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Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком

Николай Глебов-Путиловский — фигура в истории примечательная. С 1901 года он был членом РСДРП, принял активное участие в революции 1905 года, потом до 1917 года жил в эмиграции. Впоследствии трудился в Советской России как административный работник и оказался репрессирован в 1938 году как троцкист.

Казалось бы, такой биографией могут похвастаться многие оппозиционеры начала века. Однако наш герой никогда не был членом партии большевиков — напротив, он оставался верен меньшевикам до 1918 года, да и после выступал против «комиссародержавия». Но молодая советская власть, столкнувшись с дефицитом квалифицированных кадров, назначала его на самые разные и при этом значимые должности.

Так, в 1919–1921 годах Глебов-Путиловский оказался председателем Петроградского окружного кинокомитета, который по его инициативе национализировал все частные кинотеатры и фотостудии. Как известно, советская власть считала визуальные искусства одними из важнейших в деле пропаганды: необходимо было зафиксировать завоевания Октября, сделать их наглядными для масс. В частности, был налажен выпуск специальных агитационных альбомов, содержащих в себе своеобразную «летопись» строительства «нового общества».

VATNIKSTAN представляет подробный фотоочерк по истории Великой Октябрьской революции, выпущенный под руководством бывшего меньшевика спустя два года после установления советской власти в Петрограде. Оригинальные подписи из альбома сохранены.

Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Разрушать – чтобы разбить оковы; Создавать – чтобы освободиться»
Владимир Ленин выступает с трибуныФотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Красный путь»
Протестные демонстрации рабочихФотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Первое выступление (3–5 июля)»
Июльский кризис 1917 года в ПетроградеФотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«От Зимнего к Смольному»
Октябрьский переворот в столицеФотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевикомВладимир ЛенинФотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«К коммунизму»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«К коммунизму»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«В дни Октября»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«1 мая; праздник Интернационала»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Товарищ Троцкий»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Красная армия»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Красная армия»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Красная армия»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Товарищ Зиновьев»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Иностранные делегации в Советской России»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«2‑й Конгресс III Интернационала в Петрограде»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«2‑й Конгресс III Интернационала в Петрограде»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«2‑й Конгресс III Интернационала в Петрограде»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Первый красный съезд народов Востока в Азербайджанской республике»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Из мотивов съезда на Востоке»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Группы и лица Великой Революции»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Манифестации»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Портреты Революции»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Строительство»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Строительство»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«У путиловцев»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Субботники»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Субботники»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Общественное питание»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Дети»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Дома отдыха»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Дома отдыха»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Инсценировка взятия Зимнего дворца»
Съёмки документального фильма о событиях ОктябряФотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Киноотдел»Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Новые памятники»
Монументальная пропаганда в Советской РеспубликеФотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком«Дорогие могилы, Площадь Жертв Революции»
Марсово поле в Петрограде (в 1918 году переименовано в честь погибших революционеров, с 1944 года площади возвращено прежнее название)

Илья Черников

https://vatnikstan.ru/archive/glebov-putilovsky/

Смотрите также другую подборку фотографий 1917 года «Как Москва митинговала в дни Февральской революции»

г. Москваисторияфотоностальгия

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