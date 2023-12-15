Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.73

Кировская районная газета "Знамя Труда" в январе 2023 года рассказала, что:
11 октября в общеобразовательных школах №4 и №6 прошли траурные мероприятия по увековечению памяти учащихся, геройски погибших в специальной военной операции на Украине.
Александр Малышев, Андрей Яворский, Максим Холькин с честью исполнили свой воинский долг и Указом Президента Российской Федерации были награждены орденами Мужества посмертно. В память об учениках на здании школ были открыты мемориальные доски.
Александр Малышев мечтал о карьере военного. Был принят в братство воздушного десанта. Вместе с однополчанами мужественно отправился выполнять свой долг перед Отечеством. При выполнении боевого задания Александр проявил настоящий героизм. А когда противники открыли массированный огонь по отряду наших бойцов, Александр Малышев погиб от взрыва. Ему было всего 19 лет.
https://kirovzt.ru/articles/18252
Кроме этой заметки я больше ничего не нашла.Рядовой, командир мотострелкового отделения мотострелкового батальона Кирилл Ринатович Мансуров погиб при выполнении боевого задания в ходе проведения специальной военной операции.Кирилл Мансуров родился в 1990 году в Читинской области в ЗАТО Оловянная - 4. До 2022 года учился в школе военного городка в Читинской области. С 2003 года проходил обучение в школе № 57 города Оренбурга. После её окончания Кирилл Мансуров поступил в профессиональное училище № 46 Оренбурга и получил специальность «Контрольно-измерительные приборы и автоматика». Весной 2008 года Кирилл Мансуров отправился служить в Вооруженные Силы Российской Федерации. Службу проходил в Приморском крае в ОСНАЗ ГРУ. После окончания службы в армии оренбуржец работал вахтовым методом.В июле 2022 года Кирилл Мансуров ушёл добровольцем от батальона «ЯИК» в зону проведения специальной военной операции.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой, командир мотострелкового отделения мотострелкового батальона Кирилл Ринатович Мансуров награжден орденом Мужества посмертно.
https://orenburg.ru/presscenter/news/116259/
Такую же краткую информацию приводить портал 56 орб.ру
https://56orb.ru/news/2023-08-18/ushel-dobrovoltsem-v-orenbu...
и новости Орендей.ру
https://dzen.ru/a/ZOW5jXesUg1eQ8Fu
И это все...
Оренбуржца Олега Мерцалова посмертно наградили Орденом Мужества
Траурная церемония прощания с Олегом Мерцаловым прошла в поселке Колтубановский накануне, 24 июля, сообщили в администрации района. Проводить бойца в последний путь пришли родные и близкие, военные, представители администрации и земляки.
Олег Мерцалов родился 5 апреля 1991 года. В ходе частичной мобилизации 5 октября 2022 года был направлен в зону спецоперации. Оренбуржец погиб при выполнении боевого задания 4 июля 2023 года. У него остались родители, жена и двое детей.
Олега Мерцалова похоронили на сельском кладбище. Указам Президента России Владимира Путина оренбуржце посмертно награжден Орденом Мужества.
Администрация Бузулукского района выразила соболезнования родным и близким погибшео героя.
https://dzen.ru/a/ZL9Ked0DvGVxwFiY
Церемонии прощания состоялись в Бузулукском и Новоорском районах. Также семье бойца из Тоцкого района вручили орден Мужества и медаль «За отвагу».24 июля в поселке Колтубановский Бузулукского района проводили в последний путь Олега Станиславовича Мерцалова.
