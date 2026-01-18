Москва. Было — стало - 63

В то страшное лето на Московскую губернию обрушился настоящий смерч. Владимир Гиляровский описывал происходящее:

...Анненгофская роща — этот вековой лес, после урагана представлявший собой горы вырванных с корнем и расщеплённых сосен и елей-великанов. Среди обломков ныряли босяки: роща была их летней дачей. Немало их там погибло в урагане.

Неслись крыши, доски, звонили колокола; срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья; огромная Анненгофская роща была сбрита; столетние деревья или расщеплены, или выворочены с корнем... По улицам — горы сорванных железных крыш, свёрнутых в трубочку, как бумага. Кое-где трупы. Много убитых и раненых... Кругом был ужас: здания с зияющими окнами, без рам и стёкол, с чёрными прогалами меж оголённых стропил. Церкви без крестов и куполов...

Количество погибших исчислялось десятками, раненых — сотнями. Село Карачарово (названное когда-то по фамилии бывших владельцев) располагалось за Покровской заставой, рядом другое село — Хохловка. После урагана на протяжении почти двух вёрст по шоссе стояли скелеты домов несчастных обитателей Хохловки и Карачарова, сообщал «Московский листок».

В 1938 году Карачарово стало частью Перово, а в 1960-м вместе с ним вошло в состав Москвы. Храм был закрыт в первые годы советской власти, колокольня разрушена. Внутри расположился цех локомотиворемонтного завода, в более позднее время — скульптурная мастерская. Храм возвращён церкви в начале 1990-х. Колокольня была воссоздана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 120 лет. Довольно редкий снимок Фанагорийских казарм на Немецкой улице (ныне Бауманская). Если приглядеться, то за оградой можно увидеть изящный бюст генералиссимуса Суворова, а на фронтоне здания отчётливо читается:

Гренадерский Фанагорийский

Генералиссимуса Князя Суворова

ЕИВ (Его Императорского Высочества) Великого Князя Дмитрия Павловича полк

Великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат императора Николая II, с 1891 года был шефом полка. 11-й гренадерский Фанагорийский полк был расквартирован на Немецкой улице с 1911-го по 1914 год. Имя генералиссимуса Суворова было присвоено полку в 1806 году. Бюст Александра Васильевича, предположительно работы Михаила Ивановича Козловского, принадлежал полковому музею. После революции был демонтирован. Дальнейшая судьба неизвестна.

В основе Фанагорийских казарм старинный дом Иоганна Германа Лестока, придворного медика времён императрицы Елизаветы Петровны. В 1750-х дом был перестроен по проекту князя Дмитрия Васильевича Ухтомского и предназначался для размещения московских столоначальников Правительствующего Сената. Сенатский дом долго служил пристанищем для всякого рода чиновников, но сгорел в Великом московском пожаре 1812 года. Много лет спустя Осип Иванович Бове восстановил его и несколько перестроил.

С 1830-х дом находился на балансе Военного ведомства. Сначала здесь располагалось «малолетнее отделение» 1-го кадетского корпуса, затем учительская семинария. С 1880-х тут уже казармы для Троице-Сергиевского резервного батальона, потом Фанагорийского полка, в революцию — для частей самокатного батальона.

С 1930-х здесь Военно-химическая академия РККА имени Ворошилова. В 2023 году бывшие казармы переданы МГТУ имени Баумана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 122 или 123 лет. Чёрно-белый кадр был сделан в декабре 1936 года для журнала «Строительство Москвы». Современный снимок повторён 88 лет спустя. Тогда журнал писал, что на 20-й год после революции к услугам трудящихся предоставлены первоклассные театры, клубы, больницы и так далее. Фотография 1-го кинотеатра на улице Воровского (ныне снова Поварская) была в фотоподборке.

Строительство кинотеатра было закончено в 1930 году, но поначалу в здании размещался Клуб общества политкаторжан и ссыльнопереселенцев. В июне 1935-го, то есть ровно 90 лет назад, общество было ликвидировано. В 1936-м в бывшем клубе разместился 1-й кинотеатр.

Клуб проектировали братья Веснины. На чёрно-белом кадре можно увидеть анонс фильма «Вратарь». Его премьера состоялась в январе 1937 года. В 1946-м в 1-м кинотеатре поселился Государственный театр киноактёра. В 1957 году здание было передано в ведение Всесоюзного дома кино. Чуть позже здесь был открыт Театр-студия киноактёра. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Тверской стоял на углу с Благовещенским переулком. В ноябре 1892 года здесь была крещена дочь действительного статского советника Ивана Владимировича Цветаева и его жены Марии Александровны — Марина Цветаева, будущая великая поэтесса.

В основе храма был четверик 1666-80 годов постройки; барочный восьмерик с большим куполом и маковкой были поставлены к 1732 году; в 1750-х возведена трёхярусная колокольня.

В июле 1929 года президиум ВЦИК постановил храм снести. Тогда же была разобрана звонница. Чуть позже было снесено остальное. На освободившемся месте встал жилой дом Народного комиссариата лесного хозяйства СССР по проекту архитектора Андрея Константиновича Бурова. Фасад был украшен сграфитто художника Владимира Андреевича Фаворского. Первая очередь строительства проходила с 1935 по 1936 годы. Вторая очередь (она в современный снимок не попала) была закончена уже после после войны в 1951 году.

Справа в чёрно-белом кадре двухэтажный дом со скошенным углом с вывеской «Продукты». Дом сохранился, но после Великой Отечественной был встроен в новое здание по проекту Ивана Николаевича Соболева.

Чёрно-белый кадр сделал Николай Николаевич Лебедев в 1926 году. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 100 лет. Мы на Арбате. Архитектором дома, что на чёрно-белой фотографии, называют Александра Степановича Каминского. Он построил, точнее, перестроил его в 1873 году из старого дома генерал-лейтенанта Николая Александровича Бутурлина. Заказчиком строительства был Василий Никитич Сабашников, чаеторговец, вложивший капиталы в золотые прииски. После его кончины в 1879 году дом перешёл в руки сыновей: Михаила Васильевича и Сергея Васильевича.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. В конце ноября мы будем отмечать (по старому стилю) 145-летие со дня рождения выдающегося русского архитектора Леонида Александровича Веснина. Сегодня перед вами один из типовых его проектов: клуб Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева. Улица Михалковская.

Автором мозаик считается Александр Васильевич Мизин, в то время директор Института монументальной живописи и скульптуры при Академии Украинской ССР. Детально разрабатывал эскизы художник-монументалист Александр Титович Иванов. Каждое панно собирала бригада художников из мозаичной мастерской Академии художеств СССР.

