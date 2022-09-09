Пронько об очередном эксперименте в России - "Пора заканчивать этот дурдом!"

Простите, но у меня складывается чёткое ощущение, что отдельные высокопоставленные чиновники, наделённые весьма существенными властными полномочиями, относятся к нам, к российскому обществу, как к идиотам. В стране можно проводить разные эксперименты, а за результат не будет никакой ответственности.

Вновь на повестке так называемое бюджетное правило, которое России навязал МВФ. Вновь министр финансов Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина инициируют скупку иностранной валюты на так называемые нефтяные сверхдоходы. По всей видимости, урок, когда Запад фактически украл у России $300 млрд из ЗВР, не пошёл впрок. Вновь, как и до начала спецоперации, гигантские суммы денег, заработанные в нашей стране, будут уходить из неё.

Bloomberg со ссылкой на проект правительства сообщил, что финансовые власти России рассматривают возможность направить порядка 4,4 трлн рублей на скупку так называемых дружественных валют для замедления укрепления курса рубля. Речь идёт о весьма существенной сумме – в 70 млрд в долларовом эквиваленте. По данным Bloomberg, план уже получил поддержку на специальном совещании с участием высокопоставленных руководителей правительства и Центрального банка, включая главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

То есть власти страны выступают за девальвацию рубля. За падение покупательной способности тех, кто зарабатывает, тратит, сберегает в рублях. Это нормально? Нет, это самый настоящий финансовый дурдом. Сколько можно выводить деньги из России? Сколько можно финансировать другие страны, когда в своей стране масса проблем? Можно сколько угодно рассуждать про национальный суверенитет, про его защиту, про патриотизм, про необходимость развития отечественной экономики и повышение благосостояния семей, но когда, по факту, триллионы полученных за счёт продажи российского сырья выводятся из страны, сложно оперировать этими понятиями.

Несмотря на жёсткое противостояние с Западом, который не скрывает своего желания развалить Россию, унизить её население, Минфин и ЦБ жёстко исполняют рекомендации МВФ по так называемому бюджетному правилу. Кстати, чиновники прекрасно понимают, что это исполнение уже привело к полномасштабному провалу.

Так, в докладе, подготовленном к совещанию в правительстве, с копией которого ознакомился Bloomberg и чью подлинность подтвердили участники встречи, говорится:

"Замороженные $300 млрд не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей."

Простите, но это уже самый настоящий экономический оксюморон. Чиновники всё понимают, но продолжают наносить ущерб отечественной экономике, а значит, и каждому из нас. Сегодня ещё раз перечитал доклад МВФ с рекомендациями в адрес России:

"Любое использование валютных ресурсов внутри страны должно быть ограничено жёсткими лимитами и строгими правилами управления фондом."

Вот так, всё предельно откровенно – жёсткие ограничения по использованию русских резервов на территории России. Годами эти рекомендации исполнялись, а после западные жулики эти резервы попросту украли.

Даже если принять во внимание тот факт, что необходима стерилизация финансовых потоков, с чем я только частично согласен, возникает вопрос – почему бы не начать государству расплачиваться по своим долгам перед гражданами. Например, вернуть почти три триллиона рублей пенсионных накоплений, которые были "заморожены", фактически конфискованы у граждан. Или рассчитаться по советским вкладам. Эти деньги точно не уйдут за пределы страны, они точно будут работать на Россию. Но нет, на это в Минфине и ЦБ денег нет.

На мой взгляд, пора с этим финансовым дурдомом заканчивать. Хватит скупать иностранную валюту и выводить её из России. Пора вкладывать в нашу экономику, в новые производства, новые рабочие места. Повышать уровень благосостояния русских семей. На мой взгляд, глупо инвестировать в иностранные валюты, "токсичные" или "дружественные". Эти операции, по сути своей, ошибочны. Нам нужен сильный инвестиционный рубль, который бы работал на страну, а не на валютных спекулянтов. Пока же финансовый дурдом, судя по намерениям чиновников правительства и ЦБ, к сожалению, продолжается.

https://tsargrad.tv/articles/pronko-ob-ocherednom-jeksperime...

