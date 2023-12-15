Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.73

Кировская районная газета "Знамя Труда" в январе 2023 года рассказала, что:

11 октября в общеобразовательных школах №4 и №6 прошли траурные мероприятия по увековечению памяти учащихся, геройски погибших в специальной военной операции на Украине.

Александр Малышев, Андрей Яворский, Максим Холькин с честью исполнили свой воинский долг и Указом Президента Российской Федерации были награждены орденами Мужества посмертно. В память об учениках на здании школ были открыты мемориальные доски.

Александр Малышев мечтал о карьере военного. Был принят в братство воздушного десанта. Вместе с однополчанами мужественно отправился выполнять свой долг перед Отечеством. При выполнении боевого задания Александр проявил настоящий героизм. А когда противники открыли массированный огонь по отряду наших бойцов, Александр Малышев погиб от взрыва. Ему было всего 19 лет.

https://kirovzt.ru/articles/18252

Кроме этой заметки я больше ничего не нашла. Рядовой, командир мотострелкового отделения мотострелкового батальона Кирилл Ринатович Мансуров погиб при выполнении боевого задания в ходе проведения специальной военной операции.Кирилл Мансуров родился в 1990 году в Читинской области в ЗАТО Оловянная - 4. До 2022 года учился в школе военного городка в Читинской области. С 2003 года проходил обучение в школе № 57 города Оренбурга. После её окончания Кирилл Мансуров поступил в профессиональное училище № 46 Оренбурга и получил специальность «Контрольно-измерительные приборы и автоматика». Весной 2008 года Кирилл Мансуров отправился служить в Вооруженные Силы Российской Федерации. Службу проходил в Приморском крае в ОСНАЗ ГРУ. После окончания службы в армии оренбуржец работал вахтовым методом. В июле 2022 года Кирилл Мансуров ушёл добровольцем от батальона «ЯИК» в зону проведения специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой, командир мотострелкового отделения мотострелкового батальона Кирилл Ринатович Мансуров награжден орденом Мужества посмертно.

https://orenburg.ru/presscenter/news/116259/

Такую же краткую информацию приводить портал 56 орб.ру

https://56orb.ru/news/2023-08-18/ushel-dobrovoltsem-v-orenbu...

и новости Орендей.ру

https://dzen.ru/a/ZOW5jXesUg1eQ8Fu

И это все...

Оренбург Медиа 25 июля сообщил:

Оренбуржца Олега Мерцалова посмертно наградили Орденом Мужества

Военнослужащий из Бузулукского района Оренбургской области погиб в ходе спецоперации на Украине.

Траурная церемония прощания с Олегом Мерцаловым прошла в поселке Колтубановский накануне, 24 июля, сообщили в администрации района. Проводить бойца в последний путь пришли родные и близкие, военные, представители администрации и земляки.

Олег Мерцалов родился 5 апреля 1991 года. В ходе частичной мобилизации 5 октября 2022 года был направлен в зону спецоперации. Оренбуржец погиб при выполнении боевого задания 4 июля 2023 года. У него остались родители, жена и двое детей.

Олега Мерцалова похоронили на сельском кладбище. Указам Президента России Владимира Путина оренбуржце посмертно награжден Орденом Мужества.

Администрация Бузулукского района выразила соболезнования родным и близким погибшео героя.

https://dzen.ru/a/ZL9Ked0DvGVxwFiY

Церемонии прощания состоялись в Бузулукском и Новоорском районах. Также семье бойца из Тоцкого района вручили орден Мужества и медаль «За отвагу». 24 июля в поселке Колтубановский Бузулукского района проводили в последний путь Олега Станиславовича Мерцалова.

Олег родился 5 сентября 1991 года. В ряды Вооружённых Сил Российской Федерации призван в ходе частичной мобилизации 5 октября прошлого года. Наш земляк погиб 4 июля при выполнении служебно-боевых задач. Награжден орденом Мужества (посмертно). У военнослужащего остались родители, жена и двое маленьких детей. Новости прошли на площадке Новости Orenday.ru 14 августа 2023 года.

https://dzen.ru/a/ZNm3wkHqlCuw7zg2

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На страничке в ВК "Лента Орегбурга

https://vk.com/wall-143963860_104861

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КП Оренбурга

https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5375319/

Интерактивные новости

https://eanews.ru/news/s-uchastnikom-spetsoperatsii-prostili...

