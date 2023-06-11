Майский Питер

Были у нас недавно цветы Москвы. Питер тоже не могу обойти сторойной.

Зелёная зона обустроена на Синем мосту напротив Мариинского дворца В кадках высажены 104 липы, а также туи, клёны, большое количество кустов и цветов: вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия.

Деревья будут украшать город до конца лета, после чего переедут в сады и парки Петербурга на постоянное место обитания. Только вот терзают меня сомнения по поводу деревьев в кадках.⠀Думается, не все выживут.

Летние дни в чудесном Пaвловском пaрке Летние дни в чудесном Пaвловском пaрке.

В мае на Елагином острове прошел фестиваль тюльпанов. Изумительные тюльпаны на Елагином острове На Елагином острове прошел 11-й фестиваль тюльпанов Кроме фестиваля, цветы присутствуют во многих местах и радуют жителей.

Красота во дворах Нарвской заставы Красота во дворах Нарвской заставы

Цветущий дворик на Выборгской Цветущий дворик на Выборгской Яблоневый сад во Фрунзенском районе радует яркими красками Яблоневый сад во Фрунзенском районе радует яркими красками Красивейшие рододендроны в Аничковом саду Еще дворик. Красивейшие рододендроны в Аничковом саду.

Майская сирень. Майская сирень.

Ботанический сад. Ботанический сад.

Сад Мариинского дворца снова открыт для посетителей. В прошлом году уютный садик открылся впервые за 178 лет. Теперь его снова можно посетить.

В окрестностях Петербурга. В окрестностях Петербурга. Вот такой он, майский город.