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Майский Питер

Были у нас недавно цветы Москвы. Питер тоже не могу обойти сторойной.
Зелёная зона обустроена на Синем мосту напротив Мариинского дворцаМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерВ кадках высажены 104 липы, а также туи, клёны, большое количество кустов и цветов: вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия. 
Деревья будут украшать город до конца лета, после чего переедут в сады и парки Петербурга на постоянное место обитания. Только вот терзают меня сомнения по поводу деревьев в кадках.⠀Думается, не все выживут. 

Летние дни в чудесном Пaвловском пaркеМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерЛетние дни в чудесном Пaвловском пaрке.
В мае на Елагином острове прошел фестиваль тюльпанов. Изумительные тюльпаны на Елагином островеМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерНа Елагином острове прошел 11-й фестиваль тюльпановМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерКроме фестиваля, цветы присутствуют во многих местах и радуют жителей.
Красота во дворах Нарвской заставыМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерКрасота во дворах Нарвской заставы
Цветущий дворик на ВыборгскойМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерЦветущий дворик на ВыборгскойМайский ПитерЯблоневый сад во Фрунзенском районе радует яркими краскамиМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерЯблоневый сад во Фрунзенском районе радует яркими краскамиМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерКрасивейшие рододендроны в Аничковом садуМайский ПитерЕще дворик.Майский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерКрасивейшие рододендроны в Аничковом саду.
Майская сирень.Майский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайская сирень.
Ботанический сад.Майский ПитерМайский ПитерМайский ПитерМайский ПитерБотанический сад.

Майский ПитерМайский ПитерСад Мариинского дворца снова открыт для посетителей. В прошлом году уютный садик открылся впервые за 178 лет. Теперь его снова можно посетить.
В окрестностях Петербурга.Майский ПитерВ окрестностях Петербурга. Вот такой он, майский город.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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