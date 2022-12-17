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Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Все любят просматривать фотографии из старых фотоальбомов, предаваясь ностальгии и вспоминая далёкие времена, когда трава была зеленее, а небо чище. Мы предлагаем вам взглянуть на занимательные фотографии, показывающие прошлое России таким, каким вы, возможно, его не видели.

Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьБеспризорники, 1920-е, Владимирская губ., г. МуромФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьВячеслав Тихонов, 1960-еФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьВечерняя школа рабочей молодежи, 1927 — 1928 год, Белорусская ССР, г. МозырьФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьЗима в парке Сокольники, 1938 год, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить«Двое», 1980-еФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьДетский сад перед строящимся зданием МГУ, 1952 год, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьРепетиция в поезде, 1957 — 1959 год, театр «Современник»Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьВстреча в редакции газеты «Известия» с кинорежиссером Леонидом Гайдаем и актерами Сергеем Филипповым, Михаилом Кокшеновым, Ниной Гребешковой и Людмилой Шагаловой, 1977 год, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьМытье Мавзолея Ленина перед праздником, 5 ноября 1988 года, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьПтичий двор колхоза. Птичница, 1954 — 1956 год, Челябинская обл.Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьЧереповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, 1990-е, Вологодская область, г. ЧереповецФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьСвинарка с поросятами, 1965 — 1975 годФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить«Скульптуры зимы», 1970-е, Иркутская обл., г. Усть-ИлимскФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьXI Московский международный кинофестиваль. Олег Янковский, август 1979 года, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьНадежда Румянцева, 1950-е, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить«Агния Барто — любимая поэтесса советских пионеров», 1950-еФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьКонстантин Черненко, Леонид Брежнев, Андрей Громыко, 1980 год, Крымская обл., пгт. ОреандаФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьСверловщица комсомолка Рая Юдохина на предмайской трудовой вахте. Моторный цех, 19 апреля 1952 года, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнитьИосиф Кобзон, 1970 — 1971 год, г. Москва
Многие жители нашей страны, которые не застали советское время, имеют смутное представление о том, как всё было устроено в тот период. Им остаётся лишь полагаться на старые фотографии той эпохи и информацию, найденную в Интернете или услышанную из уст «бывалых». Конечно, люди, жившие при СССР, по-разному отзываются о том времени: одни презрительно называют его «совком», в то время как другие считают, что самая лучшая жизнь была именно в советском союзе. 

Каждое мнение имеет право на существование, а мы, в свою очередь, хотим поделиться с вами фотографиями из советского прошлого, показывающими, какой была жизнь в СССР.

Азербайджанская свадьба, СССР, 1965 год01-14-04-1643367875585444971

Собака-космонавт Белка, август 1960 года01-14-04-16433678792045630709

Школьный пенал, СССР, 1970-е01-14-04-16433678902061741595

Советская пловчиха Мария Гавриш поздравляет свою соперницу, победившую ее в соревнованиях по плаванию на Спартакиаде народов СССР в Москве, 1956 год01-14-04-1643367893708015841

Советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов направляются на космодром Байконур, Казахстан, СССР, 12 апреля 1961 года01-14-04-1643367896272688256

Советский конструктор для детей «Архитектор», 1980-е01-14-05-164336790886455085

И Ленин такой молодой, СССР, 1980-е01-14-05-164336791167992521

Заброшенная во время строительства гостиница «Аманауз», Домбай, СССР, 1985 год01-14-05-1643367913617764120

Отдыхающие загорают на берегу Рижского залива в Юрмале, Латвийская ССР, 1975 год01-14-05-1643367916915771000

Самодельный новогодний костюм робота, СССР, 1964 год01-14-05-1643367920415831585

Закаляющая зарядке на Днепре, Киев, 1960-е01-14-05-16433679261237751332

Производственная гимнастика в цеху ткацкой фабрики, 1960-е Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Осенний призыв в армию, 1980 — 1999 год, Челябинская обл., г. МагнитогорскФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Запись радиоспектакля. На фото актер Евгений Весник, 1960-е, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Физкультурный парад в честь 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

В городском парке, 1958 год, Украинская ССР, г. ХарьковФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Евгений Леонов, 1980-еФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

 У Большого театра, сентябрь 1977 года, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

«Экспресс-сушка», 1984 год, г. Москва, Университетский пр-тФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Праздник в деревне, конец 1970-х, Калининская об., дер. БерниковоФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Арбузы, 31 июля 1986 года, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Пасечник, июнь — июль 1953 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. БерезнягиФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Концерт на ВДНХ, 1960 год, г. МоскваФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

«Новости дня», 1983 год, Татарская АССР, г. КазаньФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Женщина с котенком, 1982 год, Украинская ССР, Луганская обл., г. АнтрацитФото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

http://startface.net/interesnye/36635-20-foto-iz-proshlogo-r...
http://startface.net/interesnye/43126-16-fotografiy-iz-sssr-...
https://4tololo.ru/18-raritetnykh-snimkov-s-prostorov-nashey...

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