Каких-то дополнительных данных не найдено

Военнослужащий из Бузулукского района Оренбургской области погиб в ходе спецоперации на Украине.Траурная церемония прощания с Олегом Мерцаловым прошла в поселке Колтубановский накануне, 24 июля, сообщили в администрации района. Проводить бойца в последний путь пришли родные и близкие, военные, представители администрации и земляки.Олег Мерцалов родился 5 апреля 1991 года. В ходе частичной мобилизации 5 октября 2022 года был направлен в зону спецоперации. Оренбуржец погиб при выполнении боевого задания 4 июля 2023 года. У него остались родители, жена и двое детей.Олега Мерцалова похоронили на сельском кладбище. Указам Президента России Владимира Путина оренбуржце посмертно награжден Орденом Мужества.Администрация Бузулукского района выразила соболезнования родным и близким погибшео героя.Церемонии прощания состоялись в Бузулукском и Новоорском районах. Также семье бойца из Тоцкого района вручили орден Мужества и медаль «За отвагу».24 июля в поселке Колтубановский Бузулукского района проводили в последний путьОлег родился 5 сентября 1991 года. В ряды Вооружённых Сил Российской Федерации призван в ходе частичной мобилизации 5 октября прошлого года. Наш земляк погиб 4 июля при выполнении служебно-боевых задач. Награжден орденом Мужества (посмертно). У военнослужащего остались родители, жена и двое маленьких детей.Новости прошли на площадке Новости Orenday.ru 14 августа 2023 года.Далее ссылки на короткие однотипные сообщенияНа страничке в ВК "Лента ОрегбургаУрал.ру56КП ОренбургаИнтерактивные новостиКаких-то дополнительных данных не найдено Пащенко Алексей Сергеевич заместитель командира роты инструктор воздушно-десантной подготовки роты глубинной разведки 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, старший лейтенант.

Родился 9 октября 1985 года в селе Бобровка Шипуновского района Алтайского края. В 1992-2003 годах учился в Шипуновской средней общеобразовательной школе имени А. В. Луначарского. Старший матрос в период службы в морской пехоте

В ноябре 2003 года призван на срочную военную службу, которую проходил в течение двух лет на Северном флоте в десантно-штурмовом батальоне 61-й отдельной бригады морской пехоты (пункт дислокации поселок Спутник, Печенгский район Мурманской области). По окончании срочной перешёл на контрактную службу в той же бригаде в звании старшего матроса.

В 2006 году по направлению воинской части поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, где обучался по специальности «применение войсковой разведки». Выпускник НВВКУ, 2011 год

После окончания училища в 2011 году проходил службу в должности командира разведывательной роты разведывательного батальона 33-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России (посёлок Лебяжье, Ломоносовский район Ленинградской области). Некоторое время спустя уволился в запас, работал в Ленинградской области начальником пожарно-спасательной части в системе МЧС России, затем старшим инспектором в ООО «РЖД-Транспортная безопасность». Старший лейтенант МЧС

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Узнав о ибели нескольких своих однокурсников, Алексей Пащенко принял решение зернуться в армию. В июне 2022 года он подписал контракт с Министерством обороны и поступил на службу в 138-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Красносельскую ордена Ленина Краснознаменную бригаду (посёлок Каменка, Выборгский район Ленинградской области). В должности заместителя командира роты - инструктора воздушно-десантной подготовки роты глубинной разведки разведбатальона в конце июля он прибыл на линию боевого соприкосновения. В течение года принимал участие в боевых действиях против Вооружённых сил Украины (ВСУ). 8 января 2023 года разведывательная группа под командованием старшего лейтенанта Пащенко (позывной «Алтай») выполняла боевое задание в тылу противника в окрестностях посёлка Двуречное Купянского района Харьковской области. В ходе проведения разведки российские военнослужащие были обнаружены противником, который, воспользовавшись внезапностью и численным преимуществом, вступил в бой. В завязавшейся схватке разведчики под руководством старшего лейтенанта Пащенко уничтожили украинский танк, расчёт ПТУР, пулеметы и значительное количество живой силы. Получив ранение, командир приказал своему заместителю вывести группу из-под огня, сам же остался на позиции и до последнего прикрывал собой отход солдат.

Похоронен 3 февраля 2023 года на родине, в селе Бобровка Шипуновского района.

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 13 июля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Пащенко Алексею Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Медали «Золотая Звезда» была передана семье Героя 2 августа 2023 года в Смольном.

Награжден орденом Мужества (14.02.2023), медалями.

Мемориальная доска 26 апреля 2023 года установлена в Шипуновском районном парке культуры и отдыха на памятном знаке Военно-морскому флоту (2023). Алтайский край.

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=34025 https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksej-pashenko

Обратите внимание, что на портрете нет даты рождения. Вадим не успел занести уточнения по дате... и сам ушел за окоём...

Что интересно, я вроде нашла несколько сообщений в прессе и каналах, но! Там тоже нигде не стоит дата рождения. И вообще - очень скудные данные.

Новости Вологодской области:

В ходе СВО погиб гвардии лейтенант Игорь Суханов из Вытегорского района Гвардии лейтенант Игорь Суханов из Вытегорского района погиб в ходе специальной военной операции. Печальные новости подтвердил глава муниципалитета Александр Зимин.