Перед вами панно «Провозглашение Советской власти Владимиром Ильичом Лениным в 1917 году». Обратите внимание на чёрно-белый кадр. За спиной Ленина стоят Сталин, Свердлов и Дзержинский. Спустя два года после открытия станции началась хрущёвская кампания развенчания культа личности. Сталин стал неудобен, а после 1961 года образ вождя народов стали удалять отовсюду. Панно пришлось частично пересобирать. На современном кадре за спиной Ленина пустота. Впрочем, то была не самая сложная работа. Например, панно «XIX съезд КПСС», где художник изобразил Сталина, Маленкова, Молотова, Кагановича и Булганина, было вовсе снято и заменено на другое.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 75 лет. Мы на станции метро «Киевская» Кольцевой линии. Она была открыта 14 марта 1954 года. Пилоны главного зала украшены 18 мозаичными панно, в основном на тему украинской истории (в год открытия станции праздновалась 300-летняя годовщина воссоединения Украины и России).

После ноября 1955 года было позволено завершить строительство уже начатых зданий, но без украшательств и излишеств. С новых фасадов нещадно удалялся и обдирался декор, порой запрещалось даже штукатурить дома внешне-показной архитектуры. Такие дома в народе прозвали обдирными. Спустя семь десятилетий советская архитектура с излишествами стала историческим достоянием Москвы и множества других городов бывшего Союза ССР.

4 ноября 1955 года считается концом сталинского неоклассицизма и началом эпохи радикального унитаризма в архитектуре, которая породила советский модернизм, или совмод. В качестве примера внешне-показной архитектуры, изобилующей большими излишествами можно привести обычный жилой дом во 2-м Щемиловском переулке, завершённый строительством в 1948 году, за семь лет до знаменитого постановления. Это не типовое, не панельное здание было возведено по индивидуальному проекту двух замечательных архитекторов Виктора Петровича Сергеева и Владимира Владимировича Беккера. Сергеев — разработчик типовых проектов красивых жилых домов, очень похожих на тот, что на фото.

...получила широкое распространение внешне-показная сторона архитектуры, изобилующая большими излишествами, что не соответствует линии Партии и Правительства в архитектурно-строительном деле. Увлекаясь показной стороной, многие архитекторы занимаются главным образом украшением фасадов зданий, не работают над улучшением внутренней планировки и оборудования жилых домов и квартир, пренебрегают необходимостью создания удобств для населения, требованиями экономики и нормальной эксплуатации зданий. Ничем не оправданные башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады и портики и другие архитектурные излишества, заимствованные из прошлого, стали массовым явлением при строительстве жилых и общественных зданий, в результате чего за последние годы на жилищное строительство перерасходовано много государственных средств, на которые можно было бы построить не один миллион квадратных метров жилой площади для трудящихся.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. 4 ноября исполнилось 70 лет знаменитому постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Приведу небольшую цитату из этого обширного документа:

Автор эскизов — художник-монументалист Иван Васильевич Максимов. Сграффито выполнила бригада художников: Леонид Захарович Танклевский, Файтель Лазаревич Мулляр, Борис Петрович Чернышев. Был ещё художник Белов, но его данные пока не удалось найти. К сожалению, ничего не сохранилось.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 90 лет. Станция «Дзержинская» (теперь «Лубянка») кажется ныне самой скромной из станций первой очереди, открытых 15 мая 1935 года. А ведь это было не так. Перед вами чёрно-белый снимок, опубликованный в журнале «Строительство Москвы» (№ 2−3 за 1935 год). Хорошо видно раскрашенный в технике сграффито плафон. Тема росписи — популярнейшая в то время авиация.

С 1935 года здесь заседал Народный комиссариат финансов СССР. В то время наркомфином был Влас Яковлевич Чубарь. Всего через три года наркомат из здания съехал, а Чубарь был освобождён от должности народного комиссара, спустя некоторое время арестован и расстрелян. С 1938 года и до конца советской власти дом Птицесоюза полностью занимала бюрократия ЦК ВЛКСМ. Он неплохо сохранился за минувшие почти 100 лет. Теперь тут Российский союз молодёжи, офисы и кафе.

Почти сразу же Птицесоюзу пришлось потесниться. В дом въехали несколько советских организаций. Например, «Станкотрест», «Льноцентр», «Мосхимэнергострой» (вывеска отчётливо читается на фасаде слева), «Свиноводсоюз» и т.д. Второе название — дом трестов.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Здание на углу Маросейки и Лубянского проезда (в советские годы Богдана Хмельницкого и проезд Серова) вошло в историю Москвы как дом Птицеводсоюза (был такой Центральный яично-птичный союз сельскохозяйственной кооперации). Стилизованный под конструктивизм корпус возведён в 1928−1929 годах на основе зданий подворья Николо-Угрешского монастыря. Архитектор Владимир Дмитриевич Цветаев.

Если увеличить старинный кадр, можно заметить, что часть Моховой не замощена, а заасфальтирована. Довольно редкое покрытие для Москвы тех лет...

Также обратите внимание на красивую ограду сада дома Пашкова. Она тоже попала под снос в 1930-е из-за расширения проезжей части Моховой улицы. Храм Николая Чудотворца Стрелецкого — на дальнем плане — был снесён в 1932-м.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Моховая. Дом Пашкова. Начало 1900-х годов. Обратите внимание на правый край чёрно-белого кадра: там, где сейчас вход в вестибюль станции метро «Боровицкая», более века назад стояли проездные каменные ворота, украшенные национальным триколором. Ворота вели во двор бывшего дома семьи Татищевых (он в кадр не попал). В том доме в 1860-х жил композитор Николай Григорьевич Рубинштейн, и размещались классы Московского отделения Русского музыкального общества. В 1930-е дом и ворота были разобраны в связи со строительством метрополитена.

В начале 1930-х годов президиум ВЦИК принял решение снести стену. В конце 1934 года трест «Мосразбор» приступил к работам. Старинные кирпичи разбивались и использовались как строительный материал для нужд Метростроя. Разборка завершилась в 1935 году. До нашего времени дошли лишь малые фрагменты (за гостиницей «Метрополь») и новодел по Китайскому проезду (сейчас он называется Китайгородским).

Китайгородская стена тянулась от Арсенальной до Беклемишевской башни Кремля, вдоль берегов Москва-реки и Неглинки. При Александре II стены и башни были отреставрированы. В 1925 году была уже советская реставрация — под руководством Николая Дмитриевича Виноградова, архитектора по ремонту исторических памятников в отделе благоустройства Москоммунхоза. На чёрно-белом кадре стена сразу после реставрации.

