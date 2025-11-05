Кто на самом деле оккупанты Азербайджана. Статья генерала КГБ Алиева

Сынок Гейдара Алиева радостно сообщил, что мы все оккупанты. Да-да, в 1920 году Красная Армия вытоптала мирно пасущийся независимый Азербайджан. И только сегодня страна наконец вздохнула свободно от пяты оккупантов. С потрохами запродавшись Турции, если не врут западные газеты. Попалась мне любопытная совершенно секретная статья его отца.

Слушать такое от выпускника МГИМО, младшего Алиева в президентском кресле, смешно. Историю там, вроде, преподавали в советские годы неплохо. Уж про родную республику можно было бы выучить.

Что не было там никогда никакого Азербайджана. Что царские чиновники с великолепным презрением обозвали те районы четырьмя татарскими дистанциями. При том, что никаких татар там, вроде, не наблюдалось.

Логика была проста как мычание. Кто там этих местных разберёт. Вон, кочевые народы иранского Азербайджана, ходят туда-сюда. Стало быть и наши пущай зовутся кавказскими татарами.

Нет, такой подход мы решительно осуждаем. Был у нас нарком по делам национальностей, который каждому народу вернул их культуру и историю. В том числе и древнему народу азербайджанскому. Народ-то был, с государством проблема. Звали того наркома, как Вы помните, Иосиф Виссарионович.

А вот какое-то подобие государства появилось впервые в 1936 году. В Сталинской конституции. Именно тогда появляется впервые на карте Азербайджанская советская республика.

Да-да, я в курсе, 1918 год, объявление независимости, которая продлилась аж полтора года. Но это всё басни. Там-то настоящие оккупанты стояли - Турция и Британия. Которые русскую бакинскую нефть всё никак поделить не могли.

Многое об этом могли бы рассказать двадцать шесть бакинских комиссаров. Настоящих, народных представителей. Но не рассказали, потому что без суда и следствия подло убили их азербайджанские наймиты по приказу британских хозяев в сентябре 1918 года.

Ладно, это дела давно минувшие. Давайте совершенно секретную когда-то, а ныне рассекреченную книжечку издательства КГБ почитаем. Там как раз видный «оккупант» Азербайджана пишет. Ба, знакомая какая фамилия.

Итак, перед нами издание к пятидесятой годовщине советской власти. Называется, как и положено в организациях серьёзных, очень просто - «Сборник». Год издания 1967-й.

Читаем статью «Активнее пресекать происки вражеских разведок в пограничных районах». Автор, как нетрудно догадаться, папенька ныне плюющего на Россию президента. Да, генерал-майор КГБ Гейдар Алиев собственной персоной.

Товарищ Алиев рассказывает, что с самых первых дней советской власти подорвать мирную жизнь Азербайджана пытались наши «партнёры». Конкретно, буржуазные Иран и Турция. В ход шли любые изменники, белогвардейцы, дезертиры. В более поздние годы - прихвостни фашистов и националистов.

Товарищ генерал и примеры приводит с конкретными именами и явками разоблачённых шпионов врага. Например:

«В сентябре 1935 года был арестован руководитель шпионской группы турецкой разведки Аджиев Шейх Ахмед, заброшенный в Азербайджан в мае 1935 года. Аджиев перед направлением на нашу территорию турецкой разведкой был снабжен шифром, значительной суммой денег и условными адресами. Он имел задание связаться с агентами турецкой разведки Джафаровым и Метрелишвили, завербовать бывшего мусаватиста Мирзоева, собрать шпионские данные военного и экономического характера».

А вот агент уже персидский. Весной 1938 года на границе задержан некто Петров. Пять лет назад он бежал в Персию, видимо, было из-за чего. Там поступил на нелегальную службу в полицаи. Кроме того, задания ему выдавали белогвардейский РОВС и ещё одна антисоветская организация «Младороссы». Шёл со шпионским заданием в советский Азербайджан, не выгорело.

Пишет товарищ генерал и про военные годы. В самой середине Великой Отечественной находились негодяи, вполне искренне (а может за длинную денежку) сотрудничавшие с турецкой разведкой. Напомню, все тридцатые лепшими друзьями Турции была Германия. А какую железную дорогу им немцы строили... Генерал пишет:

«В октябре 1943 года при нелегальном переходе границы в Турцию были задержаны Нагиев Мамед Фарман-оглы, Ибрагим-Халилов Микаил Абдулла-оглы и убит при перестрелке Мамедов Гусейн Нафтали-оглы. Эти лица были завербованы турецкой разведкой. Нагиев и Мамедов в августе 1943 года совершили нелегальный переход в Норашенский район, где имели связь с агентом турецкой разведки Керимовым Мамедом, завербовали Новрузова Мехти Кули и вернулись в Турцию. 6 октября они также возвращались в Турцию после выполнения очередного задания. По показаниям задержанных было арестовано четыре жителя Норашенского района, сотрудничавших с турецкой разведкой».

А вот совсем дикая история из мирного, казалось бы, 1952 года. Это ещё товарищ Сталин жив был. За два года до этого банда иранцев напала на мирную азербайджанскую деревню. В ходе нападения была похищена вовсе не кавказская пленница, а ряд местных крестьян, в том числе гражданин Сафаров.

По всей видимости, советские граждане предназначались как рабы в Персию. Неподалёку от города Тавриза Сафарову удалось бежать от конвоиров. Судя по всему, путь был почти окончен.

Городок-то знаменитый. Именно там сидел персидский наследник иранского «Азербейджана». Да, произносили они свою землю несколько не так, как в советской республике. И местный принц-валиад был совершенно уверен, что все эти советские глупости - временные. Ещё чуть-чуть и не будет никакого Азербайджана снова, а земли отойдут законным хозяевам - персам, как в древности.

