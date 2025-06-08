Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.37.

Продолжим гулять по сказочному городу. Санкт-Петербург.

А знаете где находится самый маленький дом Петербурга? Он расположился на Гагаринской улице, втиснувшись между двумя гигантами — особняком Столыпиных и бывшим домом-общежитием для придворных служителей царских дворцов.

Изначально на месте этого дома была арка, а когда по обе стороны от неё возвели другие здания, то узкий коридор заложили.



А немного позже неиспользуемые квадратные метры превратили в небольшую жилплощадь — так и появился этот маленький домик. Внутри он состоит из двух частей: нежилого помещения на первом этаже и однокомнатной квартиры на втором. В нее можно попасть по лестнице со двора. В квартире, согласно официальным планировкам, есть раздельный санузел и даже окно в ванной, а еще прихожая площадью почти 3 квадратных метра.

ул. Гагаринская, 3Д Просто очаровательный кадр Андрея Михайлова. Вид на храм Спаса на Крови с Театрального моста.

В Петербурге, чтобы увидеть красоту, достаточно просто поднять голову Кавалергардская, 8

А вы знали, что в центре Выборга есть необычная скамейка в виде лося? Выборг, наб. Адмирала Апраксина

В Петербурге даже двери — произведения искусства На Большом проспекте Петроградской стороны расположилась картина Эдгара Дега «Репетиция балета» 1873 года. Такое обязательно нужно увидеть! на Большом проспекте П.С., 19

Доходный дом барона И. В. фон Бессера на Владимирской площади Это единственный проект финских архитекторов в стиле северного модерна. Декоративные элементы фасада включают стилизованные изображения северной флоры и фауны, такие как хвойные ветви, шишки, листья репейника и тролли из скандинавского эпоса. На данный момент на первых этажах разместился торговый комплекс «Владимирский пассаж», а верхние этажи занял отель «Достоевский».

Дворик Космонавтов Близ метро «Чкаловская» есть один весьма удивительный двор, где со стен домов на прохожих приветливо взирают покорители небесных и космических пространств, изучая карту звездного неба.

На стене 22 дома по Пионерской улице увековечены лики знаменитых на весь мир деятелей, покорявших небо и космос. Здесь и Чкалов с Гагариным, и Можайский с Королёввым и Циолковским. Ну а в левом нижнем углу примостился сам Петр I — в космос он, конечно же, не летал, но отрицать причастность основателя Петербурга к общему прогрессу создатели все же не стали.

На брандмауэре запечатлели карту созвездий, не забыв о знаменитом первом безостановочном перелёте в Америку, который совершил Чкалов.

Постройки и интерьеры архитектора периода модерна Роберта-Фридриха Мельцера, сына немецкого подданного и основателя династии Мельцеров, в Петербурге 1 - Кленовая гостиная в Александровском дворце. 1904

2 - Особняк В. Э. Бранта. 1910

3 - Дворец великого князя Михаила Александровича.1913

4 - Ограда собственного сада Зимнего дворца. 1901

5 - «Готическая библиотека» Николая II в Зимнем дворце. 1895

6 - Здание Ортопедического института. 1902

7- Особняк Э. Г. Фолленвейдера. 1905

8 - Дом В. С. Кочубея на Фурштатской улице. 1908—1910

9 - Дом Э. Л. Нобеля на Лесном проспекте. 1902—1904

10 - Доходный дом Э.Л. Нобеля на Лесном проспекте. 1910—1912 Граффити на улицах Питера

В первую декаду апреля на Адмиралтейскую набережную вернули главный символ Петербурга Львы, стоящие у Адмиралтейства, — это не просто ценный памятник Санкт-Петербургу, но и настоящие хранители истории. Они были свидетелями многих событий: наводнений, революций и даже войн. Однако, несмотря на свой возраст и пережитые испытания, львы не смогли устоять перед любопытством и безалаберностью туристов. В январе 2024 года было обнаружено, что львы получили значительные повреждения, и их сняли с постаментов. Так стражи Санкт-Петербурга оказались под прицелом внимания и небрежного отношения к памятнику.

