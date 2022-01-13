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Зима в архивных снимках Советского Союза

Зима в архивных снимках Советского Союза. Снежные сугробы, мороз и солнце, зимние забавы – c советского времени мало что изменилось для этого времени года.  Прочувствуйте атмосферу настоящей зимы.

Зима в архивных снимках Советского Союза

Лыжный поход красноармейцев, 1927Зима в архивных снимках Советского Союза

Ёлка на Манежной площади, 1946 год.Зима в архивных снимках Советского Союза

Юные фигуристы на катке московского стадиона Юных пионеров, 1947Зима в архивных снимках Советского Союза

Цветной бульвар, 1947Зима в архивных снимках Советского Союза

Зима в деревне, 1950‑еЗима в архивных снимках Советского Союза

Лыжи на Ленинских горах в Москве, 1958Зима в архивных снимках Советского Союза

Зимняя Москва, 1959 годЗима в архивных снимках Советского Союза

Морозное утро в лесу, 1950‑еЗима в архивных снимках Советского Союза

Каток в московском Парке Горького, 1950‑еЗима в архивных снимках Советского Союза

На тренировке, 1955Зима в архивных снимках Советского Союза

За подарками, 1958 год.Зима в архивных снимках Советского Союза

Снежные зимы 1950-хЗима в архивных снимках Советского Союза

На прогулку, 1959 годЗима в архивных снимках Советского Союза

Вот так укутывали от мороза "дитенка", 1959 год.Зима в архивных снимках Советского Союза

И моржи в Москве, 1959 годЗима в архивных снимках Советского Союза

Игра в снежки, 1960Зима в архивных снимках Советского Союза

И сколько восторгов от горки!Зима в архивных снимках Советского Союза

Зимняя Москва, 1959Зима в архивных снимках Советского Союза

Перед Новым годом. Елки, 1960Зима в архивных снимках Советского Союза

Елисеевский гастроном 1960-еЗима в архивных снимках Советского Союза

Воскресное катание, 1962Зима в архивных снимках Советского Союза

Зима в колхозе, 1960‑еЗима в архивных снимках Советского Союза

Ура! КаникулыЗима в архивных снимках Советского Союза

Кому пирожков горячих... почти? 1960-еЗима в архивных снимках Советского Союза

Царь-снеговик, СССР, 1966 год12-18-06-16396671971169026847

Портрет девушки зимой, 1967Зима в архивных снимках Советского Союза

Каникулы! 1969Зима в архивных снимках Советского Союза

Уборка снега в Москве, 1970-еЗима в архивных снимках Советского Союза

Зима. Ульяновск, 1978 год12-18-06-163966721093022478

«Двое», 1971Зима в архивных снимках Советского Союза

С детства на лыжах, 1978Зима в архивных снимках Советского Союза

А это уже 1980-еЗима в архивных снимках Советского Союза

Светлана Митленкофотоностальгия
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