"Несите ваши денежки" - Почему из конференции по климату не получилось устроить поле чудес для дураков

Политолог Александр Роджерс — о том, почему президент США вменил России горящую тундру и как с климатом связаны афера века и развод на деньги.

Лицемерие западных политиков традиционно зашкаливает. На «климатический» саммит в Глазго Байден прилетел после встречи с Папой Римским. А по Риму он разъезжал на рекордно большом кортеже из более чем 150 автомобилей. Заметьте, не электромобилей, а вполне обычных, бензиновых. И эти автомобили нужно было ещё и доставить в Рим из США, скорее всего военно-транспортными самолётами, что увеличивает расход углеводородов на эту роскошь в разы. Другие лидеры в Глазго тоже щеголяли большими кортежами, и почему-то никто не приехал на велосипеде.

Зато в Глазго Байден слёзно рассказывал, как он озабочен экологией. И заявлял с трибуны «Где этот Путин? У него там тундра горит!». На «горящей тундре» я прямо прослезился. Ягель в этом году особенно огнеопасный уродился. Тяжело дедушке, особенно когда никогда в жизни не видел тундры (и не знает, что огромный лес на полконтинента – это тайга), а помощники постоянно вставляют неправильные перфокарты.

Байден! У тебя там Калифорния сгорела! Вся сгорела, коты подтвердят. А ты всё нашей тундрой озабочен.

Путин, как и Си, на это сборище нечестивых предсказуемо не явились. А без них, представляющих почти половину мира (как по территории, так и по населению) никакие глобальные соглашения вообще, и по климату в частности, невозможны. Собственно, именно поэтому силы, продвигающие повесточку «глобального потепления», так и истерили – вся эта тема задумывалась и реализовывалась не ради экологии, а исключительно ради развода на деньги. А главные разводимые так и не явились.

Звездой сборища была Грета Тумберг, читавшая матерные частушки. Одна из её фраз про «да пошли вы со своим климатическим кризисом» читается двояко. Можно понять и так, что нет никакого кризиса, и все истерики на этот счёт никому не интересны. Грета уже практически официально юродивая, а им традиционно со средневековья можно безнаказанно творить всякую дичь. Не хватало только классической фразы в сторону Путина и Си «копеечку пожалел». И на такое должны ездить крупнейшие мировые лидеры? Нет, спасибо.

Возвращаясь к истерике Байдена. Она понятна. Ему нужно было обсудить с Путиным очень много вопросов – начиная с Афганистана и Украины и заканчивая иранской ядерной сделкой. А Владимир Владимирович не приехал, как и его китайский коллега. Без них все посиделки выродились в «США и какие-то хмыри», а насущные вопросы внешнеполитической повестки Соединённых Штатов остались нерешёнными.

Кстати, о хмырях. Владимир Зеленский прогулял своё выступление на данном саммите. Недавно он толкнул предварительную речь, притягивая за уши свои проблемы к вопросам экологии и рассказывая про «эти злые русские разрушают природу на Донбассе и в Крыму» (прямо как тот нерадивый студент из анекдота про блох).

При этом Зеленский умолчал о том, как Украина уже несколько лет как перекрыла доступ воды в Крым, что, кроме всего прочего, приводит к заболачиванию местности в районе Крымского канала – в Херсонской и Николаевской областях. Ни словом не упомянул независимую «Янтарную республику», варварски уничтожающую природу Волыни. И даже не заикнулся о разрушительном вырубании лесов в Карпатах, регулярно приводящем к сходам селевых потоков и наводнениям. Бревно в своём глазу для некоторых незаметно, они всё у соседей горящую тундру ищут.

А вот на основное своё выступление на саммите Зеленский не явился. И причины этого, в принципе, понятны. Ему не удалось договориться со странами Залива о поставках сжиженного газа на Украину (а даже если бы договорился, то как он собирался его доставлять? у Украины нет LNG-терминалов, ни одного!). Не удалось получить какой-то значимой поддержки у США. Не удалось даже ни у кого выпросить хоть немного денег. Теперь по возвращении домой в Киев Зеленского ждут Ярош, назначенный советником министра обороны и обещавший повесить Вову, и полновесный финансовый и энергетический кризис.

И когда замерзающие украинцы спросят «Куда ты летал, Зеленский? И зачем?», тот ответит «Обсуждать глобальное потепление». На что последует «Мы давно знали, что ты наркоман, Вова, но чтобы настолько!».

Впрочем, в Британии ситуация в энергетике не сильно лучше. Если честно, то я ожидал, что шотландцы (а там традиционно не жарко, мягко говоря) побьют участников форума «против потепления» прямо на месте. Я бы понял, если бы потеплением были озабочены жители Африки и прочих тропиков. Но Британия-то со скандинавами куда?! Им же жаловаться на потепление стоило бы в последнюю очередь.

Если серьёзно, то это только подтверждает нашу уверенность, что вся эта возня с «глобальным потеплением» – это афёра века и попытка развода на деньги. Страны, у которых нет углеводородов и развитой промышленности, пытаются выдурить денег у тех стран, у которых они есть. Но не получается.

https://life.ru/p/1447344