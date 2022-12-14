Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч.32 





В Рязани открыли мемориальную доску лейтенанту Ризатдинову, погибшему во время СВО

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, первый заместитель главы Лариса Максимова, депутаты Рязанской городской Думы – бабушка Леонида Роза Ризатдинова, Эвелина Волкова, Денис Милюков, Дмитрий Иваничкин, почетные гости. – Есть такая профессия – Родину защищать! Солдаты и офицеры нашей страны всегда проявляли мужество и героизм, вставали на защиту Отечества и протягивали руку помощи тем, кто в этом нуждался, - сказала Татьяна Панфилова. - Леонид Ризатдинов участвовал в спецоперации с первых дней, защищая жизни мирных жителей Донбасса. Наши воины живы, пока мы помним о них. Вечная память Леониду Ризатдинову, вечная память нашим Героям!

Татьяна Панфилова поблагодарила родителей молодого человека за достойное воспитание сына.

– Леонид погиб в бою с оружием в руках. Мы гордимся, что у нас такой внук. Память о нем мы сохраним навсегда! – сказала Роза Ризатдинова.

Командир парашютно-десантного взвода, гвардии лейтенант Леонид Ризатдинов погиб в ходе проведения спецоперации на Украине 14 марта 2022 года. Указом Президента РФ посмертно награжден орденом Мужества. 22 сентября депутатами Рязанской городской Думы было принято решение об увековечении памяти героя.

https://ryazan.bezformata.com/listnews/geroyu-svo-leonidu-rizatdinovu/111264611/



В честь Героя России Владимира Жоги назвали улицу в Майкопе.



Она находится в развивающемся микрорайоне Михайлово, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов: «В Адыгее будут увековечены имена и других воинов, наших земляков, участвовавших в специальной военной операции, с честью исполнивших свой воинский и гражданский долг!»

Бывший командир батальона «Спарта» погиб 5 марта, когда спасал мирных жителей Волновахи. Звание Героя России он получил посмертно.

https://t.me/rabotaembrat/4953

Илья Ермаков родился 9 августа 1996 года в Рязани в военной семье. Его отец Михаил Ермаков в то время служил старшим лейтенантом ВДВ и с малых лет прививал сыну любовь к Родине, культивировал мужество и смелость, прививал чувство справедливости и долга. Начальные классы Илья окончил в школе №72, а затем перешел в кадетский класс школы №47. В школах, где учился Илья Ермаков, организовали памятные стенды. http://ryazan-news.net/society/2022/11/08/147259.html

На днях в Ростове-на-Дону вместе с губернатором В.Голубевым открыли установленный РВИО очень современный памятник подзабытым советским героям - военным летчикам Капустину и Янову.

Здесь жил командир экипажа, на открытии была его вдова. Напомню, в 1966-м они, пожертвовав собой, увели самолет с отказавшими двигателями от жилых кварталов Западного (!) Берлина. Командир приказывал штурману катапультироваться, тот отказался — «вместе вырулим или вместе погибнем…»

Никто, кроме НАШЕГО солдата не смог бы с таким благородством отдать свою жизнь во спасение чужих жизней. Спасибо руководству области за благоустройство и, главное, прекрасный парк, который сейчас обустраивается «за спиной» наших летчиков.

Это воистину были «ОТЛИЧНЫЕ ПАРНИ ОТЛИЧНОЙ СТРАНЫ»

https://t.me/golubev_vu/392?single

https://rvio.histrf.ru/activities/news/vladimir-medinskij-ob...

17 сентября, в Мариуполе состоялось открытие памятника легендарному князю, защитнику земли русской Александру Невскому. Автором монумента стал скульптор Александр Таратынов. Памятник Александру Невскому в Мариуполе. Богдан Борман © ИА REGNUM

В мирное время это мероприятие привлекло бы большое количество зрителей. Но в последние дни спецслужбы киевского режима устраивают террористические акты на территории Новороссии, так что открытие памятника прошло не просто быстро, но и без информации для СМИ о времени проведения. По этой причине фотографии с «убранными покровами» отсутствуют, но вот на готовый монумент мы можем полюбоваться. Памятник Александру Невскому в Мариуполе. Богдан Борман © ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе. Богдан Борман © ИА REGNUM

Конная фигура была создана мастерами Санкт-Петербурга. Город на Неве стал новым побратимом Мариуполя. Ну, а что касается памятника, то у него такие технические характеристики:

Вес — 1,5 тонны

Высота — 3 метра

Ширина — 1,27 метра

Длина — 2,9 метра

Флаг — 5 метров

Постамент облицован гранитными плитами. Памятник Александру Невскому в Мариуполе. Богдан Борман © ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе. Богдан Борман © ИА REGNUM

По данным "Известий", до отправки в Мариуполь скульптуру освятили в Санкт-Петербурге. В ее основании установлена копия конской подковы со знаменитого "Медного всадника". Памятник Александру Невскому в Мариуполе. Богдан Борман © ИА REGNUM

Стоит добавить, что памятник Александру Невскому установлен на месте демонтированного памятника киевским националистам в виде трезуба. Памятник Александру Невскому в Мариуполе. Богдан Борман © ИА REGNUM

Церемония проходила одновременно с открытием в городе сразу нескольких социальных объектов, а также восстановленного фонтана.

https://t.me/izvestia/110085

https://regnum.ru/news/society/3699327.html

Фотовыставка «ГЕРОИ И ПОДВИГИ», посвященная Героям России – участникам СВО, открыта на Гоголевском бульваре, в самом сердце Москвы.

Создана РВИО при поддержке Минобороны РФ и Департамента культуры г.Москвы. Огромную помощь оказали семьи Героев, которые предоставили фото из личных архивов и поделились воспоминаниями о своих близких.

33 истории мужества и отваги, боевого братства и верности воинскому долгу, стойкости и самопожертвования.

Выставка «ГЕРОИ И ПОДВИГИ» – это дань уважения и благодарности всем Героям нашей страны.

Доступна онлайн-версия выставки. Пройдите по этой ссылке:

https://heroes.histrf.ru/

https://w ww.youtube.com/watch?v=kfEZd1E7iAA

Арт от Рыбаря

Мы продолжаем наш визуальный проект по тяжелым будням войны с целью передать российскому обывателю темную суть конфликта через знакомые образы из нашей культуры.

На этот раз героями арта серии Русское лихо стали соколы из 23 гвардейского истребительного авиационного Таллинского полка с Дальнего Востока.

На своих Су-35С летчики сбили не один десяток «призраков Киева» на МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25. А один раз даже засветились на редчайшем видео успешной охоты на Ми-14ПС с замкомандующим украинских ВМС на борту.

Образ Птицы Сирин, который мы использовали в нашей композиции, в данном случае выступает метафорой неминуемого горя для врагов. И как нам кажется, отважные летчики 23 гвардейского истребительно-авиационного полка ВКС России по праву стали предвестниками горя для ВВС Украины.

https://t.me/rybar/41608

Еще несколько рисунков по традиции Автор: mydrawingdiary Автор: mydrawingdiary Автор: mydrawingdiary Автор: mydrawingdiary Автор: mydrawingdiary Автор @hudojnikZ2 Автор @hudojnikZ2 Автор @crimeasees Автор @morjanamara Автор Kihansi Автор Kihansi

И странички с юмором сегодня не будет... в следующий раз.

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