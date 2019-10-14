Озеро Баскунчак — бесконечное месторождение соли

На солёном озере Баскунчак добывают 80% всей российской соли. Под водоёмом находится соляная гора, которая уходит вглубь примерно на 6 километров. Соледобытчики компании «Руссоль» работают открытым способом, то есть срезают самый верхний слой. Соль с Баскунчака подходит и для еды, и для технического использования.

1. Баскунчак — большое солёное озеро на севере Астраханской области, его площадь составляет 115 квадратных километров. С VIII века здесь ведётся добыча соли, которую раньше отправляли на продажу по Шёлковому пути.

В 60-е годы XIX века месторождения стало главным поставщиком соли на внутренний рынок России. В то время соль добывалась вручную. Стоя по пояс в воде, рабочие рыхлили соль пешней, и при помощи лопат грузили её в телеги, запряжённые верблюдами. В 1918 году здесь появились экскаваторы, а в 1930-е годы — первые солесосы, которые стали прототипами современных солекомбайнов. 2. Сегодня соль на Баскунчаке добывают при помощи специального технологического комплекса, основа которого — солекомбайн. А участок для добычи выбирают с помощью геологоразведки. 3. Солекомбайн медленно едет по рельсам, которые переносят по мере выработки пласта соли. 4. Комбайн — уникальная машина, которую спроектировали и построили прямо на месторождении ещё в 90-е годы. Название у неё соответствующее — «Баскунчак-1».

5. Комбайн движется по рельсам, ломает пласт с помощью двух фрез и смешивает соль с водой. Эта масса называется соляная пульпа. Она попадает в систему обезвоживания, а затем в дробилку. Потом измельченная соль отделяется от воды и грузится в вагоны или тягач. Лишняя вода тут же сливается обратно в озеро. 6. Машинист солекомбайна. Он управляет машиной вместе с помощником машиниста. 7. Комбайн режет пласты на глубине до 8 метров, во время работы хрупкая соляная кромка может раскрошиться, и машина потеряет равновесие. Чтобы контролировать это, используют креномер. Инструмент следит, чтобы техника не наклонялась сильнее нормы. Если это происходит — на креномере срабатывает сигнализация и добычча останавливается. 8. Помощник машиниста солекомбайна направляет стрелу таким образом, чтобы соль попала в тягач или грузовой вагон. Еще он держит связь с водителем тягача с помощью рации. Когда прицеп наполняется, он сообщает, что пора передвигать машину вперед . Таким образом рабочие синхронизируют процесс погрузки и скорость автомобиля. 9. Элеватор, по которому соль поднимается на стрелу. За это время с неё стекает лишняя вода. 10. Из комбайна соль сыпется в прицепы тягачей. 11. Карьерный тягач — огромная машина с тремя прицепами. За раз в них грузят 450 тонн соли, это примерно семь железнодорожных вагонов. 12. 13. На то, чтобы загрузить один тягач уходит около 90 минут. 14. За сутки здесь добывают примерно 100 железнодорожных вагонов соли. 15. Когда пласт выработан, железнодорожное полотно сдвигают на 180 сантиметров. Обычно между траншеями оставляют целики шириной не более 10 сантиметров. Они нужны чтобы уменьшить потери от разрушения пласта. 16. Чтобы передвинуть пути, используют специальные рихтовочные машины, монтируемые на тракторах. Полностью разбирать рельсы не нужно. 17. За год на Баскунчаке добывают от 1,5 до 2 миллионов тонн соли. 18. На том месте, где прошёлся комбайн, образуются выломы. Они выглядят как прямоугольные бассейны, разделенные соляными «волнорезами». Границы бассейнов помечают специальными ограждениями, чтобы никто из водителей не заехал на опасный участок с восьмиметровой глубиной. 19. Тягачи работают только в светлое время суток. По ночам соль грузят в железнодорожные вагоны. Работа на предприятии ведётся круглосуточно в три рабочих смены. 20. Вагоны под погрузку перемещают с помощью тракторов, которые цепляют к составу металлическими тросами. 21. Комбайн грузит соль в вагоны. 22. Процесс почти не отличается от погрузки в тягач. 23. Соль грузят круглыми сутками. На самом Баскунчаке обрабатывают далеко не всё, остальное по Волге везут на другие предприятия в центральной части России. 24. Тягачи привозят соль в пункт разгрузки, который расположен на предприятии. 25. За восьмичасовую смену водитель тягача успевает сделать 3–4 рейса. 26. Привезённую соль выгружают на приёмное устройство — бункер. 27. Приёмник выглядит как огромное сито, через которое постепенно просыпается крупная, ещё не обработанная, соль. 28. Дальше соль попадает на 700-метровый конвейер. 29. По нему соль движется к стакеру-реклаймеру. Это автоматизированный комплекс, который принимает соль, укладывает её в большую гору для просушки. Потом соль подает дробление, а затем на фабрику.

Стакер-реклаймер — немецкая машина высотой 40 метров, которая предназначена для укладки и забора соли. 30. Стакер оставляет на соляной горе красивые узоры. 31. Пищевая соль попадает на фабрику. Сначала её дробят до первого помола и сушат а затем фасуют. 32. Линия, где фасуют и упаковывают пищевую соль. 33. Пищевую соль насыпают в целлофановые пакеты или большие 50-килограммовые мешки. Дальше соль отправляется на продажу по всей стране. А часть уходит на экспорт. Интересно, что в магазинах самого Баскунчака часто встречается соль которую привезли из соседних регионов. 34. На пакеты ставят маркировку со сроком изготовления. 35. Добытая соль различается по цвету, размеру гранул и количеству примесей. Молодая соль более светлая, мелкая и чистая, именно она подходит для еды.

Пищевая соль, расфасованная на этой фабрике, не выглядит идеально белой. Её не очищают при помощи химии, поэтому она сохраняет природный сероватый или бежевый оттенок. И это нормально.

Темная и крупная соль пролежала в озере дольше и успела впитать слишком много ила и другой органики. Её называют технической. Степень чистоты продукта определяют в лаборатории. 36. Участок, на котором разгружают вагоны с солью. 37. Чтобы опустошить вагоны со слегка слежавшейся солью, используют специальные ковши. 38. Готовую техническую соль насыпают в вагоны. Соль состоит из хлористого натрия, который быстро разъедает металл, поэтому перед погрузкой вагон застилают защитными целлофановыми вкладышами. 39. В большинстве российских городов техническую соль используют для того, чтобы посыпать дороги и тротуары. Также в своей работе её применяют химики, строители и энергетики. 40. Из-за особенности технологии добыча происходит только в тёплый сезон — с весны до осени. Поэтому, помимо ежедневной упаковки и отправки, нужно создавать запасы на зиму. 41. Автомобили, которые привозят рабочих на месторождение, служат всего 5–6 лет. За это время хлористый натрий, который содержится в соли, разрушает металл и выводит машину из строя. 42. Ближайший к озеру населённый пункт — посёлок Нижний Баскунчак. Большинство его жителей работает на соледобыче из поколения в поколение. 43. Солевые пласты Баскунчакского месторождения продолжают формироваться и по сей день. Со временем на месте выломов образуется новая соль. Сейчас практически полностью восстановились участки, работы на которых велись в 40-е годы. То есть, если соблюдать технологию, добывать соль с Баскунчака можно бесконечно.

https://gelio.livejournal.com/244520.html