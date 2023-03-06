Чего не смог Советский Союз

России предстоит сделать то, чего в своё время не смог Советский Союз - окончательно освободить Европу от фашизма и уничтожить его прямо в США, в вашингтонском логове. Сегодня это кажется фантастикой, но именно это и предстоит сделать России.



И это историческая неизбежность.

России суждено принять этот бой. Больше некому. Больше никто не обладает историческим опытом победы над фашизмом. Да и вообще мало кто готов воевать с США.



Казалось бы, как такое возможно, если даже Советский Союз, обладая мощной экономикой, промышленностью, технологическим и экономическим суверенитетом, контролируя почти половину мира, возглавляя соцлагерь, обладая идеологией в конце-концов, не справился с задачей и проиграл США в холодной войне?

Что может противопоставить коллективному Западу современная Россия?

Россия после разрушения Советского Союза потеряла значительные территории, лишилась экономического и технологического суверенитета, ослабла во всех отношениях.

Коллективный Запад наоборот усилился, расширил состав, принял в свои ряды страны Восточной Европы, распространил свою финансовую и экономическую систему на весь мир, включая Россию. Как Россия может его победить? Чем? С кем?

Россия с ее компрадорской элитой, потребительским обществом и 200-тысячной армией, на протяжении года воюющей с одной лишь Украиной и не освободившей даже Авдеевку - что может противопоставить 50 странам НАТО?



Однако парадокс ситуации в том и состоит, что Советский Союз оказался неспособен победить в холодной войне, а победа России в войне с фашиствующим коллективным Западом за новый миропорядок не только возможна, но и неизбежна.



Всё дело в том, что Советский Союз проиграл в холодной войне по своим внутренним причинам, которые оказались для него непреодолимы.

Советский Союз проиграл не столько Западу, сколько самому себе.

Советский Союз пришел к поражению вследствие собственного пацифизма и внутренней уверенности советской партэлиты и общества, что США нам не враги, а друзья, поэтому война не имеет смысла, нужно прекращать противостояние и "жить-поживать да добра наживать".



Внутренняя уверенность советской партэлиты и общества в том, что торговать с Западом правильнее, чем воевать и что сотрудничество предпочтительно конфронтации, оказалась сильнее декларируемой советской идеологии, которая под конец полностью обесценилась в силу неспособности и нежелания партэлиты следовать собственным принципам.



Советская партэлита, которая предпочла строительству коммунизма спецобслуживание и обкомовские дачи, еще в 70-е годы начала ударными темпами уничтожать советскую идеологию и собственным примером превращать советское общество в потребительское, идеологией которого было уже не строительство коммунизма, а личное благополучие и доступ к дефициту, в первую очередь к импортным товарам.



К середине 80-х советское общество и партэлита уже не рассматривали США и Запад как противника, а рассматривали их как одну сплошную мамкину сиську, к которой можно припасть и забыть обо всём.

Потому советская партэлита и ликвидировала СССР своими собственными руками, а половина населения ее в этом горячо поддержала.



США и Запад в позднем СССР начали восприниматься как источник материального благополучия, рог изобилия товаров и услуг, для скорейшего получения которых нужно не просто рубить окно в Европу, а полностью снести всю западную стену. Что и было сделано, в том числе буквально.



И раздел СССР на республики был осуществлен для того, чтобы суммарная протяженность границ получилась как можно больше, чтобы тем самым увеличить площадь соприкосновения с западным миром для максимально интенсивного обмена веществ, то есть товаров и услуг.

Поэтому к середине 80-х ни советская армия, ни советская экономика, ни технологический суверенитет Советского Союза в плане войны с США никакого значения уже не играли.



Поражение Советского Союза в холодной войне было предопределено самим курсом партэлиты и настроениями общества, заложенными еще в 70-е годы и принявшими необратимо-прозападный характер к середине 80-х.

Советский Союз проиграл не потому, что у него было мало танков или самолетов, ученых или инженеров, выплавлялось недостаточно стали или добывалось мало угля, а потому что советское общество сосредоточилось на охоте за джинсами, видеомагнитофонами и прочими товарами "мэйд ин оттуда".



