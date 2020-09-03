Полосатый под защитой. Усилия по сохранению тигров дали реальные результаты

В согласии с природой
Амурский тигр - это самый северный и самый крупный подвид тигра на планете. Более того, 95% общемировой популяции подвида обитает на территории России: в основном в Приморском и Хабаровском краях и отдельные очаги - в Амурской и Еврейской областях. И лишь оставшиеся 5% популяции - в Китае. Поэтому неслучайно именно этот редчайший, но красивейший подвид диких кошек стал национальным символом, олицетворяющим Россию. Но, несмотря на это, амурские тигры гибнут по вине человека - около 80% случаев от общего числа ежегодно погибающих. Для пресечения правонарушений в природоохранной сфере службой охотничьего надзора Приморского края образовано 8 специальных оперативных групп.
Тропой тигра
Конечно, оценить всю красоту нетронутой природы и её хозяев - амурских тигров можно, только в реальности прикоснувшись к этому чуду. А потому начиная с 2014 г. каждое лето специальные отряды, состоящие из студентов-биологов, экологов, лесников, охотоведов и ветеринаров из разных регионов страны, обустраивают экологические тропы, чтобы привлечь больше туристов на особо охраняемые природные территории. В итоге количество посетителей только в Сихотэ-Алинском заповеднике увеличилось за это время в 6 раз. Всего же за 2 года обустроено около 20 километров экологических троп.
У тех, кто в заповедниках на Дальнем Востоке в ближайшее время побывать не сможет, есть возможность подсмотреть жизнь амурского тигра на телеэкране. Центр активно работает над созданием художественных и документальных фильмов о тиграх. Такие передачи помогают также сформировать у россиян ответственное и бережное отношение к природе. Например, совместно с телеканалом «Живая планета» подготовлен научно-популярный фильм «Амурский тигр. Путь к священной горе».В сотрудничестве с телекомпанией НТВ создана художественная полнометражная лента «След тигра», рассказывающая о борьбе с браконьерами на Дальнем Востоке. Готовится и ряд новых фильмов.
Мур и Амур
Не менее важно привлечь внимание детей и подростков к проблеме сохранения редких видов животных в России. Для этого во Всероссийском детском центре «Океан» ежегодно проводятся мероприятия по популяризации амурского тигра, в которых участвуют 17 000 детей со всей России. В частности, в конкурсе рисунков «Один день из жизни амурского тигра». Очень активно ребята из всех регионов страны откликнулись и на конкурс «У меня дома живёт амурский тигр» в рамках «Лучшего урока письма», организованного совместно с «Почтой России». За несколько месяцев оргкомитет конкурса получил более 53 тыс. писем и рисунков. В каждом из них своя захватывающая история, глубокая, наполненная смыслом и любовью к своей стране и её природе, изложенная с той непосредственностью, на которую способны лишь дети. Лучшие работы были изданы Центром отдельным каталогом в 2017 г. - Году экологии в России.
Но главное - Центр не планирует останавливаться на достигнутом. Впереди большая работа по повышению эффективности природоохранной деятельности, формированию в общественном сознании неприятия браконьерства, воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе и привлечению населения к практическому решению задач по сохранению амурских тигров.
Двух переднеазиатских леопардов выпустили в Кавказском заповеднике
Двух переднеазиатских леопардов выпустили сегодня на территории Кавказского биосферного заповедника, сообщает пресс-служба Русского географического общества, к 175-летию которого было приурочено мероприятие.В дикую природу на склоне горы Ятыгварта выпустили самца леопарда Кодора и самку Лабу. К месту выпуска их доставили вертолетом. Хищников готовили к выпуску несколько месяцев в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Животные выращены в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский национальный парк) и успешно прошли тестирование на готовность к самостоятельной жизни в природе. Только после того, как стало понятно, что оба леопарда умеют охотиться и готовы к самостоятельной жизни в дикой природе, их решено было выпускать на волю.На леопардов надели спутниковые ошейники, которые будут отслеживать их перемещения и получать информацию об их питании и адаптации в дикой природе.Президент РГО Сергей Шойгу, комментируя это событие, отметил, что оно является важным этапом проекта восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.
«В свое время идею создания Центра восстановления леопарда на Кавказе поддержал президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Владимирович Путин. Посещая Центр в 2014 году, он отмечал, какая это сложная и тонкая работа. И я рад осознавать, что каждодневная напряженная работа приносит плоды», – сказал Шойгу.
Отмечу, что этот выпуск переднеазиатских леопардов на территории Кавказского заповедника стал третьим по счету: первый состоялся в 2016-м, второй – в 2018 году. В ближайшие дни еще двух леопардов выпустят в Северной Осетии-Алании.
Вот такие хорошие новости.
Свежие комментарии