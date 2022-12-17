Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Все любят просматривать фотографии из старых фотоальбомов, предаваясь ностальгии и вспоминая далёкие времена, когда трава была зеленее, а небо чище. Мы предлагаем вам взглянуть на занимательные фотографии, показывающие прошлое России таким, каким вы, возможно, его не видели.

Беспризорники, 1920-е, Владимирская губ., г. Муром Вячеслав Тихонов, 1960-е Вечерняя школа рабочей молодежи, 1927 — 1928 год, Белорусская ССР, г. Мозырь Зима в парке Сокольники, 1938 год, г. Москва «Двое», 1980-е Детский сад перед строящимся зданием МГУ, 1952 год, г. Москва Репетиция в поезде, 1957 — 1959 год, театр «Современник» Встреча в редакции газеты «Известия» с кинорежиссером Леонидом Гайдаем и актерами Сергеем Филипповым, Михаилом Кокшеновым, Ниной Гребешковой и Людмилой Шагаловой, 1977 год, г. Москва Мытье Мавзолея Ленина перед праздником, 5 ноября 1988 года, г. Москва Птичий двор колхоза. Птичница, 1954 — 1956 год, Челябинская обл. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, 1990-е, Вологодская область, г. Череповец Свинарка с поросятами, 1965 — 1975 год «Скульптуры зимы», 1970-е, Иркутская обл., г. Усть-Илимск XI Московский международный кинофестиваль. Олег Янковский, август 1979 года, г. Москва Надежда Румянцева, 1950-е, г. Москва «Агния Барто — любимая поэтесса советских пионеров», 1950-е Константин Черненко, Леонид Брежнев, Андрей Громыко, 1980 год, Крымская обл., пгт. Ореанда Сверловщица комсомолка Рая Юдохина на предмайской трудовой вахте. Моторный цех, 19 апреля 1952 года, г. Москва Иосиф Кобзон, 1970 — 1971 год, г. Москва

Многие жители нашей страны, которые не застали советское время, имеют смутное представление о том, как всё было устроено в тот период. Им остаётся лишь полагаться на старые фотографии той эпохи и информацию, найденную в Интернете или услышанную из уст «бывалых». Конечно, люди, жившие при СССР, по-разному отзываются о том времени: одни презрительно называют его «совком», в то время как другие считают, что самая лучшая жизнь была именно в советском союзе.

Каждое мнение имеет право на существование, а мы, в свою очередь, хотим поделиться с вами фотографиями из советского прошлого, показывающими, какой была жизнь в СССР.

Азербайджанская свадьба, СССР, 1965 год

Собака-космонавт Белка, август 1960 года

Школьный пенал, СССР, 1970-е

Советская пловчиха Мария Гавриш поздравляет свою соперницу, победившую ее в соревнованиях по плаванию на Спартакиаде народов СССР в Москве, 1956 год

Советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов направляются на космодром Байконур, Казахстан, СССР, 12 апреля 1961 года

Советский конструктор для детей «Архитектор», 1980-е

И Ленин такой молодой, СССР, 1980-е

Заброшенная во время строительства гостиница «Аманауз», Домбай, СССР, 1985 год

Отдыхающие загорают на берегу Рижского залива в Юрмале, Латвийская ССР, 1975 год

Самодельный новогодний костюм робота, СССР, 1964 год

Закаляющая зарядке на Днепре, Киев, 1960-е