Сегодня мы у Китайгородской стены: от Варварских ворот до Многогранной башни. Ворота, башня и вся Китайгородская стена были возведены менее чем за 100 лет до Смутного времени, в 1534−1538 годах, под руководством итальянца Петра Франческо Анибале (русское прозвище — Петрок Малой).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 120 лет. 1 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года второе ополчение — отряды князя Димитрия Трубецкого — взяли Китай-город; польский гарнизон отступил в Кремль.

Дом-ротонда был снесён в 1920-х, чтобы освободить место для строительства Центрального телеграфа. Здание справа было разобрано в 1930-е при расширении Тверской (в те годы она называлась улицей Горького). На этом месте уже после Великой Отечественной встал помпезный дом по проекту Анатолия Фёдоровича Жукова. Архитектор намеревался продолжить здания далее по переулку (в советские годы Газетный был переименован в улицу Огарёва). Но планы не были реализовны. В 1990-е здесь встала стекляшка — центральный офис компании «Макдоналдс» в России.

Компания была учреждена в Петербурге в 1870-х бароном Константином Николаевичем Корфом. Он объединил водочный завод Генриха Бекмана и Литейный водочный завод. Один из крупнейших в России производителей алкоголя.

Чёрно-белый кадр сделан в 1926 году. Современный снимок повторён с той же точки век спустя. Газетный переулок со стороны Тверской. Начало 1900-х годов. Изменения фатальные, но на дальнем плане двух снимков виден храм Успения Богоматери на Вражке. Он выступает как свидетель навсегда ушедшей эпохи.

Обратите внимание на трамвайные рельсы. Трамвай появился на Арбате в 1904 году, движение прекратилось в 1935-м, с открытием метрополитена.

В ноябре 1921 года 3-я студия МХАТа, которой руководил Евгений Багратионович Вахтангов, провела здесь спектакль «Чудо святого Антония». В начале 1920-х дом Берга был перестроен в модном конструктивистском стиле. Ночью 24 июля 1941 года в здание театра попала немецкая авиабомба, погибли люди, театр был фактически уничтожен. Труппа эвакуирована в Омск, где находилась почти всю Великую Отечественную. В 1946–1947 годах на прежнем месте был фактически отстроен новый театр по проекту архитектора Павла Васильевича Абросимова.

Братья учредили ставшее знаменитым Издательство М. и С. Сабашниковых. Разместилось оно в доме на Арбате. В начале XX века дом перешёл в собственность Василия Павловича Берга. Его отец Павел Васильевич Берг был некогда компаньоном Сабашникова-старшего по золотодобыче. Говорят, что братья отдали здание Бергу в зачёт долга. Впрочем, Берг владел им недолго. В первые годы Советской власти дом был национализирован.

Здание было заложено в летом 1927-м, к 10-й годовщине Октября; завершено через год; сдано в эксплуатацию после внутренней отделки в 1929-м. В то же время в Ростокино был возведён по этому же проекту Дом культуры имени Луначарского Ростокинской камвольно-отделочной фабрики. В клубе был актовый зал со сценой и кинобудкой, библиотека с читальным залом, буфет, который летом можно было выводить на открытую террасу. Кроме того, по моде тех лет, часть кровли была обитаемой. Подвал был предназначен для организации тира. На черно-белом снимке отчетливо читается транспарант, вывешенный на балконе: Да здравствуют Советы — органы пролетарской диктатуры Леонид Александрович в строительстве участия не принимал. Но получил порцию критики. Зал на 450 зрителей — мал. Нет спортивного зала. Мало комнат для кружковых занятий. Оказалось, что начальство фабрики отдало несколько клубных помещений под жильё. В начале 1980-х клуб был сильно перестроен, что хорошо заметно при сравнении фотографий. Совсем скоро зданию исполнится 100 лет. Оба снимка сделаны почти с одной точки с разницей около 92 лет. Советская Москва. Площадь Маяковского (ныне Триумфальная). Перед установкой статуи пролетарского поэта в 1958 году на площади были выставлены деревянные макеты для примерки. Их переносили с места на место; архитектор Дмитрий Николаевич Чечулин (он проектировал памятник) искал оптимальную точку.

На втором плане чёрно-белого снимка, перед гостиницей «Пекин», виден примечательный дом Алексея Гладышева 1860-х годов постройки. Его можно назвать самым театральным домом Москвы. Он стоял на исчезнувшем ныне углу с 1-й Брестской улицей.

В доме Гладышева в 1910 году открылся первый театр-варьете «Альказар». Причём хозяин дома был директором. После революции здесь поочерёдно работали Малый театр и Пресненский районный театр. Затем 1-я студия Московского художественного театра. Потом эстрадный театр, взявший по старой памяти имя «Альказар». В 1927-м сюда переехал Театр сатиры. В 1954-м он перебрался в новое здание, и здесь до 1961 года обосновался Театр эстрады. Последним обитателем дома была студия, ставшая затем известным театром «Современник».

Дом Гладышева был снесён в 1974-м. Говорят, когда разбирали дом, москвичи уносили кирпичики домой — на память. На этом месте уже половину века парковка.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 67 лет. Дом Натальи Васильевны Урусовой на Кузнецкой улице (ныне Новокузнецкая). Чёрно-белый кадр сделан вскоре после завершения строительства в 1912 году. Архитектор дома Иван Иванович Рерберг (автор Киевского вокзала и телеграфа на Тверской).

Наталья Васильевна была дочерью Василия Алексеевича Бахрушина. Её муж Семён Никитич Урусов был потомственным почётным гражданином Москвы. Он значился попечителем Бахрушинской больницы и родильного приюта Бахрушиных в Сокольниках. Скончался незадолго до революции. Наталья Васильевна более чем на 20 лет пережила мужа. После 1917 года она эмигрировала во Францию, где жила до кончины в 1938-м. Дом был национализирован.

С 1954 года в бывшем доме Урусовых — посольство Индонезии.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Построен в 1823 году по проекту Александра Филипповича Элькинского на деньги купца Ивана Петровича Кожевникова. Архитектор вошёл в историю как строитель Малого театра по проекту Осипа Ивановича Бове, чьим помощником Элькинский служил в Москве. В 1834-м к храму были пристроены приделы; ещё позже возведены две маленькие одноярусные колокольни, что было довольно необычно для Москвы.

Миусское кладбище было основано в 1771 году, во время эпидемии чумы. Первый, ещё деревянный храм на погосте был освящен в январе 1773 года. Он был разобран спустя полвека, с началом строительства каменной церкви.

Чёрно-белый кадр сделан в 1903 году. Меньше чем через 10 лет у храма была построена высокая четырёхъярусная звонница. При Советской власти, в 1934 году, храм был закрыт, кресты сбиты, колокольня сломана до первого яруса. Здесь разместился цех «Медучпособие» (комбинат медицинских учебных пособий) Минздрава РСФСР.

