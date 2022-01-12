Режиссер, снявший "Белорусский вокзал", просит Запад взять Россию в НАТО

Пишет Наталия Ефремова.

Давно хотела написать об особом роде людей в нашей стране - политические ябеды называются.

Как, скажите, держать за мужчин наших оппонентов в брюках, которые чуть что бегут жаловаться на вас мамке? Мне все равно как она выглядит. Меркель она или Байден, мне всё равно. Но почему эти господа не видят, что, осуждая написавших четыре миллиона доносов, сами стали невероятно деятельными стукачами. Их энергии и энтузиазму можно позавидовать. Хотите получить списки тех, кого нужно поприжать в России? Пожалуйста, мы вам напишем. Подсказать, где и в чем Россия слаба? Да на здоровье! Сейчас накатаем пару простыней. Мы тут внутри. Нам виднее. Как сделать максимально больно Путину (это вообще их любимая фишка) - мы и тут подскажем.

Если, друзья, вам кажется, что коллективный Запад составляет списки и рисует санкции сам, вы глубоко ошибаетесь. Они по большому счету не знают о нас ничего. Да им и не надо. У них вон сколько ябед под рукой.

Но знать невероятную важность переговоров России с НАТО и США и в канун этих событий накатать обращение к тем, кто противостоит твоей стране и делает всё, чтоб не допустить ее возрождения - это такая вершина дна, до которой еще надо постараться опуститься.

Судя по небольшому количеству подписантов, часть белых пальто остереглась участвовать в этом позорном предательстве. Но то, что в их число попал автор фильма "Белорусский вокзал", окончательно убедило меня в специфическом устройстве организмов творческой интеллигенции.

Они могут в чем угодно убеждать нас с экрана, закладывая высокие слова и смыслы. Зал будет плакать, верить и вдохновляться на великие дела.

А они зайдут за задник и посмеются над нашим простодушием.

Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО

Будущее России под угрозой. Сегодняшняя политика России продолжает худшее, что было в ее истории – союзы с тиранами и подавление свободы везде, куда могут дотянуться наши войска – Польша, Венгрия, Чехословакия, а теперь и Казахстан. Традицию презрения к человеческим жизням – своим и чужим.

Наши представители разговаривают с миром языком дворовых хулиганов. Мы стоим на пороге большой войны – малые войны мы уже ведем все последние годы. Мы противопоставили себя всему миру, собрав вокруг себя лишь несколько находящихся от нас в вассальной зависимости архаичных диктатур. В перспективе – превращение нашей страны в провинцию Китая.

Нас не устраивает такая перспектива. Мы хотим, чтобы наша страна сегодня и в будущем была достойна своей великой культуры, своих лучших достижений и побед, выдающихся русских мыслителей и первого полета человека в космос. Нашей общей победы над мировым злом во Второй Мировой войне, нашего вклада в установление мира в Европе в 1812 году. Мы хотим, чтобы наша страна была не врагом европейской цивилизации, а ее составной частью.

А для этого мы должны коренным образом изменить сегодняшний гибельный курс, поставив своей стратегической задачей вступление в главный союз современного Запада – в НАТО. Тогда мы сможем разрешать неизбежные конфликты и противоречия с европейскими странами и США мирным путем, и совместно с самыми сильными в военном и экономическом отношении государствами планеты противостоять вызовам, с которыми сталкивается и еще столкнется современный мир.

На пути нашего вступления в НАТО не только политика нашего сегодняшнего руководства и несоответствие обязательным для всех членов НАТО критериям. Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы. Более серьезно то, что наши действия и заявления естественным образом сформировали на Западе резкий негативизм по отношению к нам. Многие видят нас страной, в которой, в принципе, невозможны ни свобода, ни демократия, для которой естественно быть агрессивной диктатурой. Запад сегодня видит в нас не возможного партнера, а лишь врага.

Поэтому мы обращаемся к руководителям стран — членов НАТО:

Господа!

В эти дни вы принимаете решения, которые определят судьбы мира на долгие годы вперед. Вы справедливо озабочены угрозами, которые исходят сегодня от действий руководителей нашей страны и ищите пути противодействия. Но призываем вас посмотреть еще на один аспект сложившейся ситуации.

