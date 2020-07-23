Кто впустил на Украину

биолаборатории НАТО

У истоков американских биологических лабораторий на Украине стоял «оранжевый» президент, связанный со спецслужбами Запада. Именно при Викторе Ющенко 29 августа 2005 года минздрав Украины и министерство обороны США заключили Соглашение относительно сотрудничества в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. Новости СМИ2

В 2013 ГОДУ члены нашей общественной организации «Трудовая Харьковщина» узнали, что под городом Мерефа, на территории посёлка Шелкостанция, планируется возведение бактериологической лаборатории. Это был заказ Пентагона, который тот намеревался оплатить. Прежде чем подготовить в Шелкостанции площадку для баклаборатории, там ликвидировали преуспевающий в советские времена Институт шелководства. Его закрыли в 2006 году, оставив небольшой отдел, перешедший под начало Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. В этом институте Пентагон и начал воплощать в жизнь свой замысел.

Когда местные жители увидели, что к ним завозят оборудование для баклаборатории, они стали протестовать.

«Трудовая Харьковщина» их поддержала, мы провели целый ряд митингов и пикетов, а 17 ноября 2013 года перекрыли трассу Харьков — Симферополь.

На митинге, предшествующем перекрытию, жители Мерефы приняли обращение к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову и другим руководителям страны. Цитирую его: «В Шелкостанции строится база бактериологического оружия массового поражения под руководством пентагоновских генералов. Туда свезут «коллекции» смертельно опасных вирусов и микроорганизмов со всей Украины... От будущей базы бактериологического оружия Пентагона в Шелкостанции до жилых кварталов — менее 100 метров. Рядом, в 500 метрах, — река Ржавчик, которая впадает в Северский Донец, и вся эта вода течёт в Дон и Азовское море. Наши западные враги нашли оптимальное место, дабы распространить смертельно опасные инфекции для восточных славян. Мы, территориальная громада Мерефы, выступаем как представители украинского народа и решительно требуем запретить строительство бактериологической лаборатории в Шелкостанции!

Целых 11 баклабораторий на территории Украины Пентагон возвёл в нарушение её Конституции. Наша страна — нейтральна и в НАТО не вступала...»

Тогда нам удалось не допустить строительства баклаборатории под Мерефой, но в период пребывания у власти клики Турчинова — Парубия — Порошенко появились сведения, что эта работа продолжена.

Поэтому в 2018 году Координационный совет «Трудовой Харьковщины» направил запросы правительству Украины, руководству Харьковской области и Генеральной прокуратуре. Нас интересовало, где и на каких основаниях работают подобные биолаборатории в нашей стране, кто контролирует их деятельность, насколько их работа соответствует стандартам безопасности.

Все ответчики, кроме министерства здравоохранения, заявили, что они абсолютно не ведают о подобном сотрудничестве с Пентагоном!

А вот минздрав в своём ответе №05.2-07/10/2679-18/ 30495 от 15.11. 2018 г. отметил, что после подписания Соглашения между Украиной и США (29. 08. 2005 г.) в нашей стране было построено 7 корпусов областных лабораторных центров министерства в Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях, АР Крым, а также реконструированы лабораторные подразделения в Одессе, во Львове, Виннице.

При этом украинское правительство не имеет права разглашать «конфиденциальную информацию» в рамках программы США. Зато имеет обязанность передать в министерство обороны США патогены для дальнейшей работы. Американские партнёры получили доступ к государственным секретам Украины в области биологических исследований.

Настораживает и тот факт, что все исследования, включая постройку дорогостоящих лабораторий, американцы проводят за свои деньги. Вероятно, это всё-таки не благотворительность, а тщательно продуманные и спланированные инвестиции в оборону США.

Нынешние украинские власти не стремятся пресечь незаконное нахождение на нашей территории иностранных бактериологических центров.

И вот уже в 2019 году «Трудовая Харьковщина» снова обратилась к руководству страны с запросом, подключив к этому ещё 8 городских общественных организаций: «Дети войны», «Союз ветеранов СБУ», «Харьковский казачий полк им. И. Сирко» и другие...

В течение двух месяцев нам пришли ответы.

Почти все областные администрации заявили, что подобные лаборатории у них существуют, но финансируются они из бюджета Украины. И только Тернополь подтвердил: с 2013 года там работает бактериологическая лаборатория, построенная в рамках сотрудничества с американским правительством.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей также подтвердила факт сотрудничества с министерством обороны США. Согласно распоряжению кабинета министров №1154 от 27.08.2008 г., Национальная академия аграрных наук, Государственные ветеринарная и фитосанитарная службы определены дополнительными исполнительными органами для реализации соглашения с Пентагоном.

Более точные данные содержатся в регистрационной карточке проекта, завизированной в феврале 2017 года тогдашним первым замом министерства экономики Украины Максимом Нефёдовым. Там перечисляются 13 объектов, на которых ведётся работа: НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Украинский центр по контролю и мониторингу минздрава, а также 5 лабораторий в Киеве и Киевской области, 2 лаборатории во Львове и по одной лаборатории в Днепре и Одессе.

То есть сфера сотрудничества Украины с Пентагоном приобретает угрожающие размеры, что никак не соответствует интересам нашего народа.

В последнее время тему лабораторий Пентагона на Украине активно «ворошит» оппозиция Верховной рады Украины. Руководители парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) направили по этому поводу обращение в ООН. «Учитывая рост заболеваемости населения серьёзными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах страны, — отметили они. — В связи с этим мы требуем предоставить исчерпывающую информацию: сколько американских военных биологических лабораторий, получающих финансирование из-за рубежа, действуют сегодня на Украине; на основании каких нормативных документов они осуществляют свою работу, и каким образом наше государство контролирует их деятельность?..»

Один из лидеров ОПЗЖ — Виктор Медведчук — связывает насильственную смену власти на Украине с тем, что команда Януковича в 2010—2012 годах приняла решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. Оно было принято после ряда проверок, касающихся соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями: они выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций.

Однако с приходом к власти Порошенко, как уже говорилось, эта программа была возобновлена. Более того, власть ликвидировала санитарные нормы и правила, устанавливающие стандарты обеспечения биологической безопасности, а во главе министерства здравоохранения внешние «партнёры» Украины поставили американскую гражданку Ульяну Супрун. Ту самую, которая недавно предложила испытывать на украинцах вакцину от «ковида» и прочие медпрепараты, находящиеся в разработке.

Посольство США признало, что создало на Украине биологические лаборатории, но работают они якобы над «обеспечением консолидированного и защищённого хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины».

Как видим, американцы действуют в нашей стране, словно хозяева в колонии. Для того чтобы их начинённые смертью лаборатории убрались с Украины, необходимо мощное давление со стороны общественности.

Задание рабочих — разбить, как писал Бруно Ясенский, «заговор равнодушных», чтобы нейтральное отношение украинцев к этой смертельной угрозе сменилось их организованной борьбой.

Бруно Ясенский призывал таким образом к противостоянию с фашизмом. Но разве биологические опыты Пентагона над украинским населением — это не фашизм?

(Из рассылки)