Петербург славится своими, иногда весьма удивительными, двориками. В Петербурге спрятался очень уютный дворик Дворик, созданный стараниями местных жителей на Фурштатской улице. Уникальным это место делают стены внутри, которые расписаны на мотив европейских городов! Фурштатская улица, 50 (двор закрыт, можно попасть только с разрешения жителей)

Код бессмертия и легенда башни на Васильевском острове Знаменитую башню на Васильевском острове окружает множество легенд. Ее создателем стал известный аптекарь Вильгельм Пель. Пель страстно увлекался алхимией. Во дворе здания, где была его аптека, находилась котельная. По одной из версий, ее труба, выведенная наружу, и является знаменитой башней. Местные жители немного опасались этого места и говорили, что внутри башни Вильгельм Пель вывел грифонов. Они были призваны охранять рецепт бессмертия, сотворённый их создателем.

Башня оптического телеграфа на крыше Зимнего дворца В 1833 году, в царствование императора Николая I, когда в России начали развиваться новые средства связи, на крыше Зимнего дворца возвели небольшой «телеграфический домик».

Он был деревянным, квадратным в плане, с двускатной крышей. В нём размещался оптический телеграф, разработанный французом Жаком Шато для связи с Кронштадтом. Телеграф этот так хорошо себя зарекомендовал, что в 1835 году была построена новая линия Петербург — Гатчина. А на крыше дворца появилось новое бревенчатое строение, которое в некоторых документах называется башней. Башня была шестиугольной и на двух стенах имела белые круги (похожие на циферблаты часов) с вращающимися семафорными штангами. В 1837 году Телеграфная башня, как и весь Зимний дворец, погибла в огне пожара, а затем была заново построена из кирпича.

Петербургские мозаики: «Корабелы» на торце колледжа судостроения и прикладных технологий Мозаика 1980-х по эскизам художника-монументалиста Алексеева — отражение нелегких будней кораблестроителей, коллективного и слаженного труда. Все герои находятся в движении: инженеры в халатах делают расчеты, строители в касках устанавливают винты. В 2020 году здание учебного заведения реконструировали, но мозаику сохранили. Кронштадтская, 15

Как Эрмитажный мост стал "мостиком Лизы" Старейший каменный мост города, перекинутый через Зимнюю канавку, соединяет 1-й и 2-й Адмиралтейские острова в Центральном районе Санкт-Петербурга.

С этим мостом связана грустная легенда, которая появилась она благодаря опере П.И. Чайковского "Пиковая дама".

Именно в этом его произведении с Эрмитажного моста бросается в воды Зимней канавки Лиза - главная героиня оперы. В оригинале, то есть трагедии А. С. Пушкина "Пиковая дама", подобного эпизода нет. Чайковский сам предложил включить его в либретто оперы. Основанием для этого послужила история, прочитанная композитором в одной из газет. Якобы именно на Эрмитажном мосту покончила с собой из-за несчастной любви девушка по имени Юлия Перова. Было так на самом деле или нет - доподлинно не известно. Однако после премьеры "Пиковой дамы" в Петербурге Эрмитажный мост в народе стали называть «мостик Лизы».

19 февраля 2014 года был открыт памятник Доменико Трезини В 12:00 дня на Васильевском острове у съезда с Благовещенского моста торжественно открыт первый памятник первому архитектору Петербурга — Доменико Трезини (1670 - 1734). Бронзовая фигура зодчего работы скульптора Павла Игнатьева и архитектора Павла Богрянцева Доменико Трезини была установлена немного раньше, в декабре 2013. Ранее она была скрыта от глаз горожан.

