Зима в архивных снимках Советского Союза. Снежные сугробы, мороз и солнце, зимние забавы – c советского времени мало что изменилось для этого времени года. Прочувствуйте атмосферу настоящей зимы.
Лыжный поход красноармейцев, 1927
Ёлка на Манежной площади, 1946 год.
Юные фигуристы на катке московского стадиона Юных пионеров, 1947
Цветной бульвар, 1947
Зима в деревне, 1950‑е
Лыжи на Ленинских горах в Москве, 1958
Морозное утро в лесу, 1950‑е
Каток в московском Парке Горького, 1950‑е
На тренировке, 1955
Снежные зимы 1950-х
На прогулку, 1959 год
Вот так укутывали от мороза "дитенка", 1959 год.
И моржи в Москве, 1959 год
Игра в снежки, 1960
И сколько восторгов от горки!
Зимняя Москва, 1959
Перед Новым годом. Елки, 1960
Елисеевский гастроном 1960-е
Воскресное катание, 1962
Зима в колхозе, 1960‑е
Ура! Каникулы
Кому пирожков горячих... почти? 1960-е
Царь-снеговик, СССР, 1966 год
Портрет девушки зимой, 1967
Каникулы! 1969
Уборка снега в Москве, 1970-е
Зима. Ульяновск, 1978 год
«Двое», 1971
С детства на лыжах, 1978
А это уже 1980-е
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