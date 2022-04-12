Возможно оценку следует пересмотреть

Дорогие друзья, мы попробовали отдохнуть, но у нас не получилось, простите.

Думали взять паузу, чтобы отойти от информационного вала, но так случилось, что сегодня же появились новые видеодоказательства расправы над пленёнными российскими военными. И чуть позднее хохлы совершили первую за время военной кампании химическую атаку, устроив подрыв на заводе «Заря» в Рубежном.

Мы с вами уже привыкли называть украинских головорезов «нацистами», но, возможно, эту оценку в свете их новых преступлений следует пересмотреть.

До сих пор в истории нашего биологического вида самым человеконенавистническим, самым аморальным и наглухо отбитым политическим образованием был немецкий нацистский рейх. Но хохлы не были бы хохлами, если бы не умудрились пробить и это дно тоже.

Видите ли, в чём дело.

Картина мира украинского карателя, хоть она и обклеена изрядно нацистской символикой и допотопными рунами, в действительности имеет мало общего с известными идеологиями, потому что в принципе не предполагает построение какого-либо жизнеспособного общества в будущем. Этим украинские каратели отличаются от сторонников Третьего рейха: те не просто имели в голове некий идеальный образ своей страны, но также подводили под него некую самостоятельную – ими же выдуманную – идеологическую базу, которую затем довольно успешно ставили на экономические рельсы.

Третий рейх вне всякого сомнения был уродливым и нежизнеспособным государством, но он был, тем не менее, государством. У него была своя экономика, своя боеспособная армия, которая одновременно сражалась на нескольких фронтах, и единая политическая линия. Повторимся: это геополитическое образование было в высшей степени уродливо, но достаточно сильно, чтобы войти в мировую историю как худшее, на что до сих пор было способно человечество.

Но националисты страны 404 – не Третий рейх и даже не его хрюкающая копия.

Они за тридцать лет не сумели построить ни функционирующую экономику, ни дееспособную политическую систему, ни самостоятельную армию, которая могла бы действовать, не опираясь на постоянные вливания живой силы и техники извне.

Суть хохляцкого национализма – банальная животная ненависть к своему окружению. Причём, не только к русскому окружению, но и к венгерскому, и польскому, и ЛГБТ-европейскому – вообще ко всему иному. Это дистиллят слепого насилия в XXI веке, зародившийся – и это наиболее удивительно - в стране, которая имеет широкий доступ ко всем благам европейской цивилизации.

Его не исправят ни евроинтеграция, ни айфоны, ни кружевные трусики, ни дешёвый бензин, ни любая другая современная потребительская атрибутика. До этой животной ненависти невозможно достучаться благами цивилизации, у неё вообще всего один жизненный путь – и ведёт он в могилу.

Сегодня на этом пути хохляцкий национализм просто старается забрать с собой как можно больше людей. Потому что у него нет иного способа дать себе оценку. Этот путь насилия и является в его глазах доказательством собственного существования. Его короткого жизненного промежутка не хватает для сложной эволюции за рамками ненависти и насилия. У него нет созидательного начала, оно никак не проявилось за последние десятилетия.

При таком раскладе используемая символика может быть любой: хакенкройцы, древние руны, флаги ИГИЛ* (ластоногие глиномесы, запрещены в РФ) или свинка Пеппа. Всё это не имеет никакого значения и является лишь попыткой наспех слепить образ настоящего культа. Без автономной материальной базы, без последовательных политических требований, без планов на будущее – чисто комбинацией оружия и затасканных лейблов.

Этому культу не место на нашей планете, дорогие друзья, и ему суждено быть уничтоженным бойцами лучшей армии в мире. Сегодняшние кадры, вполне вероятно, станут не последними свидетельствами зверств хохляцкого национализма, и нам с вами нужно быть к этому готовыми, нужно быть стойкими. В конечном итоге их поведение значит лишь, что никакого обратного пути для себя они уже не видят. И этого обратного пути у них уже действительно нет.

Уничтожить их – это как пристрелить бешеную собаку, более не отдающую себе отчёт в своих действиях.

Это может прозвучать странно, дорогие друзья, но куда большую ненависть в нас сейчас вызывают не они, а современный европейский истеблишмент, покрывающий зверства украинских карателей и делающий это осознанно.

Это они спустили бешеную украинскую собаку на мирное население Донбасса. И это они сейчас всеми силами стараются отмыть её от крови, параллельно обвиняя в её грехах нашу с вами Федерацию. Мы, конечно, не влияем на принятие официальных решений российской стороной, но очень хотели бы, чтобы современные западные управленческие верхушки были максимально наказаны экономически за свою русофобскую политику.

Вплоть до отключения нефти или, может, даже газа, как только они введут все свои санкции по углю, древесине, удобрениям – или как там они ещё сегодня хотят выстрелить себе в ногу. Возможно, не сразу. Даже лучше не сразу - сначала пристроив потенциально высвобождающиеся объёмы энергоресурсов на другие рынки. Но точно до того, как они сумеют найти российским поставкам адекватную замену и разберутся с рекордной инфляцией. Чтобы желаемый энергопереход привёл их к светлому, зелёному –

Бедности.

Чтобы ни у Макрона, ни у Шольца, ни у Драги, ни у как-там-этого-испанского-премьера-вообще-зовут не было больше политического будущего. Чтобы экономический шок для современного русофобского европейского истеблишмента стал обыденной нормой – и пусть американский СПГ, надрываясь, вытягивает им цену за тысячу кубометров, чтобы сбить производственную инфляцию.

Всю последнюю неделю они из кожи вон лезли, чтобы доказать, что конструктивный диалог с ними в принципе невозможен. Нам бы очень хотелось, чтобы, когда осядет пыль, европейские управленцы остались без стратегических российских ресурсов.

Ошмётки бешеной украинской собаки им можно будет вернуть в собственность, если тех сколько-нибудь останется.

[Орда] – родная, злобная, твоя

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