Игорь Анатольевич Суханов родился в Анхимовском сельском поселении. Известно, что офицер погиб 4 июня, прикрывая своих товарищей на поле боя. В зоне СВО он был командиром боевой группы.

"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Игоря. Вечная память Герою", - отметил Александр Зимин.

О дате и месте похорон пока не сообщалось.

5 июня 2023г.

https://vk.com/wall-182617353_463144

6 июня Лента новостей 35media.ru

Трагическое известие о гибели земляка пришло в Вытегорский район

Гвардии лейтенант Игорь Суханов, уроженец Анхимовского сельского поселения, погиб 4 июня 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

«Игорь был командиром группы, во время боя прикрывал своих бойцов, — сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин. — Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Игоря. Вечная память Герою».

https://35media.ru/news/2023/06/06/Vologzhanin-Igor-Sukhanov...

Вести Вологды:

Вытегорскому офицеру Игорю Суханову присвоено звание Героя России Фото: vk.com / Настроение - Моя Вытегра

Гвардии лейтенант Игорь Анатольевич Суханов погиб в ходе специальной военной операции. Молодой офицер получил смертельное ранение, прикрывая своих боевых товарищей.

Игорь Суханов родился в Анхимовском сельском поселении Вытегорского округа. С юношеских лет стремился стать десантником и после школы начал осуществлять свою мечту. Игорь Анатольевич поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Когда началась СВО – отправился в зону боевых действий. Там наш земляк принял командование над отрядом, 4 июня текущего года офицер погиб, прикрывая своих бойцов – об этом ранее рассказывали вести35.рф.

За проявленный героизм, отвагу и мужество вытегор представлен к высшей государственной награде. Указом Президента Игорь Суханову присвоено звание Героя России посмертно, сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на маму военнослужащего Веру Александровну.

https://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/news/2023/09/25/vytegorskom...

7 октября статья в 35media.ru:

Звезду Героя России передали родным вытегорского офицера Игоря Суханова, погибшего в зоне СВО Гвардии лейтенант Игорь Суханов героически погиб в июне 2023 года при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

Стать профессиональным военным Игорь мечтал с детства. Занимался спортом, участвовал во всех спортивных соревнованиях, прыгал с парашютом. После окончания школы служил в воздушно-десантных войсках. Закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Далее была служба в Псковской дивизии ВДВ. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В феврале 2022 года гвардии лейтенант Игорь Суханов принял командование разведгруппой в зоне СВО. Был награжден тремя орденами Мужества. «Настоящий патриот своей страны, он был до конца верен своему долгу. Игорь Суханов погиб, прикрывая своих товарищей. За мужество, героизм и отвагу вытегору посмертно присвоено звание Героя России. Награду семье нашего земляка передал по месту службы губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Игорь Суханов — настоящий Русский Офицер, для которого высшей ценностью был долг перед Отечеством. Гордимся и помним», — написал Олег Кувшинников

https://35media.ru/news/2023/10/07/Zvezdu-Geroya-Rossii-pere...



Три ордена Мужества, Герой России... а даже дату забыли выставить. И упоминание о мемориальной табличке тоже не нашла...

Последний на сегодня портрет работы Вадима Окладникова Увы... об этом герое не найдено ни-че-го.

Если кто-то что знает откликнитесь. Наши Герои достойны того, чтоб о них рассказывали, а не просто сухое упоминание: погиб!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Пишет папа Героя Алексея Крауклиса.

Привожу его слова полностью. И все фотографии, которых будет много.

Здравствуйте Светлана Алексеевна. Извините что долго Вас заставил ждать, да и Вас не хотел утруждать. Но вот набрался сил. Родился Алёша 22.04.2001. В 10 лет начал заниматься дзюдо потом армейским рукопашным боем. Увлекался рыбалкой, тянулся к технике был хорошим помошником по хозяйству. Помогал строить дом потом баню строили в месте. У бабушки просел дом так мы с ним пол лета под ним проползали, подняли на фундамент. Был весёлый и общительный. Мог добиться своего. В 14 лет нашёл лагерь хочу стать десантником. Там он сделал свой первый прыжок, до армии их было 4.

После школы учился в техникуме по специальности техник механник сельского хозяйства был старостой, закончил с отличием. Правда диплом он получить не успел, забрали в армию, мы с мамой забирали было очень приятно получить такой диплом. Служить попал в 45 бригаду ВДВ. Был очень рад этому. Принял решение пойти на контакт. В декабре 21 был в отпуске. Сразу после отпуска участвовал в миротворческой миссии в Казахстане. Потом учения, дальше СВО.

Погиб 14 марта в Гостомеле.