В цехах «Медучпособия» (в Москве работали два филиала этого предприятия) изготавливали влажные препараты (например, фрагменты тканей и органов в банках с формальдегидом), модели скелетов, чучела, тренажёры для оказания первой помощи и т.д. В общем, всё, что было нужно для учёбы студентов-медиков, и не только их.

В сентябре 1990 года в храме вновь начались службы. Сломанная звонница была воссоздана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 121 год. Сквер и фонтан на Большой Семёновской улице. Июль 1951 года. На втором плане два дома РЖСКТ — общежития работников Электрозавода. РЖСКТ — это рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество. В следующем году зданиям исполнится 100 лет: они были построены в 1926 году. Архитектор Владимир Григорьевич Локшин проектировал так, чтобы своими фасадами они украсили соседнюю площадь Журавлёва (она же бывшая Введенская).

Внутри это было обычное рабочее жильё — коридорная система с общим туалетом в конце каждого этажа. В ту пору душевая или ванная в жилом фонде считалась невиданной роскошью, потому в общежитиях не было ни того, ни другого. Обитатели ходили мыться в бани.

Сквер был разбит и благоустроен уже после войны, в расцвет сталинского стиля с излишествами. Потому фонтан с маскаронами контрастирует с аскетичными формами пролетарского жилья первых лет советской власти. В 1970-х годах здания были расселены и некоторое время стояли заброшенными. Рассыпающиеся от ветхости балконы были срезаны. Сначала тут разместились заводские отделы. Ныне — офисы и магазины. Фонтан не сохранился, он был разобран ещё в советские годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 73 года. Мы на Большой Серпуховской улице, у Беклемишевского приюта, построенного Обществом попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях. Это место невероятно изменилось за последние 120 лет, но участок, где некогда приют стоял, вычислен с точностью.

На дальнем плане чёрно-белого кадра справа виден храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Он сохранился по сей день, пусть и в сильно изменённом виде, и стал для нас ориентиром.

Беклемишевский одноэтажный приют для мальчиков был возведён на Большой Серпуховской улице, на участке земли, подаренном в 1902 году крупной помещицей Верой Дмитриевной Беклемишевой. Приют стал называться по её имени. Мальчишек в приют набрали ещё до завершения строительства. Это время они жили в подмосковном имении князя Александра Борисовича Голицына.

Освящение новопостроенного дома состоялось 22 ноября 1902 года. Вскоре после открытия, в апреле 1903 года, приют посетила Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, сестра последней императрицы Александры Фёдоровны и супруга московского генерал-губеранатора Сергея Александровича. Елизавета Фёдоровна выделила деньги на посадку деревьев вокруг здания.

Также у приюта был разбит огород. 50 мальчишек содержались в приюте на деньги, получаемые от доходных домов, возведённых Обществом попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях. После революции приют был закрыт. Здание разобрано в 1920-х годах. Теперь на этом месте парковка между домами №44 и №48.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. На углу Арбата и Серебряного переулка до начала 1930-х годов стоял храм во имя Святого Николая Чудотворца (Николы Явленного). Он был поставлен на сём месте ещё в 1590-е годы, в правление царя Бориса Годунова и, по преданию, по указу самого Бориса Фёдоровича. На удивление, сохранялся в течение двух столетий, даже не пострадал от Великого пожара 1812 года.

Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор. Поварская, барки на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста. Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Лев Толстой «Война и мир». Глава 33

Спустя два с половиной века, в 1846 году, ветхое здание было разобрано, и в августе того же года заложена новая церковь. Красивую шатровую звонницу 1689 года постройки было решено сохранить. Проектировал архитектор Николай Ильич Козловский. Он же автор известной колокольни храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

При храме собралось братство Святого Николая, учреждённое в память о погибшем от болезни цесаревиче Николае Александровиче, для пособия беднейшим ученикам духовных семинарий и училищ Московской епархии.

В советские годы был закрыт. В октябре 1929-го президиум Моссовета принял постановление о сносе. Храм был разобран на кирпичи в 1931 году. Фундамент колокольни сохранился.

Угловое здание также сохранилось по сей день. Колокольня стояла справа от него. Это бывший дом причта (в нём жили церковные служители). На чёрно-белом кадре 1883 года мы видим дом, как он был возведён после Великого пожара. К 1907 году здание надстроено вторым этажом. Внизу работали торговые лавки, наверху — квартиры. В советские годы здесь был магазин «Продукты».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 142 года. Ботанический сад Императорского Московского университета. Субтропическая оранжерея. Чёрно-белая фотография сделана на рубеже 1880-х и 1890-х годов. Сад был основан в 1706 году царём Петром Алексеевичем как аптекарский огород. В следующем году юбилей — 320 лет. Пётр Великий самолично посадил здесь три хвойных дерева.

Изначально за огородом надзирал Аптекарский приказ, затем Московский госпиталь, а после госпиталя Московское медико-хирургическое училище. Непосредственно управляли огородом немцы. Например, с 1735 года по протекции Анны Иоанновны директором Аптекарского был доктор медицины Лейпцигского университета Трауготт Гербер.

После преобразования Московского медико-хирургического училища в академию и переезда в Санкт-Петербург огород оставался не у дел. Но спустя некоторое время был продан Московскому университету для организации нового Ботанического сада. Старый университетский сад на Моховой был стеснён, а после Великого пожара 1812 года и вовсе погиб.

Субтропическая оранжерея на фотографиях — самая большая по площади оранжерея в Ботаническом саду. Она была открыта после долгой реконструкции в 2022 году.

В южном крыле оранжереи — растения из сухих субтропиков Южной Африки, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Средиземноморья. В другом крыле — из влажных субтропиков Австралии, Новой Зеландии, Азии и Кавказа. В центральной части — растения субтропиков Южной Америки.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 135 лет. В ноябре исполнилось 92 года московскому троллейбусу. Чёрно-белая фотография была сделана, вероятно, в конце 1950-х или в начале 1960-х во 2-м троллейбусном парке — бывшем трамвайном депо имени Баумана на Ольховской улице. На фото знаменитые троллейбусы МТБ-82 и СВАРЗ-ТБЭС. Благодаря историкам городского транспорта мы знаем, что эти машины были построены в 1954−1956 годах.