Олег родился 5 сентября 1991 года. В ряды Вооружённых Сил Российской Федерации призван в ходе частичной мобилизации 5 октября прошлого года. Наш земляк погиб 4 июля при выполнении служебно-боевых задач. Награжден орденом Мужества (посмертно). У военнослужащего остались родители, жена и двое маленьких детей.Новости прошли на площадке Новости Orenday.ru 14 августа 2023 года.
https://dzen.ru/a/ZNm3wkHqlCuw7zg2
Далее ссылки на короткие однотипные сообщения
На страничке в ВК "Лента Орегбурга
https://vk.com/wall-143963860_104861
Урал.ру56
https://t.me/ural56ru/52917
https://prooren.ru/news/obschestvo/pod-buzulukom-prostilis-s...
КП Оренбурга
https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5375319/
Интерактивные новости
https://eanews.ru/news/s-uchastnikom-spetsoperatsii-prostili...
Каких-то дополнительных данных не найдено
Пащенко Алексей Сергеевич заместитель командира роты инструктор воздушно-десантной подготовки роты глубинной разведки 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, старший лейтенант.
Родился 9 октября 1985 года в селе Бобровка Шипуновского района Алтайского края. В 1992-2003 годах учился в Шипуновской средней общеобразовательной школе имени А. В. Луначарского.Старший матрос в период службы в морской пехоте
В ноябре 2003 года призван на срочную военную службу, которую проходил в течение двух лет на Северном флоте в десантно-штурмовом батальоне 61-й отдельной бригады морской пехоты (пункт дислокации поселок Спутник, Печенгский район Мурманской области). По окончании срочной перешёл на контрактную службу в той же бригаде в звании старшего матроса.
В 2006 году по направлению воинской части поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, где обучался по специальности «применение войсковой разведки».Выпускник НВВКУ, 2011 год
После окончания училища в 2011 году проходил службу в должности командира разведывательной роты разведывательного батальона 33-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России (посёлок Лебяжье, Ломоносовский район Ленинградской области). Некоторое время спустя уволился в запас, работал в Ленинградской области начальником пожарно-спасательной части в системе МЧС России, затем старшим инспектором в ООО «РЖД-Транспортная безопасность».Старший лейтенант МЧС
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Узнав о ибели нескольких своих однокурсников, Алексей Пащенко принял решение зернуться в армию. В июне 2022 года он подписал контракт с Министерством обороны и поступил на службу в 138-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Красносельскую ордена Ленина Краснознаменную бригаду (посёлок Каменка, Выборгский район Ленинградской области). В должности заместителя командира роты - инструктора воздушно-десантной подготовки роты глубинной разведки разведбатальона в конце июля он прибыл на линию боевого соприкосновения. В течение года принимал участие в боевых действиях против Вооружённых сил Украины (ВСУ).8 января 2023 года разведывательная группа под командованием старшего лейтенанта Пащенко (позывной «Алтай») выполняла боевое задание в тылу противника в окрестностях посёлка Двуречное Купянского района Харьковской области. В ходе проведения разведки российские военнослужащие были обнаружены противником, который, воспользовавшись внезапностью и численным преимуществом, вступил в бой. В завязавшейся схватке разведчики под руководством старшего лейтенанта Пащенко уничтожили украинский танк, расчёт ПТУР, пулеметы и значительное количество живой силы. Получив ранение, командир приказал своему заместителю вывести группу из-под огня, сам же остался на позиции и до последнего прикрывал собой отход солдат.
Похоронен 3 февраля 2023 года на родине, в селе Бобровка Шипуновского района.
Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 13 июля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Пащенко Алексею Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Медали «Золотая Звезда» была передана семье Героя 2 августа 2023 года в Смольном.
Награжден орденом Мужества (14.02.2023), медалями.
Мемориальная доска 26 апреля 2023 года установлена в Шипуновском районном парке культуры и отдыха на памятном знаке Военно-морскому флоту (2023). Алтайский край.
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=34025https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksej-pashenko
Обратите внимание, что на портрете нет даты рождения. Вадим не успел занести уточнения по дате... и сам ушел за окоём...
Что интересно, я вроде нашла несколько сообщений в прессе и каналах, но! Там тоже нигде не стоит дата рождения. И вообще - очень скудные данные.