И как раз в этом современная Россия при всех ее недостатках имеет значительные преимущества перед Советским Союзом. Потому что комплексом бытовой неполноценности и холерой самозабвенного товарного западничества российское общество в основной массе уже переболело.



Во-первых, наелись. Насмотрелись, нащупались, нажевались. Джинсы уже не такая диковинка чтобы ради них отпрашиваться с работы, отдавать половину зарплаты, стоять три часа в очереди или ехать в другой город. Как и многое другое.

Во-вторых, многое, что было дефицитом в конце 80-х, стали делать в России. Не всё. Далеко не всё. Но многое.

В-третьих, источником товарного изобилия давно уже являются не Европа и США, а Китай, который обеспечивает своими товарами ту же самую Европу и США. В том числе товарами собственной разработки. Даже в сфере высоких технологий, не говоря уже про одежду и промтовары.



Это не значит, что проблемы вообще не существует.

Проблема товарного западничества существует и сегодня, например в сферах автопрома, хайтека, в лакшери-секторе.

Но если сравнивать ситуацию в позднем СССР, когда самые простые джинсы, полиэтиленовые пакеты, жвачка, не говоря уже про магнитофоны (даже не обязательно видео) вызывали настоящий трепет у большинства граждан - сегодня ситуация с этим совсем другая.

Прежнего благоговейного трепета перед самым элементарным барахлом "мэйд ин оттуда" у большинства давно уже нет.

Почитатели айфонов, мерседесов и другой сугубо западной продукции, составляют меньшинство. А готовых ради западной продукции пускаться во все тяжкие, идти на митинги, не говоря уже про баррикады - и того меньше.

Поэтому современное российское общество при том, что оно во-многом потребительское, уже не такое фанатично-прозападное, каким было в позднем СССР.

И это существенная разница.



Примерно то же самое можно сказать и про российскую элиту в сравнении с партэлитой позднего СССР.

Партэлита позднего СССР своими собственными руками сдавала страну и ликвидировала Советский Союз, отказываясь от истинного советского суверенитета в пользу мнимого российского.

Советская партэлита конца 80-х и начала 90-х была не только радикально-компрадорской, готовой ради доступа к Западу буквально на всё, в том числе на откровенное предательство. Она была еще и крайне наивной, считавшей, что Запад ее полюбит, вознаградит, высоко оценит ее жертвы в виде разрушенного Советского Союза и всё будет хорошо, наступит вечный мир, дружба, взаимопонимание, процветание и сплошная благодать.



Многие из российских демократов начала 90-х были до такой степени слепы и наивны, что верили, будто их будут любить и на Западе и в России одновременно. Искренне считали, что ликвидируя СССР они делают хорошее дело со всех точек зрения, в том числе и для народа.

Сегодня ситуация с этим совершенно иная.

Шлейф западничества еще тянется, он очень длинный и 30 лет попыток встроиться в западный мир не проходят бесследно. Тем более не проходят в одночасье.

Но после майдана на Украине и минских соглашений в российской политике уже не осталось тех, кто готов безоговорочно доверять Западу, как это было в конце 80-х и начале 90-х, на чём как раз и строилась ликвидация СССР.



Абсолютного и безоговорочного доверия к Западу больше нет.

Но самое главное - судьбы Милошевича, Хусейна и Каддафи стали показательными примерами для российского руководства, которые принципиально исключают повторение решений, принятых в 1991 году.

Как бы не любили российские руководители свои яхты, но жизнь они все равно любят больше. Потому что сидящему в Гааге или болтающемуся в петле никакая яхта уже не нужна. И кадры расправы над Каддафи тоже наглядно демонстрируют, что никакая яхта в подобной ситуации не спасет.

Судьба Березовского тоже вполне наглядна. Она показывает, что благополучный отъезд из России не обязательно будет иметь благополучное завершение в конечном итоге.



Это не означает, что проблем нет.

