независимые «Мировые деньги» будут высоко цениться во всём мире.

Выпускать данную валюту (по принятому межгосударственному соглашению) смогут страны, имеющие запасы золота.

По информации Википедии на 2023 год: 71 государство имеют запасы золота свыше 10 тонн, 37 — свыше 100 тонн, 24 — свыше 200 тонн, 7 — свыше 1000 тонн, а у всех стран мира (в сумме) в резервах около 34500 тонн.

Всего же, по состоянию на 2023 год, во всём мире имеется в наличии около 200 000 тонн, и ежегодно добыча нового золота в мире увеличивается на 2,5–3 тыс. тонн.

Страны, имеющие запасы золота (например, не менее 100 тонн) и наладившие совместно выпуск WM, заключат коллективный договор о расчётах, выпуске, контроле и прочих статьях, связанных с оборотом «Мировых денег» (возможно, нижний порог запаса золота по согласованию стран-участниц может быть снижен). Страна на 100 тонн золота вправе напечатать и выпустить в торговое обращение 1 миллиард WM.

Контроль за количеством выпуска WM будут осуществлять комиссия представителей центробанков стран, выпускающих WM.

На бумажных купюрах WM будут стоять номер и буквенная серия, указывающая на страну-изготовитель (примерно так же, как сейчас на купюрах евро указаны алфавитные серии стран, выпустивших их банкноты).

Договориться о введении в оборот и начать выпуск новых «Мировых денег» могут, например, Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Саудовская Аравия, Турция, Ливан и все другие страны, заинтересованные в самостоятельном развитии.

По мере начала выпуска в оборот «Мировых денег» круг стран участников, выпускающих новые деньги, возможно, расширится.

В итоге со временем «Мировые деньги» займут главенствующее место по расчётам между странами мира.

Запуск в обращение «Мировых денег» глобальным образом изменит на годы вперёд всю мировую финансово-политическую систему мира.

Создание новой независимой «Мировой валюты» упрочит не только финансовое и экономическое положение России, но благотворно повлияют на развитие других стран, на снижение кризиса, голода и развитие демократических перемен в мире.

Создание единой, общей мировой валюты в интересах всех стран и народов мира.

Чем быстрее процесс переговоров между главами государств начнётся, тем раньше Россия и другие страны получат выгоды от создания и оборота WM.

P.S. Для информации

Предложение о создании новых «Мировых денег» 08.07.2022 было направлено в Администрацию Президента РФ и в Правительство РФ.

Как говорит латинская поговорка, «дорогу осилит идущий».

Владимир Гарматюк, специально для «Русской Весны»

https://rusvesna.su/news/1683293186