Новости Вологодской области:
В ходе СВО погиб гвардии лейтенант Игорь Суханов из Вытегорского районаГвардии лейтенант Игорь Суханов из Вытегорского района погиб в ходе специальной военной операции. Печальные новости подтвердил глава муниципалитета Александр Зимин.
Игорь Анатольевич Суханов родился в Анхимовском сельском поселении. Известно, что офицер погиб 4 июня, прикрывая своих товарищей на поле боя. В зоне СВО он был командиром боевой группы.
"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Игоря. Вечная память Герою", - отметил Александр Зимин.
О дате и месте похорон пока не сообщалось.
5 июня 2023г.
https://vk.com/wall-182617353_463144
6 июня Лента новостей 35media.ru
Трагическое известие о гибели земляка пришло в Вытегорский район
Гвардии лейтенант Игорь Суханов, уроженец Анхимовского сельского поселения, погиб 4 июня 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
«Игорь был командиром группы, во время боя прикрывал своих бойцов, — сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин. — Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Игоря. Вечная память Герою».
https://35media.ru/news/2023/06/06/Vologzhanin-Igor-Sukhanov...
Вести Вологды:
Вытегорскому офицеру Игорю Суханову присвоено звание Героя РоссииФото: vk.com / Настроение - Моя Вытегра
Гвардии лейтенант Игорь Анатольевич Суханов погиб в ходе специальной военной операции. Молодой офицер получил смертельное ранение, прикрывая своих боевых товарищей.
Игорь Суханов родился в Анхимовском сельском поселении Вытегорского округа. С юношеских лет стремился стать десантником и после школы начал осуществлять свою мечту. Игорь Анатольевич поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Когда началась СВО – отправился в зону боевых действий. Там наш земляк принял командование над отрядом, 4 июня текущего года офицер погиб, прикрывая своих бойцов – об этом ранее рассказывали вести35.рф.
За проявленный героизм, отвагу и мужество вытегор представлен к высшей государственной награде. Указом Президента Игорь Суханову присвоено звание Героя России посмертно, сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на маму военнослужащего Веру Александровну.
https://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/news/2023/09/25/vytegorskom...
7 октября статья в 35media.ru:
Звезду Героя России передали родным вытегорского офицера Игоря Суханова, погибшего в зоне СВОГвардии лейтенант Игорь Суханов героически погиб в июне 2023 года при выполнении задач в зоне специальной военной операции.
Стать профессиональным военным Игорь мечтал с детства. Занимался спортом, участвовал во всех спортивных соревнованиях, прыгал с парашютом. После окончания школы служил в воздушно-десантных войсках. Закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Далее была служба в Псковской дивизии ВДВ. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
В феврале 2022 года гвардии лейтенант Игорь Суханов принял командование разведгруппой в зоне СВО. Был награжден тремя орденами Мужества.«Настоящий патриот своей страны, он был до конца верен своему долгу. Игорь Суханов погиб, прикрывая своих товарищей. За мужество, героизм и отвагу вытегору посмертно присвоено звание Героя России. Награду семье нашего земляка передал по месту службы губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Игорь Суханов — настоящий Русский Офицер, для которого высшей ценностью был долг перед Отечеством. Гордимся и помним», — написал Олег Кувшинников
https://35media.ru/news/2023/10/07/Zvezdu-Geroya-Rossii-pere...
Три ордена Мужества, Герой России... а даже дату забыли выставить. И упоминание о мемориальной табличке тоже не нашла...
Последний на сегодня портрет работы Вадима ОкладниковаУвы... об этом герое не найдено ни-че-го.
Если кто-то что знает откликнитесь. Наши Герои достойны того, чтоб о них рассказывали, а не просто сухое упоминание: погиб!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Пишет папа Героя Алексея Крауклиса.
Привожу его слова полностью. И все фотографии, которых будет много.