Далеко не все в России поддерживают проводимую сейчас политику, как внутреннюю, так и внешнюю. Более того, база поддержки агрессивных шагов нашего правительства сокращается. Если аннексию Крыма, к стыду нашему, действительно, поддержало большинство населения, то продолжение войны с Украиной уже поддержкой не пользуется, как и только что случившееся вторжение в Казахстан. Наши люди не хотят войны.

Враждебность к Западу распространена вовсе не так широко, как можно подумать, если ориентироваться на официальные заявления наших представителей или на контролируемые государством телевизионные каналы. В России масса сторонников европейского пути развития, а среди образованной молодежи крупных городов их устойчивое большинство. Наша культура – неотъемлемая часть западной культуры.

Россия — часть Запада и его естественный союзник. И поэтому мы убеждены, что в дальнейшей перспективе Россия должна быть не врагом НАТО, а его полноправным членом, что изменило бы баланс сил на планете в пользу тех ценностей, которые закреплены в базовых документах ООН и Совета Европы. В девяностые и даже в начале двухтысячных об этом говорили и наши руководители. К сожалению, то окно возможностей было упущено. Но это не значит, что его нельзя открыть вновь!

Мы не вправе давать вам советы, но смотрим на предстоящие переговоры России и НАТО с надеждой, Уже сегодня может быть заявлено, что Россия в будущем сможет стать союзником и членом НАТО.

Мы понимаем, какие масштабные изменения должны произойти в нашей стране для того, чтобы это стало возможным. Но мы уверены, что эти изменения исторически неизбежны.

Леонид Гозман, политик

Лев Пономарев*, правозащитник

Валерий Борщев, правозащитник

Андрей Смирнов, режиссер, актер

Андрей Пионтковский, публицист

*Лев Пономарев, внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов."""""

Почему эти люди не призвали НАТО самораспуститься после всего, то совершил этот преступный военный союз хотя бы за последние десятилетия?

Они не в курсе, что он был создан изначально против нас? Им перед Югославией не стыдно? Им сотни тысяч убитых иракцев, сирийцев, афганцев, ливийцев не снятся? Или для наших белопальточников они папуасы, чьи жизни ничего не стоят.

Мы действительно стоим сейчас у опасной черты. Мы можем, наконец, выпрямиться и встать в полный рост. Время пришло.

А политические ябеды испугались. Струсили. Ведь речь, если что, пойдет не только о хамоне. Так, может, подстраховаться на тот пожарный случай? И там оценят?

Эти люди, вызывающие откровенное презрение и брезгливость, напоминают персонажа моего давнего очерка "Свидетель".

Судили четверых участников надругательства над школьницей. Ей в предбаннике подъезда ударом кулака сломали челюсть, поэтому она не смогла закричать, и затащили на чердак.

Только один из банды не принимал участия в дальнейшем. Он просто сидел на батарее и смотрел. Попав в ступор от позиции этого персонажа, я долго с ним говорила. Почему он, мальчик в очках из интеллигентной семьи, не заступился за девушку?

Потому что ему и в голову не пришло это сделать. Он искренне полагал, что всё это в порядке вещей, что у этих парней все идет по расписанию. Зачем же мешать? Смысл...

А как он попал в их ряды?

Тут тоже просто. Они все время приставали, когда он шел по двору - отнимали булочку, деньги, которые мама давала. И он понял - лучше быть с ними, чем против них. Тогда не тронут.

Он был для меня во сто крат хуже и гаже тех, кого осудили.

Их посадили.

А он в своих очках, в наглаженных мамой брюках, в белой рубашке, спокойно встал и пошел к метро.

Р. S. Знаете, какой слоган у фильма "Белорусский вокзал"? - Умом понимаю, а до сердца не доходит.

В истории с новоявленными жалобщиками (возьмите нас к себе в банду) ни ума, ни сердца даже близко нет. Как такое могло случиться с этими людьми?

https://zen.yandex.ru/media/nataliiaefimova_2905/rejisser-sn...