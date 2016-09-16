Мы из Советского Союза

13 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valdemaras Orlauskas
    По сути дожёвывем наработки Союза,которые даже теперь выглядят передовыми.Беспилотники и ги...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    .... не повезло А. Голикову ( Гайдару), женился на жидовке, отсюда и все его посмертные проблемы.....Правда об Аркадии...
  • Светлана Митленко
    Спасибо!Правда об Аркадии...

Почему на выборах-2016 нужно поддержать политический союз ПВО и партии Родина. 4 – «Развитие»

Почему на выборах-2016 нужно поддержать политический союз ПВО и партии Родина. 4 – «Развитие»

Меняется ли ситуация в стране, компании, в партийной команде, если в неё приходят новые силы? Безусловно. Меняется ли ситуация, если государство начинает возглавлять новый лидер? Безусловно. Подобную смену развития страны с деструктивного на созидательный мы относительно недавно наблюдали в Российской Федерации. Когда после Б.Н.Ельцина страну возглавил В.В.Путин. Вдумайтесь: та же самая страна, те же самые ресурсы, тот же самый народ, — а государство начало двигаться в сторону построения суверенной державы.

Так значит приход новых сил изменяет ситуацию, даже при том, что не меняются остальные слагаемые? Конечно. И без прихода новых политических сил ждать некого «чудесного перерождения» имеющихся четырёх партий в Думе крайне наивно и очень даже опасно. Их всё устраивает. А вот нас устраивает далеко не всё. Нас не устраивает, что до сих пор не прекращён либеральный курс в экономике, и наша внутренняя политика не является столь же выверенной и суверенной, как внешняя. Почему это происходит? Да потому, что внешней политикой президент Путин занимается лично. Равно как и проблемами перевооружения армии, поставив на пост министра обороны своего ближайшего соратника С.К.Шойгу. Там где дела идут под личным надзором и руководством президента — там всегда успех.

Чего нельзя сказать о ситуации в политической сфере России. «Единая Россия» — это либеральная партия, пытающаяся учитывать в своей политической практике изменение политических предпочтений граждан в сторону патриотизма. И те же функционеры той же самой партии не отказываются от идеи приватизации прибыльных частей государственной собственности, но заворачивают эту приватизацию, маскируют её в патриотическую риторику.

В чём разница между прозападными либералами ельцинско-гайдаровского призыва и либерал-патриотами из «Единой России»? А разница только в степени следования вредоносным для нашей страны западным рецептам. При либералах-западниках медицина, образования и экономика деградировали крайне быстро. При либерал-патриотах они деградируют. Медленно, но деградируют. Но современные министры из правительства Д.А.Медведева всё равно считают медицину и образование «услугами». А ведь на самом деле это есть способы воспроизводства нашей цивилизации в будущем. Мы должны воспитывать нашу молодёжь, а не оказывать ей услуги. Воспитывать сами, а не пускать процесс воспитания на самотёк, предоставляя это делать американскому кино и социальным сетям.

Для выхода нашей страны из того тупика, куда её завели либералы-западники в 90-ые, во власть должны прийти новые патриотические силы. Либерал-патриоты неспособны к принятию необходимых решений, будучи ограниченными рамками либерализма, будучи связанными наличие иностранной недвижимости, упорно стараясь встроиться в западный мир. Ещё одна разница между прозападными либералами и либерал-патриотами заключается в том, что либералы-западники обильно наполнившие избирательные списки ПАРНАСа, «Яблока» и «Партии Роста», готовы сдать Россию своим западным кураторам на любых условиях, потому что свято верят в том, что всё западное — есть правильное. Либерал-патриоты во множестве заполонившие избирательные списки всех крупных думских партий (и даже КПРФ, в списках которой полно олигархов!) хотят выторговать приемлимые условия этого самого «вписывания» России в западную цивилизацию. Хотя на самом деле такое «вписывание» — есть ни что иное, как стирание России, уничтожении её как уникальной цивилизации, ликвидация её как крупнейшей по площади страны мира. Ведь в либеральном мире крупными могут быть только США и их самые ближайшие союзники, а все остальные «свободные» государства должны освобождаться не только от промышленности, суверенной внешней политики, но и от «излишков территории». Чтобы на их месте появлялись всё более мелкие, а значит — беспомощные, государственные образования. Огромной, независимой России априори нет места в планах тех, с кем наши либерал-патриоты надеются договориться.

Новые задачи, стоящие перед нашим государством, выход страны на новые горизонты развития, требуют прихода в Государственную Думу новых патриотических партий.

Именно поэтому 18 сентября надо поддержать патриотов и дать возможность Крымской весне получить политическое воплощение. Только опираясь на патриотов, наш национальный лидер сможет направить в нужное русло и изменить стратегию поведения либерал-патриотов, боящихся конфронтации с Западом из-за своих личных интересов.

Проголосуйте 18 сентября на выборах в Государственную Думу за партию «Родина», потому что:

1. Только патриоты выступают за настоящий суверенитет России, понимая, что приватизация и следование западным либеральным моделям губительны для нашей страны. Делая нас вторичными, а значит слабыми, а значит – уязвимыми и зависимыми. 

2. Для большей устойчивости нашей политической системы, которая сегодня крайне уязвима, так как везде доминирует одна и та же политическая сила. Аморфная, состоящая из людей разных убеждений, а то и без убеждений вовсе.

3. Монополия всегда вредна. Одни и те же партии на протяжении десятилетий заседают в Государственной Думе, при меняющихся политических симпатиях граждан.

Поэтому в Думе нужны новые патриотическая фракция. Которая на деле, понимая смысл происходящего, поддерживает курс президента В.В, Путина на суверенитет, а не прячется за патриотической фразеологией ради сохранения своих мандатов и высоких зарплат.