Здравствуйте Светлана Алексеевна. Извините что долго Вас заставил ждать, да и Вас не хотел утруждать. Но вот набрался сил. Родился Алёша 22.04.2001. В 10 лет начал заниматься дзюдо потом армейским рукопашным боем.Увлекался рыбалкой, тянулся к технике был хорошим помошником по хозяйству.Помогал строить дом потом баню строили в месте. У бабушки просел дом так мы с ним пол лета под ним проползали, подняли на фундамент.Был весёлый и общительный. Мог добиться своего. В 14 лет нашёл лагерь хочу стать десантником. Там он сделал свой первый прыжок, до армии их было 4.
После школы учился в техникуме по специальности техник механник сельского хозяйства был старостой, закончил с отличием. Правда диплом он получить не успел, забрали в армию, мы с мамой забирали было очень приятно получить такой диплом.Служить попал в 45 бригаду ВДВ. Был очень рад этому.Принял решение пойти на контакт. В декабре 21 был в отпуске. Сразу после отпуска участвовал в миротворческой миссии в Казахстане.Потом учения, дальше СВО.
Погиб 14 марта в Гостомеле.
Сорок дней было на день рождения. В этот день вышел я с утра покурить и летит один журавль жалобно курлычет стаю догоняет, мне аж дурно стало. Наверное это был Алёша с нами прощался.
Как-то так. Извините если что-то не так.
видео: https://vk.com/im?sel=563113829&z=video563113829_4562391...
Выслал мне папа Алексея и мемориальную табличку. Но я лучше приведу официальный материал, посвященный этому событию.
Открытие мемориальной доски Крауклису Алексею Андреевичу состоялось в селе Стрелка
23 июня 2022 года22 июня 2022 года в селе Стрелка Вадского муниципального округа состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски на здании Стрельской основной общеобразовательной школы, Крауклису Алексею Андреевичу, погибшему при исполнении военных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Указом Президента РФ Крауклис Алексей Андреевич награжден орденом Мужества (посмертно). Командир группы специального назначения 45- ой Гвардейской отдельной бригады специального назначения, гвардии капитан Полянский Игорь Сергеевич вручил родителям погибшего Алексея Крауклис — Андрею Илмарсовичу и Ирине Валерьевне, орден Мужества сына.
На митинге присутствовали родители и родной брат Алексея Крауклиса, представители администрации Вадского муниципального округа, сослуживцы, учителя школы, в которой учился Алексей, односельчане.
Перед присутствующими на Митинге выступили: глава местного самоуправления округа, подполковник запаса Ураев Иван Анатольевич, военный комиссар Бутурлинского, Вадского муниципальных округов и городского округа Перевозский Нижегородской области, подполковник запаса Анурин Вадим Николаевич, директор Стрельской основной общеобразовательной школы Макаров Сергей Александрович.
Открыл памятную мемориальную доску, брат Алексея Андреевича Крауклис, Данила Крауклис, учащийся 8 класса Стрельской основной общеобразовательной школы.Присутствующие почтили память Героя, отдавшего свою жизнь во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле минутой молчания и возложили цветы к памятной мемориальной доске, которая вновь и вновь будет напоминать о бессмертии подвига, о служении своей Родине, об отличном сыне, друге, солдате.
https://xn--c1aejxbfe9a.xn--p1ai/?id=9328
Материал об Алексее с портретом Вадима Окладникова был вот тут:
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)
Хочу познакомить Вас со Светланой Коротковой. Она живет в Костроме.О ней мне рассказали мамы наших Героев. Вот что на днях написала на свой страничке Светлана:
Макет книги готов, он на фото. К сожалению, не получается напечатать её в этом году из-за загруженности типографии. Книга выйдет в январе 2024 года.
Вчера я получила расчёт стоимости этого издания и растерялась от неожиданности: сумма даже за минимальный тираж оказалась почти в два раза выше расчётной.
