Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Беспризорники, 1920-е, Владимирская губ., г. МуромВячеслав Тихонов, 1960-еВечерняя школа рабочей молодежи, 1927 — 1928 год, Белорусская ССР, г. МозырьЗима в парке Сокольники, 1938 год, г. Москва«Двое», 1980-еДетский сад перед строящимся зданием МГУ, 1952 год, г. МоскваРепетиция в поезде, 1957 — 1959 год, театр «Современник»Встреча в редакции газеты «Известия» с кинорежиссером Леонидом Гайдаем и актерами Сергеем Филипповым, Михаилом Кокшеновым, Ниной Гребешковой и Людмилой Шагаловой, 1977 год, г. МоскваМытье Мавзолея Ленина перед праздником, 5 ноября 1988 года, г. МоскваПтичий двор колхоза. Птичница, 1954 — 1956 год, Челябинская обл.Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, 1990-е, Вологодская область, г. ЧереповецСвинарка с поросятами, 1965 — 1975 год«Скульптуры зимы», 1970-е, Иркутская обл., г. Усть-ИлимскXI Московский международный кинофестиваль. Олег Янковский, август 1979 года, г. МоскваНадежда Румянцева, 1950-е, г. Москва«Агния Барто — любимая поэтесса советских пионеров», 1950-еКонстантин Черненко, Леонид Брежнев, Андрей Громыко, 1980 год, Крымская обл., пгт. ОреандаСверловщица комсомолка Рая Юдохина на предмайской трудовой вахте. Моторный цех, 19 апреля 1952 года, г. МоскваИосиф Кобзон, 1970 — 1971 год, г. Москва
Многие жители нашей страны, которые не застали советское время, имеют смутное представление о том, как всё было устроено в тот период. Им остаётся лишь полагаться на старые фотографии той эпохи и информацию, найденную в Интернете или услышанную из уст «бывалых». Конечно, люди, жившие при СССР, по-разному отзываются о том времени: одни презрительно называют его «совком», в то время как другие считают, что самая лучшая жизнь была именно в советском союзе.
Каждое мнение имеет право на существование, а мы, в свою очередь, хотим поделиться с вами фотографиями из советского прошлого, показывающими, какой была жизнь в СССР.
Азербайджанская свадьба, СССР, 1965 год
Собака-космонавт Белка, август 1960 года
Школьный пенал, СССР, 1970-е
Советская пловчиха Мария Гавриш поздравляет свою соперницу, победившую ее в соревнованиях по плаванию на Спартакиаде народов СССР в Москве, 1956 год
Советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов направляются на космодром Байконур, Казахстан, СССР, 12 апреля 1961 года
Советский конструктор для детей «Архитектор», 1980-е
И Ленин такой молодой, СССР, 1980-е
Заброшенная во время строительства гостиница «Аманауз», Домбай, СССР, 1985 год
Отдыхающие загорают на берегу Рижского залива в Юрмале, Латвийская ССР, 1975 год
Самодельный новогодний костюм робота, СССР, 1964 год
Закаляющая зарядке на Днепре, Киев, 1960-е
Осенний призыв в армию, 1980 — 1999 год, Челябинская обл., г. Магнитогорск
Запись радиоспектакля. На фото актер Евгений Весник, 1960-е, г. Москва
Физкультурный парад в честь 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года, г. Москва
В городском парке, 1958 год, Украинская ССР, г. Харьков
Евгений Леонов, 1980-е
У Большого театра, сентябрь 1977 года, г. Москва
«Экспресс-сушка», 1984 год, г. Москва, Университетский пр-т
Праздник в деревне, конец 1970-х, Калининская об., дер. Берниково
Арбузы, 31 июля 1986 года, г. Москва
Пасечник, июнь — июль 1953 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Березняги
Концерт на ВДНХ, 1960 год, г. Москва
«Новости дня», 1983 год, Татарская АССР, г. Казань
Женщина с котенком, 1982 год, Украинская ССР, Луганская обл., г. Антрацит
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