Полосатый под защитой. Усилия по сохранению тигров дали реальные результаты

В согласии с природой

Амурский тигр - это самый северный и самый крупный подвид тигра на планете. Более того, 95% общемировой популяции подвида обитает на территории России: в основном в Приморском и Хабаровском краях и отдельные очаги - в Амурской и Еврейской областях. И лишь оставшиеся 5% популяции - в Китае. Поэтому неслучайно именно этот редчайший, но красивейший подвид диких кошек стал национальным символом, олицетворяющим Россию. Но, несмотря на это, амурские тигры гибнут по вине человека - около 80% случаев от общего числа ежегодно погибающих. Для пресечения правонарушений в природоохранной сфере службой охотничьего надзора Примор­ского края образовано 8 специальных оперативных групп.

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Тропой тигра

Все они при поддержке Центра были оснащены высокопроходимой техникой, спутниковой связью, видеорегистраторами, горюче-смазочными материалами и специально разработанной форменной одеждой. За информацию о браконьерах неравнодушные граждане (а охотинспекторы по результатам работы) получают материальное поощрение. И результат есть!Конечно, тигры по своей натуре - это опасные хищники, а потому неизбежно возникновение конфликтных ситуаций между животными и человеком. Для их предотвращения и разрешения только в Приморье созданы две специальные группы, которые за счёт Центра оснащаются спецтранспортом, форменной одеждой, гуманными средствами отлова и мониторинга животных. Если тигры обитают слишком близко к жилью человека и тем самым угрожают ему или скоту, их отлавливают и перемещают в более отдалённое место обитания, где для них есть достаточно пищи, то есть копытных животных.А если тигра пришлось по каким-либо причинам изъять из привычной природной среды обитания, Центр оплачивает нахождение его в специализированном реабилитационном центре до тех пор, когда его можно будет выпустить на волю. Например, такое случается, если тигрицу убили браконьеры, а у неё остались беспомощные тигрята, которые ещё не умеют сами выживать в лесу и находить себе пищу. Более того, местные жители могут получить компенсацию за ущерб, нанесённый тиграми сельскохозяйственным животным. Страховая выплата осуществляется компанией «Согаз». Буквально прошлой осенью такую выплату получил один из фермеров Приморья, чью корову задавил крупный самец-тигр.Чтобы исключить гибель хищников от голода, необходимо поддерживать, в свою очередь, численность копытных животных - основную пищу тигров. Для этого создан резерв­ный фонд кормов для спасения копытных от голода при глубоко­снежье. Только за 2013-2014 гг. охотопользователям было передано свыше 220 т кормов.

Конечно, оценить всю красоту нетронутой природы и её хозяев - амурских тигров можно, только в реальности прикоснувшись к этому чуду. А потому начиная с 2014 г. каждое лето специальные отряды, состоящие из студентов-биологов, экологов, лесников, охотоведов и ветеринаров из разных регионов страны, обустраивают экологические тропы, чтобы привлечь больше туристов на особо охраняемые природные территории. В итоге количество посетителей только в Сихотэ-Алинском заповеднике увеличилось за это время в 6 раз. Всего же за 2 года обустроено около 20 километров экологических троп.

У тех, кто в заповедниках на Дальнем Востоке в ближайшее время побывать не сможет, есть возможность подсмотреть жизнь амурского тигра на телеэкране. Центр активно работает над созданием художественных и документальных фильмов о тиграх. Такие передачи помогают также сформировать у россиян ответ­ственное и бережное отношение к природе. Например, совместно с телеканалом «Живая планета» подготовлен научно-популярный фильм «Амурский тигр. Путь к священной горе». В сотрудничестве с телекомпанией НТВ создана художественная полнометражная лента «След тигра», рассказывающая о борьбе с браконьерами на Дальнем Востоке. Готовится и ряд новых фильмов.

Мур и Амур

Не менее важно привлечь внимание детей и подростков к проблеме сохранения редких видов животных в России. Для этого во Всероссийском детском центре «Океан» ежегодно проводятся мероприятия по популяризации амурского тигра, в которых участвуют 17 000 детей со всей России. В частности, в конкурсе рисунков «Один день из жизни амурского тигра». Очень активно ребята из всех регионов страны откликнулись и на конкурс «У меня дома живёт амурский тигр» в рамках «Лучшего урока письма», организованного совместно с «Почтой России». За несколько месяцев оргкомитет конкурса получил более 53 тыс. писем и рисунков. В каждом из них своя захватывающая история, глубокая, наполненная смыслом и любовью к своей стране и её природе, изложенная с той непосредственностью, на которую способны лишь дети. Лучшие работы были изданы Центром отдельным каталогом в 2017 г. - Году экологии в России.

Но главное - Центр не планирует останавливаться на достигнутом. Впереди большая работа по повышению эффективности природоохранной деятельности, формированию в общественном сознании неприятия браконьерства, воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к природе и привлечению населения к практическому решению задач по сохранению амурских тигров.