А если печатать тираж, который я планировала, то обычному человеку такая стоимость просто не по карману. Вчера, когда прошёл первый шок, я даже пошутила: чтобы напечатать тираж 2000 экземпляров пришлось бы продать почку. Но тут, конечно, не до шуток.
Успокоившись, я подумала, что раз так вышло, что не будет большого тиража — значит так и надо.
Эта книга для меня бесценна, потому что в неё я вложила свою душу.
Эта книга бесценна для близких всех мальчишек, биографии и стихи о которых вошли в это издание.
Эта книга памяти о событиях и Героях, и она, как и память, будет жить и после нас.
Книга выйдет ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Половину средств на такой тираж мы с вами собрали ещё весной, за что всем ещё раз самое сердечное спасибо. Вторая половина — мои личные накопления.
40 экземпляров издания будет подарено мной семьям погибших ребят — именно столько их в моей книге.
16 книг будут переданы в самые крупные библиотеки страны.
Несколько экземпляров я передам ребятам 331 Костромского полка на фронт. Я знаю, что парни меня читают и поддерживают.
Ещё небольшую часть я подарю дорогим мне людям.
Все остальные книги будут продаваться — это чуть больше 400 экземпляров.
Средства от продажи книги будут использованы на печать второго сборника — он обязательно будет с новыми именами и историями Героев.
Р.S. Мои друзья по поэтической школе вчера в один голос твердили мне, что подобное издание должно финансироваться государством, и ещё о том, что многие современные поэты печатают свои книги как горячие пирожки за счёт грантов и спонсоров, нужно только их искать и просить.
Может быть это так, я не знаю. Да и знать не хочу. У меня свой путь и своя миссия на этой Земле.
Раз Бог не направил мне таких могущественных помощников, значит знал, что справлюсь.
Обнимаю всех!
https://vk.com/vetakorotkova?w=wall341252000_12198
А теперь хочу представить некоторые ее работы, которые мне разрешили напечатать мамы этих ребят!Стихотворение основано на воспоминаниях папы...
А для меня ты —
Маленький мальчишка…
Я помню, сын, как ждал велосипед
И как ты счастлив был,
Увидев «Мишку»…
Как прибежал домой
Не чуя ног,
Колени в кровь разбитые
О камень.
Как я тебе твердил:
— Терпи, сынок!
А ты боялся больно сделать маме…
Как строили гараж.
Сгоревший фен.
Как с тренировки прыгал мне на плечи.
Как вырос ты.
Как ждали перемен.
И вот —
Зловещий новогодний вечер.
Мальчишка, сын,
Не струсивший боец!
Портрет любимый — горечь в чёрной раме…
Ты смотришь на меня:
— Терпи, отец!
Прости, что очень больно сделал маме…
***
Молчаливая боль и скорбь отца, потерявшего сына…
Сегодня хочу сказать большое человеческое спасибо всем папам, вырастившим и воспитавшим Героев.
Спасибо вам за сыновей. Спасибо, что в этом горе вы думаете не о себе. Понимаем, что вам очень непросто дается это молчание…Разделяем вашу глубокую боль.
И помним!
https://vk.com/vetakorotkova?w=wall341252000_11912
Клубится,
А на лужах
Тонкий - тонкий лёд.
Кровь людская нынче,
Как водица —
Все течёт,
По всей Земле течёт…
Вдоль дороги
Сосны - постовые,
А закат,
Как зарево вдали.
Люди стали алчные
И злые —
То богатства мало,
То земли…
Хватит всем!
Пора остановиться.
Жизнь людская
Хрупче хрусталя.
Пропиталась кровью,
Как водицей
Вся многострадальная
Земля…
***
... хочу пожелать, чтобы никого не коснулось горе этой войны. И хочу сказать, покуда будет равнодушие и отрешённость — война не закончится. Те, кто её пытаются не замечать, задумайтесь!