СВАРЗ-ТБЭС означает: Сокольнический вагоноремонтный завод — троллейбус экскурсионный сокольнический. Хотя они назывались экскурсионными, по факту таковыми не были, а занимались обычной перевозкой москвичей. Троллейбус МТБ-82 на первом плане изначально был выпущен для обслуживания маршрута «В» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Троллейбусный парк был возведён в 1910–1911 годах как Рязанский парк городских железных дорог. Проект архитектурной мастерской инженера Михаила Константиновича Поливанова. С июня 1937 года здесь располагался 2-й троллейбусный парк. В том числе он использовался как испытательный полигон для новых моделей троллейбусов. Парк работал до 2020 года, был закрыт. Три года назад реконструирован с сохранением исторических фасадов. Теперь здесь большой ресторан «Депо. Три вокзала».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 60 лет. Это кадр 1935 года из буклета «МЕТРО. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ», посвящённого первым станциям. Балкон перрона станции «Комсомольская». Чёрно-белый кадр выполнил фотокор ТАСС Леонид Андреевич Великжанин. Скорее всего, он снимал перед торжественным открытием метрополитена 15 мая 1935 года.

Архитектор перронного зала — легендарный Дмитрий Николаевич Чечулин. Соавтор проекта — Александр Фёдорович Тархов. Спустя 90 лет станция обрела те же светильники, почти полные копии прежних.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Мясницкая в 1912 году. Склад товарищества «Проводник» в знаменитом доме Черткова. Обратите внимание, что по Мясницкой идёт трамвай №6 — это самый первый маршрут электрического трамвая в Москве. Открылся 6 апреля 1899 года и в 1912 году шёл от Петровского парка до Сокольнической заставы.

Над вагоном реклама «ЛАМПЫ ТАНТАЛ». Это первые электрические лампочки накаливания с танталовой нитью. Лампы поставляла в Россию Siemens & Halske, а их изобретателем был Вернер фон Болтон — подданный Российской империи.

Прекрасный дом был построен, точнее, перестроен в 1787 году для семьи Салтыковых по проекту архитектора Семёна Антоновича Карина. Он выстоял в Великом пожаре 1812 года, а в 1831-м гвардии штаб-ротмистрша Александра Сергеевна Салтыкова продала дом со всяким в нём жилым и нежилым строением и садом отставному полковнику Александру Дмитриевичу Черткову, одному из богатейших людей в Москве. Стоимость усадьбы была оценена в 125 тысяч рублей.

Чертков был заядлым библиофилом, изучал русские и славянские древности и скупал всё, что представляло для него интерес. Уже после его смерти сын и наследник Григорий Александрович открыл в отцовском доме Чертковскую научную библиотеку. При ней издавался журнал «Русский архив».

В 1873 году Чертков-младший передал библиотеку в дар Москве. К 1890-м годам дом был уже продан и активно сдавался в аренду. Тут снимали помещение Московское архитектурное общество, Общество любителей садоводства, магазины, даже был ресторан. В советские годы здесь открылся Деловой клуб, затем Дом инженера и техника, каковой был переименован позже в Московский дом научно-технической пропаганды им. Дзержинского. С 2022 года в бывшем доме Черткова разместился театр.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей в 113 лет На углу Большой Лубянки и Кузнецкого Моста когда-то стояла древняя церковь во имя Введения Пресвятой Богородицы во Храм (или Введенская во Псковичах). По сохранившимся данным, она была поставлена по указанию Великого Князя Василия Ивановича. Возводилась из камня в 1514–1518 годах итальянским зодчим Алоизио Ламберти да Монтаньяна. В историю Москвы Алоизио вошел как Алевиз Новый. Его самая известная постройка — Архангельский собор в Кремле. Храм строился для поселенцев Псковского подворья --- потому «в Псковичах».

В годы Смуты у храма стоял двор князя Дмитрия Пожарского. Более того, Введенская церковь считалась его домовым храмом. Князь даже поставил у церкви деревянный укреплённый острог для защиты ополченцев от поляков. Введенская до самого сноса сохраняла древние иконы Пожарских, шитьё дочерей князя.

В конце 1740-х храм был значительно перестроен. Были возведены заново трапезная и колокольня. В 1826 году во Введенском храме отпевали бывшего московского губернатора Фёдора Васильевича Ростопчина.

В 1924 году храм был снесён по причине: мешает проезду транспорта. После сноса была образована площадь Воровского. На месте храма теперь парковка. Под ней лежит древний фундамент, каким-то чудом он сохранился.

На втором плане двух фотографий шестиэтажный бывший доходный дом Российского страхового от огня общества. В доме с 1918 года размещался Народный комиссариат иностранных дел СССР. Сюда 22 июня 1941 года приехал граф Шуленбург заявить Вячеславу Молотову о том, что Адольф Гитлер объявляет войну СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Площадь Охотного Ряда. Ныне такой площади нет — просто Охотный Ряд.

Колоризированную фотографию сделал в самом начале 1930-х американский турист-фотограф Branson DeCou (Брэнсон ДеКу). К тому времени здесь уже были снесены старинные палаты Голицыных и величественный храм во имя Параскевы Пятницы.

На дальнем плане двух фотографий хорошо виден Дом союзов (бывшее Благородное собрание). Слева в кадр Брэнсона попал трёхэтажный корпус бывшего доходного дома Михаила Герасимовича Комиссарова. Он занимал угол Тверской и Охотного Ряда. В доме размещалась гостиница «Париж». В 1920-х «Париж» был переименован в гостиницу «Международную», а в 1932 году здание вовсе снесли, чтобы освободить место для строительства огромного здания Совета труда и обороны (известного теперь как Госдума).

Датировка старой фотографии устанавливается по светофору. 21 сентября 1931 года в Москве началась замена светофоров на столбах светофорами подвесного типа. Обратите внимание: красный сигнал снизу, а не сверху, как мы привыкли.

Трамвай №3 (трёшка) ходил по Охотному Ряду до 1936 года. Полностью трамвайное движение по улице было прекращено в 1945 году.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 93 или 94 года. Станция метро «Ботанический сад» в 1950-е годы. Станция была открыта 30 января 1952-го в составе участка «Курская» — «Белорусская». В 1966 году была переименована в «Проспект Мира». Архитекторы Владимир Георгиевич Гельфрейх и Михаил Адольфович Минкус (автор высотки МИДа на Смоленской площади). Вот как описывался новый перронный зал в февральском номере журнала «Городское хозяйство Москвы» в 1952 году:

Оформление станции посвящено теме «Преобразование природы». Фриз пилонов выполнен в виде керамического скульптурного растительного барельефа. Декор из листьев белого цвета с позолотой переходит к центральной композиции — круглым медальонам на тему социалистического сельского хозяйства. Поясок, обрамляющий фриз пилонов, образует естественный переход к кессонированному своду станции. Торцовая стена отведена большой композиции из керамики, в центре которой выделяется величественный портрет вдохновителя осуществляемых грандиозных проектов преобразования природы нашей Родины — товарища Сталина. Светлые тона станции хорошо гармонируют с красивым гранитным полом из квадратных плит черного и серого цвета. Облицовка пилонов светлым мрамором и белый с позолотой керамический фриз хорошо гармонируют с красным мрамором «Салиети», которым облицованы стены путевого тоннеля внутри станции, образуя фон для светлых тонов мрамора и керамики пилонов. Керамические барельефы фризов пилона и панно в торцовой стене станции выполнены скульптором Г.И. Мотовиловым. Художественные керамические изделия изготовлены керамическим заводом имени Булганина.

