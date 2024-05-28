Абхазия продолжает хамить России. Теперь каждая машина с российскими туристами тщательно проверяется, а пассажиры опрашиваются

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Впереди сезон отпусков и уже совсем скоро россияне потянутся на черноморское побережье. Среди самых популярных направлений как всегда Геленджик, Анапа, Сочи и конечно же Абхазия, привлекающая туристов своими потрясающими видами. Но если с красотами в этой маленькой южной республике все в порядке, то вот совесть у тамошних чиновников отсутствует напрочь, а жадность бьет все мыслимые рекорды. Новости СМИ2

Сегодня в Абхазии сложилась крайне интересная ситуация вокруг туристического бизнеса. Проблема состоит в следующем - в республике еще 29 декабря 2022 года вышло постановление абхазского Кабмина № 194, подписанное премьером Анквабом. В перечне документов, которые необходимы для прохождения аттестации гидом, в пункте под номером 4 есть требование предъявить копию паспорта гражданина Абхазия. То есть получается, что любой иностранец-гид, у которого отсутствует абхазское гражданство, не допускается к аттестации Минтуризма Абхазии, невзирая на его знания и опыт работы которыми он обладает. И никакие былые заслуги и ученые степени ему не помогут.

Фото: apsnypress.info

Да, иностранцу в республике не запрещается проходить начитку лекций на русском языке (не секрет что практически 100% туристов в Абхазию едут именно из России), но вот к финальному экзамену нерезидент Абхазии, не допускается, что соответственно лишает его возможности получить специальный нагрудный знак и необходимое для осуществление трудовой деятельности гида свидетельство об аттестации.

То есть получается, что сегодня русские гиды лишены возможности на официальных началах работать на туристических маршрутах в Абхазии. И в то же самое время, южная республика испытывает острый дефицит кадров практически во всех сферах и с распростертыми объятиями встречает российских специалистов, используя их знания там, где самим работать просто не хватает ума. Это в первую очередь IT сфера, медицинские услуги, банкинг и прочие важные сферы для развития Абхазии. И на все эти вакансии с радостью берут россиян, кроме работы гидом, экскурсоводом или проводником. Так с чем это связано?

А связано это в первую с тем, что туризм является одним из основных источников доходов для абхазов. В силу географических особенностей и политических причин, весь туристический трафик проходит через смежный с республикой город-курорт Сочи: его ж/д вокзал и аэропорт. Стоит отметить, что в Абхазии профессия гида очень престижна. Опытный экскурсовод в сезон, при должном усердии за пару дней может заработать минимальную зарплату.

Причем самой Абхазии даже рекламировать себя не надо. За неё это делает Россия. В частности русский туристический бизнес в Сочи активно пиарит тамошние красоты и местный колорит. Причем на протяжении долгих лет, еще со времен СССР, такое положение дел всех устраивало. Россия поставляет туристов, а Абхазия уже опустошает их кошельки внутри республики. При этом все были при деле и имели возможности зарабатывать. Русские гиды за счет своих знаний, абхазские торгаши за счет своей хитрости. Но в последнее время у российских граждан, которые на протяжении долгих лет возят на однодневные программы туристов из Сочи, стали возникать серьезные проблемы на маршрутах.

Сегодня легковые автомобили следующие из Сочи останавливают представители Минтуризма Абхазии и Профсоюза Гидов, устраивают допросы отдыхающим россиянам и гидам их сопровождающих. Уже становятся далеко не единичными случаи, когда при осуществлении трансферов из сочинского аэропорта в отели Абхазии, российских водителей останавливали и без разбора вменяли несуществующие административные правонарушения и штрафовали.

Причем представители абхазского туризма даже придумали для своих сочинских коллег обидное прозвище "нелегал", которым активно пользуются при общении между собой. А ведь абхазы отлично понимают, что с нынешним абхазским законодательством, граждане России просто не в состоянии изменить этот статус. Нет возможности ни оформить патент, ни стать налогоплательщиком. Да, существует вариант получения абхазского паспорта, но, во-первых, зачем он нужен человеку работающему в сезон и явно не собирающемуся переезжать в Абхазию, а во-вторых это очень длительный путь да и вообще, вряд ли возможный. Сейчас Абхазия крайне неохотно раздает гражданство даже тем кто родился в республике, но по разным причинам, покинувшим её (речь идет исключительно о лицах не абхазской национальности).

То есть получается, что Абхазия, которая своим существованием целиком и полностью обязана именно России, поступает по отношению к её гражданам, как в том же Таиланде, в котором россиянам запрещено работать гидами, экскурсоводами и т.д.

Теперь, в каждое, даже самое маленькое авто, любой сопровождающий из РФ обязан подсаживать своего абхазского коллегу, платить ему высокую даже по российским меркам зарплату (абхазские гиды запрашивают до 10 тыс. рублей за день работы), соответственно стоимость экскурсий возрастает, что делает их неконкурентоспособными по стоимости.

Просто интересно, неужели именно для этого на протяжении долгих лет в России так рьяно рекламировали абхазское направление, что бы абхазы потом одним махом устранили своих российских конкурентов? Причем сами граждане Абхазии обладают правом на получение российского паспорта по упрощенной схеме и имеют ряд других льгот от России. Возникает вопрос, а с чем на самом деле связан запрет на профессию гида в Абхазии? Что это, простая алчность, попытка снизить безработицу в республике (абхазы очень ленивые, и для них работа торгашом или экскурсоводом самые идеальные варианты), а может это связано с желанием доносить на экскурсиях до россиян свое видение истории?

Фото: rbc.ru

В общем, ситуация ясна как Божий день. Абхазия своим законом просто защитила свой рынок от России. Но при этом туристов им подавай, а их "отработкой" они займутся сами. Впрочем, будем справедливы - в России такой закон тоже есть, и пункт про гражданство там также присутствует, но нюанс заключается в том, что в Абхазии надо еще потрудится найти абхаза у которого не было бы российского паспорта. Так что подавляющее большинство жителей колоритной южной республики без проблем могут работать в России, хоть гидом по горам, хоть экскурсоводом в Третьяковке, а вот россияне теперь лишены такой возможности.

Так если Абхазия поступает столь недружелюбным образом, может нашим туристам, стоит посоветовать не посещать эту республику? Тем более что сервис там хромает на обе ноги, безопасность туристов абхазы обеспечить не могут, да ещё и обирают на каждом шагу. Так зачем нам заниматься благотворительностью? Опять безвозмездное оказание помощи в одностороннем порядке? Сколько можно помогать тем, кто на добро отвечает исключительно злом? Может стоит оставить эти деньги внутри России, благо отечественная экономика сегодня в них нуждается как никогда. Пора завязывать с туристической поддержкой Абхазии. Вся эта тягомотина длится уже на протяжении 16 лет, и кроме ненужных расходов, никакой пользы в себе не несет.

Помните как Путин сказал свою знаменитую фразу на одном из выступлений в Европе:

"Они ведь как привыкли? Сначала давай съедим твое, а потом каждый съест свое".

Тогда это было адресовано Германии, но видимо Абхазия сегодня решила руководствоваться точно таким же принципом.

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