Жизнь — она бумеранг, что посылаешь, то и возвращается…
Все понимают в каком мире мы живем. Мамам, папам, жёнам и детям погибших Героев многого теперь не нужно.
Всё, что они хотят теперь в этой жизни — чтобы помнили их близких, помнили и чтили память.
Моя безграничная поддержка семье Андрея Быкова и всем семьям, потерявшим родных.
Мы сделаем всё, что задумали, чтобы помнили ребят.
Пролить вам,
У икон намоленных церквей!
Вопреки надеждам и
Молитвам
Забирает небо
Сыновей.
И они уходят
Обернувшись,
Улыбаясь
И поднявши бровь,
Чистые
Нетронутые души,
Сыновья —
Родная плоть и кровь.
Почему отпущен
Век короткий
Вам, такие юные сыны?
Плачут,
Плачут
Матери - сиротки
В наш безумно - страшный
Век войны…
***
Памяти костромича лейтенанта Андрея Быкова, погибшего в новогоднюю ночь 31 декабря 2022 года на Донбассе.
Сегодня (написано это в день рождения Андрея) у Андрея земной День рождения, прошу молитв до своего двадцатипятилетняя Андрей не дожил, погиб от подлого удара украфашистов.Об этом невероятно красивом и невероятно талантливом парне будет большой рассказ в моей книге.
Спи спокойно лейтенант Улыбака — так называли его сослуживцы — мы тебя помним и будем помнить всегда.
Светлана, Алексей, Дима… нет — Димасик, держитесь мои хорошие! Душевных сил.
***
Сегодня целый день читала рассказ мамы Андрея — Светланы. Почти выучила наизусть, очень хотела написать об Андрее именно сегодня.
Но ни строчки не могла написать, мыслей миллион — и все не то!
Даже Светлане написала о том, что о другом, ещё более важном я должна сказать сегодня.
Выразить наболевшее и невыносимо тяжелое чувство — чувство боли матери, схоронившей сына.
Теперь я понимаю — это стихотворение об Андрее, но оно адресовано всем матерям потерявшим своих сыновей.
Будем помнить ребят, рассказывать о них и чтить память.
Светлана Короткова
https://vk.com/im?sel=c1&w=wall341252000_9483%2F8a419b04...
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.63
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72
Журавлиным клином стая,
Кажется,
Их больше тридцати!
— Мам, привет,
Мы ночью улетаем,
Первый батальон уже в пути…
Документы сдали и иконки,
Связи нет…
Не плачь прошу,
Держись!
…И осталась матери на плёнке
В двадцать лет
Оборванная жизнь.
Вот с друзьями летом…
Вот с невестой…
Им теперь одна на всех тоска!
Не сбылось задуманное.
Вместо
На стене из мрамора доска
Время — метроном считает даты:
Месяцы летят,
Вот скоро год…
Журавли —
Бессмертные солдаты,
Навсегда
Ушедший в небо взвод…
***
Посвящается памяти Даниила Турапова, двадцатилетнего парня из города Буя, погибшего в марте под Киевом.
Ведь и правда: небо забирает лучших! Добрый, весёлый, неравнодушный, готовый прийти на помощь и поддержать, заботливый сын, брат, друг.
Столько планов на жизнь, которым уже не суждено сбыться… улыбка и взгляд, ещё при жизни устремлённый в небо.
Помним, чтим память русского парня -героя, отдавшего жизнь за Родину.
Светлана Короткова
В дополнение к материалам Светланы:
Новая учебная неделя в Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства началась с уже традиционной торжественной линейки, на которой звучал Гимн Российской Федерации и был поднят Государственный флаг. Почетное право поднять флаг предоставили студенческой команде техникума по баскетболу, которая стала бронзовым призером первенства города Галича по баскетболу среди мужских команд, и ее капитану Владиславу Семичеву.