На чёрно-белой фотографии виден ещё целый западный торец главного зала. Его как раз украшал упомянутый в журнале барельеф Сталина, в 1958 году барельеф был снят, стена разобрана. В 1959 году через торец был открыт переход на «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии. Сохранность почти идеальная. Одна из красивейших станций московского метро.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Чёрно-белая фотография сделана в 1866-м или 1867 году, то есть более полутора веков назад. Здесь, на углу Воздвиженки и Моховой, на месте, которое ныне занимает парадный корпус Российской государственной библиотеки, стояли древние каменные палаты Нарышкиных. Также на дальнем плане старинного кадра видны колокольня и храм Воздвижения Честного Креста Господня на Воздвиженке.

Палаты на сём месте появились после Смутного времени. Сначала палаты бояр Стрешневых, затем Нарышкиных, они пристроили домовый храм во имя Великомученицы Ирины. После Отечественной войны 1812 года палаты находились в руках казны. В них разместили Горное правление, а позже из Петербурга переехал главный архив Коллегии иностранных дел. Спустя несколько лет после того, как был сделан чёрно-белый кадр, трёхвековые палаты были снесены, на их месте возведён новый архивный корпус в неорусском стиле.

К сожалению, при Александре II Москва лишилась нескольких великолепных памятников старой русской архитектуры: Большого Каменного моста и Главной аптеки на Красной площади.

При Советской власти, в 1920-е годы начался снос архива. В 1928 году тут начались работы по строительству комплекса Государственной библиотеки СССР имени Ленина (по проекту Владимира Алексеевича Щуко и Владимира Георгиевича Гельфрейха). В 1950-х годах библиотека была завершена.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 160 лет. На Тверской площади до революции стоял памятник генералу Скобелеву. После революции площадь была переименована в Советскую. В майские праздники 1918 года статуя генерала была снесена в соответствии с ленинским декретом «О памятниках Республики» (у декрета было другое название: «О снятии памятников царям и их слугам»).

В первую годовщину Октября, 7 ноября 1918 года, на освободившемся месте была водружена 24- или 26-метровая кирпичная трёхгранная штукатуренная стела с имитацией под гранит. Архитектор — Дмитрий Петрович Осипов. Это был памятник-символ — первой в истории России Конституции. Пьедестал монумента украшала ниша. В неё были помещены доски с текстом Конституции РСФСР. На первых порах доски были фанерные. В 1920 году их заменили на бронзовые.

В июле 1919 года скульптор Николай Андреевич Андреев приладил к стеле женскую фигуру — стилизованную богиню. Много десятилетий спустя скульптор Зураб Константинович Церетели позаимствовал идею со штыком и богиней Никой для своего монумента на Поклонной горе. Вот как был описан памятник в сборнике «Красная Москва», изданном в 1920 году (стр. 564). Правда, назван (видимо, по ошибке) обелиском Революции:

..обелиск Революции, воздвигнутый на площади перед зданием Совета Рабочих Депутатов, на том самом месте, где раньше грозил саблею врагам царя и отечества «белый генерал» Скобелев. Стройный обелиск врезался в серое московское небо; величавая фигура женщины с поднятой рукою; памятник выдержан в общеакадемических, может быть, формах, не имеет в себе ничего «новаторского», напоминает роковым образом иные совсем нехудожественные домыслы Запада, хотя бы пресловутую фигуру «Свободы» у Нью-Йоркской гавани, но в общем вполне соответствует своему великому назначению — звать к свету, вверх, вперед проходящих по улицам и погруженных в будничные заботы граждан Москвы. Вставая над Тверской неожиданно и остро‚ окруженный зданиями одинаковой архитектуры и окрашенными (в 1919 году) в один очень приятный цвет, памятник, открытый в два приема (обелиск — ко дню первого юбилея октябрьских дней, статуя на несколько месяцев позже), является бесспорным приобретением Москвы. Автор проекта, Д.П. Осипов, завоевал себе, думается, им одно из видных мест среди немногих монументальных мастеров России...

Новатор Андреев впервые использовал бетон с гранитной крошкой для создания скульптуры. У обелиска было второе название: монумент Свободы. Под фигурой богини был небольшой полукруглый балкон — трибуна, с которой выступали ораторы. Например, Маяковский читал с неё свои стихи. Монумент быстро пришёл в негодность и перед самым началом Великой Отечественной войны, в апреле 1941 года, был снесён. Впрочем, сохранилась голова богини. Она по сей день хранится в Третьяковке.

Чёрно-белая фотография сделана в 1938-м или 1939 году. Современный кадр повторён почти с той же точки в 2025-м Мы снова на Мясницкой. На стрелке с Милютинским переулком, которую ещё 100 лет назад занимал храм во имя Святого мученика Архидиакона Евпла Катанского.

Историки говорят, что первый, ещё деревянный храм на сём месте был поставлен в 1471 году в память о Коростынском мире Москвы с Великим Новгородом после битвы на реке Шелони. Храм был обетный, то есть обещанный Иваном III Великим к постройке ещё до заключения мира. Храм горел, перестраивался, а в 1657 году был впервые отстроен в камне. Какой он был, неизвестно: не сохранилось о том ни рисунков, ни литографий.

С 1750 года началась перестройка старого храма. Она продлилась до 1769 года. Деньги на постройку передала генеральская вдова Дарья Лукинична Томилина. Её муж, генерал-майор, сенатор, председатель Берг-коллегии Антон Фёдорович Томилин перед смертью в 1750 году завещал на строительство.

Храм получился большой, двухэтажный. Прихожанами Евпла были князья Салтыковы, в том числе генерал-фельдмаршал Николай Иванович Салтыков; князья Кольцовы-Масальские; коллежский асессор, содержатель различных фабрик Михаил Андреевич Милютин и его сын, статский советник Алексей Михайлович. Нынешняя улица Мясницкая от храма до Лубянки называлась Евпловкой.

