Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком

Николай Глебов-Путиловский — фигура в истории примечательная. С 1901 года он был членом РСДРП, принял активное участие в революции 1905 года, потом до 1917 года жил в эмиграции. Впоследствии трудился в Советской России как административный работник и оказался репрессирован в 1938 году как троцкист.
Казалось бы, такой биографией могут похвастаться многие оппозиционеры начала века. Однако наш герой никогда не был членом партии большевиков — напротив, он оставался верен меньшевикам до 1918 года, да и после выступал против «комиссародержавия». Но молодая советская власть, столкнувшись с дефицитом квалифицированных кадров, назначала его на самые разные и при этом значимые должности.
Так, в 1919–1921 годах Глебов-Путиловский оказался председателем Петроградского окружного кинокомитета, который по его инициативе национализировал все частные кинотеатры и фотостудии. Как известно, советская власть считала визуальные искусства одними из важнейших в деле пропаганды: необходимо было зафиксировать завоевания Октября, сделать их наглядными для масс. В частности, был налажен выпуск специальных агитационных альбомов, содержащих в себе своеобразную «летопись» строительства «нового общества».
VATNIKSTAN представляет подробный фотоочерк по истории Великой Октябрьской революции, выпущенный под руководством бывшего меньшевика спустя два года после установления советской власти в Петрограде. Оригинальные подписи из альбома сохранены.
«Разрушать – чтобы разбить оковы; Создавать – чтобы освободиться»
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Протестные демонстрации рабочих«Первое выступление (3–5 июля)»
Июльский кризис 1917 года в Петрограде«От Зимнего к Смольному»
Октябрьский переворот в столицеВладимир Ленин«К коммунизму»«К коммунизму»«В дни Октября»«1 мая; праздник Интернационала»«Товарищ Троцкий»«Красная армия»«Красная армия»«Красная армия»«Товарищ Зиновьев»«Иностранные делегации в Советской России»«2‑й Конгресс III Интернационала в Петрограде»«2‑й Конгресс III Интернационала в Петрограде»«2‑й Конгресс III Интернационала в Петрограде»«Первый красный съезд народов Востока в Азербайджанской республике»«Из мотивов съезда на Востоке»«Группы и лица Великой Революции»«Манифестации»«Портреты Революции»«Строительство»«Строительство»«У путиловцев»«Субботники»«Субботники»«Общественное питание»«Дети»«Дома отдыха»«Дома отдыха»«Инсценировка взятия Зимнего дворца»
Съёмки документального фильма о событиях Октября«Киноотдел»«Новые памятники»
Монументальная пропаганда в Советской Республике«Дорогие могилы, Площадь Жертв Революции»
Марсово поле в Петрограде (в 1918 году переименовано в честь погибших революционеров, с 1944 года площади возвращено прежнее название)
Илья Черников
https://vatnikstan.ru/archive/glebov-putilovsky/
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