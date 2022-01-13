Мы из Советского Союза

Зима в архивных снимках Советского Союза. Снежные сугробы, мороз и солнце, зимние забавы – c советского времени мало что изменилось для этого времени года. Прочувствуйте атмосферу настоящей зимы.

Лыжный поход красноармейцев, 1927

Ёлка на Манежной площади, 1946 год.

Юные фигуристы на катке московского стадиона Юных пионеров, 1947

Цветной бульвар, 1947

Зима в деревне, 1950‑е

Лыжи на Ленинских горах в Москве, 1958

Зимняя Москва, 1959 год

Морозное утро в лесу, 1950‑е

Каток в московском Парке Горького, 1950‑е

На тренировке, 1955

За подарками, 1958 год.

Снежные зимы 1950-х

На прогулку, 1959 год

Вот так укутывали от мороза "дитенка", 1959 год.

И моржи в Москве, 1959 год

Игра в снежки, 1960

И сколько восторгов от горки!

Зимняя Москва, 1959

Перед Новым годом. Елки, 1960

Елисеевский гастроном 1960-е

Воскресное катание, 1962

Зима в колхозе, 1960‑е

Ура! Каникулы

Кому пирожков горячих... почти? 1960-е

Царь-снеговик, СССР, 1966 год

Портрет девушки зимой, 1967

Каникулы! 1969

Уборка снега в Москве, 1970-е

Зима. Ульяновск, 1978 год

«Двое», 1971

С детства на лыжах, 1978

А это уже 1980-е