Почему на выборах-2016 нужно поддержать политический союз ПВО и партии Родина. 4 – «Развитие»

Меняется ли ситуация в стране, компании, в партийной команде, если в неё приходят новые силы? Безусловно. Меняется ли ситуация, если государство начинает возглавлять новый лидер? Безусловно. Подобную смену развития страны с деструктивного на созидательный мы относительно недавно наблюдали в Российской Федерации. Когда после Б.Н.Ельцина страну возглавил В.В.Путин. Вдумайтесь: та же самая страна, те же самые ресурсы, тот же самый народ, — а государство начало двигаться в сторону построения суверенной державы.

Так значит приход новых сил изменяет ситуацию, даже при том, что не меняются остальные слагаемые? Конечно. И без прихода новых политических сил ждать некого «чудесного перерождения» имеющихся четырёх партий в Думе крайне наивно и очень даже опасно. Их всё устраивает. А вот нас устраивает далеко не всё. Нас не устраивает, что до сих пор не прекращён либеральный курс в экономике, и наша внутренняя политика не является столь же выверенной и суверенной, как внешняя. Почему это происходит? Да потому, что внешней политикой президент Путин занимается лично. Равно как и проблемами перевооружения армии, поставив на пост министра обороны своего ближайшего соратника С.К.Шойгу. Там где дела идут под личным надзором и руководством президента — там всегда успех.

Чего нельзя сказать о ситуации в политической сфере России. «Единая Россия» — это либеральная партия , пытающаяся учитывать в своей политической практике изменение политических предпочтений граждан в сторону патриотизма. И те же функционеры той же самой партии не отказываются от идеи приватизации прибыльных частей государственной собственности, но заворачивают эту приватизацию, маскируют её в патриотическую риторику.

В чём разница между прозападными либералами ельцинско-гайдаровского призыва и либерал-патриотами из «Единой России»? А разница только в степени следования вредоносным для нашей страны западным рецептам. При либералах-западниках медицина, образования и экономика деградировали крайне быстро. При либерал-патриотах они деградируют. Медленно, но деградируют. Но современные министры из правительства Д.А.Медведева всё равно считают медицину и образование «услугами». А ведь на самом деле это есть способы воспроизводства нашей цивилизации в будущем. Мы должны воспитывать нашу молодёжь, а не оказывать ей услуги. Воспитывать сами, а не пускать процесс воспитания на самотёк, предоставляя это делать американскому кино и социальным сетям.

Для выхода нашей страны из того тупика, куда её завели либералы-западники в 90-ые, во власть должны прийти новые патриотические силы. Либерал-патриоты неспособны к принятию необходимых решений, будучи ограниченными рамками либерализма, будучи связанными наличие иностранной недвижимости, упорно стараясь встроиться в западный мир. Ещё одна разница между прозападными либералами и либерал-патриотами заключается в том, что либералы-западники обильно наполнившие избирательные списки ПАРНАСа, «Яблока» и «Партии Роста», готовы сдать Россию своим западным кураторам на любых условиях, потому что свято верят в том, что всё западное — есть правильное. Либерал-патриоты во множестве заполонившие избирательные списки всех крупных думских партий (и даже КПРФ, в списках которой полно олигархов!) хотят выторговать приемлимые условия этого самого «вписывания» России в западную цивилизацию. Хотя на самом деле такое «вписывание» — есть ни что иное, как стирание России, уничтожении её как уникальной цивилизации, ликвидация её как крупнейшей по площади страны мира. Ведь в либеральном мире крупными могут быть только США и их самые ближайшие союзники, а все остальные «свободные» государства должны освобождаться не только от промышленности, суверенной внешней политики, но и от «излишков территории». Чтобы на их месте появлялись всё более мелкие, а значит — беспомощные, государственные образования. Огромной, независимой России априори нет места в планах тех, с кем наши либерал-патриоты надеются договориться.

Новые задачи, стоящие перед нашим государством, выход страны на новые горизонты развития, требуют прихода в Государственную Думу новых патриотических партий.

Именно поэтому 18 сентября надо поддержать патриотов и дать возможность Крымской весне получить политическое воплощение. Только опираясь на патриотов, наш национальный лидер сможет направить в нужное русло и изменить стратегию поведения либерал-патриотов, боящихся конфронтации с Западом из-за своих личных интересов.

Проголосуйте 18 сентября на выборах в Государственную Думу за партию «Родина», потому что:

1. Только патриоты выступают за настоящий суверенитет России, понимая, что приватизация и следование западным либеральным моделям губительны для нашей страны. Делая нас вторичными, а значит слабыми, а значит – уязвимыми и зависимыми.

2. Для большей устойчивости нашей политической системы, которая сегодня крайне уязвима, так как везде доминирует одна и та же политическая сила. Аморфная, состоящая из людей разных убеждений, а то и без убеждений вовсе.

3. Монополия всегда вредна. Одни и те же партии на протяжении десятилетий заседают в Государственной Думе, при меняющихся политических симпатиях граждан.

Поэтому в Думе нужны новые патриотическая фракция. Которая на деле, понимая смысл происходящего, поддерживает курс президента В.В, Путина на суверенитет, а не прячется за патриотической фразеологией ради сохранения своих мандатов и высоких зарплат.

Новые силы в Думе – это новое развитие. Это рывок вперед. Думать, что те же четыре думские партии, перемешав свои ряды и рассевшись «по-новому» могут провести модернизацию страны и изменить состояние её экономики – большая и опасная иллюзия.

Вот почему на выборах 2016 г. нужно поддержать политический союз Партии Великое Отечество и партии «Родина».

В отсутствии в бюллетене ПВО — поддержите на выборах в Государственную Думу партию «Родина»!

Номер 1 в бюллетене на выборах в Государственную Думу.

https://nstarikov.ru/blog/70874