Главным событием этого дня стало открытие мемориальной доски в честь Даниила Турапова, буевлянина, выпускника БТГП, стрелка-оператора, гвардии рядового Костромского 331-го гвардейского краснознаменного парашютно-десантного полка. Даниил погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, награждён Орденом Мужества (посмертно).
«Даниил был светлым, ярким человеком! — сказал Д.Л. Федоренко, директор БТГП.
— Он успевал и отлично учиться, и принимать участие в мероприятиях и конкурсах, которые проводились в БТГП, был волонтером. Все свои лучшие качества он показал еще в студенческие годы. Самое малое, что мы можем сделать – хранить память об этом человеке!»
На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали родители и сестра Даниила, глава города Буя, военком, представители воинской части.«Даниил прожил короткую жизнь, но она очень значима для всех нас, — отметил глава города Буя И.А. Ральников.
– Пусть мемориальная доска, которая установлена на здании техникума, служит напоминанием о буйском Герое, о том, что в нашем городе жил и учился такой замечательный человек».В этот день звучали слова благодарности в адрес героя и его родителей. Трудно было сдержать слезы, ведь Даниил окончил техникум совсем недавно – в 2021 году. В учебном заведении его помнят учителя, студенты младших курсов.
«Даниил, как мы ласково звали его – Даня, был замечательным человеком, активным, добрым, готовым помочь, — поделилась классный руководитель Даниила, Т.В. Кустова, методист и преподаватель БТГП.
– Память о нем сохранится в наших сердцах. В музее техникума есть материалы об участниках Великой Отечественной войны. Сейчас мы сделаем уголок боевой славы, посвященный Даниилу. Мы должны быть достойны таких людей, как Даниил Турапов».
«Я не застала Даниила. Когда пришла учиться в техникум, он уже окончил его, — рассказала Полина. – Для работы собирала информацию о нем: о семье, о том, каким он был учеником в школе № 37, студентом БТГП. Когда писала реферат, поняла, что Даниил всегда был ответственным, неравнодушным человеком, потому и пошел защищать нашу Родину. Мы должны гордиться и помнить его».
А. Юрьева
https://buy.bezformata.com/listnews/daniile-turapove-ustanov...
Но отмерян короткий был срок,
И тебе навсегда девятнадцать,
Мой мальчишка — Алёшка, сынок…
Повзрослел ты так быстро, так рано,
И десантный примерил мундир,
Но посмертно вручил покаянно
Орден мужества нам командир.
Ты не сдался, не предал, не струсил,
Сам погиб, защищая других.
Снова встали Алёшки над Русью,
Чтоб её не терзали враги.
Войнам выпала участь святая —
За Отчизну, за Родину - Мать,
Снова наши сыны умирают,
Чтоб стране не пришлось умирать.
Будут вечно Алёшки - сыночки
Охранять и беречь нашу Русь…
Мой родной, я люблю тебя очень,
Я молюсь о тебе.
Я горжусь!
***
Памяти гвардии рядового Алексея Бец, геройски погибшего в ходе СВО на Донбассе.
Этому парню было всего девятнадцать лет. Он всегда мечтал стать десантником, с детства примерял военную форму. Гордился тем, что попал на службу в ВДВ.
29 мая ребята попали под шквальный огонь врага, БМД горел. Алексей вытащил из горящей машины своего товарища. Затем он забрал миномет у раненого бойца и продолжил бой. Точным выстрелом он уничтожил БТР противника, тем самым сбив атаку. Алексей был тяжело ранен, кричал от боли, но продолжил бой до конца, не выпустив оружие из рук.
Вот такой девятнадцатилетний парень погиб защищая Родину и нас.
Спасибо тебе, герой Алёшка — настоящий мужчина, сын, друг!
Низкий поклон и соболезнования родителям героя.
https://vk.com/vetakorotkova
Портрет работы Вадима Окладникова.
Материал о Герое Алексее Бец вот тут: Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)
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