Архитектор изображён одетым в шубу, высота памятника 5,5 метров. По проектам Трезини заложены Кронштадт (1704) и Александро-Невская лавра (1710—1716), в 1706 году начата перестройка Петропавловской крепости в камне, выполнена часть регулярной планировки Васильевского острова (1715), выстроены Летний дворец Петра I в Летнем саду (1710—1711), Петровские ворота Петропавловской крепости (деревянные — 1708, каменные — 1714-17) и Петропавловский собор (1712-1733) в Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий (1722-1733), расширение первого Зимнего дворца Петра I (1716-1727), Галерная гавань и большое количество ныне не сохранившихся зданий, среди них Гостиный двор на Васильевском острове.

Будучи главным архитектором Санкт-Петербурга, Трезини составил по указанию Петра I «образцовые» (типовые) проекты городских жилых домов и пригородных дач. Постройки Трезини характерны для зодчества петровского барокко. Их отличает регулярность планов, скромность декоративного убранства, сочетание красивых ордерных элементов с барочными деталями. Печально, что для первого архитектора города у Петербурга не нашлось за 300 лет денег на памятник. Этот памятник создан на частные деньги (фонд Жорно).

Отель «Дворец Трезини» - это отреставрированный и перестроенный (?) дом архитектора Трезини.

Похоронен был Трезини на Сампсониевском кладбище, которое практически заросло, и на этом месте чуть было не построили жилой дом.

17 октября 1995 г. на территории бывшего Сампсониевского кладбища, где был похоронен Трезини и многие другие великие «русские немцы», открыли памятник М. Шемякина «Первостроителям Санкт-Петербурга», посвященный Д. Трезини, Б. Ф. Растрелли, А. Шлютеру, Ж.-Б. Леблону и Б. К. Растрелли.

160 лет самой громкой петербургской традиции.

Первый пушечный выстрел, который возвестил о наступлении полудня в городе, прозвучал в 1865 году (19 февраля по новому стилю, по некоторым сведениям - 18 февраля) Из истории.

С лета 1703 г. пушка на Государевом бастионе Петропавловской крепости сообщала о начале и прекращении работ. Холостыми залпами оповещали о военных победах России, радостных и печальных событиях в императорской семье, а также о начале и завершении трудового дня.

Уже в 1704 году на Государевом бастионе под пушечный залп поднимали и опускали флаг, который был поднят «от пробития утренней зари до вечерней». Позднее с крепостного вала Адмиралтейства пушка стала оповещать о подъёме воды в Неве во время наводнений. Впервые в истории ежедневный полуденный выстрел из пушки стал производиться в Севастополе и Николаеве в 1819 году по приказу командующего Черноморским флотом адмирала А.С. Грейга в качестве сигнала, по которому сверялись и устанавливались корабельные, церковные и адмиралтейские часы. В 1865 году к этой традиции присоединился Петербург, в 1872 — Кронштадт, в 1889 — Владивосток.

В феврале 1865 над Невой впервые был произведён пушечный выстрел со двора Адмиралтейства точно в полдень. Осенью 1872 года сигнальную пушку перенесли в Петропавловскую крепость.

С июля 1934-го традиция полуденного выстрела была отменена. Но в связи с празднованием 250-летия города с 23 июня 1957 г. вновь стали производить полуденный выстрел. Сейчас право произвести залп предоставляется почетным жителям города и важным гостям. Чтобы занять позицию и приготовиться к выстрелу, есть только 19 секунд. Во избежание задержек часы сверяют несколько раз в день. Когда до полудня остается 6 секунд, канонир начинает отчет и дает команду. «Гаубицы у нас боевые, они прошли Афганистан и другие горячие точки. В качестве сигнального орудия они используются с 2002 года. Готовим две пушки: одна основная, одна резервная, если что-то пойдет не так, например, осечка, но пока таких заминок не было», — рассказал техник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Андрей Егоров.

Выстрел производит одно орудие, второе является запасным. В исключительных случаях выстрел производится одновременно из двух орудий.

Каждый день можно услышать знаменитый полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Вот еще один интересны дворик города. Двор Нельсона Знаменитый двор на Петроградской возник стараниями местного жителя, по имени которого теперь и называется. В центре площадки, которая сочетает элементы ЖКХ-арта и уличного искусства, — расписанные розовым и бирюзовым старые «жигули». Здесь же поселился огромный плюшевый медведь, кочующий из кресла на скамейку и обратно, а также другие игрушки, велосипеды и самокаты.