Блуждая по горам, Сафаров попал на турецкие земли. Где немедленно оказался в лапах полицаев уже турецких. Но отправился не в тюрьму, а на вербовку. Вот же, советский гражданин, грех не использовать такую возможность вставить шпильку советской власти.

За крестьянина берётся лично глава Игдырского департамента разведки Турции Хусейн Бей. Как издевались и на чём сломали крестьянина неизвестно, но результат налицо. В Союз через границу Сафаров пришёл уже сам. Со шпионским заданием турецкой стороны и приказом по выполнении вернуться к турецким хозяевам.

Генерал рассказывает, что летом 1952 года были пойманы ещё два турецких шпиона. Бывшие красноармейцы, оказавшиеся в плену у немцев, а потом почему-то в Турции. Пособники? Агенты? История молчит.

Зато известно, что в Союз эти граждане Зейналов и Асланов шли уже как законченные турецкие шпионы. Задание тоже понятно - создать в Азербайджане подпольную организацию для мятежа против советской власти. Это, на минуточку, 1952 год и вполне нейтральная к СССР официально Турция!

Иран тоже не отставал. Помните кочевых кавказских татар? Они стали благодатнейшей почвой для засылки из Ирана шпионов и диверсантов. Возьмут его патрули - а что такого, кочуем к советской родне, как испокон веков кочевали.

Алиев пишет, что всего за двадцать лет по 1953 год чекисты Азербайджана среди тех самых персидских кочевников выявили полсотни прямых агентов разведки Ирана! Полсотни на маленький Азербайджан! Кто там пытался его оккупировать, по младшенькому Алиеву, большевики?

Думаете, что-то кончилось с уходом Сталина? Как бы не так! На дворе 1964 год, блистательная операция чекистов за рубежом. В ноябре того года наши зафиксировали прибытие в Иранскую Астару крупного чина персидской разведки САВАК. Был сделан вывод, что готовится заброска агента на советскую территорию.

Так и вышло, чекисты выходят на следы агента «Изувер». Сам из Тегерана, прибыл со шпионским заданием в Союз. Нет, не кадровый разведчик, платный наймит. Больше десяти лет работал на разведку и вот сгорел на очередном задании против Союза. Через год возьмут и ещё одного шпиона САВАКа с оперативным псевдонимом «Художник».

Если Вы думаете, что алчные щупальца к бакинской нефти тянули только персы с турками, то ничего подобного. Наши заокеанские партнёры лезли в «оккупированный большевиками» Азербайджан не менее резво. Генерал Алиев пишет:

«Имеются данные о прямых контактах некоторых иранских специалистов с американским консулом в Тебризе, что дает основание предполагать возможное использование филиалом ЦРУ в Иране строительства гидросооружений для подрывной работы против СССР.

С целью срыва замыслов противника, выявления сотрудников и агентуры вражеских разведок в числе специалистов и рабочих иранской стороны на участке строительства в гор. Нахичевани создан разведывательный пункт КГБ при Совете Министров Азербайджанской ССР. Для организации контрразведывательной работы на этом участке КГБ при Совете Министров Нахичеванской АССР выделена группа опытных оперативных работников».

И ещё любопытнее. Генерал пишет, что заброска шпионов в Союз поставлена американцами на серьёзную техническую базу. Чекистами установлено, что с иранской стороны Каспия американцы построили секретную базу маленьких подводных лодок.

Понятно, боевой ценности такие лодчонки не представляли. Их главная задача - тайно доставлять американских шпионов и агентов в советский Азербайджан. А ведь проект для США цены немалой, что их так тянуло-то в маленькую советскую республику? Освободить хотели от «советской оккупации» по доброте душевной?

Завершает статью старший Алиев очень правильными словами:

«Чекистский коллектив Азербайджана, понимая сложность оперативной обстановки, руководствуясь решениями июньского Пленума ЦК КПСС и указаниями КГБ при Совете Министров СССР, принимает зависящие от него меры к активизации работы против Главного противника, прилагает все силы к тому, чтобы с честью выполнить задачи, поставленные перед чекистами партией и правительством, и конкретными делами отмечает пятидесятилетие Великого Октября!»

Вот эти бы слова да сыночку-мажору из МГИМО в уши. Который, если не врут западные газетёнки, давно уже берёт под козырёк мнящему себя новым шахом Эрдогану. Сыночку, развязавшему боевые действия против братской Армении. Сыночку, доболтавшемуся до советских «оккупантов».

Это он про людей, его новенькую с иголочки страну создавших. Про людей, выкинувших в Гражданскую с территории нынешнего Азербайджана оккупантов настоящих - британских, турецких, персидских. Людей, при которых по горам и долинам перестали трещать пожары, разогнавших грабителей и бандитов.

Людей, вернувших древнему азербайджанскому народу его национальную культуру. Никогда так свободно не творили азербайджанские писатели, как после создания ассоциации пролетарских писателей Азербайджана, а потом и местного Союза писателей. Многие древние книги только при Советской власти легли в типографский набор! А уж Муслимом Магомаевым вся страна заслушивалась. Чья это всё заслуга, если не советской власти?

Неудобно напоминать целому президенту, но приходится. Если советские люди для него «оккупанты», то кто он сам? Сын «оккупанта» или честного борца за безопасность и мир республики Гейдара Алиева? Кавказский татарин? Человек без памяти и прошлого? А быть может давно уже какой-нибудь «Художник» или даже «Изувер», как когда-то задержанные чекистами агенты турецких и персидских разведок? Что думаете?

Ярослав Бушмицкий