Говорят, что церковные службы здесь не прекращались при французской оккупации Москвы в 1812 году. В сентябре был отслужен молебен о даровании победы русскому христолюбивому воинству и об изгнании врагов.

К сожалению, в первые годы советской власти все храмы на Мясницкой были снесены. Судьба архидьякона Евпла была предрешена. Храм был снесён в 1926 году по ходатайству нескольких советских трестов — они требовали для себя новое здание. На освободившемся месте планировалось возвести Дом трестов. Но строительство так и не начиналось все советские десятилетия. В 2000-е тут был поставлен бизнес-центр, где размещается Высшая школа экономики. К сожалению, храмовый фундамент без изучения был уничтожен при том строительстве.

Слева на двух фотографиях крыло дома Александра Дмитриевича Черткова.

Автор чёрно-белого снимка Александр Александрович Губарев. Современный кадр повторён с той же точки 112 лет спустя. Довольно редкая фотография Дворца культуры имени Горбунова, точнее, клубной части ДК. Чёрно-белый кадр сделан в 1938-м или 1939 году. То есть практически сразу после завершения строительства. Здание ДК по проекту Якова Абрамовича Корнфельда, выдающегося советского архитектора, было заложено в 1929 году, и его строительство растянулось почти на 10 лет.

Корнфельд разделил дворец на три части: клубный корпус (он на фото), театр и соединительный корпус, в котором были размещены буфет и читальный зал. Обратите внимание, что клубный корпус был спроектирован в три этажа с цоколем. На современной фотографии мы видим четыре этажа. Изначально кровля здания была обитаемой. Она служила для летних занятий на открытом воздухе. Также на крыше располагались мужской и женский солярий с душевыми.

Внутри клуба размещался большой лекционный зал на 400 мест с двусветным фойе и гостиной для отдыха, а также аудитории для кружков. С началом эксплуатации стало понятно, что содержать обитаемую кровлю решительно невозможно. Летние занятия можно с успехом проводить в парке, а солярий не прижился в новой пролетарской культуре. Кроме того, содержать такую кровлю обходилось дороже. Хотя крыши-солярии были распространены в проектах на рубеже 1920/1930-х годов (например, двухуровневый солярий был на доме-коммуне сотрудников Госстраха на Малой Бронной архитектора Моисея Яковлевича Гинзбурга), при первой возможности от них избавлялись. Очень быстро обитаемая кровля ДК Горбунова превратилась в полноценный четвёртый этаж.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 86 лет. Одна из забытых московских церквей на Большой Серпуховской. Чёрно-белый кадр сделан в 1913 году. За минувший век территория вокруг храма была застроена, соответственно повторить фотографию с той же точки невозможно. Современный кадр сделан с крыши соседнего здания.

Это храм во имя Николая Чудотворца при Александровском приюте для престарелых членов Вспомогательного общества купеческих приказчиков. Архитектор Григорий Николаевич Рибас. Он же был архитектором приюта; это соседнее здание. Храм был заложен в июле 1895 года; завершён и освящён в январе 1900 года. Участок земли и деньги на постройку завещал после своей смерти Иван Александрович Лямин, также деньги перечислила его вдова Евдокия Афанасьевна. Также известно, что Пётр Павлович Сорокоумовский принес в дар резной иконостас, находившийся ранее в домовой церкви бывшего московского генерал-губернатора Арсения Андреевича Закревского в Леонтьевском переулке.

В советские годы храм был закрыт, использовался под разные нужды, а потом и вовсе оказался заброшен. Позже храм был несколько перестроен и стал Домом культуры электромеханического завода имени Владимира Ильича. В наше время здесь долгое время работал клуб знакомств. Ныне здание пустует. В 1959 году на Цветном бульваре, на месте Центрального рынка был возведён пятиэтажный универсальный магазин. Название универмага было прозаичное: «Центральный рынок». Архитектор Михаил Фёдорович Шульмейстер. Считается, что это первый крытый рынок в столице. Вот как описывал его писатель Лазарь Карелин в романе «Последний переулок»:

Они вошли в главный рыночный павильон... Здесь терпко пахло. Все смешалось — и тонкий запах цветов по правую руку, и дурманящий запах дынь, яблок, слив, винограда — по левую. А ещё и укропом повеяло, малосольными огурцами — этот запах шёл из павильона напротив. И вот всё это смешалось, и всё это, аромат этот, живой, сладкий, терпкий, острый, — он как бы приветствовал Анну Лунину, обнимал, выстилался перед ней, сам себя выхваляя и предлагая. Они быстро прошли через павильон, где были овощи и где народ был иной, не княжеского рода, все больше женщины стояли у своего товара — у кабачков, цветной капусты, баклажанов, малосольных огурцов, у особенно пахучих гор лука, укропа, петрушки. Мясной павильон был пустоват. Тут торговля уже подходила к концу. Опоздали, явно опоздали они, если, конечно, не довольствоваться какими-то жалкими остатками, этими поникшими ошмётками мяса, уныло распластавшимися на прилавках.

Кроме овощей-фруктов и мяса, здесь торговали цветами, одеждой, обувью, галантереей, тканями, канцелярскими товарами и другим товаром широкого потребления. В 1994-м «Центральный рынок» был закрыт, а несколько лет спустя разобран. В 2010 году на освободившемся месте был возведён торговый центр «Цветной».

На втором плане чёрно-белого кадра видны дома купца Фёдора Ивановича Малюшина. Один из домов — бывшие меблированные комнаты — сохранился по сей день. Другое здание вместе с небольшим пристроем было снесено в 1986-м или 1987 году. На этом месте был построен эффектный корпус Метростроя с вестибюлем станции «Цветной бульвар». Станция была открыта 31 декабря 1988 года.

Чёрно-белый кадр сделан 28 января 1962 года. Современный кадр повторён с той же точки 63 года спустя. В Михалково сохранился очень красивый краснокирпичный дом, возведённый в 1871 году по проекту архитектора Александра Степановича Каминского. Некогда в доме жил купец 1-й московской гильдии Вильгельм Иванович Йокиш.

Йокиш был этническим немцем, в 22 года переехал в Россию из Пруссии; поселился в Всехсвятской волости Московского уезда, где работал в усадьбе Михалково на суконном производстве семьи Грачёвых. В 28 лет Вильгельм Иванович основал собственное производство — красильную фабрику. Позже он выкупил фабрику у Грачёвых, присоединил к своей и основал прядильную, ткацкую и сукноотделочную мануфактуру.

В 1878 году Вильгельм Иванович вместе с сыновьями (их звали на русский манер Василием Васильевичем и Александром Васильевичем) основали Товарищество суконной мануфактуры, которое назвали «Йокиш». По сути это было акционерное общество. Компания Йокиша позже перешла по наследству детям и производила в основном сукно для нужд военного ведомства. В 1919 году производство было национализировано. Появилась Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева.