Кирха Святого Михаила — красивый объект на Васильевском острове В 1732 году на территории Кадетского корпуса, который располагался во дворце, ранее принадлежавшему князю Меньшикову, была открыта небольшая лютеранская церковь. Её первыми прихожанами были кадеты, учителя и офицеры, служившие в корпусе. С позволения Николая I церковь получила имя Святого Архангела Михаила. Это произошло в 1834 году. С 2015 года в Лютеранском приходе Святого Михаила действует свой небольшой музей. Средний проспект Васильевского острова, 18/3-я линия, 32

«Питер»: оскорбительное ли это название города? Изначально Петропавловскую крепость император Петр I назвал Санкт-Питер-Бурх — в переводе с голландского языка «город святого Петра». Именно отсюда и родилось популярное название — «Питер». Первым жителям города было сложно произносить название целиком, и они сократили его до «Питер».

История появления Чугунной мостовой В одну из поездок в Америку управляющий Кронштадтским Пароходным заводом генерал Лебедев обратил внимание на мостовые, устроенные в Нью-Йорке. Они имели оригинальное покрытие из чугунных деталей, в виде шашек.

Эта идея заинтересовала Лебедева и, вернувшись на родину, он приказал отлить на Пароходном заводе по привезенным образцам чугунные шашки. Этими шашками в виде эксперимента вымостили двор завода. Опыт имел успех. В 1860 году чугунная мостовая в больших размерах была уложена у Пенькового моста, вдоль ограды нового Адмиралтейства. А позже подобным образом замостили большинство дорог в Кронштадте. И служили эти дороги без всякого ремонта целых 80 лет, пока в 1941 году не были демонтированы для нужд фронта. До наших дней дошли только два небольших кусочка этой мостовой на Пеньковом мосту и вдоль ограды Петровского адмиралтейства на Якорной площади в Кронштадте.

Базилика святой Екатерины Александрийской Это один из старейших храмов римско-католической церкви в городе: его строительство завершилось в 1783 году. В храме служили люди, впоследствии причисленные к лику блаженных и святых: святой Зигмунт Фелинский, святая Урсула Ледуховская, блаженный Антоний Лещевич. В 1938 году, во время разграбления храма большевиками, одна из прихожанок успела вынести из здания алтарный крест, который хранила у себя дома всю жизнь. Сегодня сей крест установлен в отреставрированном соборном алтаре. Невский проспект, 32-34

Ну и последнее место, которое сегодня мы посетим - Дом Первого Общества взаимного кредита Это здание стало первым строением в России, специально возведённым для размещения банковской организации. На момент строительства банк получил самое современное оснащение — здесь была установлена собственная электростанция, система парового отопления, вентиляция, лифты, водопровод, канализация, сигнализация и проведена телефонная связь. Впервые весь дом был построен из полностью негорючих материалов. Внутри здания находится большой операционный зал, к которому ведёт парадная гранитная лестница. Зал украшен колоннами из белого каррарского мрамора и освещается чугунными люстрами из сплетённых ветвей. В 1990 году в здании разместился коммерческий агропромышленный банк Санкт-Петербурга, переименованный в 1993 году в Петроагропромбанк. В 1995 году зданию был присвоен статус памятника истории и культуры федерального значения. После кризиса 1998 года в здании расположился банк «Первое общество взаимного кредита». В 2000 году началась реставрация здания. В 2006 году банк «Первое ОВК» был присоединён к Росбанку, после чего финансирование реставрационных работ стало осуществляться за его счёт. 26 июня 2009 года по случаю завершения реставрационных работ была проведена презентация здания, на которой присутствовал председатель правления Росбанка Владимир Голубков. В галерее первого этажа была открыта художественная галерея. наб. канала Грибоедова, 13

Пожалуй, на сегодня, закругляемся. Но впереди еще много интересных мест и историй.