Сорок дней было на день рождения. В этот день вышел я с утра покурить и летит один журавль жалобно курлычет стаю догоняет, мне аж дурно стало. Наверное это был Алёша с нами прощался.

Как-то так. Извините если что-то не так.

видео: https://vk.com/im?sel=563113829&z=video563113829_4562391...

Выслал мне папа Алексея и мемориальную табличку. Но я лучше приведу официальный материал, посвященный этому событию.

Открытие мемориальной доски Крауклису Алексею Андреевичу состоялось в селе Стрелка

23 июня 2022 года 22 июня 2022 года в селе Стрелка Вадского муниципального округа состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски на здании Стрельской основной общеобразовательной школы, Крауклису Алексею Андреевичу, погибшему при исполнении военных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Указом Президента РФ Крауклис Алексей Андреевич награжден орденом Мужества (посмертно). Командир группы специального назначения 45- ой Гвардейской отдельной бригады специального назначения, гвардии капитан Полянский Игорь Сергеевич вручил родителям погибшего Алексея Крауклис — Андрею Илмарсовичу и Ирине Валерьевне, орден Мужества сына.

На митинге присутствовали родители и родной брат Алексея Крауклиса, представители администрации Вадского муниципального округа, сослуживцы, учителя школы, в которой учился Алексей, односельчане.

Перед присутствующими на Митинге выступили: глава местного самоуправления округа, подполковник запаса Ураев Иван Анатольевич, военный комиссар Бутурлинского, Вадского муниципальных округов и городского округа Перевозский Нижегородской области, подполковник запаса Анурин Вадим Николаевич, директор Стрельской основной общеобразовательной школы Макаров Сергей Александрович.

Открыл памятную мемориальную доску, брат Алексея Андреевича Крауклис, Данила Крауклис, учащийся 8 класса Стрельской основной общеобразовательной школы. Присутствующие почтили память Героя, отдавшего свою жизнь во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле минутой молчания и возложили цветы к памятной мемориальной доске, которая вновь и вновь будет напоминать о бессмертии подвига, о служении своей Родине, об отличном сыне, друге, солдате.

https://xn--c1aejxbfe9a.xn--p1ai/?id=9328

Материал об Алексее с портретом Вадима Окладникова был вот тут:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)



Хочу познакомить Вас со Светланой Коротковой. Она живет в Костроме. О ней мне рассказали мамы наших Героев. Вот что на днях написала на свой страничке Светлана:

Макет книги готов, он на фото. К сожалению, не получается напечатать её в этом году из-за загруженности типографии. Книга выйдет в январе 2024 года.

Вчера я получила расчёт стоимости этого издания и растерялась от неожиданности: сумма даже за минимальный тираж оказалась почти в два раза выше расчётной.

А если печатать тираж, который я планировала, то обычному человеку такая стоимость просто не по карману. Вчера, когда прошёл первый шок, я даже пошутила: чтобы напечатать тираж 2000 экземпляров пришлось бы продать почку. Но тут, конечно, не до шуток.

Успокоившись, я подумала, что раз так вышло, что не будет большого тиража — значит так и надо.

Эта книга для меня бесценна, потому что в неё я вложила свою душу.

Эта книга бесценна для близких всех мальчишек, биографии и стихи о которых вошли в это издание.

Эта книга памяти о событиях и Героях, и она, как и память, будет жить и после нас.

Книга выйдет ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Половину средств на такой тираж мы с вами собрали ещё весной, за что всем ещё раз самое сердечное спасибо. Вторая половина — мои личные накопления.

40 экземпляров издания будет подарено мной семьям погибших ребят — именно столько их в моей книге.

16 книг будут переданы в самые крупные библиотеки страны.

Несколько экземпляров я передам ребятам 331 Костромского полка на фронт. Я знаю, что парни меня читают и поддерживают.

Ещё небольшую часть я подарю дорогим мне людям.

Все остальные книги будут продаваться — это чуть больше 400 экземпляров.

Средства от продажи книги будут использованы на печать второго сборника — он обязательно будет с новыми именами и историями Героев.

Р.S. Мои друзья по поэтической школе вчера в один голос твердили мне, что подобное издание должно финансироваться государством, и ещё о том, что многие современные поэты печатают свои книги как горячие пирожки за счёт грантов и спонсоров, нужно только их искать и просить.

Может быть это так, я не знаю. Да и знать не хочу. У меня свой путь и своя миссия на этой Земле.

Раз Бог не направил мне таких могущественных помощников, значит знал, что справлюсь.

Обнимаю всех!

https://vk.com/vetakorotkova?w=wall341252000_12198

А теперь хочу представить некоторые ее работы, которые мне разрешили напечатать мамы этих ребят! Стихотворение основано на воспоминаниях папы...