В доме некоторое время располагались ясли, потом общежитие. Некоторые помещения занимал магазин. В поздние советские времена к дому была сделана нелепая (с архитектурной точки зрения) жилая пристройка из железобетонных панелей. Ныне дом пустует. Он внесён в реестр памятников и ждёт своей реставрации.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Так выглядела Большая Пресня в 1914 году: от Дружниковой улицы в сторону зоопарка. Практически ничего, что мы видим на чёрно-белом кадре, не сохранилось.

На углу с Дружниковой улицей стоит пивная лавка Верёвкина. На сём месте теперь вестибюль станции метро «Краснопресненская».

На дальнем плане видна высокая звонница храма Покрова Пресвятой Богородицы, что в Кудрине. Храм был разрушен в 1937 году. Спустя ровно 10 лет на Кудринской площади (тогда площадь Восстания) была заложена известная сталинская высотка.

Слева вдали хорошо выделяется восьмиэтажный корпус бывшего женского медицинского института. Первое и единственное частное медицинское учебное заведение в Российской Империи. Здание было снесено в 1973 году.

В конце 1970-х Москва готовилась к Олимпиаде-80. Красная Пресня была значительно расширена. Трамвайные рельсы с улицы были убраны в 1957 году.

Разница между фотографиями 111 лет. Чёрно-белую фотографию сделал Эмиль Владимирович Готье-Дюфайе. 31 декабря исполнилось ровно 60 лет со дня открытия Преображенского метромоста. В последний день 1965 года Кировско-Фрунзенская (ныне Сокольническая) линия была продлена до станции «Преображенская площадь». Хронологически это третий из пяти открытых метромостов Москвы и самый короткий из них. Его длина — 330 метров.

На протяжении четверти века станция «Преображенская площадь» была конечной Кировско-Фрунзенской линии. 1 августа 1990 года линия была продлена в Богородское, до «Улицы Подбельского» (ныне «Бульвар Рокоссовского»).

Чёрно-белый кадр сделан с лестницы, ведущей к причальной стенке на Яузе. Набережные начали строить и отделывать гранитом в начале 1950-х годов.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет. Чёрно-белая фотография сделана в апреле 1940 года. Ночью на станции «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»). Только что ушёл в депо последний состав. Мойщик смывает со стен и пола скопившуюся за день грязь. Обратите внимание, что стены покрыты метлахской плиткой в форме сот. Довольно редкое покрытие для станций Московского метрополитена. Впрочем, сама станция была особенной. К ней были предъявлены повышенные требования ещё на стадии проектирования.

Планировалось, что прямо из Дворца Советов пассажиры будут попадать на платформу станции, которую должны были заполонить нескончаемые потоки иностранных делегатов и гостей Дворца. Потому и ширина платформы была максимально увеличена, до 15 метров.

Изначально платформа была залита асфальтом. Это хорошо видно на чёрно-белом кадре. Лишь полвека назад на смену асфальту пришли тёмно-красные и чёрные гранитные плиты. Также метлахскую сотовую плитку на путевых стенах сменил коелгинский белый мрамор.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году строительство Дворца Советов на месте уничтоженного храма Христа Спасителя было остановлено. Но станция продолжала носить имя непостроенного Дворца вплоть до 1957 года.

Архитекторы станции Алексей Николаевич Душкин и Яков Григорьевич Лихтенберг дружили со студенческих лет и увлекались архитектурой Древнего Египта. Проект станции был выполнен в стилистике храма Амона в Карнаке.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 84 года. Сквозь арку Красных ворот проходила однопутная трамвайная линия. Трамвай №6 шёл с Новой Басманной, проезжал через ворота и направлялся в Мясницкий проезд. Трамваи того же маршрута, шедшие в обратную сторону, огибали Красные ворота справа, пересекали Садовое кольцо и уходили через Новую Басманную на Каланчёвскую улицу.

На чёрно-белом кадре двухосный моторный вагон №663, изготовленный в 1912 году на Коломенском заводе. Благодаря историкам транспорта нам известно, что этот вагон возил москвичей и гостей столицы до 1960 года, а после был передан в городское хозяйство Воронежа, где закончил свою работу и был списан.

На втором плане Запасный дворец императрицы Елизаветы Петровны. На старинной и современной фотографиях хорошо видно, что здание сохранило пропорции, хотя совершенно неузнаваемо изменилось, перестроенное в начале 1930-х архитектором Иваном Александровичем Фоминым для Наркомата путей сообщения СССР.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 111 лет. 100 лет назад поэт Сергей Александрович Есенина был найден повешенным в ленинградской гостинице «Англетер» 28 декабря 1925 года.

Похороны состоялись в последний день 1925-го. Гроб с телом был установлен в Доме печати на Никитском бульваре (с 1938-го Центральный дом журналиста).

Дом печати открылся в марте 1920 года во флигеле бывшей усадьбы князей Голицыных. Есенин выступал здесь в последний раз за три месяца до гибели — 25 сентября 1925 года.

На фотографии изображён момент выноса тела. Далее процессия, сопровождаемая массой народа, проследовала до памятника Пушкину на Страстной площади, где гроб трижды обнесли вокруг пьедестала. Оттуда на Ваганьковское кладбище.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Фанагорийские казармы на Немецкой улице (ныне Бауманская). Чёрно-белый кадр сделан в 1910 году. С 1911 года вплоть до начала Первой мировой войны здесь был расквартирован 11-й гренадерский Фанагорийский полк, давший название казармам.

На чёрно-белом кадре маленькая деревянная звонница. Она относилась к домовому храму Святых Константина и Елены. В первые советские годы звонница была снесена, домовый храм ликвидирован и превращён в спальню для красноармейцев. В октябре 2025 года восстановленный домовый храм был освящён.

В основе Фанагорийских казарм — старинный дом Иоганна Германа Лестока, придворного медика времён императрицы Елизаветы Петровны. Сенатский дом долго служил пристанищем для всякого рода чиновников, но сгорел в Великом московском пожаре 1812 года. Много лет спустя Осип Иванович Бове восстановил его и несколько перестроил. С 1830-х дом находился на балансе Военного ведомства. Сначала здесь располагалось «малолетнее отделение» 1-го кадетского корпуса, затем Учительская семинария. С 1880-х тут уже казармы для Троице-Сергиевского резервного батальона, потом Фанагорийского полка, в революцию — для частей самокатного батальона.

С 1930-х здесь Военно-химическая академия РККА имени Ворошилова. В 2023 году бывшие казармы переданы МГТУ имени Баумана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. _______

