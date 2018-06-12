Грудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжить

Выражение «грудью на амбразуру» в русском языке уже давно стало привычным и часто употребляется в переносном смысле. Появилось оно после того, как стало известно о подвиге рядового Красной армии Александра Матросова.

19-летний парень во время решительного боя закрыл грудью амбразуру немецкого дзота. Подвиг Матросова стал хрестоматийным в Советском союзе, однако, как утверждают историки, за годы войны около 400 человек закрывали дзоты собственным телом, и некоторым из них удалось выжить после десятков полученных ранений. Комсомольский билет Александра Матросова.

Александр Матросов умер на поле боя 27 февраля 1943 года, правда, советские историки посчитали идеологически правильным датировать подвиг 23 февраля. В последние годы ведется много споров на тему того, «а был ли подвиг?», действительно ли Матросов закрыл амбразуру грудью. По некоторым версиям, он поднялся, чтобы бросить гранату в дзот, и в этот момент был расстрелян автоматной очередью. Как бы там ни было, факт остается фактом: преднамеренно или нет, но подвиг был совершен, и боец геройски погиб на поле боя. Советская почтовая марка военного времени, посвященная Александру Матросову.

Леонтий Кондратьев Портрет старшины Леонтия Кондратьева.

Сегодня историки называют сотни имен других бойцов, которые на разных фронтах и в разные годы этот подвиг повторили. И, что еще более важно, сумели выжить в неравном бою. Еще 30 октября 1942 года во время боя с нацистскими захватчиками на подступах к Туапсе грудью на амбразуру бросился помощник комвзвода старшина Леонтий Кондратьев. Невероятно, но после полученных ранений боец смог выжить, на протяжении четырех месяцев он проходил лечение в военных госпиталях и смог вернуться на фронт через время. Правда, судьба распорядилась так, что уже в апреле 1943 году он погиб в очередном бою.

Георгий Майсурадзе

Портрет рядового Георгий Майсурадзе.

10 октября 1943 года близ белорусской деревни Глушец шли ожесточенные бои. Огневую точку закрыл собственным телом рядовой Георгий Майсурадзе. После длительной реабилитации герой уже не вернулся в строй, был демобилизован по медицинским показаниям. Георгий вернулся на родину в Грузию, он прожил еще 22 года.

Степан Кочнев Портрет комвзвода Степана Кочнева.

В новогоднюю ночь 1943 года немецкий дзот нейтрализовал комвзвода Степан Кочнев. Бой проходил под украинским селом Новая Екатериновка. Боевые товарищи посчитали героя убитым, он был представлен к награде посмертно. На самом же деле Кочнев был взят в плен немцами и до апреля 1945 года пробыл в концлагерях в Польше. После всего пережитого Степан вернулся к мирной жизни, уехал в Челябинск, где работал бухгалтером. Полученные раны давали о себе знать, герой умер в 1966 году.

Александр Удодов Портрет рядового Александра Удодова.

Геройский подвиг был совершен и при штурме Севастополя. На амбразуру бросился рядовой Александр Удодов. Бойцу несказанно повезло: в госпитале врачи сделали невозможное, вернули его к жизни. Восстановление было долгим, до победы оставался ровно год. Александр из-за полученных травм уже не смог вернуться на фронт, правда, демобилизовавшись, приехал в родной Донецк, где еще долго работал на шахте. Умер Александр Удодов в 1985 году.

Владимир Майборский Портрет рядового Владимира Майборского.

Старшина Владимир Майборский повторил подвиг Матросова 13 июля 1944 года. До этого решительного боя боец уже успел побывать и в рядах Красной армии, и в ополчении, и в Польше в концлагере (откуда трижды сбегал), и в рядах партизанов. Бросившись на дзот, он получил многочисленные ранения, но врачи сумели его вылечить. Реабилитация заняла почти год. После увольнения из армии по инвалидности Владимир стал председателем сельсовета и дожил до 1987 года.

Товье Райз Портрет сержанта Товье Райза.

18 ранений получил сержант Товье Райз. В октябре 1944 года в боях за город Гумбиннен он закрыл собственным телом дзот противника, чтобы батальон смог атаковать. Послевоенная жизнь Товье была связана с Министерством здравоохранения СССР, где он работал экономистом. Тевье прожил 61 год. Портрет Александра Матросова. Памятник Александру Матросову у здания Музея боевой комсомольской славы им. Александра Матросова.