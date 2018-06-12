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Грудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжить

Выражение «грудью на амбразуру» в русском языке уже давно стало привычным и часто употребляется в переносном смысле. Появилось оно после того, как стало известно о подвиге рядового Красной армии Александра Матросова.

19-летний парень во время решительного боя закрыл грудью амбразуру немецкого дзота. Подвиг Матросова стал хрестоматийным в Советском союзе, однако, как утверждают историки, за годы войны около 400 человек закрывали дзоты собственным телом, и некоторым из них удалось выжить после десятков полученных ранений.Грудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьГрудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьКомсомольский билет Александра Матросова.

Александр Матросов умер на поле боя 27 февраля 1943 года, правда, советские историки посчитали идеологически правильным датировать подвиг 23 февраля. В последние годы ведется много споров на тему того, «а был ли подвиг?», действительно ли Матросов закрыл амбразуру грудью. По некоторым версиям, он поднялся, чтобы бросить гранату в дзот, и в этот момент был расстрелян автоматной очередью. Как бы там ни было, факт остается фактом: преднамеренно или нет, но подвиг был совершен, и боец геройски погиб на поле боя.Грудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьСоветская почтовая марка военного времени, посвященная Александру Матросову.

Леонтий КондратьевГрудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьПортрет старшины Леонтия Кондратьева.

Сегодня историки называют сотни имен других бойцов, которые на разных фронтах и в разные годы этот подвиг повторили. И, что еще более важно, сумели выжить в неравном бою. Еще 30 октября 1942 года во время боя с нацистскими захватчиками на подступах к Туапсе грудью на амбразуру бросился помощник комвзвода старшина Леонтий Кондратьев. Невероятно, но после полученных ранений боец смог выжить, на протяжении четырех месяцев он проходил лечение в военных госпиталях и смог вернуться на фронт через время. Правда, судьба распорядилась так, что уже в апреле 1943 году он погиб в очередном бою.

Георгий Майсурадзе

Грудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьПортрет рядового Георгий Майсурадзе.

10 октября 1943 года близ белорусской деревни Глушец шли ожесточенные бои. Огневую точку закрыл собственным телом рядовой Георгий Майсурадзе. После длительной реабилитации герой уже не вернулся в строй, был демобилизован по медицинским показаниям. Георгий вернулся на родину в Грузию, он прожил еще 22 года.

Степан КочневГрудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьПортрет комвзвода Степана Кочнева.

В новогоднюю ночь 1943 года немецкий дзот нейтрализовал комвзвода Степан Кочнев. Бой проходил под украинским селом Новая Екатериновка. Боевые товарищи посчитали героя убитым, он был представлен к награде посмертно. На самом же деле Кочнев был взят в плен немцами и до апреля 1945 года пробыл в концлагерях в Польше. После всего пережитого Степан вернулся к мирной жизни, уехал в Челябинск, где работал бухгалтером. Полученные раны давали о себе знать, герой умер в 1966 году.

Александр УдодовГрудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьПортрет рядового Александра Удодова.

Геройский подвиг был совершен и при штурме Севастополя. На амбразуру бросился рядовой Александр Удодов. Бойцу несказанно повезло: в госпитале врачи сделали невозможное, вернули его к жизни. Восстановление было долгим, до победы оставался ровно год. Александр из-за полученных травм уже не смог вернуться на фронт, правда, демобилизовавшись, приехал в родной Донецк, где еще долго работал на шахте. Умер Александр Удодов в 1985 году.

Владимир МайборскийГрудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьПортрет рядового Владимира Майборского.

Старшина Владимир Майборский повторил подвиг Матросова 13 июля 1944 года. До этого решительного боя боец уже успел побывать и в рядах Красной армии, и в ополчении, и в Польше в концлагере (откуда трижды сбегал), и в рядах партизанов. Бросившись на дзот, он получил многочисленные ранения, но врачи сумели его вылечить. Реабилитация заняла почти год. После увольнения из армии по инвалидности Владимир стал председателем сельсовета и дожил до 1987 года.

Товье РайзГрудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьПортрет сержанта Товье Райза.

18 ранений получил сержант Товье Райз. В октябре 1944 года в боях за город Гумбиннен он закрыл собственным телом дзот противника, чтобы батальон смог атаковать. Послевоенная жизнь Товье была связана с Министерством здравоохранения СССР, где он работал экономистом. Тевье прожил 61 год.Портрет Александра Матросова. Фото: profiok.comПортрет Александра Матросова.Грудью на амбразуру. Солдаты, которые смогли повторить подвиг Александра Матросова и выжитьПамятник Александру Матросову у здания Музея боевой комсомольской славы им. Александра Матросова.

https://kulturologia.ru/blogs/161217/37072/

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