Проблемы есть.

Но если сравнивать ситуацию времен СССР середины 80-х и ситуацию современной России в плане противостояния с Западом, то она отличается очень существенно и как раз в пользу России.

Для СССР середины 80-х противостояние с Западом было в принципе невозможно ввиду фанатичного западничества советской партэлиты и большей части общества.

Поражение СССР начиная с середины 80-х было предопределено.

Партэлита и общество просто не хотели сопротивляться.



Сегодня в этом отношении ситуация строго противоположная.

Современная Россия не хочет сдаваться.

Да, многие хотят победить "не вставая с диванов". А многие в элите хотят победить "не расставаясь с яхтами". Это правда.

Присутствует отчетливое желание победить как-нибудь по-простому, малыми силами. Силами ЧВК Вагнер, например. И еще силами республиканских корпусов. И ограничившись одной волной мобилизации. Без сверхусилий.

Многие не готовы к полноценной войне и надеются ее избежать. Многие не понимают и не хотят понимать всей серьезности ситуации. Надеются, что еще год-другой надо будет потерпеть и всё закончится.

Это тоже своего рода проблема, но проблема преодолимая.



Донбасс тоже не хотел в 2014-м году воевать. Не для того он проводил референдум, чтобы после этого 8 лет жить в состоянии войны под ежедневными обстрелами. Но оказавшись перед выбором, сражаться или быть уничтоженным, он выбрал сражаться.

И если вся Россия окажется перед аналогичным выбором - она тоже будет сражаться.

Донбасс показал, что может Россия, на что она способна и какое решение примет, если окажется перед выбором, сражаться или сдаваться.

В этом и заключается главное и принципиальное различие между современной Россией и поздним СССР.



СССР 80-х не хотел сопротивляться и поспешил сдаться, не понимая в силу наивности общества и партэлиты, чем это закончится.

Россия сегодня прекрасно понимает, чем ей угрожает отказ от сопротивления - понимает на примере СССР, на примере Украины и на примере Донбасса. На примере Ливии, Сирии и на целом ряде других примеров.

Поэтому Россия будет сражаться.

Не сразу, но будет. У нее просто нет иного выбора.

И когда Россия начнет сражаться по-настоящему, не на жизнь, а на смерть - она победит.

Всегда в подобной ситуации побеждала, победит и в этот раз.

Победит, несмотря на то, что против нее 50 стран НАТО. Потому что все вместе они располагают примерно таким же количеством танков и самолетов, что одна Россия.



А то, что российская 200-тысячная армия целый год воюет с одной только Украиной - так это потому, что украинскую армию как раз и поддерживают все 50 стран. Да и сама украинская армия сильнейшая из всех армий НАТО.

Украина, чтобы воевать с Россией, проходила сильнейшую идеологическую накачку на протяжении 8 лет. А до этого была предварительная подготовка на протяжении 20-ти. Бандеровцы так и вовсе готовились воевать с Россией все 80 лет.

И даже при такой идеологической антироссийской накачке Украина с огромным трудом мобилизовала 500 тысяч и вынуждена ловить бегающих от призыва по всей стране, хватать и насильно везти на фронт.



Современная Европа на такую мобилизацию, которая идет на Украине, не способна. Даже на такую.

Европейское общество - это еще более потребительское общество, чем в России. Потребительскому обществу в России 30-50 лет, кто постарше воспитывался еще в советское время. Европейскому потребительскому обществу больше 70-ти и там советского опыта не было от слова совсем.

И так же, как современная Россия - это не СССР времен Сталина, Европа тоже не Третий Рейх времен Гитлера. Поэтому Европа к большой войне еще хуже готова, чем Россия.



И если по числу танков и самолетов 50 стран НАТО еще смогут обогнать Россию, хотя даже это для них будет не так просто осуществить, то по числу готовых сражаться солдат - превзойти не в состоянии.