Новые силы в Думе – это новое развитие. Это рывок вперед. Думать, что те же четыре думские партии, перемешав свои ряды и рассевшись «по-новому» могут провести модернизацию страны и изменить состояние её экономики – большая и опасная иллюзия.

Вот почему на выборах 2016 г. нужно поддержать политический союз Партии Великое Отечество и партии «Родина»

В отсутствии в бюллетене ПВО — поддержите на выборах в Государственную Думу партию «Родина»! 

Номер 1 в бюллетене на выборах в Государственную Думу.

https://nstarikov.ru/blog/70874

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Фразы, которые изменили мою жизнь

Читать
2
Как понять что человек "твой"?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Как понять что человек "твой"?

1
Почему человек активно притягивает к себе негатив? Как мне удалось изменить свою жизнь с помощью одной мысли!
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Почему человек активно притягивает к себе негатив? Как мне удалось изменить свою жизнь с помощью одной мысли!

Как Самарская Демократическая Республика свои деньги печатала.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Как Самарская Демократическая Республика свои деньги печатала.

Наполеон Бонапарт под русскими знаменами
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Наполеон Бонапарт под русскими знаменами

Путин обсудил с Эрдоганом Сирию и COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенДокументы и Факты

Путин обсудил с Эрдоганом Сирию и COVID-19

Мужем лидера белорусской оппозиции займется Верховный суд Беларуси
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Мужем лидера белорусской оппозиции займется Верховный суд Беларуси

Россия и Турция обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе и Сирии
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Moscow Post

Россия и Турция обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе и Сирии

Разведка Чехии: Россия заранее подготовилась к обвинениям во взрывах на складах
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлагоL

Разведка Чехии: Россия заранее подготовилась к обвинениям во взрывах на складах

Вице-спикер Госдумы предупредил о возможном выходе России из Совета Европы
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Вице-спикер Госдумы предупредил о возможном выходе России из Совета Европы

Кабмин РФ представит Путину предложение о выходе из Договора по открытому небу
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Кабмин РФ представит Путину предложение о выходе из Договора по открытому небу

"Бред больного": азербайджанский "эксперт" призвал обстрелять миротворцев России 9 Мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

"Бред больного": азербайджанский "эксперт" призвал обстрелять миротворцев России 9 Мая

Госдума рассмотрит законопроект о запрете отождествлять решения СССР и нацисткой Германии
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Госдума рассмотрит законопроект о запрете отождествлять решения СССР и нацисткой Германии

В Индии рассказали, как санкции США не позволили Египту купить российские Су-35
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

В Индии рассказали, как санкции США не позволили Египту купить российские Су-35

Израиль нанёс удары в 20 км от российской базы Хмеймим в Сирии
Материал, выбранный редакторами МиртесенСобытия в мире

Израиль нанёс удары в 20 км от российской базы Хмеймим в Сирии

Признанный иноагентом псковский журналист перевел деньги губернатору, мэру и местному депутату Госдумы
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

Признанный иноагентом псковский журналист перевел деньги губернатору, мэру и местному депутату Госдумы

Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу

Когда мы войдём в Киев: военный ответ России
Материал, выбранный редакторами МиртесенСобытия в мире

Когда мы войдём в Киев: военный ответ России

Китай собирается сообщить об убыли населения впервые за 50 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный марафон - стартуем

Китай собирается сообщить об убыли населения впервые за 50 лет

Кабмин РФ предложит президенту выйти из Договора по открытому небу
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Кабмин РФ предложит президенту выйти из Договора по открытому небу

Уголовное дело возбудили из-за гибели туристки при сплаве на Алтае
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Уголовное дело возбудили из-за гибели туристки при сплаве на Алтае

Госсекретарь США тайно обсудил Россию и Украину с главой МИД Франции
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Госсекретарь США тайно обсудил Россию и Украину с главой МИД Франции

Пентагон проверят на качество работы с сообщениями об НЛО
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Пентагон проверят на качество работы с сообщениями об НЛО

Меркель: в мире изменился баланс сил из-за России
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Меркель: в мире изменился баланс сил из-за России

В ЛНР отменили мероприятия ко Дню Победы и Дню Республики
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

В ЛНР отменили мероприятия ко Дню Победы и Дню Республики

Замглавы МИД Украины Енин назвал визит госсекретаря США в Киев помощью в «противодействии российской агрессии»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Замглавы МИД Украины Енин назвал визит госсекретаря США в Киев помощью в «противодействии российской агрессии»

1
Вытер руки о флаг Украины: В Виннице надругались над украинским флагом
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Вытер руки о флаг Украины: В Виннице надругались над украинским флагом

Германия в шоке: Киев уже не стесняется прославлять Гитлера
Материал, выбранный редакторами МиртесенПодробно о главном

Германия в шоке: Киев уже не стесняется прославлять Гитлера

В союзе туроператоров назвали сроки открытия границ с Испанией
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В союзе туроператоров назвали сроки открытия границ с Испанией

В Германии заявили об изменении баланса сил в мире из-за России
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

В Германии заявили об изменении баланса сил в мире из-за России

Главы МИД Британии и Германии провели переговоры
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Главы МИД Британии и Германии провели переговоры

Правительство ЦАР обеспечит все аэропорты необходимыми объемами топлива
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Правительство ЦАР обеспечит все аэропорты необходимыми объемами топлива

Ясновидящие поведали, с какой целью НЛО пролетали над территорией США
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Ясновидящие поведали, с какой целью НЛО пролетали над территорией США

Картина дня

наверх