Россия, если в полной мере осознает реальную опасность для своего существования, мобилизует сначала миллион, потом два, потом еще пять. А возможно и больше. В Донбассе, когда началась война, добровольцами пошли 100 тысяч. Россия в 50 раз больше. Просто Россия пока не осознает опасность так, как ее осознал Донбасс.



Ни Европа, ни США не смогут мобилизовать столько своих граждан на войну за демократические абстракции, сколько Россия сможет мобилизовать на войну за своё существование, если дойдет именно до этого.

Идти умирать за демократию, под которой скрывается притворный американский фашизм, европейцы и американцы совершенно не готовы.

Немецкий фашизм времен Третьего Рейха был силен тем, что он был откровенным и прямолинейным, подкупал немцев заманчивой простотой идеи и восхищал величием замысла, утолял жажду реванша после унизительного поражения в Первой мировой войне.

Англосаксонский фашизм коварен, притворен и скрывается под лозунгами демократии. В этом его сила. Но в этом же и его слабость.

Американцы обманом распространили влияние своего латентного фашизма на Европу, но признаться в своих истинных целях теперь не могут и вынуждены обманывать дальше.

Собрать большую армию для войны под лозунгами распространения псевдодемократии сложно. За деньги армия воюет неэффективно. А признаться собственному обществу, что демократия была лишь прикрытием для диктатуры и теперь надо идти воевать и умирать за идеи Четвертого Рейха - не поймут.

Если американский обман вскроется - система просто рухнет.



Впрочем, она в любом случае рухнет.

Фашизм и нацизм - идеология деструктивная, разрушающая собственное общество.

Лживый англосаксонский фашизм, замаскированный под демократию - деструктивен особенно. Украина это уже доказала, потеряв за год войны половину армии и не добившись ровным счетом ничего.

США со своими идеями построения нового миропорядка, основанного на правилах, а по существу Четвертого Рейха, проиграют хотя бы потому, что сама американская идея деструктивна для них самих.

И даже 50 стран НАТО не помогут США победить, потому что гораздо больше стран, включая Китай и Индию совершенно не желают победы США и установления американского миропорядка.

Многие страны не желают воевать сами и хотят отсидеться, пока воюет Россия. Но в этой войне они все равно на стороне России. А некоторые, если понадобится, будут и воевать тоже. Например, Иран и Северная Корея, которые прекрасно понимают, что в случае поражения России им грозит уничтожение.

Поэтому не нужно думать, что США поддерживают 50 стран, а Россию не поддерживает никто. Это не так.



Просто многие еще не осознают всей серьезности происходящего. Это касается как российского общества, так и всего мира.

Но когда ситуация станет критической и нужно будет выбирать сторону, воевать за притворный американский фашизм или против него - многие страны будут воевать против США. Возможно даже некоторые из стран НАТО.

И еще, когда дойдет до отправки войск, среди стран НАТО начнется самый настоящий саботаж. Потому что многие из них вступали в Альянс как раз для того, чтобы не пришлось воевать самим, чтобы в случае войны за них заступились США.

Даже сейчас, когда дошло до отправки танков на Украину, заметны попытки ряда стран НАТО уклониться от участия. А это всего лишь танки, это еще не войска.

Британия тоже поддерживает США весьма своеобразно и в критической ситуации скорее всего бросит. Потому что Лондону гораздо выгоднее, чтобы Вашингтон проиграл, чем выиграл. Лондону выгодно, чтобы британский фунт занял место доллара как главная резервная валюта, как и было в старые добрые времена, пока США не победили в войне за независимость. Поэтому Британия - крайне своеобразный союзник.



Таким образом, сегодня у России есть всё или почти всё, чтобы сделать то, чего в своё время не смог Советский Союз - окончательно освободить Европу от фашизма и уничтожить его прямо в США, в вашингтонском логове.

Хотя это не значит, что всё будет легко и просто.

Будет нелегко и даже очень тяжело. Скорее всего война будет на пределе возможностей. Возможно даже чуть-чуть за пределами. Выложиться придется приблизительно на 200%. Но когда Россия осознает, что иначе нельзя - она сможет.

https://amfora.livejournal.com/856199.html

